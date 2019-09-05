НИОКР: что должно быть в договоре и как вести учет результатов

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Результаты интеллектуальной деятельности в бухгалтерском учете квалифицируются как результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Порядок бухгалтерского учета расходов на НИОКР регулируется ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».

В период выполнения НИОКР все фактические расходы, связанные с их выполнением, накапливаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» (на отдельном субсчете).

После завершения работ произведенные расходы подлежат списанию со счета 08.

При этом порядок списания зависит от того, какой был получен результат.

При выполнении НИОКР могут быть получены следующие результаты: отрицательные результаты;

положительные и одновременно патентоспособные результаты;

положительные результаты, применимые в производстве, но не подлежащие правовой охране.

Если при выполнении НИОКР получен отрицательный результат, то произведенные расходы признаются прочими расходами отчетного периода (списываются со счета 08 в дебет счета 91). Отражаются в Отчете «О финансовых результатах» в составе «прочих расходов».

Если в результате выполнения НИОКР получен результат, подлежащий правовой охране, то в договоре должно быть отражено, какая сторона будет регистрировать в установленном порядке права на эти результаты.

Если принимается решение о регистрации соответствующих прав (например, организация подает заявку на выдачу патента), то расходы на НИОКР будут числиться на счете 08 до момента получения документов, подтверждающих наличие у организации исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

После получения таких документов накопленные расходы сформируют первоначальную стоимость нематериального актива и будут списаны с кредита счета 08 в дебет счета 04. В дальнейшем учет этого актива на счете 04 ведется по правилам, установленным ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Если организациями принято решение не регистрировать права на полученные результаты, то учет следует вести в том порядке, который предусмотрен для случая получения положительного результата, не подлежащего правовой охране.

Если при выполнении НИОКР получен положительный результат, не подлежащий правовой охране, который планируется использовать в производстве либо в управлении, то расходы на НИОКР списываются со счета 08 в дебет счета 04 «Нематериальные активы».

Результаты НИОКР отражаются на счете 04 обособленно. Для этих целей к счету 04 целесообразно открыть отдельный субсчет, например субсчет 4 «Положительные результаты НИОКР».

Учтенные на счете 04 расходы на НИОКР списываются в состав расходов по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации (п. 10 ПБУ 17/02).

Пунктом 11 ПБУ 17/02 предусмотрены два способа списания расходов на НИОКР, учтенных на счете 04:

линейный; пропорционально объему продукции.

Заметим, что при выборе линейного способа организации необходимо выбрать также и срок списания затрат. Он может быть любым в пределах 5 лет.

В налоговом учете (налог на прибыль) положительные результаты НИОКР признаются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, единовременно в момент завершения работ (отдельных этапов работ) (ст. 262 НК РФ). В бухгалтерском учете возможность единовременного признания таких расходов в общем случае не предусмотрена. Поэтому данные бухгалтерского учета в любом случае (независимо от выбранного способа списания расходов на НИОКР) будут расходиться с данными налогового учета.

Ниже рассмотрена ситуация, когда Общество А (заказчик) заключило с обществом Б (исполнителем) договор на выполнение НИОКР. Договором предусмотрены совместное финансирование и совместное использование результатов НИОКР.

По условиям договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на условиях целевого финансирования (далее — Договор) стороны совместно финансируют выполнение работ, а также совместно, но по своему усмотрению используют результат работ указанными в Договоре способами.

Чтобы верно квалифицировать Договор, считаем необходимым сначала обратить внимание на основные квалифицирующие признаки договора НИОКР.

Отношениям сторон по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ посвящена глава 38 Гражданского кодекса РФ.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ).

Из договора на НИОКР должно быть однозначно видно, какие работы выполняет исполнитель и какие требования к ним предъявляет заказчик. Техническое задание позволяет определить предмет договора, устанавливая технические, экономические, эргономические и другие параметры и нормативы, в соответствии с которыми выполняются договорные работы и оцениваются полученные результаты.

Судебная практика относит техническое задание к существенным условиям договора на выполнение НИОКР (Определение ВАС РФ от 09.02.2009 N 472/09, Постановление Пятнадцатого ААС от 02.05.2012 N 15АП-3736/12, Постановление Девятого ААС от 30.03.2011 N 09АП-4644/11).

Поскольку договор на выполнение НИОКР по своей правовой природе близок к договору подряда, то в силу абз. 1 ст. 778 ГК РФ к срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за получением результатов работ применяются соответственно правила статей 708, 709 и 738 ГК РФ.

Исходя из положений ст. 708 ГК РФ о сроках выполнения работ по договорам подряда, исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. При нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором сроков наступают последствия, указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ, по которым заказчик может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков, если вследствие просрочки должника исполнение утратило для него интерес.

