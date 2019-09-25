Онлайн-касса МТС — обзор модели МТС Касса 5” и отзывы

МТС Касса 5″ — мобильная онлайн-касса, одна из самых компактных моделей из всей линейки МТС. Касса зарекомендовала себя в розничной торговле различных групп товаров, включая продажу алкоголя, сельскохозяйственной и маркированной продукции, в сфере услуг, в работе курьерских служб.

МТС Касса — универсальное решение для интернет-торговли, так как одно кассовое устройство может одновременно проводить как онлайн-чеки с интернет-магазина, так и чеки с офлайн продаж в торговой точке. Благодаря мобильности и специальным функциям для общепита, МТС Касса 5″ приобрела популярность среди кофеин, фудтраков и стритфудов. А наличие панели для продажи билетов в одно касание сделала кассу востребованной в сфере транспортных услуг.

Мобильная МТС Касса 5″ относится к виду смарт-терминалов. У нее 5,5 дюймовый сенсорный экран и встроенный аккумулятор, емкости которого хватает на 24 часа работы.

У МТС Кассы 5″, как и у всех моделей линейки МТС Касс

бесплатная кассовая программа;

бесплатное обновление программного обеспечения под нормы законодательства;

круглосуточная бесплатная техническая поддержка (в техподдержку МТС Кассы можно позвонить по телефону горячей линии, написать в почту или задать свои вопросы по чату)

МТС Касса 5"

имеет встроенный сканер, который распознает 2D штрихкод, Data Matrix и QR — код, и, таким образом, подходит для продажи любых групп товаров, в том числе, алкогольной и маркированной продукции;

продает в отсутствие интернета, не нарушая 54-ФЗ;

ведет справочник товаров и их учет — избавляет от работы с тетрадью;

подсчитывает «кассу» и продажи в конце смены — дает полную картину «пришло-ушло-осталось»;

есть личный кабинет для предпринимателя, где бесплатно доступны отчеты, статистика продаж и работа со справочником товаров.

Основные характеристики МТС Касса 5"



Цена кассы (без ФН)

12 900



Габариты

1280×720

500 г

Время работы без подзарядки

24 ч.

Интернет- связь

2G/3G (1 sim)

Wi-Fi

Bluetooth

sim-карта

в комплекте

1 Гб — 125 ?/мес.от МТС



Подключение доп. Оборудования

1 x USB Type-C

камера — сканер 2D-кодов

Печать чека

лента 57 мм

Термопечать

75 мм/с

стальная гребёнка

Эквайринг

Сторонний

Товароучетная система (ТУ)

Собственная

Интеграции

Доплата не требуется. Все доступно в тарифе «Профи» ТУ системы.

Обновления

Бесплатно

Техническая поддержка

бесплатно 24/7

Почему компании и магазины выбирают МТС Кассу 5"?

ККТ выполняет все стандартные кассовые операции: расчет стоимости чека и сдачи, открытие и закрытие смены, возвраты и т.д. Но кроме этого базового набора поддерживается множество функций, созданных для удобства и выполнения специфичных для определенных видов бизнеса кассовых операций:

работа с авансовыми платежами и заказами для интернет — магазинов, курьеров и предприятий для сферы услуг, работающих по предварительному заказу;

пречек и копия чека для кафе, фудтраков и стрит фудов;

отложенный чек — в случае, если клиент забыл кошелек в машине — можно отложить чек до его возвращения и в то же время обслуживать следующего клиента;

оплата по одному чеку картой и наличными, в том числе, скидочным и подарочным сертификатом;

операции «Расход» или «Возврат расхода». Например, если приобретается товар за деньги из кассы — приём металла или ломбард.

интерфейс для торговли билетами — в транспорте, в театре, на любом мероприятии; билет печатается одним нажатием — для этого достаточно включить панель продажи билетов в настройках.

Все эти функции доступны бесплатно каждому пользователю. Не требуется никаких скачиваний и установок дополнительных приложений. Включайте и пользуйтесь!

Работает с эквайрингом

Для работы с эквайрингом в МТС Кассе 5″ предлагается готовое решение: мобильный терминал МТС-эквайринг D200. Подключение терминала эквайринга по Bluetooth избавляет от лишних проводов — можно расположить пин-пад в доступном месте для клиента. Банком-эквайером здесь выступает МТС банк и предлагает пользователям ставку по эквайрингу — 1,99%. Заключение договора на эквайринг не предполагает дополнительных комиссий и оплат, даже если пользователь обслуживается в другом банке.

Продает онлайн и офлайн через один кассовый аппарат

МТС Касса идеально подходит для работы интернет — магазинов. Данные по оплаченным через сайт заказам автоматически передаются в ОФД и электронная копия чека отправляется покупателю. Все заказы с сайта автоматически направляются в ККТ, где их можно редактировать. Все изменения остатков (заказы, продажи, поступления товаров) автоматически синхронизируются между интернет-магазином, кассовым аппаратом и товароучетной системой.

