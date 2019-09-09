Отзыв, перенос и продление отпуска: как оформить

Трудовое законодательство предусматривает три возможных варианта изменения срока предоставления отпусков: отзыв, перенос и продление.

В одних случаях работодатель обязан продлить либо перенести отпуск, в иных ситуациях работодатель наделен правом отозвать либо перенести отпуск.

В обычной хозяйственной жизни любого предприятия не исключены внештатные ситуации, когда работник, собирающийся либо только что ушедший в отпуск, срочно должен вернуться на работу. В этом случае работодатель может предложить работнику перенести отпуск (если отпуск еще не начался) либо отозвать из отпуска (если работник уже отдыхает).

Сегодня разберем действия работодателя при отзыве из отпуска и переносе отпуска, чтобы это не привело к нарушениям права работника на отдых и не привлекло внимание Государственной инспекции по труду.

Отзыв из отпуска

Работодатель вправе отозвать работника из ежегодного оплачиваемого отпуска. Это право предоставлено работодателю статьей 125 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ, Кодекс). Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника. В случае отказа работник не обязан обосновывать, объяснять причину и обстоятельства своего решения. Отказ работника от выхода на работу при досрочном вызове из отпуска не является нарушением трудовой дисциплины и не может повлечь применения дисциплинарных взысканий.

Определенные категории работников отзывать из отпуска (даже при наличии их согласия) не допускается ни при каких обстоятельствах. Это: несовершеннолетние сотрудники;

беременные женщины;

работники, занятые на работах с вредными и/или опасными условиями труда.

Отзыв указанных категорий работников приведет к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, в виде штрафа на организацию в размере от 30 000 до 50 000 рублей и штрафа на должностное лицо в размере от 1000 до 5000 рублей.

Порядок отзыва работника из отпуска достаточно прост, однако здесь самым главным будет являться правильное оформление соответствующих документов. Разобьем порядок отзыва на отдельные этапы.

Этап 1. Получение руководителем предприятия служебной (докладной) записки, в которой говорится о необходимости отзыва конкретного работника из отпуска с пояснением причин.

Этап 2. Обращение к работнику. Работнику можно сообщить о необходимости выйти досрочно из отпуска как в устной форме, так и в письменной, направив официальное письмо. В любом случае, для принятия работником решения, необходимо предоставить ему полную информацию о произошедшем, указать на важность его участия.

Этап 3. Получение согласия. Согласие работника на отзыв является обязательным условием. Для пресечения возникновения спорных вопросов, такое согласие должно быть получено в письменной форме. В согласии работник должен указать: свои данные, занимаемую должность, непосредственно согласие и дату, с которой работник досрочно выходит из отпуска, желаемую дату предоставления неиспользованной части отпуска.

Этап 4. Издание приказа об отзыве из отпуска.После получения согласия работника можно оформлять приказ об отзыве его из отпуска. Унифицированной формы такого приказа нет, поэтому его составить можно в произвольной форме с обязательным указанием: данных работника, даты отзыва, дат отпуска (из которого отзывается), количество дней отпуска, которые остались неиспользованными, даты, на которые, по желанию работника, переносится неиспользованная часть отпуска, указание на необходимость перерасчета отпускных. Такой приказ/распоряжение должен быть издан к моменту выхода работника на работу. В приказе работник ставит отметку о своем согласии с его содержанием. На основании этого приказа вносятся изменения в график отпусков и в личную карточку.

Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (часть 2 статьи 125 ТК РФ).

Поэтому, в связи с вызовом из ежегодного оплачиваемого отпуска, а также необходимостью предоставления неиспользованных дней отпуска, вносятся изменения в график отпусков и личную карточку.

С момента досрочного выхода на работу сотруднику должна начисляться. Часть отпускных в виде среднего заработка за неиспользованные дни отпуска при этом становится излишне выплаченной. Зачесть эту сумму в счет заработной платы за отработанное после отзыва из отпуска время или в счет будущих отпускных работодатель не вправе, поскольку по своей сути это будет удержанием, а такого основания для удержания статья 137 ТК РФ не предусматривает. Таким образом,. Ведь неиспользованные дни отпуска будут предоставлены в другое время. Сумма отпускных будет определена исходя из другого расчетного периода.

У работодателя может возникнуть вопрос — нужно ли производить оплату за работу в день отзыва работника из отпуска? Ответ на этот вопрос дала судебная практика, указав следующее.

В силу части 2 статьи 125 ТК РФ отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Исходя из буквального толкования указанной нормы, оплата работы в день отпуска при отзыве работника из него не предусмотрена.

