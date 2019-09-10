Клерк.Ру

Управляющая компания или ИП: меры предосторожности

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Привлекать сторонних управляющих выгодно. Не надо платить страховые взносы за управленцев в штате, вознаграждение управленцев можно включать в расходы и уменьшать налог на прибыль, а если управляющий ИП — то еще и наличку можно снимать свободно.

Вот только когда придут налоговики и увидят, что компания нанимает стороннего управляющего, она глубоко копнет и снимет расходы, если увидит, что:

  • сумма вознаграждения взята с потолка и никак не обоснована;
  • непонятно, как формируется плата управленцу, нет четкой детализации в отчетах;
  • непонятно, для чего компании вообще был управляющий и какие законные выгоды о этого получает организация;
  • функции управляющего дублируют функции штатных руководителей.
Чтобы выгода не превратилась в головняк, судебные разбирательства и доначисления, подходи к вопросу с умом и соблюдай меры предосторожности:

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1. Составь договор так, чтобы из него было видно, что именно делает нанятая управляющая компания или ИП. То есть не просто «осуществляет управление организацией», а «участвует в переговорах с контрагентами», «представляет интересы компании в госорганах», «участвует в совещаниях, проводимых Заказчиком» и т.д. Причем каждую функцию детализировать как можно конкретнее. Как часто участвует в совещаниях, в каких именно переговорах участвует, например, только по крупным сделкам начиная от такой-то суммы. То есть договор должен быть своего рода должностной инструкцией управляющего, в котором видны всего его функции и полномочия. А вот должностные инструкции штатных руководителей надо подкорректировать таким образом, чтобы не было дублирования функций.

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2. Сформулируй четкую деловую цель, чтобы налоговики видели, что ты не от балды передал функции управления, а у тебя были на это мотивы. Например, ты передаешь управление непрофильной деятельностью компании с соответствующим опытом. Или ставишь управленцам задачу достичь конкретных результатов к определенному сроку (увеличить прибыль, рентабельность и т.д.). Естественно, результат потом должен быть виден в отчетах.

В договоре также укажи требования к опыту и квалификации исполнителей.

3. Оплата должна быть сопоставима с рыночными ценами.

4. На каждую оплату должен быть отчет, из которого видно, что, когда и в каком количестве делал управленец с указанием сумм за каждый пункт. Просто заплатить без отчета и не имея методики расчета — путь к доначислениям. Особенно если кидать ИП-управляющему разные суммы непонятно за что — сразу поймут, что обналичка.

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5. Избегай взаимозависимости и не делай управляющим своих же бывших сотрудников.

Советы основаны на судебной практике. Если их учесть, риск претензий со стороны налоговиков будет гораздо ниже.

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