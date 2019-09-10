Информация по прекращаемой деятельности: как изменилось ПБУ 16/02

13 июня 2019 года Минюст зарегистрировал Приказ Минфина России от 05.04.2019 № 54н, который внес изменения в действующее ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». О том, как обновлено данное положение по бухгалтерскому учету и когда новшества будут обязательны к применению, — в нашем материале.

Цель внесения изменений

Основная цель изменений, внесенных в ПБУ 16/02, — приведение правил раскрытия информации о прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности в соответствие МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность». При этом внесеныкак технические правки, так и содержательные.

Применение новшеств

Организации обязаны применять внесенные изменения начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

При этом хозяйствующий субъект вправе принять решение о применении рассматриваемых новшеств до указанного срока. Такое решение должно быть раскрыто в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год, в котором впервые будут применены изменения.

Сфера применения ПБУ 16/02

Ранее ПБУ 16/02 применялось только коммерческими организациями, а также при составлении сводной бухгалтерской отчетности.

Теперь действие ПБУ 16/02 распространено на некоммерческие организации, за исключением государственных, муниципальных учреждений: они должны применять данный стандарт при раскрытии информации о прекращении использования отдельных активов, которые в соответствии с данным положением считаются долгосрочными активами к продаже.

Одновременно исключена норма о применении ПБУ 16/02 при составлении сводной бухгалтерской отчетности. Соответственно, все нормы, касающиеся сводной бухгалтерской отчетности, утратили силу.

Новый вид актива В ПБУ 16/02 введен новый вид актива — долгосрочные активы к продаже.

Что такое долгосрочный актив к продаже?

Под долгосрочным активом к продаже понимаются:

объект основных средств или других внеоборотных активов (за исключением финансовых вложений), использование которого прекращено в связи с принятием решения о его продаже, и имеется подтверждение того, что возобновление использования этого объекта не предполагается. Подтверждением могут быть соответствующее решение, принятое руководством организации, начало действий по подготовке актива к продаже, заключение соглашения о продаже и др.;

предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, за исключением случая, когда такие ценности классифицируются в качестве запасов (признаются материалами, запасными частями или иными видами запасов, предназначенными для дальнейшего использования организацией при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг).

При этом внеоборотные активы, использование которых временно прекращено, не считаются долгосрочными активами к продаже для целей бухгалтерского учета.

Учет и оценка

Долгосрочные активы к продаже учитываются в составе оборотных активов обособленно от других активов.

Долгосрочный актив к продаже оценивается по балансовой стоимости соответствующего основного средства или другого внеоборотного актива, использование которого прекращено в связи с принятием решения о его продаже, на момент его переклассификации в долгосрочный актив к продаже. Последующая оценка долгосрочных активов к продаже осуществляется в порядке, предусмотренном для оценки запасов.

Под балансовой стоимостью понимается нетто-оценка объекта, то есть стоимость, по которой он отражен в бухгалтерском учете, за вычетом регулирующих величин.

В случае снижения стоимости долгосрочного актива к продаже на конец отчетного периода в бухгалтерском учете создается резерв под снижение стоимости этого актива. Если в конце следующего отчетного периода выявляется дальнейшее снижение стоимости долгосрочного актива к продаже, то сумма резерва увеличивается на соответствующую величину. Если выявляется повышение стоимости этого актива, то сумма резерва уменьшается (Информационное сообщение Минфина России от 09.07.2019 № ИС-учет-19).

В бухгалтерском балансе стоимость долгосрочного актива к продаже отражается за вычетом резерва под снижение стоимости этого актива. Создание, доначисление и уменьшение указанного резерва изменяют расходы (доходы) периода, в котором совершаются эти операции.

Отражение в отчетности

Стоимость долгосрочных активов к продаже отражается в бухгалтерском балансе в разделе «Оборотные активы» отдельной статьей либо включается в другую статью бухгалтерского баланса, например «Прочие оборотные активы» (Информационное сообщение Минфина России № ИС-учет-19).

Прибыль (убыток), связанная с долгосрочными активами к продаже (в том числе создание и изменение величины резерва под снижение стоимости, результат продажи), отражается в отчете о финансовых результатах отдельной статьей либо включается в другую статью отчета о финансовых результатах, например «Прочие расходы», «Прочие до-

ходы».

Уточнение определения понятия «информация по прекращаемой деятельности»

В связи с введением нового вида актива уточнено определение понятия информации по прекращаемой деятельности. Теперь это информация, раскрывающая часть деятельности организации, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым организацией решением подлежит прекращению, а также информация о прекращении использования отдельных активов, если такие активы считаются долгосрочными активами к продаже.

