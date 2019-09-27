Насильное внедрение МСФО: нашему бухгалтеру только проблемы

«Железной рукой загоним человечество в счастье» (лозунг, якобы висевший у входа в Соловецкий лагерь).

Прошло уже более двадцати лет* с того времени, как российского бухгалтера пытаются, когда успешно, когда нет, приучить вести учет согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

*Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности было утверждена Постановлением Правительства РФ от 06.03.98 № 283.

В Программе верно указано, что система бухгалтерского учета, существовавшая в условиях планируемой экономики, была обусловлена общественным характером собственности и потребностями государственного управления экономикой. Главным потребителем информации, формирующейся в системе бухгалтерского учета, выступало государство в лице отраслевых министерств и ведомств и планирующих, статистических и финансовых органов. Действовавшая система государственного финансового контроля решала задачи выявления отклонений от предписанных моделей хозяйственного поведения организаций.

Изменение системы общественных отношений, а также гражданско — правовой среды предопределяет необходимость адекватной трансформации бухгалтерского учета. Однако процесс реформирования отечественной системы бухгалтерского учета отстает от общего процесса экономических реформ в России. Именно в целях изменения такого положения дел разработана Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

И до сих пор продолжается работа по разработке и внедрению как новых, так и изменению ранее принятых Российских стандартов бухгалтерского учета в целях их максимального сближения с требованиями МСФО.

Автор с большим уважением относится к профессионализму и опыту разработчиков нормативных актов, регулирующих отечественный бухгалтерский учет (а личным знакомством с некоторыми из них безо всякой иронии искренно гордится).

Но как очень верно заметил несколько лет назад один из модераторов форума сайта Клерк (поклонником и постоянным посетителем которого автор является уже далеко не первый год): — «Бухгалтерский учет всегда посмертен».

То есть данные финансовой отчетности должны (с достаточной степенью точности) отражать реальное состояние дел организации: — что у нас есть на сегодня (точнее — было на дату составления отчетности) и кому и сколько мы за это были должны.

А информацию такую бухгалтерия может дать заинтересованным пользователям (в первую очередь собственникам) только исходя из действительного положения дел. То есть следует учитывать и действующее законодательство, и требования нормативно-правовых актов, и сложившуюся практику взаимоотношений с контрагентами, то есть обычаи делового оборота.

Как в свое время возникли эти самые Международные стандарты?

Где-то лет 80-90 назад, в Европе единой и обязательной для всей страны системы регулирования бухгалтерского учета практически не было. У истоков ее создания, в первую очередь, стояли авторы специализированных изданий для бухгалтеров, которые пропагандировали достижения и передовой опыт «ударников капиталистического труда» и объясняли его менее «продвинутым» коллегам. Типа: — А вот в такой ситуации в бухгалтерии Круппа (или, допустим Рено), поступают вот так.

Оптимальные решения, естественно, брались на вооружение и в других компаниях.

И в 1973 году бухгалтерской общественностью ряда стран, в частности Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, Ирландии, Канады, Мексики, Франции, Японии, США и др., был создан Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (с 2001 года — Совет). Его основной задачей стала разработка принципов учета, в первую очередь ориентированных на акционеров, инвесторов, контрагентов, то есть заинтересованных пользователей. Другими словами, ведение учета по рекомендованным международным стандартам позволяет получить максимально полное представление о финансовом состоянии организации.

Но, как мы уже сказали выше, рекомендованные международные стандарты основываются не сколько на национальных нормативно-правовых актах, а больше на сложившихся в экономически развитых странах обычаях делового оборота (с учетом, разумеется, местной специфики).

И вот один из таких сложившихся обычаев (еще со времен Римской Империи) — неуклонное соблюдение всех, вплоть до мельчайших, условий заключенного договора. За их нарушение могут быть наложены немаленькие штрафные санкции. Плюс к этому можно потерять репутацию надежного и добросовестного партнера. У заключивших договор на поставку определенного количества товаров на определенную дату (и даже на определенное время) нарушение срока поставки (сверх пределов допустимой погрешности) вызывает искреннее недоумение*.

*На южнокорейских судостроительных верфях график поставок материалов на стапели заключается с точностью плюс-минус 40 минут. Заполнение складов фирмы Sony рассчитано на два часа работы конвейера.

Не являясь знатоком большинства международных стандартов, остановлюсь на анализе Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 11 «Договоры на строительство».

В первую очередь, требования IAS 11 рассчитаны на то, что подрядчик, еще даже и не приступив к работам по строительству объекта, уже с достаточно большой точностью (плюс-минус неделя, а то и два-три дня) знает свой календарный план-график выполнения работ. И основная задача должностного лица, непосредственно руководящего работами на этом объекте — обеспечить выполнение работ, согласованное как с заказчиком, так и с другими партнерами (субподрядчиками, поставщиками) в полном соответствии с этим графиком. Ведь его нарушение, то есть несоблюдение условий заключенного договора, чревато для подрядчика как немаленькими штрафными санкциями, так и значительными репутационными потерями. Поэтому бельгийскому, германскому, или там французскому подрядчику обычную в российском строительстве ситуацию: — А мы еще не знаем, сколько нам в этом месяце подрядчик запроцентует— перевести на французское или фламандской наречие невозможно. Он не способен понять ее смысл.

То есть еще до начала строительства голландская строительная фирма, заключившая договор с немецким застройщиком на строительство на территории Испании какого-либо объекта сроком с февраля 2019 года по апрель 2020 уже примерно, но достаточно точно, знает, что она должна будет сделать к апрелю 2019, а что — к февралю 2020. И сколько это будет стоить заказчику, тоже примерно известно.

