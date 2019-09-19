Ликвидация каждые два-три года ООО – больше не гарантия безопасности

Неограниченность ограниченной ответственности.

Еще не так давно при выборе организационно-правовой формы (ИП или ООО), главным доводом в пользу регистрации общества часто становится ограниченная ответственность юридического лица.

Статья 56 ГК РФ гласит, что учредитель (участник) не отвечает по обязательствам организации, а организация не отвечает по его долгам.

Именно поэтому на вопрос: «Какую ответственность несёт учредитель ООО?» большинство отвечает — только в пределах доли в уставном капитале. В результате создаётся ложное впечатление полного отсутствия ответственности собственника ООО перед кредиторами и бюджетом.

Сегодня существует практика когда бизнесмен ведёт дела через какую-либо компанию не более 3-х лет. Когда проходит 3 года, он присоединяет эту компанию к другой фирме или проходит процедуру ликвидации (это дороже и дольше, но «безопаснее» в плане рисков по доначислению налогов, чем присоединение) и ведёт тот же самый бизнес, но уже через другую компанию.

Многие считаю,что избавляясь от компании, никаких налоговых претензий к ним не может быть предъявлено и что претензии кредиторы к ним также предъявить не смогут.

Это весьма опасное заблуждение поддерживается некоторыми «консультантами». Не многие обратили внимание на изменения внесенные в 2014 году в Гражданский кодекс РФ, в частности появление новых статей: 53.1 «Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица»,

64.1 «Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица»

64.2. «Прекращение недействующего юридического лица»

Эти изменения закрепили ответственность контролирующих лиц, а также ликвидаторов при ликвидации юридического лица, в случае если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

В ст. 64.2 четко сказано что:

исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц влечет правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам.

исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в статье 53.1 настоящего Кодекса

После введения в действие ст. 64.1 ГК РФ (с 01.09.2014) появились дополнительные меры по защите прав кредитора ликвидируемого должника. Данной нормой предусмотрена ответственность ликвидатора по требованию кредитора возместить убытки, которые причинены кредитору в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 53.1 ГК РФ.

Ну а точка была поставлена еще в 2017 году, когда ст.3 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» дополнили п. 3.1, где указали, что если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 — 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

Положительная практика по применению данной нормы уже имеется. Интересным в этой связи является Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2015 по делу №А56-73737/2014 , в рамках которого суд удовлетворил требования кредитора о взыскании с ликвидатора убытков, установив, что действия ликвидатора были совершены в обход требований законодательства, предусматривающих. Суд посчитал, что действия ликвидатора по ликвидации должника в обход процедуры банкротства, свидетельствуют о явной недобросовестности, в связи с чем, действиями двух участников должника, бывшего генерального директора и ликвидатора причинены убытки кредитору в размере имеющейся задолженности должника, подтвержденной решением суда.

Определением ВС РФ от 19.03.2018г. № 310-ЭС18-974 с ликвидатора Общества по иску кредитора взыскали 131 813,59 руб. убытков причиненных в результате незаконных действий (бездействия) в ходе ликвидации Общества, выразившимся в не указании подтвержденной судебным актом кредиторской задолженности перед истцом, в результате чего истец утратил возможность получения денежных средств с ликвидированного должника.

Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2018 N 306-ЭС18-3824 по делу N А12-33573/2016. С бывшего руководителя взыскана сумма 2 500 000 руб.

Конституционный суд в своих Определениях указал, что регулирование отношений по поводу возмещения имущественного вреда должно обеспечиваться, главным образом, в рамках гражданского законодательства (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2016 года N 4-О, от 29 сентября 2016 года N 2147-О, от 20 декабря 2016 года N 2632-О, от 27 июня 2017 года N 1359-О, от 25.01.2018г. № 58 и др.) и что ст. 15, 53.1 и 1054 Гражданского Кодекса РФ и ст 27 Налогового Кодекса РФ в полной мере соответствуют Конституции РФ.

Выводы

Замена каждые 2-3 года юридического лица на новое путем ликвидации больше не является гарантией вашей безопасности.

Любое взаимозависимое лицо и даже бенефициар теперь «на крючке» ФНС и кредиторов в течение 3-х лет с момента исключения компании из ЕГРЮЛ в случае: