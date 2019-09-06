Принуждение к увольнению по собственному желанию: судебная практика, что делать

На практике часто встречается такая ситуация, когда имеет место принуждение к увольнению. Человек не хочет уходить из компании, а его заставляют.

Важно: не пытаются уволить по инициативе начальства, а вынуждают написать заявление по собственному.

Как с этим со всем быть, какие меры предпринять?

Принуждение к увольнению

Важно знать мотивы, по которым начальник может захотеть избавиться от сотрудника. И тогда можно взвесить все плюсы и минусы разных вариантов увольнения, выбрать правильную линию поведения. Иногда, действительно, проще написать заявление и побыстрее уйти, но не всегда.

Причины принуждения к увольнению

Рассмотрим несколько вариантов, потому что мотивы могут быть какие угодно. Все не предугадать.

Личная неприязнь

Эта причина вообще не относится к трудовому праву. Но она и самая распространенная. Бывает так: начальник принял на работу сотрудника. И вроде бы, все шло хорошо. Но потом работник начал раздражать. Или сотрудник не нравился сразу, но его нельзя было не взять, потому что он является отличным профессионалом, или за него попросили.

Увольняться или нет из-за личной неприязни — каждый решает сам. Если место дорого, то нужно выстоять, назло работодателю и себе на пользу. Если должность так себе, то можно очень быстро уйти по собственному желанию — без отработки двух недель. А еще лучше — предложить начальнику подписать соглашение об увольнении с выплатой компенсации. «Хотите, чтобы меня здесь не было — платите деньги!».

Ликвидация компании или сокращение штата (численности)

В этом случае у работодателя уже финансовый интерес. Если сотрудника сокращают, то ему нужно платить компенсацию, согласно ст. 180 ТК РФ. В худшем случае — за 3 месяца. Если работник увольняется сам, то ему отдают только:

зарплату за фактически отработанное время;

компенсацию за неиспользованный отпуск, если право на такую имеется.

Принуждение к увольнению беременной

Если заставляют уволиться с работы по собственному желанию женщину в положении или декретницу, то мотив тоже ясен. Таких сотрудников невозможно убрать по инициативе работодателя (ст. 261 ТК РФ). Поэтому и пользуются принуждением. Чтобы освободить место. И вообще, работника с маленьким ребенком держать невыгодно. Дети болеют, сотрудник часто уходит на больничный. И так далее.

В подобной ситуации лучше не увольняться по собственному. Опять же, можно попробовать выбить из начальника компенсацию, заключив соглашение.

Уйти, чтобы восстановиться

Плюсы этого способа:

Снимается напряжение. Начальник всеми силами старается убрать работника. И подчиненный уходит. Победа! Руководитель компании расслабляется. А хитрый работник подает в суд, чтобы восстановиться в должности. С начальника можно взыскать ряд компенсаций: за вынужденный прогул, за причинение морального вреда и т. п. — зависит от конкретной ситуации.

Есть и минус:

если сотрудник уволился по своей инициативе, то ему непросто доказать, что его кто-то заставил.

Совет: если планируется пойти в суд и восстановиться на работе, то нужно собирать доказательства заранее. Ими могут быть:

аудиозаписи;

видео;

показания свидетелей;

какие-то иные доказательства.

Куда жаловаться в случае принуждения

Есть несколько органов, в которые можно обратиться:

инспекция по труду;

суд;

прокуратура

Инспекция

В это ведомство лучше идти с жалобой сразу, как только появились хоть какие-то факты принуждения. Инспекторы по труду, во-первых, заставят его насторожиться, во-вторых, могут и штраф выписать. О его размере речь пойдет немного ниже.

Прокуратура

В этот орган можно обращаться, когда угодно. Если сотрудник еще не уволился, то прокурор вправе провести проверку, направить руководителю организации предписание об устранении всех нарушений.

Если работник уже ушел из компании, то в указанном органе тоже могут помочь, вплоть до того, что подскажут, как составить иск, или подадут заявление в суд за гражданина. А уж участие в деле прокурора по делам о восстановлении на работе — обязательная вещь (ст. 45 ГПК РФ).

Суд

Восстановить на работе могут на основании решения органа правосудия. Иск подается по общим правилам, прописанным в ГПК РФ. Главное — успеть написать и направить заявление в течение 1 месяца со дня увольнения.

В суде, как указывалось, обязательно нужно требовать выплаты компенсации за вынужденный прогул и за причиненный вред. Все же, психологическое воздействие на человека даром не проходит.

Ответственность за принуждение к увольнению

Она предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ. Ответственность такая же, как за многие другие нарушения в сфере трудового права:

на должностных лиц и предпринимателей налагаются штрафы в размере от 1 до 5 тыс. рублей;

на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

Есть ли уголовная ответственность?

В УК РФ есть статьи 144.1 и 145. Они предусматривают наказание за незаконное увольнение отдельных категорий работников:

беременных;

лиц, воспитывающих детей до 3 лет;

люди предпенсионного возраста.

Лишение свободы не применяется. Есть риск штраф в 200 тыс. или в размере заработка за 1,5 года. В крайнем случае, могут присудить до 360 часов обязательных работ. Конечно же, большинству людей, на которых давит директор, сложно правильно определить, как действовать. Лучше обращаться к профессиональному юристу. Чем раньше, тем лучше.