МТС Касса отличное решение для тех интернет-магазинов, которые работают со своей службой курьерской доставки или имеют пункты самовывоза. Не нужно покупать два кассовых аппарата — одна МТС Касса может справится как с онлайн, так и с офлайн продажами. Она проводит чеки интернет-магазина и выбивает чеки с продаж товаров в точке выдачи.

Интегрирована со сторонними сервисами и системами

Для работы ККТ с интернет-магазинами, продажи алкоголя и товаров вет. контроля, осуществления обмена с сервисами бухгалтерского учета требуется интеграция с соответствующими сервисами и системами. МТС Касса подходит практически для каждого вида деятельности. Она интегрирована с государственными информационными системами ЕГАИС и ФГИС «Меркурий», с сервисами бухгалтерского учета (1 С.Бухгалтерия, Контур.Эльба), для онлайн-продаж — есть интеграция с платежным агрегатором «Робокасса», 1С- Битрикс, Эквид, а также открытый API для подключения к другим CMS-платформам. Все интеграции доступны в тарифе «Профи» и не требуют дополнительных затрат.

Работает со всеми группами товаров, в том числе с алкоголем, маркируемой и сельскохозяйственной продукцией

В кассовом аппарате МТС есть готовое решение для предпринимателей, торгующих алкогольными напитками, маркированной продукцией (табак), молочной продукцией, мясом и другой сельскохозяйственной продукцией, подлежащей вет.контролю:

товароучетная система ККТ решает не только базовые задачи по работе в ЕГАИС для соблюдения нормативных актов, но и упрощает работу по продаже алкогольной продукции. Кроме типовых функций, здесь есть функции, созданные для удобства пользователей: автоматическое создание карточек на алкоголь, возможность приемки алкоголя без сканирования или с частичным сканированием марок, запрет на отправку документов в ЕГАИС без сканирования марок, автоматическое выравнивание остатков с ЕГАИС, настройка ограничений продаж по часам и дням недели и многое другое);

товароучетная система интегрирована с ФГИС «Меркурий», поэтому здесь можно работать с ВСД и возвратными документами;

все модели кассовых аппаратов МТС поддерживают работу с маркированными товарами ( за счет встроенной функции сканирования считывает и распознает коды маркировки). В ближайшее время в товароучетной системе также будет возможно работать и обмениваться с документами с информационными системами маркировки.

Работа с каждой из информационных систем доступна в тарифе «Профи» по принципу единого окна, то есть доплачивать за работу каждого отдельного модуля не нужно.

Упрощает процессы торговли

Товароучетная система МТС — это облачное программное решение, созданное для упрощения и автоматизации торговых процессов: учёта товаров и ведения документооборота, сбора статистики продаж и формирования отчетов продаж, контроля работы сотрудников. С помощью товароучета можно определить какие товары/услуги пользуются спросом, а какие залежались на полке, выручку и прибыль, средний чек, активность продаж и многое другое. Благодаря тому, что товароучетная система работает на базе облачных технологий, владелец бизнеса может контролировать торговлю с любой точки мира прямо со смартфона.

Часть функций товароучетной системы пользователю доступно бесплатно: заведение товаров в справочник и работа со справочником товаров, просмотр статистики продаж, автоматическое назначение цен — как индивидуально на каждый, так и на группы товаров, установка цен.

Полный функционал подключается в тарифе «Профи» за 500 рублей в месяц за одну лицензию пользователя.

Преимущества полнофункциональной товароучетной системы:

ведет учет продаж и остатков;

упрощает процесс назначения цен — во время приемки товара система автоматически проводит расчет цены по выбранному пользователем алгоритму (фиксированной ценой или процентом наценки) как на отдельный товар, так и на группу товаров;

помогает внедрять маркетинговые акции и программы лояльности, работает с бонусными картами и сертификатами;

работает с документами, собирает статистику продаж и формирует аналитическую отчетность — более 40 видов аналитических отчетов;

позволяет проводить частичную инвентаризацию по группам товаров, без остановки работы магазина;

упрощает процесс переоценки и списания товаров на основании прихода, инвентаризации или импорта товаров в систему.

Благодаря тому, что ТУ разработана специально для пользователей МТС, обмен между ККТ и ТУ проходит оперативно, без ошибок и не вызывает сложностей у пользователей.

Товароучетные функции вынесены в отдельную систему для удобства и разграничения прав пользователей (кассир, товаровед). Вход в ЛК товароучетной системы осуществляется через сайт, т.е. в любое время, например, товаровед может зайти в систему и провести необходимые операции, не дожидаясь пока кассир закончит работу.

Подведем итоги

МТС Касса 5″ — универсальная модель, которая может быть использована практически во всех сферах бизнеса. Онлайн-касса подходит для ИП (индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц. Технические характеристики и программный функционал кассы позволяют быстро и удобно обслуживать клиентов, а также вести полноценный товарный учет. Купить МТС Кассу 5″ можно просто — как на официальном сайте, так и у партнеров компании МТС.

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Подробнее: https://irecommend.ru/content/mts-kassa-rabotaet-khorosho