То есть существенными условиями договора НИОКР являются:

условие о предмете договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ);

условие о сроке выполнения работ (ст. 778, п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Стороны согласовали условия использования результатов НИОКР, согласно которым каждая из сторон вправе осуществлять использование результатов НИОКР по своему усмотрению, и доходы от такого использования остаются собственностью указанной стороны.

Таким образом, в рамках Договора исполнитель в определенный договором срок выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, предусмотренные заданием заказчика, а заказчик обязан оплатить выполнение этих работ.

Для этого заказчик выделяет исполнителю средства, которые должны быть потрачены исполнителем на выполнение работ по Договору. При этом для выполнения работ исполнитель привлекает (вправе привлечь) и собственные средства.

По окончании работ результат НИОКР вместе с отчетом о целевом использовании средств исполнитель предоставляет заказчику.

В то же время право использовать результат НИОКР остается не только у заказчика, но и у исполнителя. Однако каждая сторона использует результат НИОКР по своему усмотрению, а не для достижения какой-то общей цели и не для получения общей прибыли.

Договором должны быть предусмотрены и условия об ответственности заказчика и исполнителя, и характерные для НИОКР условия о последствиях невозможности выполнения работ.

В Вашем вопросе не указано, какой стороной договора будет являться Ваша организация. Разработчик является заказчиком, а Ваша организация только предоставляет финансирование? Для консультации по данному вопросу необходимо уточнить особенности договора, права и обязанности сторон.

Отличительной особенностью договора НИОКР является возложение на заказчика риска случайной невозможности их исполнения (п. 3 ст. 769 ГК РФ), поскольку может оказаться, что оговоренный результат невозможно создать. Если в ходе работ обнаружится невозможность достижения результатов по независящим от исполнителя обстоятельствам, на заказчика возлагается обязанность оплаты стоимости ранее проведенных работ в пределах соответствующей части их договорной цены (ст. 775 ГК РФ).

По этой же причине п. 1 ст. 777 ГК РФ устанавливает ответственность исполнителя только за вину. По общему правилу исполнитель возмещает причиненные заказчику убытки лишь в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки (если договором предусмотрено их возмещение в пределах общей стоимости работ по договору). Однако упущенная выгода может возмещаться, только если это предусмотрено договором.

Статьей 772 ГК РФ устанавливается право обеих сторон использовать результаты работ, но в пределах и на условиях, предусмотренных договором. Иначе заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ только для собственных нужд.

Таким образом, по договору на НИОКР исполнитель должен в соответствии с заданием заказчика и в согласованный с ним срок провести научные исследования и разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик — принять результат работ и оплатить их, принимая на себя риск невозможности исполнения работ.

Исходя из изложенного, основной риск — риск невозможности исполнения работ — несет заказчик.

Пункт 1 ст. 772 ГК РФ предусматривает, что стороны в договорах о выполнении научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором.

То есть в п. 1 ст. 772 ГК РФ содержится норма, предоставляющая сторонам договора право определить в самом договоре, кто будет иметь право использовать результаты работ, полученные по договору. Эта норма не определяет владельца данного права на использование: им могут быть, например, заказчик, заказчик и исполнитель совместно или какое-либо третье лицо.

Таким образом, права на результат НИОКР будут принадлежать Организации в зависимости от условий Договора, в соответствии с которым рассматриваются и риски.

В бухгалтерской отчетности результаты НИОКР отражаются следующим образом.

По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса отражается информация об объектах нематериальных активов (далее — НМА), причем указывается остаточная стоимость этих объектов, которая определяется как разница между фактической (первоначальной) стоимостью НМА и амортизационными отчислениями (с учетом переоценки и обесценения). На это указывают положения пункта 35 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н (далее — ПБУ 4/99), пунктов 6, 16, 23 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (далее — ПБУ 14/2007).

В составе НМА согласно пункту 4 ПБУ 14/2007 при выполнении условий, установленных пунктом 3 ПБУ 14/2007, в частности, могут учитываться:

произведения науки, литературы и искусства;

программы для электронных вычислительных машин;

изобретения;

полезные модели;

селекционные достижения;

секреты производства (ноу-хау);

товарные знаки и знаки обслуживания.

Не являются НМА расходы, связанные с образованием юридического лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду.

По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» бухгалтерского баланса отражается информация о расходах на завершенные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (далее НИОКР), учитываемых на счете 04 «Нематериальные активы» обособленно, причем указывается сумма расходов, отраженная на счете 04 и не списанная на отчетную дату на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие расходы.

Данное положение следует из пункта 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (далее — ПБУ 17/02), Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н (далее — Инструкция по применению Плана счетов).