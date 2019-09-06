Как правильно организовать учет по ПБУ 18/02, если ранее оно не применялось

Начинать применять новую редакцию ПБУ 18/02 следует с 1 января 2019 г. На эту дату не обязательно выводить входящие остатки по счетам отложенных налоговых активов (счет 09) и отложенных налоговых обязательств (счет 77). Если не сформированы такие входные остатки, то все разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, образовавшиеся до даты начала применения ПБУ 18/02, в дальнейшем следует учитываться как постоянные.
Все операции, начиная с 01.01. 2019 г. следует отражать с применением ПБУ 18/02.
Согласно п. 14 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н, под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль.
Если у организации по данным ОФР за январь-декабрь 2018 г. получен убыток в бухгалтерском учете, то в декабре 2018 года должны были быть отражены следующие проводки:
- Отражен убыток по итогам года ДТ 99 КТ90-9
- Начислен условный доход по полученному убытку ДТ 68 КТ 99 (сумма убытка х 20% ставка налога на прибыль)
- Отражен ОНА по налоговому убытку ДТ09 КТ 68 сумма ( сумма налогового убытка в руб. x 20%)
Иными словами, ОНА признаются в том периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, если организация предполагает, что в следующих периодах она получит прибыль.
Если существует вероятность того, что в будущем у организации прибыли не будет, она не вправе формировать и отражать в учете ОНА.
На убыток, полученный по итогам прошлых лет, можно уменьшить прибыль при расчете авансовых платежей и налога за текущий год. Но есть ограничение — нельзя уменьшить прибыль больше чем на 50% (п. 2 ст. 283 НК РФ).
В декларации для убытков прошлых лет есть специальное Приложение N 4 к Листу 02. Заполняют его только за 1 квартал и за год. Убыток, уменьшающий прибыль текущего периода, переносят из этого приложения в строку 110 Листа 02. В декларациях за полугодие и 9 месяцев убыток также показывают в этой строке, но Приложение N 4 не заполняют.
В ОФР результат уменьшения суммы текущего дохода на сумму убытков прошлых лет для целей исчисления налога на прибыль отражается по строке 2421.
Для информацииОрганизации обязаны применять предусмотренные Приказом изменения, начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 г. Вместе с тем организации вправе принять решение о раннем начале применения новой редакции ПБУ 18/02. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учете ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н, такое решение должно быть раскрыто в бухгалтерской отчетности организации за год, в котором впервые будут.
Приказом Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н внесены изменения в Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н. Основная цель изменений — приведение правил бухгалтерского учета налоговых обязательств и связанных с ними объектов бухгалтерского учета в соответствие с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (Введен в действие для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. N 217н.)
Таким образом, разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, образовавшиеся до даты начала применения ПБУ 18/02, в дальнейшем следует учитываться как постоянные.