Безопасная доля вычетов по НДС: проверьте свой регион перед сдачей декларации

Прежде чем сдавать декларацию, узнайте, какая безопасная доля вычета НДС установлена в регионе. Это поможет избежать лишнего внимания со стороны налоговиков и проверок.

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.

Данные в среднем по России на практике инспекторы не используют. Ориентироваться надо на региональные показатели. Именно на них будут смотреть, «камераля» вашу декларацию по НДС.

Мы приводим безопасную долю вычетов по регионам России за 2 квартал 2019 года. Расчет проводился на основании формы 1-НДС с сайта Федеральной налоговой службы.

Если данные у компании выше данных по региону, налоговики заинтересуются организацией. Доля уменьшения НДС является одним из критериев при назначении выездной проверки.

Скачайте образец пояснений о доле вычетов НДС.

Безопасная доля вычетов по НДС в регионах России (в %, по 2 кварталу 2019 года)

Регион Доля вычетов, % Регион Доля вычетов, % Алтайский край 89,9% Приморский край 93,2% Амурская область 131,1% Псковская область 90,7% Архангельская область 78,7% Республика Адыгея 86,8% Астраханская область 60,4% Республика Алтай 93,3% Белгородская область 92,0% Республика Башкортостан 90,4% Брянская область 86,3% Республика Бурятия 89,6% Владимирская область 85,7% Республика Дагестан 84,6% Волгоградская область 89,2% Республика Ингушетия 93,8% Вологодская область 99,9% Республика Калмыкия 87,9% Воронежская область 93,6% Республика Карелия 80,6% Город Москва 88,0% Республика Коми 76,1% Город Санкт-Петербург 87,6% Республика Крым 87,2% Город Севастополь 81,1% Республика Марий Эл 89,1% Еврейская автономная область 105,8% Республика Мордовия 93,3% Забайкальский край 87,5% Республика Северная Осетия — Алания 89,5% Ивановская область 92,9% Республика Татарстан 87,4% Иркутская область 77,9% Республика Тыва 82,5% Кабардино-Балкарская Республика 90,4% Республика Хакасия 90,1% Калининградская область 61,3% Республика Саха (Якутия) 86,9% Калужская область 89,8% Ростовская область 93,7% Камчатский край 82,4% Рязанская область 85,6% Карачаево-Черкесская Республика 92,8% Самарская область 83,9% Кемеровская область 81,7% Саратовская область 84,0% Кировская область 88,9% Сахалинская область 94,7% Костромская область 88,0% Свердловская область 91,3% Краснодарский край 91,1% Смоленская область 94,1% Красноярский край 80,9% Ставропольский край 88,8% Курганская область 86,2% Тамбовская область 99,1% Курская область 92,1% Тверская область 90,8% Ленинградская область 88,9% Томская область 76,8% Липецкая область 106,9% Тульская область 96,7% Магаданская область 95,4% Тюменская область 84,5% Московская область 89,1% Удмуртская Республика 79,8% Мурманская область 84,5% Ульяновская область 90,8% Ненецкий автономный округ 157,2% Хабаровский край 91,7% Нижегородская область 88,6% Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 56,6% Новгородская область 97,6% Челябинская область 90,8% Новосибирская область 90,0% Чеченская Республика 66,9% Омская область 89,2% Чувашская Республика 85,6% Оренбургская область 70,8% Чукотский автономный округ 111,3% Орловская область 93,5% Ямало-Ненецкий автономный округ 62,0% Пензенская область 90,7% Ярославская область 87,7% Пермский край 80,9% Байконур 74,5

Как рассчитать долю вычетов за 2 квартал 2019 года в компании

Данные по региону надо сравнить с показателем доли вычетов организации. Для этого надо:

1. Сложить сумму вычетов из всех разделов декларации за период.

2. Сложить сумму начисленного НДС из всех разделов декларации за период.

3. Поделить первый показатель на второй и умножить на 100 %.