Более того, при предоставлении работнику отпуска (в данном случае истец ушла в очередной оплачиваемый отпуск) ему оплачиваются все дни отпуска, следовательно, и тот день отпуска, в который работника отозвали, также ему уже оплачен. (Апелляционное определение СК по гражданским делам Волгоградского областного суда от 03.04.2015 по делу № 33-3464/2015)

Отозвать работника из отпуска можно, если только это не приведет к тому, что каждая часть реально использованного отпуска составит менее 14 календарных дней. Напоминаем, что, по крайней мере, одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (часть 1 статьи 125 ТК РФ).

Перенос отпуска

Перенос отпуска предполагает, что количество дней, которые не были включены в использованный работником отпуск, предоставляется впоследствии отдельно или путем присоединения к следующему ежегодному оплачиваемому отпуску.

Важно! Перенос отпуска не является отменой отпуска.

Такого основания переноса отпуска, как, ТК РФ не предусматривает.Кодекс содержит весьма размытую формулировку — «в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя».

В данном случае также необходимо получать согласие работника.

По этой причине отпуск может быть перенесен на следующий рабочий год. Однако здесь есть ограничения:

работодателю необходимо получить на это согласие работника (либо в виде заявления, либо надписи на документе, который обосновывает перенос отпуска);

отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется (часть 3 статьи 124 ТК РФ);

запрещено непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2 лет подряд, а также работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (часть 4 статьи 124 ТК РФ).

Возникновение ситуации необходимости переноса отпуска и ее подтверждение. Для документального подтверждения наличия такого «исключительного случая» советуем, например, составлять докладные (служебные) записки на имя руководителя организации с описанием ситуации, которая складывается на предприятия, а также с указанием на неблагоприятные последствия в том случае, если работник уйдет в отпуск. Обращение к работнику. После составления такой записки необходимо обратиться либо в письменной, либо в устной форме к работнику с соответствующим предложением и новыми датами отпуска, которые также необходимо согласовывать с работником. В случае согласия работника на перенос отпуска, такое согласие необходимо запросить в письменной форме. В случае получения согласия работника издается приказ о переносе отпуска. Приказ о переносе отпуска составляется работодателем в произвольной форме. В нем необходимо указать: основание переноса, новый срок отпуска. данные работника и должность.

Реквизиты приказа о переносе отпуска работника надо указать в графе 8 унифицированной формы графика отпусков . Также в графике надо указать новую дату начала отпуска (графа 9).

При этом, если ранее был издан приказ о предоставлении работнику отпуска, он должен быть отменен.

Как видим из статьи, процедура отзыва из отпуска и переноса отпуска не несет в себе каких-либо сложностей, однако требует оформления некоторого количества документов. На отзыв работника из отпуска и на перенос влияет, прежде всего, производственный процесс. Но в любом случае, принятие окончательного решения остается за работником.

Если в представленных ситуациях отзыв из отпуска и перенос отпуска является правом работодателя, которое, однако, реализуется с согласия работника, то в следующем номере мы разберем ситуации, когда работодатель будет обязан перенести либо продлить отпуск работника по его желанию.

Отзыв, перенос и продление отпуска: что, когда и как?

Понятие «перенос отпуска» приведено в предыдущем номере, продление же отпуска предполагает, что количество дней, на которое должен быть продлен отпуск, присоединяется к ежегодному оплачиваемому отпуску таким образом, что между днями «продления» и самим отпуском не образовывается перерыва (т.е. работник не выходит на работу)

Статья 124 ТК РФ определяет, что продление или перенесение отпуска возможно и является обязанностью работодателя в случаях:

временной нетрудоспособности работника;

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы (таковыми могут быть: обязанности присяжного заседателя, участие в судебном процессе в качестве свидетеля, военные сборы, участие в работе избирательных комиссий);

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.

Если с первыми двумя случаями переноса либо продления вопросы не возникают, то возможность расширительного толкования последнего пункта может вызвать затруднения, как у работодателя, так и у работника.

Для разрешения таких ситуаций Минтрудом и его структурными подразделениями издаются письма. Так в Письме Федеральной службы по труду и занятости от 01.06.2012г №ПГ/4629-6-1 «О продлении отпуска в случае ухода за больным членом семьи» сказано, что обязанность продлевать отпуск на число календарных дней нетрудоспособности, в случае если временная нетрудоспособность наступила в период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, возникает у работодателя только в случае временной нетрудоспособности самого работника. Следовательно, такой случай как болезнь члена семьи, может быть предусмотрен в локальном нормативном акте, принятом работодателем в установленном порядке, в качестве основания для продления ежегодного оплачиваемого отпуска, сам по себе факт болезни члена семьи работника не дает ему право на продление или перенос отпуска.

