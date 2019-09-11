Тайм-менеджмент не помогает. Похождения бухгалтера Людмилы

«У оптимистов будет всё плохо, но они не заметят, а у пессимистов всё будет хорошо, но им снова не понравится».

У нас новая рубрика: про то, как живется и работается бухгалтеру Людмиле.

«Бухгалтер Людмила навела порядок на рабочем месте, распланировала день в красивом блокноте по матрице Эйзенхауэра, распечатала чек-лист и повесила его на стену рядом с рабочим местом. Она заполняла их с понедельника до среды, а потом отвлеклась, забыла и вообще замоталась.

Вспомнила о них через неделю, заполнила ещё раз. Опять забыла. Через месяц выкинула чек-лист.

Когда Людмила наткнулась на статью о тайм-менеджменте, она разозлилась, ведь ей эти советы не помогли. Ну и что, что все успешные в своих блогах говорят об одном и том же — им просто повезло, они другие, им помогают, у них так жизнь сложилась. А у Люды прям сейчас завал — ребёнок в школу пошёл, начальник в отпуск на месяц уехал — скинул все дела на своего незаменимого бухгалтера Люду, а сам греется под пальмами и отвечает раз в полдня. Ещё и осенняя хандра напала.

Людмила не хотела посмотреть правде в глаза, что сама управляет своей жизнью, что она может что-то изменить — слишком неприятно, слишком больно. Она упорно отказывалась признавать самосаботаж, скидывая вину за свою „тяжелую“ жизнь на всё вокруг».

Давайте честно признаем, что все мы иногда бываем бухгалтером Людмилой? У всех бывают периоды завалов на работе и дома, упадка сил и мотивации. Важно то, с каким отношением мы к этим периодам относимся.

Бесполезно внедрять позитивные привычки, чек-листы и прочие атрибуты успешных людей, если вы в это не верите. Здесь срабатывает:

— и эффект Розенталя или самоисполняющегося пророчества (идея которого лежит в основе книги «Думай и богатей» и фильма «Секрет») — когда предсказание прямо или косвенно влияет на реальность так, что в итоге оказывается верным.

— и ошибки планирования — когда мы ожидаем заметных результатов за 3 дня.

— и каузальная атрибуция — в случае успеха других мы приписываем этот успех везению, связям, удаче, а в случае собственного успеха — уму и труду. Если же других постигает неудача, то он сам виноват, но собственные неудачи приписываем проискам окружающих или судьбе. Главное в этом: когда мы обвиняем других за то, что с нами происходит, мы отказываемся от ответственности за свою жизнь и передаем другим власть над нашей жизнью или какой-то ее стороной, то есть впадаем в позицию жертвы.

Что с этим делать? Прямо сейчас ответить на вопрос — а вы реально хотите что-то изменить? А достаточно ли у вас смелости посмотреть в глаза не самой приятной части вас — той, которая ленится, отвлекается, завидует, негативит? Даже если нет — то это нормально, мы люди, мы так устроены. Надежда в том, что мы можем «вырасти» из тянущих нас на дно убеждений. Это так же как с чек-листами и ежедневниками — очень легко, но долго:

— Меняем круг общения (Эффект окружения): больше общаемся с позитивными и успешными, меньше с ноющими неудачниками.

— Читаем. Не блоги супервумен, которые с маникюром, педикюром и патчами под глазами одной рукой борщ мешают, а другой развивают пятого ребенка методикой Монтессори, приседая при этом в 105-й раз. А настоящие книги, желательно из списков «Самых лучших книг сто-/десятилелетия по версии...». В таких списках можно подобрать книги на любой вкус — вам даже не придётся себя заставлять.

— Меняем обстановку. Что угодно — путешествие в другую страну хоть на 2 дня или на дачу к подруге, переезд, ремонт, новые шторы. Связь между этими действиями, особенно если это «всего лишь» роман Дарьи Донцовой, дача и новые шторки, и изменениями в жизни не очевидна, но, поверьте, она есть.

— Самая эффективная пилюля для изменений жизни к лучшему — психолог. Но если вы считаете, что это для «ненормальных» и не можете себя пересилить, то идеальный вариант:

— Тренинги, курсы и вебинары, где спикер — профессионал, а участники могут общаться между собой.

Через 6 дней наша редакция будет участвовать в вебинаре-интенсиве для бухгалтеров Ирины Морозовой «Как сдать отчетность без стресса», потому что он будет больше, чем про бухгалтерию. На нём мы вместе будем осваивать неочевидные (поэтому за деньги) техники, устранять внутренние возражения и докапываться до сути проблем со временем.

Предлагаем вам не пожалеть для саморазвития времени и небольших, в общем-то, денег и присоединиться к нам 18 сентября в 11:00 по Мск.

Купить вебинар за 1200 руб.

Мы полностью доверяем Ирине, потому что она не только обладает всеми нужными теоретическими знаниями о психологии, но и удачно справлялась со сложными периодами в жизни. Об этом она рассказывает в видео к нашему совместному курсу:

Если вы чувствуете в себе силы на нечто большее, чем вебинар, то вот здесь уже доступный к прохождения курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники», по окончанию которого мы выдадим вам именной сертификат.