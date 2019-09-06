Как правильно организовать учет по ПБУ 18/02, если ранее оно не применялось

Начинать применять новую редакцию ПБУ 18/02 следует с 1 января 2019 г. На эту дату не обязательно выводить входящие остатки по счетам отложенных налоговых активов (счет 09) и отложенных налоговых обязательств (счет 77). Если не сформированы такие входные остатки, то все разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, образовавшиеся до даты начала применения ПБУ 18/02, в дальнейшем следует учитываться как постоянные.

Все операции, начиная с 01.01. 2019 г. следует отражать с применением ПБУ 18/02.

Согласно п. 14 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н, под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль.

Если у организации по данным ОФР за январь-декабрь 2018 г. получен убыток в бухгалтерском учете, то в декабре 2018 года должны были быть отражены следующие проводки:

Отражен убыток по итогам года ДТ 99 КТ90-9 Начислен условный доход по полученному убытку ДТ 68 КТ 99 (сумма убытка х 20% ставка налога на прибыль) Отражен ОНА по налоговому убытку ДТ09 КТ 68 сумма ( сумма налогового убытка в руб. x 20%)

Следует учесть, что согласно п. 14 ПБУ 18/02 отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность, что вычитаемая временная разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.

Иными словами, ОНА признаются в том периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, если организация предполагает, что в следующих периодах она получит прибыль.

Если существует вероятность того, что в будущем у организации прибыли не будет, она не вправе формировать и отражать в учете ОНА.

На убыток, полученный по итогам прошлых лет, можно уменьшить прибыль при расчете авансовых платежей и налога за текущий год. Но есть ограничение — нельзя уменьшить прибыль больше чем на 50% (п. 2 ст. 283 НК РФ).

В декларации для убытков прошлых лет есть специальное Приложение N 4 к Листу 02. Заполняют его только за 1 квартал и за год. Убыток, уменьшающий прибыль текущего периода, переносят из этого приложения в строку 110 Листа 02. В декларациях за полугодие и 9 месяцев убыток также показывают в этой строке, но Приложение N 4 не заполняют.

В ОФР результат уменьшения суммы текущего дохода на сумму убытков прошлых лет для целей исчисления налога на прибыль отражается по строке 2421.

Для информации Приказом Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н внесены изменения в Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н. Основная цель изменений — приведение правил бухгалтерского учета налоговых обязательств и связанных с ними объектов бухгалтерского учета в соответствие с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (Введен в действие для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. N 217н.)

Организации обязаны применять предусмотренные Приказом изменения, начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 г. Вместе с тем организации вправе принять решение о раннем начале применения новой редакции ПБУ 18/02. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учете ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, такое решение должно быть раскрыто в бухгалтерской отчетности организации за год, в котором впервые будут.

Таким образом, разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, образовавшиеся до даты начала применения ПБУ 18/02, в дальнейшем следует учитываться как постоянные.