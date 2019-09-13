На каких бесплатных московских семинарах тусануть в сентябре бухгалтеру и ИП

На следующей неделе в Москве пройдет множество бесплатных семинаров, которые будут интересны ИП и бухгалтерам.
Будут темы по учету, налогам, женскому предпринимательству, маркировке, самозанятым, управлению финансами и кадрами, маркетингу, личной эффективности и многие другие.
Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, переходите по ссылкам.
Бухгалтерский учет и налогиНазвание: Региональные налоговые льготы для предпринимателей
Дата: 16.09.19 Время: 15:00
Округ: ВАО
Название: Управленческий учет или «Где деньги?»
Дата: 16.09.19
Время: 15:00
Округ: ЮЗАО
Название: УСН для начинающих предпринимателей, порядок сдачи налоговой декларации
Дата: 18.09.19
Время: 15:00
Округ: ЗАО
Название: Самозанятые или налог на профессиональный доход
Дата: 20.09.19
Время: 11:00
Округ: ЮЗАО
Женское предпринимательствоНазвание: 7 бесплатных эффективных источников привлечения клиентов на старте женских проектов
Дата: 20.09.19
Время: 14:00
Округ: ЮЗАО
Законодательство для бизнесаНазвание: Маркировка товаров. Внедрение государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров
Дата: 17.09.19
Время: 15:00
Округ: ЦАО
Название: Конференция «Юридическая безопасность и защита бизнеса. Персональная ответственность директора»
Дата: 19.09.19
Время: 15:00
Округ: ЦАО
Название: Юридический дью-дилидженс. Что нужно знать о своем контрагенте?
Дата: 19.09.19
Время: 15:00
Округ: ЮВАО
Название: Нововведения в законодательстве о хостелах: какие изменения ждут гостиничный бизнес Москвы
Дата: 20.09.19
Время: 13:00
Округ: СЗАО
Личная и профессиональная эффективностьНазвание: Как стать экспертом и человеком-брендом. Способы достижения успеха
Дата: 17.09.19
Время: 13:00
Округ: ЦАО
Название: Код эффективности удаленного сотрудника
Дата: 20.09.19
Время: 13:00
Округ: ЮАО
Название: Эмоциональный интеллект. Как управлять своим состоянием и чужими эмоциями?
Дата: 22.09.19
Время: 11:00
Округ: ЦАО
МаркетингНазвание: Data-driven маркетинг и системы сквозной аналитики
Дата: 17.09.19
Время: 10:00
Округ: ЗАО
Название: Создавайте предложения, которые сделают вас лидером рынка
Дата: 17.09.19
Время: 11:00
Округ: СЗАО
Название: Тренды маркетинга и продаж 2019-2020: от коллабораций до автоворонок в мессенджерах
Дата: 17.09.19
Время: 10:00
Округ: CВАО
Название: Просто о сложном. Маркетинг и реклама в бизнесе
Дата: 18.09.19
Время: 15:00
Округ: ЮЗАО
Название: Создание продающего сайта: от идеи до первого заказа
Дата: 18.09.19
Время: 13:00
Округ: ЮАО
Название: Growth Hacking. 10 механик взрывного маркетинга и продаж для малого и среднего бизнеса
Дата: 19.09.19
Время: 15:30
Округ: CВАО
Название: Коммуникационный дизайн: чек-лист по созданию эффективной презентации
Дата: 19.09.19
Время: 12:00
Округ: ЗАО
МенеджментНазвание: Как запустить продукт, который нужен рынку
Дата: 16.09.19
Время: 11:00
Округ: ЮВАО
Название: Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу
Дата: 17.09.19
Время: 13:00
Округ: ЮВАО
Название: Бизнес-моделирование как антикризисный инструмент для бизнеса
Дата: 18.09.19
Время: 13:00
Округ: СЗАО
Название: Как малому бизнесу выжить и преуспеть, конкурируя с сетевиками в условиях ограниченности ресурсов?
Дата: 19.09.19
Время: 15:00
Округ: ЗелАО
НедвижимостьНазвание: Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса в Москве
Дата: 20.09.19
Время: 13:00
Округ: ЗАО
СтартапНазвание: Тренинг АО «Корпорация «МСП» Генерация бизнес-идеи
Дата: 17.09.19
Время: 10:00
Округ: CВАО
Название: Идея для бизнеса: открываем кафе, просчитываем экономику и финансы
Дата: 19.09.19
Время: 15:00
Округ: ЮЗАО
Управление финансамиНазвание: Куда смотрит инвестор, когда анализирует ваш проект
Дата: 17.09.19
Время: 15:00
Округ: СЗАО
Название: Практикум «Инвестиции в туристический бизнес»
Дата: 18.09.19
Время: 18:00
Округ: ЦАО
Название: Как определить отдачу от вложений в собственный бизнес: расчет эффективности инвестиций
Дата: 19.09.19
Время: 13:00
Округ: ЮЗАО
Эффективное управление персоналомНазвание: Управление мотивацией. Как вдохновить сотрудников на работу «выше среднего»?
Дата: 18.09.19
Время: 14:00
Округ: ВАО
Подборка составлена порталом MBM.ru