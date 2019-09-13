На каких бесплатных московских семинарах тусануть в сентябре бухгалтеру и ИП

MaxC Не в курсе. Далёк от этого. Но, считаю, что профобразование без постоянной практики - ничтожно.... Продавцы требуют сократить им время работы

MaxC Да тоже не всегда и не везде получается.В Нижнем Тагиле - не получилось (история про 6 хирургов).... Продавцы требуют сократить им время работы

Natali Kr Вы не в курсе, что сейчас учащиеся ПТУ не работают во время учебы?... Продавцы требуют сократить им время работы

Natali Kr А у нас в стране социальную справедливость уже отменили? Только продавцы нуждаются в общении с се... Продавцы требуют сократить им время работы

Natali Kr а мне недавно девочка из бюджетного медицинского учреждения сказала, что наше министерство здраво... Продавцы требуют сократить им время работы

sandro_60 Добились своей пенсионной реформой, чего хотели: безработица будет увеличиваться, т.к. предпенсио... Предпенсионеров не берут на работу

Natali Kr и что с названием должности? о продавцах заботится надо, а о медиках нет?... Продавцы требуют сократить им время работы

Natali Kr Так вообще то в нормальных сетях и продавцы работают по графику, а не по 12 часов в день всю неде... Продавцы требуют сократить им время работы

Natali Kr Особенно умиляют меня вопросы охраны труда..... вот как интересно работодатель будет их регулиров... Закон о дистанционных работниках перепишут

Natali Kr ооооо .... то есть в профессиональной среде этот вопрос обсуждается с начала проектирования зако... Предпенсионеров не берут на работу

borispad вот все понятно, кроме одного - а как нашли???Органы крайне неохотно заводят дела о мошенниках и ... Нашел чужую карту. Потратил немного на продукты. Не сел в тюрьму

Natali Kr Только садики и школы будут работать в 4-х дневном режиме. Так что у родителей таки возникнут сло... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

Natali Kr То есть вариант, что все депутаты имеют свою точку зрения и честно и последовательно ее придержив... Депутаты просят еще зарплаты

проза жизни Не о том сердечко билось, не о том печалилось!!!Снижать возраст выхода на ЗАСЛУЖЕННЫЙ отдых - об ... Предпенсионеров не берут на работу

romserg В целом я за 4-дневку. Кому хочется работать побольше - устраивайтесь на 2-ю работу, никто вас не... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

romserg Откуда 48 часов-то у вас взялось?! С чего вы решили, что часы ещё и добавят, вместо чтоб убрать д... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

КузменковаН Я думаю, депутаты принимают этот закон прежде всего для себя. Им нужна четырёхдневная рабочая нед... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

v.yaskin2013 Конечно надо вводить стимулы для работодателей, но многие СМИ об этом говорят, но воз и ныне там,... Предпенсионеров не берут на работу

Дедушка Тимофей Тут речь о разных вещах. Пример, который вы привели, позволяет пользователю избежать заполнения п... Теперь оплата покупок доступна смартфонам без NFC

Olgabsh Вы только не упустите из цепочки рассуждения, что работоспособность в 8ми часовом рабочем дне и в... Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?