Также прохождение в период отпуска медицинского осмотра (при отсутствии признаков временной нетрудоспособности) основанием для продления или перенесения отпуска в силу закона не является

Обязанность продлить либо перенести отпуск возникает у работодателя, когда работник совмещает работу и учебу в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию. Руководствуясь статьей 173 ТК РФ, работодатель обязан предоставить работнику учебный отпуск. Если данный отпуск приходится на основной оплачиваемый отпуск, то работодателю необходимо либо продлить основной отпуск на срок учебного отпуска, либо перенести на другой срок. Важно помнить, что учебный отпуск перенести нельзя, так как он предоставляется на основании справки-вызова.

Существуют обстоятельства, при которых у работодателя возникает обязанность переноса отпуска в случае подачи соответствующего заявления работником:

работодатель не перечислил отпускнику оплату за время отпуска своевременно, то есть позднее, чем за 3 календарных дня до начала отпуска (часть 2 статьи 124 , статья 136 ТК РФ).

сотрудник был предупрежден о времени начала отпуска менее чем за 2 недели до его начала (часть 2 статьи 124 ТК РФ).

В большинстве случаевРаботником составляется заявление о переносе отпуска и подается работодателю. В этой ситуации работодатель не обязан отпуск переносить, но имеет право согласиться с сотрудником.

Продление или перенос?

Статья ТК РФ, перечисляя случаи продления или переноса отпуска, не указывает, когда отпуск нужно продлевать, а когда нужно переносить. Какие-либо нормативные акты с момента принятия действующего ТК РФ не отвечают на такой вопрос. Однако, как известно, многие нормативные акты, изданные в период существования Советского Союза, действуют и сейчас (но со значительными ограничениями).

Так, ст.18 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных Народным Комиссариатом Труда СССР 30 апреля 1930 г. N 169 указывает, что если причины, мешающие работнику уйти в отпуск, наступили до его начала, то новый срок отпуска определяется по соглашению работодателя с работником. Если же эти причины наступили во время пребывания работника в отпуске, то срок возвращения из отпуска автоматически удлиняется на соответствующее количество дней, причем работник обязан немедленно уведомить об этом работодателя.

Действительно, положения Правил отвечают требованиям логики: продлить отпуск, который даже еще не начинался, невозможно, следовательно, такой отпуск можно только перенести. Однако, в случае, если отпуск начался, то возможен как перенос неиспользованных дней на другой срок, так и продление, ведь ст.124 ТК РФ допускает и тот, и другой вариант. Поэтому Правила об очередных и дополнительных отпусках не стоит рассматривать как ограничение для работника и работодателя разрешить вопрос путем переговоров и принятия взаимовыгодных условий.

Документальное оформление

Документальное оформление продления либо переноса отпуска достаточно простое.

Когда инициатива продления отпуска исходит от работника, то он пишет соответствующее заявление либо устно обращается к работодателю. В обязательном же порядке письменное заявление работника на перенос отпуска требуется только тогда, когда отпуск переносится по причине несвоевременной его оплаты или несвоевременного предупреждения о времени начала этого отпуска.

Повторим, если же инициатива исходит от работодателя, то в данном случае от работника нужно только согласие, которое может быть выражено в различной форме: в отдельном письменном документе, отметкой в приказе о переносе отпуска, в устной форме. Но, конечно же, лучше получать согласие работника, которое будет отражено в документах организациях.

Приказ о переносе отпуска составляется работодателем в произвольной форме. В нем необходимо указать:

Основание переноса;

Новый срок отпуска;

Данные работника и должность.

На основании данного приказа вносятся изменения в график отпусков.

Оформление продления отпуска значительно проще, т.к. продление происходит «автоматически», поэтому писать заявление на продление отпуска и издавать соответствующий приказ об этом не обязательно. Работник лишь должен предоставить документ, подтверждающий основание для продления отпуска.

Если необходимость продления отпуска возникла в связи с временной нетрудоспособностью работника, то работник предоставляет листок нетрудоспособности, выдаваемый в общем порядке. При этом ежегодный отпуск продлевается на все дни временной нетрудоспособности. Но согласно части 1 статьи 120 ТК РФ период ежегодного отпуска не продлевается на дни болезни, которые совпали с нерабочими праздничными днями, поскольку праздничные дни не являются отпуском. Кроме того, в соответствии с Письмом Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1, если работник взял больничный во время отпуска с последующим увольнением, то данный отпуск на дни больничного не продлевается, однако пособие выплачивается за все дни нетрудоспособности по общим правилам.

Срок, на который продлевается либо переносится отпуск, определяется работодателем, но с обязательным учетом пожеланий работника.

При продлении отпуска число его дней не меняется, поэтому работодатель не должен пересчитывать выплаченные сотруднику отпускные. В случае переноса отпуска на другой срок работодатель должен повторно рассчитать отпускные за перенесенные дни отпуска. Важно помнить, что по общему правилу удерживать из заработной платы отпускные за неиспользованные дни отпуска запрещено. Работодатель может зачесть выплаченные отпускные в счет выплат, причитающихся сотруднику в следующем месяце.