Информация по прекращаемой деятельности: как изменилось ПБУ 16/02

13 июня 2019 года Минюст зарегистрировал Приказ Минфина России от 05.04.2019 № 54н, который внес изменения в действующее ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». О том, как обновлено данное положение по бухгалтерскому учету и когда новшества будут обязательны к применению, — в нашем материале.
Цель внесения измененийОсновная цель изменений, внесенных в ПБУ 16/02, — приведение правил раскрытия информации о прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности в соответствие МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность». При этом внесеныкак технические правки, так и содержательные.
Применение новшествОрганизации обязаны применять внесенные изменения начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
При этом хозяйствующий субъект вправе принять решение о применении рассматриваемых новшеств до указанного срока. Такое решение должно быть раскрыто в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год, в котором впервые будут применены изменения.
Сфера применения ПБУ 16/02Ранее ПБУ 16/02 применялось только коммерческими организациями, а также при составлении сводной бухгалтерской отчетности.
Теперь действие ПБУ 16/02 распространено на некоммерческие организации, за исключением государственных, муниципальных учреждений: они должны применять данный стандарт при раскрытии информации о прекращении использования отдельных активов, которые в соответствии с данным положением считаются долгосрочными активами к продаже.
Одновременно исключена норма о применении ПБУ 16/02 при составлении сводной бухгалтерской отчетности. Соответственно, все нормы, касающиеся сводной бухгалтерской отчетности, утратили силу.
Новый вид актива
В ПБУ 16/02 введен новый вид актива — долгосрочные активы к продаже.
Что такое долгосрочный актив к продаже?Под долгосрочным активом к продаже понимаются:
- объект основных средств или других внеоборотных активов (за исключением финансовых вложений), использование которого прекращено в связи с принятием решения о его продаже, и имеется подтверждение того, что возобновление использования этого объекта не предполагается. Подтверждением могут быть соответствующее решение, принятое руководством организации, начало действий по подготовке актива к продаже, заключение соглашения о продаже и др.;
- предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, за исключением случая, когда такие ценности классифицируются в качестве запасов (признаются материалами, запасными частями или иными видами запасов, предназначенными для дальнейшего использования организацией при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг).
Учет и оценкаДолгосрочные активы к продаже учитываются в составе оборотных активов обособленно от других активов.
Долгосрочный актив к продаже оценивается по балансовой стоимости соответствующего основного средства или другого внеоборотного актива, использование которого прекращено в связи с принятием решения о его продаже, на момент его переклассификации в долгосрочный актив к продаже. Последующая оценка долгосрочных активов к продаже осуществляется в порядке, предусмотренном для оценки запасов.
Под балансовой стоимостью понимается нетто-оценка объекта, то есть стоимость, по которой он отражен в бухгалтерском учете, за вычетом регулирующих величин.
В случае снижения стоимости долгосрочного актива к продаже на конец отчетного периода в бухгалтерском учете создается резерв под снижение стоимости этого актива. Если в конце следующего отчетного периода выявляется дальнейшее снижение стоимости долгосрочного актива к продаже, то сумма резерва увеличивается на соответствующую величину. Если выявляется повышение стоимости этого актива, то сумма резерва уменьшается (Информационное сообщение Минфина России от 09.07.2019 № ИС-учет-19).
В бухгалтерском балансе стоимость долгосрочного актива к продаже отражается за вычетом резерва под снижение стоимости этого актива. Создание, доначисление и уменьшение указанного резерва изменяют расходы (доходы) периода, в котором совершаются эти операции.
Отражение в отчетностиСтоимость долгосрочных активов к продаже отражается в бухгалтерском балансе в разделе «Оборотные активы» отдельной статьей либо включается в другую статью бухгалтерского баланса, например «Прочие оборотные активы» (Информационное сообщение Минфина России № ИС-учет-19).
Прибыль (убыток), связанная с долгосрочными активами к продаже (в том числе создание и изменение величины резерва под снижение стоимости, результат продажи), отражается в отчете о финансовых результатах отдельной статьей либо включается в другую статью отчета о финансовых результатах, например «Прочие расходы», «Прочие до-
ходы».
Уточнение определения понятия «информация по прекращаемой деятельности»В связи с введением нового вида актива уточнено определение понятия информации по прекращаемой деятельности. Теперь это информация, раскрывающая часть деятельности организации, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым организацией решением подлежит прекращению, а также информация о прекращении использования отдельных активов, если такие активы считаются долгосрочными активами к продаже.
Раскрытие информации по прекращаемой деятельностиИнформация о новом виде актива подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности (ПБУ 16/02 дополнено п. 23 ).
