Такие непростые неотделимые улучшения

Довольно часто арендаторы сталкиваются с необходимостью обустройства арендованных помещений. Это может быть как косметический ремонт, так и довольно серьезная перепланировка помещения. Т.е. арендатору необходимо произвести неотделимые улучшения в объект аренды.
Неотделимыми считаются улучшения арендованного имущества, которые нельзя отделить от него без нанесения вреда (п. 2 ст. 623 ГК РФ). При этом под улучшениями понимаются работы капитального характера, которые повышают (изменяют) качественные характеристики объекта аренды
Бухгалтеры знают, что особенности учета финансовых вложений в арендованные объекты зависят прежде всего от условий включенных в договор аренды. От этих условий зависит правильность определения налоговой базы по налогу на прибыль и НДС.
Но до настоящего времени бухгалтеры особенно не заморачивались по поводу налога на имущество, считая, что этот налог платит арендодатель, ведь он является собственником объекта аренды. Это, конечно, верно, но только до тех пор пока арендатор не произвел неотделимые улучшения арендованного имущества.Об этом напомнила ФНС России в своем письме ФНС России от 15.08.2019 N АС-4-21/16183@ «О разъяснениях (рекомендациях) по вопросам определения порядка уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций в отношении капитальных вложений в виде неотделимых улучшений в арендованный объект недвижимости».
Основные выводы
- Об объекте налогообложения
Неотделимые капитальные вложения в арендованный объект недвижимости представляют собой неотъемлемую составную часть этого объекта. Следовательно, неотделимые капитальные вложения, учитываемые у российской организации-арендатора в качестве основных средств, подлежат обложению налогом в силу пункта 1 статьи 374 Кодекса до их выбытия из состава основных средств арендатора.
- Об уплате налога в отношении неотделимых капитальных вложений, находящихся вне местонахождения арендатора или его обособленного подразделения
Следовательно, сумма налога, исчисленная в отношении неотделимых капитальных вложений, находящихся вне местонахождения арендатора или его обособленного подразделения, подлежит уплате в бюджет по коду ОКТМО, соответствующему территории муниципального образования по месту нахождения арендованного объекта недвижимости с неотделимыми капитальными вложениями.
- О представлении налоговой отчетности по налогу
- в налоговый орган по месту нахождения объектов недвижимого имущества и (или) по месту нахождения имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения (абзац первый пункта 1 статьи 386 Кодекса);
- в налоговый орган по местонахождению российской организации (месту постановки на учет в налоговых органах постоянного представительства иностранной организации) — в отношении имущества, имеющего местонахождение в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и (или) за пределами территории Российской Федерации (для российских организаций) (абзац второй пункта 1 статьи 386 Кодекса);
- в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков — для налогоплательщиков, отнесенных в соответствии со статьей 83 Кодекса к категории крупнейших (абзац третий пункта 1 статьи 386 Кодекса).
Таким образом, представление налоговой отчетности может осуществляться в налоговый орган по месту учета на балансе неотделимых капитальных вложений, то есть по месту нахождения (учета) арендатора или по месту нахождения (учета) его обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, если неотделимые капитальные вложения учитываются на балансе в качестве основных средств данного обособленного подразделения.Также в этом письме определен порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество в отношении неотделимых капитальных вложений.
Письмо также содержит подробное описание порядка заполнения строк налоговой отчетности в отношении неотделимых капитальных вложений в арендованный объект.
РезюмеНалоговый орган пишет, что настоящие разъяснения (рекомендации) имеют сугубо информационно-разъяснительный характер, не содержат общеобязательных к применению правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не препятствуют руководствоваться нормами законодательства в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящих разъяснениях (рекомендациях).
Но далее сообщает, что;
- указанные разъяснения (рекомендации) согласованы Департаментом налоговой и таможенной политики Минфина России (письмо от 14.08.2019 N 03-05-04-01/61497).
- УФНС России по субъектам Российской Федерации поручается оперативно довести настоящую информацию до сотрудников налоговых органов, осуществляющих администрирование налогообложения имущества организаций (включая прием налоговой отчетности и ее проверку) и работу с налогоплательщиками, в целях возможности применения указанных разъяснений (рекомендаций) с момента издания настоящего письма.