Поэтому и нет смысла дожидаться окончания строительства, либо его этапа, а можно по окончанию каждого отчетного периода, исходя из метода определения выручки (п. 30 IAS11), определить свой причитающийся к получению доход, отразив его в регистрах бухгалтерского учета.

И обязанность определения выручки (дохода) возлагается не на бухгалтерию (ее основная задача — посчитать и распределить все возникающие расходы), а на технические службы.

Российская же строительная сфера до сих пор руководствуется наполеоновским принципом: — Главное, начать бой, а там видно будет. То есть, главное, заключить договор и получить под него аванс. А сколько будет длиться строительство по факту, и во сколько оно в действительности обойдется заказчику — это уже, как карта ляжет.

И даже если процентовки подписываются ежемесячно, то далеко не факт, что к завершению строительства (или его этапа) сумма подписанного за предыдущие 7-8 месяцев выполнения будет равна стоимости действительно построенного и сданному заказчику. Ведь квалификация (репутация) российского мастера (или прораба) определяется не сколько его умением организовать работу в соответствии с заранее утвержденной проектно-сметной документацией, а мастерством доказать заказчику, что, хотя работы выполнены в меньшем объеме, чем по плану, стоят они больше.

Поэтому простой перенос западного стандарта в российские реалии — обязанность применять с 2009 года Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденного приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н, ничего, кроме дополнительных трудностей, российскому бухгалтеру не принес. С требованиями этого стандарта довольно быстро научились бороться — ежемесячное подписание Актов о выполнении СМР (по форме КС-2) стали признавать реализацией, как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения прибыли. То, что это противоречит всякой логике и здравому смыслу — работы заказчику передали, но продолжаем нести риск их повреждения или гибели — пустяк, на который мало кто (в том числе и суды) обращает внимание. Зато ни у кого не возникает проблем. Подрядчик не заморачивается с требованиями Минфина России, заказчик имеет возможность ежемесячно принимать НДС к вычету.

Правда, иногда доходит почти до анекдота.

Как-то на строительном форуме Клерка дама задала вопрос: — Какими проводками в бухгалтерском и налоговом учете отразить в феврале передачу субподрядчику давальческих материалов для работы на объекте, который мы сдали заказчику в ноябре прошлого года?

На вопросы, как мои, так и коллег, типа: — А ничего, что с датами немного не так? был дан потрясающий ответ: —А в чем проблемы? С бюджетом все так работают.

Но встречаются и подрядчики (точнее, заказчики), которые, в полном соответствии с законодательством (а также и здравым смыслом) передают (и принимают) результат работ не ежемесячно, а после полного их завершения в целом по объекту, либо по выделенному этапу.

Вот здесь уже подрядчик обязан применять требования ПБУ 2/2008.

И у ряда бухгалтеров (а также консультантов и аудиторов) возникают проблемы, например, с применением п. 21 ПБУ 2/2008, в котором указано, что понесенные на отчетную дату расходы подсчитываются только по выполненным работам.

Автор в свое время побывал на семинаре, ведущий которого при рассмотрении этого вопроса прибегал к довольно сложным математическим расчетам и в дебет счета 90 призывал списывать не всю стоимость затрат на производство СМР с кредита счета 20, а несколько меньшую. То есть на счете 20 оставалась незавершенка.

Но, как в свое время сказал мудрый Станислав Ежи Ленц: — Все не так просто, как вы думаете. На самом деле все еще проще.

Этот пункт ПБУ 2/2008 скопирован с п. 31 IAS11, в котором сказано практически то же самое: — включаются только те затраты, которые отражают выполненную работу.

По правилам МСФО учет запасов, завезенных на строительную площадку (или непосредственно к месту производства продукции) ведется несколько по другим правилам, чем это было принято в СССР, и до сих пор ведется в России.

У них подразумевается, что на строительную площадку материалы завозятся в размере дневной потребности. То есть к концу рабочего дня все они расходуются на производство СМР.

И мастер (прораб, начальник участка) нашей голландской фирмы, строящий для немецкого заказчика объект в окрестностях Барселоны понятия не имеет о таких культовых для российского подрядчика документах, как Материальный отчет или Отчет о расходовании основных материалов (М-29).

Те материалы, за которые он расписался в накладных утром, или в полдень, к вечеру вложены в дело. На следующий день повторится то же самое.

И бухгалтерия подрядчика, получив в свое распоряжение подписанные мастером первичные документы о принятии им материалов (что от поставщиков, что со своих складов), сразу же списывает их стоимость на затраты.

Но все бывает по плану только теоретически. И вполне возможно, что в последний рабочий день отчетного периода какие-то материалы будут не израсходованы. На основании акта инвентаризации (которую проводи небухгалтерия) стоимость этих материалов возвращается из производства (обратной проводкой), а на следующий рабочий день (уже нового отчетного периода) вновь списывается на затраты.

Никакой высшей математики. Только другие методы организации труда.

Другими словами, применение МСФО (или российских стандартов, разработанных по лекалам МСФО) приведет к ожидаемому эффекту — составлению отчетности, отражающей реальное финансовое состояние организации — в том, и только в том случае, если отношения между экономическими субъектами у нас будут соответствовать принятым в развитых странах стандартам (обычаям делового оборота).

А это, в первую очередь, неукоснительное (вплоть до мелочей) соблюдение взятых на себя договорных обязательств всеми участниками таких отношений, начиная с государственных структур.

А с этим, как, надеюсь, согласятся и читатели, нам еще работать и работать.

До этого же, отчетность по правилам МСФО (или по составленным на их основе ФСБУ) чаще всего будет давать такое же представление о реальном состоянии дел в организации, как и романы А. Дюма-отца о реальной истории Франции XVI века.