Организация в бухгалтерской отчетности должна раскрыть следующую информацию о долгосрочных активах к продаже с учетом существенности:
- описание долгосрочных активов к продаже;
- описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый способ и период продажи;
- связанная с долгосрочными активами к продаже прибыль (убыток) и статья отчета о финансовых результатах, в которую эта прибыль (убыток) включена (за исключением случая ее обособленного представления непосредственно в отчете о финансовых результатах);
- в случае представления информации по сегментам — отчетный сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже.
Замена «резерва» на «оценочное обязательство»Вследствие признания деятельности прекращаемой у организации, как правило, возникают обязательства, обусловленные требованиями законодательства, условиями договоров либо добровольно принятые на себя организацией перед физическими и юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в результате прекращения деятельности.
Для урегулирования подобных обязательств, в отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность, организация ранее образовывала резерв. Теперь она должна признать в установленном порядке оценочное обязательство (п. 8 ПБУ 16/02 ). Соответственно, все нормы, регулирующие создание и использование резерва, а также раскрытие соответствующей информации, утратили силу.
Этот порядок регулируется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» .
Теперь в том случае, если признание деятельности прекращаемой происходит после окончания годового отчетного периода, но до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности организации, названная отчетность должна быть уточнена в части раскрытия показателей, предусмотренных п. 11 ПБУ 16/02 , за период, охватываемый данной отчетностью. Последствия признания деятельности прекращаемой (признание оценочных обязательств, снижение стоимости активов и убыток от снижения их стоимости) в таком случае отражаются в порядке, предусмотренном для учета событий после отчетной даты. Отсылка на ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» при отражении последствий признания деятельности прекращенной заменена отсылкой на порядок, предусмотренный для учета событий после отчетной даты.
Терминологические уточненияВ ПБУ 16/02 уточнен ряд терминов, а именно:
- термин «операционный или географический сегмент» заменен термином «сегмент»;
- термин «пояснительная записка к бухгалтерской отчетности» заменен термином «пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».
Уточнение отдельных норм ПБУ 16/02Кроме рассмотренных выше новшеств, в ПБУ 16/02 внесен ряд точечных уточнений и изменений, а именно:
- признана избыточной и, соответственно, исключена норма, согласно которой порядок признания и оценки величины снижения стоимости активов определяется согласно правилам, установленным положениями по бухгалтерскому учету, применяемыми к этим активам (п. 9 ПБУ 16/02 );
- уточнен порядок определения периода, когда организация обязана раскрывать информацию по прекращаемой деятельности, — начиная с отчетного года, в котором деятельность признана прекращаемой, до отчетного периода (включительно), когда завершены расчеты, связанные с получением доходов и выполнением обязательств, связанных с прекращением деятельности. Ранее это нужно было сделать до момента, когда программа по прекращению деятельности фактически выполнена (п. 15 ПБУ 16/02 );
- исключены указания на виды доходов и расходов, включаемых в финансовый результат деятельности организации (прочие доходы, прочие расходы) (п. 14 , 17 ПБУ 16/02 );
- определено, что в случае отмены программы по прекращению деятельности корректировке подлежит стоимость объектов бухгалтерского учета, признанных ранее в соответствии с ПБУ 16/02 . До изменений суммы признанных ранее резервов, а также убытков от снижения стоимости активов подлежали восстановлению (п. 20 ПБУ 16/02 );
- наименования строк отчета о финансовых результатах в приложении к ПБУ 16/02 приведены в соответствие форме этого отчета, утвержденной Приказом Минфина России от 02.06.2010 № 66н (в действующей редакции).
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Минфин в целях приведения правил раскрытия информации о прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности в соответствие МСФО внес изменения в действующее ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» .
Обязательными к применению рассмотренные новшества будутначиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. Но организация вправе принять решение о применении ПБУ 16/02 в новой редакции и ранее.
Основным содержательным изменением является введение в российский бухгалтерский учет нового вида актива — долгосрочного актива к продаже. Для этих целей расширено понятие информации по прекращаемой деятельности, под которой теперь понимается не только информация о прекращении части (сегмента) деятельности, но и информация о прекращении использования отдельных внеоборотных активов в связи с намерением их продажи.
Кроме того, можно выделить следующие значимые новшества:
- скорректирована сфера применения ПБУ 16/02 — действие стандарта распространено на некоммерческие организации, за исключением государственных, муниципальных учреждений, при этом исключена норма о примененииПБУ 16/02 при составлении сводной бухгалтерской отчетности;
- теперь вместо резервов организация должна в установленных ПБУ 16/02 случаях признавать оценочное обязательство. Соответственно, все нормы, регулирующие создание и использование резерва, а также раскрытие соответствующей информации, утратили силу;
- внесен ряд уточнений и изменений локального характера;
- обновления внесены и в приложение к ПБУ 16/02 , в том числе в новой редакции представлены примеры раскрытия информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности организации (актуализированы даты, термины, форма отчета о финансовых результатах приведена в соответствие действующим нормам).