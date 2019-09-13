Клерк.Ру

На каких бесплатных московских семинарах тусануть в сентябре бухгалтеру и ИП

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

На следующей неделе в Москве пройдет множество бесплатных семинаров, которые будут интересны ИП и бухгалтерам.

Будут темы по учету, налогам, женскому предпринимательству, маркировке, самозанятым, управлению финансами и кадрами, маркетингу, личной эффективности и многие другие. 

Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, переходите по ссылкам.

Бухгалтерский учет и налоги

Название: Региональные налоговые льготы для предпринимателей

Дата: 16.09.19 Время: 15:00

Округ: ВАО

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Название: Управленческий учет или «Где деньги?»

Дата: 16.09.19

Время: 15:00

Округ: ЮЗАО

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Название: УСН для начинающих предпринимателей, порядок сдачи налоговой декларации

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Дата: 18.09.19

Время: 15:00

Округ: ЗАО

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Название: Самозанятые или налог на профессиональный доход

Дата: 20.09.19

Время: 11:00

Округ: ЮЗАО

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Женское предпринимательство

Название: 7 бесплатных эффективных источников привлечения клиентов на старте женских проектов

Дата: 20.09.19

Время: 14:00

Округ: ЮЗАО

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Законодательство для бизнеса

Название: Маркировка товаров. Внедрение государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров

Дата: 17.09.19

Время: 15:00

Округ: ЦАО

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Название: Конференция «Юридическая безопасность и защита бизнеса. Персональная ответственность директора»

Дата: 19.09.19

Время: 15:00

Округ: ЦАО

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Название: Юридический дью-дилидженс. Что нужно знать о своем контрагенте?

Дата: 19.09.19

Время: 15:00

Округ: ЮВАО

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Название: Нововведения в законодательстве о хостелах: какие изменения ждут гостиничный бизнес Москвы

Дата: 20.09.19

Время: 13:00

Округ: СЗАО

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Личная и профессиональная эффективность

Название: Как стать экспертом и человеком-брендом. Способы достижения успеха

Дата: 17.09.19

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Время: 13:00

Округ: ЦАО

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Название: Код эффективности удаленного сотрудника

Дата: 20.09.19

Время: 13:00

Округ: ЮАО

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Название: Эмоциональный интеллект. Как управлять своим состоянием и чужими эмоциями?

Дата: 22.09.19

Время: 11:00

Округ: ЦАО

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Маркетинг

Название: Data-driven маркетинг и системы сквозной аналитики

Дата: 17.09.19

Время: 10:00

Округ: ЗАО

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Название: Создавайте предложения, которые сделают вас лидером рынка

Дата: 17.09.19

Время: 11:00

Округ: СЗАО

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Название: Тренды маркетинга и продаж 2019-2020: от коллабораций до автоворонок в мессенджерах

Дата: 17.09.19

Время: 10:00

Округ: CВАО

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Название: Просто о сложном. Маркетинг и реклама в бизнесе

Дата: 18.09.19

Время: 15:00

Округ: ЮЗАО

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Название: Создание продающего сайта: от идеи до первого заказа

Дата: 18.09.19

Время: 13:00

Округ: ЮАО

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Название: Growth Hacking. 10 механик взрывного маркетинга и продаж для малого и среднего бизнеса

Дата: 19.09.19

Время: 15:30

Округ: CВАО

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Название: Коммуникационный дизайн: чек-лист по созданию эффективной презентации

Дата: 19.09.19

Время: 12:00

Округ: ЗАО

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Менеджмент

Название: Как запустить продукт, который нужен рынку

Дата: 16.09.19

Время: 11:00

Округ: ЮВАО

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Название: Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

Дата: 17.09.19

Время: 13:00

Округ: ЮВАО

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Название: Бизнес-моделирование как антикризисный инструмент для бизнеса

Дата: 18.09.19

Время: 13:00

Округ: СЗАО

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Название: Как малому бизнесу выжить и преуспеть, конкурируя с сетевиками в условиях ограниченности ресурсов?

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Дата: 19.09.19

Время: 15:00

Округ: ЗелАО

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Недвижимость

Название: Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса в Москве

Дата: 20.09.19

Время: 13:00

Округ: ЗАО

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Стартап

Название: Тренинг АО «Корпорация «МСП» Генерация бизнес-идеи

Дата: 17.09.19

Время: 10:00

Округ: CВАО

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Название: Идея для бизнеса: открываем кафе, просчитываем экономику и финансы

Дата: 19.09.19

Время: 15:00

Округ: ЮЗАО

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Управление финансами

Название: Куда смотрит инвестор, когда анализирует ваш проект

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Дата: 17.09.19

Время: 15:00

Округ: СЗАО

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Название: Практикум «Инвестиции в туристический бизнес»

Дата: 18.09.19

Время: 18:00

Округ: ЦАО

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Название: Как определить отдачу от вложений в собственный бизнес: расчет эффективности инвестиций

Дата: 19.09.19

Время: 13:00

Округ: ЮЗАО

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Эффективное управление персоналом

Название: Управление мотивацией. Как вдохновить сотрудников на работу «выше среднего»?

Дата: 18.09.19

Время: 14:00

Округ: ВАО

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Подборка составлена порталом MBM.ru

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