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности

Информация о новом виде актива подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности (ПБУ 16/02 дополнено п. 23 ).

Организация в бухгалтерской отчетности должна раскрыть следующую информацию о долгосрочных активах к продаже с учетом существенности:

описание долгосрочных активов к продаже;

описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый способ и период продажи;

связанная с долгосрочными активами к продаже прибыль (убыток) и статья отчета о финансовых результатах, в которую эта прибыль (убыток) включена (за исключением случая ее обособленного представления непосредственно в отчете о финансовых результатах);

в случае представления информации по сегментам — отчетный сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже.

Отметим, что раскрытие информации в пояснениях может оказаться необходимым даже в ситуации, когда данные о долгосрочных активах к продаже признаны несущественными в целях составления бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Замена «резерва» на «оценочное обязательство»

Вследствие признания деятельности прекращаемой у организации, как правило, возникают обязательства, обусловленные требованиями законодательства, условиями договоров либо добровольно принятые на себя организацией перед физическими и юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в результате прекращения деятельности.

Для урегулирования подобных обязательств, в отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность, организация ранее образовывала резерв. Теперь она должна признать в установленном порядке оценочное обязательство (п. 8 ПБУ 16/02 ). Соответственно, все нормы, регулирующие создание и использование резерва, а также раскрытие соответствующей информации, утратили силу.

Этот порядок регулируется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» .

Теперь в том случае, если признание деятельности прекращаемой происходит после окончания годового отчетного периода, но до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности организации, названная отчетность должна быть уточнена в части раскрытия показателей, предусмотренных п. 11 ПБУ 16/02 , за период, охватываемый данной отчетностью. Последствия признания деятельности прекращаемой (признание оценочных обязательств, снижение стоимости активов и убыток от снижения их стоимости) в таком случае отражаются в порядке, предусмотренном для учета событий после отчетной даты. Отсылка на ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» при отражении последствий признания деятельности прекращенной заменена отсылкой на порядок, предусмотренный для учета событий после отчетной даты.

Терминологические уточнения

В ПБУ 16/02 уточнен ряд терминов, а именно:

термин «операционный или географический сегмент» заменен термином «сегмент»;

термин «пояснительная записка к бухгалтерской отчетности» заменен термином «пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

Уточнение отдельных норм ПБУ 16/02

Кроме рассмотренных выше новшеств, в ПБУ 16/02 внесен ряд точечных уточнений и изменений, а именно:

признана избыточной и, соответственно, исключена норма, согласно которой порядок признания и оценки величины снижения стоимости активов определяется согласно правилам, установленным положениями по бухгалтерскому учету, применяемыми к этим активам (п. 9 ПБУ 16/02 );

уточнен порядок определения периода, когда организация обязана раскрывать информацию по прекращаемой деятельности, — начиная с отчетного года, в котором деятельность признана прекращаемой, до отчетного периода (включительно), когда завершены расчеты, связанные с получением доходов и выполнением обязательств, связанных с прекращением деятельности. Ранее это нужно было сделать до момента, когда программа по прекращению деятельности фактически выполнена (п. 15 ПБУ 16/02 );

исключены указания на виды доходов и расходов, включаемых в финансовый результат деятельности организации (прочие доходы, прочие расходы) (п. 14 , 17 ПБУ 16/02 );

определено, что в случае отмены программы по прекращению деятельности корректировке подлежит стоимость объектов бухгалтерского учета, признанных ранее в соответствии с ПБУ 16/02 . До изменений суммы признанных ранее резервов, а также убытков от снижения стоимости активов подлежали восстановлению (п. 20 ПБУ 16/02 );

наименования строк отчета о финансовых результатах в приложении к ПБУ 16/02 приведены в соответствие форме этого отчета, утвержденной Приказом Минфина России от 02.06.2010 № 66н (в действующей редакции).

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Минфин в целях приведения правил раскрытия информации о прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности в соответствие МСФО внес изменения в действующее ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» .

Обязательными к применению рассмотренные новшества будутначиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. Но организация вправе принять решение о применении ПБУ 16/02 в новой редакции и ранее.

Основным содержательным изменением является введение в российский бухгалтерский учет нового вида актива — долгосрочного актива к продаже. Для этих целей расширено понятие информации по прекращаемой деятельности, под которой теперь понимается не только информация о прекращении части (сегмента) деятельности, но и информация о прекращении использования отдельных внеоборотных активов в связи с намерением их продажи.

Кроме того, можно выделить следующие значимые новшества: