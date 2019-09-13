Пресловутый налоговый маневр: даже Чубайс отказался от этого безумия

Масштабный проект правительства РФ по дедолларизации отечественной экономики, анонсированный в конце прошлого года, остался на бумаге. В чем причина неудачи? Как минимизировать зависимость экономики от долларов? Об этом в интервью заместителю главного редактора NBJ Сергею Артемову размышляет известный российский макроэкономист Михаил Делягин.

NBJ: Михаил Геннадьевич, год назад глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным представил оригинальный план по расширению использования рубля в международных расчетах, вызвавший широкую дискуссию в финансовых кругах. Костин попросил Путина поручить правительству и ЦБ рассмотреть предложения, а также поддержать курс на дедолларизацию. Был анонсирован соответствующий план кабинета министров. Почему, на Ваш взгляд, он так и остался под сукном?

М. Делягин: Ответ очевиден: потому что российской экономикой управляют люди, которые обслуживают интересы влиятельных международных финансовых спекулянтов, а упомянутый вами план был ориентирован исключительно на интересы Российской Федерации. Неслучайно эти полезные предложения были в штыки приняты либеральным правительством РФ под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева и либеральным Банком России под началом Эльвиры Набиуллиной. Справедливости ради надо отметить, что некоторые здоровые идеи частично были реализованы. Например, для возвращения под российскую юрисдикцию крупных отечественных компаний были созданы специальные административные районы (САР) — российские офшоры на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде с низкими налоговыми ставками, мягким контролем и гарантиями анонимности.

Другое дело, что на эти площадки наши крупные бизнесмены пришли, насколько я могу судить, не вполне по доброй воле, а только тогда, когда их бизнес на Западе оказался под катком санкций и замаячил арест активов.

Показательно, что размещенные здесь деньги по-прежнему не работают на бюджет. Просто новые российские офшоры стали удобной страховочной площадкой, где встревоженные олигархи могут без волнений переждать бурю и сохранить капиталы. И, вероятно, если санкционная угроза на Западе пойдет на убыль, активы перекочуют обратно в зарубежные офшоры.

NBJ: В начале лета была создана рабочая группа, которая занялась изучением вопроса о переводе расчетов в торговле между РФ и странами еврозоны на рубли и евро.

М. Делягин: Да, после ПМЭФ-19 об этом заявили первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии, комиссар по энергетике Марош Шефчович. Но инициатива, насколько можно судить, исходила не от российской стороны, а от уходящего состава Еврокомиссии. Поэтому она тихо заглохла и не получила продолжения. Вряд ли либералы, составляющие костяк российского правительства, решатся ущемлять интересы США, воспользовавшись сменой состава ЕК.

NBJ: Как Вы оцениваете предложение перевести расчеты ЕС за российские энергоресурсы в евро? А место торговли ими из Лондона во Франкфурт-на-Майне? Тем более и формальный предлог имеется — Brexit.

М. Делягин: Я отношусь к этому позитивно. Но вызывают опасения несколько моментов. Во-первых, евро, как и любая синтетическая валюта, довольно уязвим. Нужно иметь ввиду, что ЕС обладает более промышленной экономикой, а США — более спекулятивной, несмотря на усилия Дональда Трампа. Поэтому объективно европейцам выгодно ослабление своей валюты. Я бы предпочел подобные расчеты в швейцарских франках. Но в любом случае, страна, на чью валюту возникает сильный спрос в международной торговле, получит несомненные преимущества. Поэтому со Швейцарией сначала нужно договориться о том, что Россия получит взамен за этот царский подарок. Это будут достаточно сложные переговоры. И я не уверен, что нынешний состав российского правительства к ним готов. Члены кабинета министров, как мне кажется, заняты другим — им важно выполнить указания Международного валютного фонда. Хотя этот институт не только препятствует дедолларизации нашей экономики, но тормозит ее развитие.

NBJ: Поясните, пожалуйста.

М. Делягин: Достаточно вспомнить пресловутый налоговый маневр. После его введения на отечественных автозаправках резко и одновременно подскочили цены на бензин, при этом сегодня все нефтеперерабатывающие заводы генерируют не прибыль, а убытки. Напомню, что это нововведение в нашей стране, подхлестнувшее инфляционные ожидания, еще с девяностых годов настойчиво рекомендует МВФ. Но даже такие ярые либералы, как Анатолий Чубайс и Егор Гайдар, занимая важные посты в правительстве, всячески отказывались от этого безумия. А вот кабинет Дмитрия Медведева спокойно реализовал его. И даже глазом не моргнул. Другой пример — повышение пенсионного возраста. Это также старое требование МВФ. Ладно, в 90-е годы мы «проглатывали» эти настойчивые рекомендации, когда брали у фонда деньги взаймы. Но мы все равно держали этот рубеж. Уже давно мы погасили все долги перед фондом и не зависим от него. Никакой ни экономической, ни социальной необходимости в повышении пенсионного возраста нет. Разговоры в стиле «денег нет, но вы держитесь» ведутся людьми, заморозившими на 1 июля текущего года в федеральном бюджете 12,5 трлн рублей российских налогоплательщиков. И тем не менее, эти решения приняты. Возникают справедливые вопросы: почему нынешний кабинет министров подчиняется МВФ более четко и последовательно, чем ранее подчинялся фонду Борис Николаевич Ельцин и его команда? За что наше правительство так ненавидит нас, почему оно всеми силами пытается разрушать жизни людей?

NBJ: А нужен ли вообще России МВФ? Ведь квота нашей страны в фонде не превышает 3%.

М. Делягин: Участие РФ в деятельности МВФ приносит для госбюджета только убыток и не имеет смысла. Фонд проводит либеральную, антироссийскую политику. Более того, он активно кредитует Украину, власти которой считают себя находящимися в состоянии войны с Россией и рассматривают нанесение нам вреда, как главный смысл своего существования. В целом, вся политика МВФ направлена на уничтожение российской экономики. Это пережиток колониализма 90-х в чистом виде.

NBJ: Какие меры могут способствовать дедолларизации отечественной экономики и финансовой системы?

М. Делягин: Дедолларизация российской экономики вызывается укреплением рубля. Это стихийный процесс. И после девальваций он оборачивается долларизацией. Что мы сейчас наблюдаем? С начала текущего года рубль вырос на 10 процентов. И, по многочисленным исследованиям, доля рубля в структуре сбережений существенно выросла.

Судя по криминальной хронике, значительная часть взяток чиновникам сейчас платится в рублях. Это тоже верный признак дедолларизации. Но все эти успехи — до очередного ослабления рубля. Когда на радость спекулянтам начнется волнение, мы в очередной раз увидим так называемый «синдром домохозяйки», которая всегда бежит за рынком, всегда опаздывает и всегда несет убытки.

Надежную дедолларизацию даст лишь уверенное развитие экономики. Для него нужен дешевый кредит. А для дешевого кредита требуется ограничение финансовых спекуляций, чтобы деньги из реального сектора не уходили на валютный рынок. Крупные развитые страны стали развитыми лишь потому, что на нашем уровне зрелости финансовых систем беспощадно ограничивали финансовые спекуляции. Кто не делал этого, как страны Латинской Америки, просто не стал развитым и деградировал. Евросоюз ограничивал финансовые спекуляции до 80-х годов, США — до 1999, Япония — до 2000 года.

NBJ: Каким образом это можно сделать?

М. Делягин: Все страны используют разные инструменты. Европейские страны применяли методы прямых ограничений и прямого контроля за крупными валютными операциями, что, по сути, является смягченным вариантом советской финансовой системы. Сейчас это делает Китай. В США инвестиционные банки, имеющие право заниматься финансовыми спекуляциями, отделили от коммерческих банков, которые кредитуют население и предприятия. Самую элегантную систему, как мне кажется, создали в Японии: государство регулировало структуру банковских активов.

То есть, пожалуйста, банк может покупать любое количество валюты, но на каждый купленный доллар, рубль и евро он должен определенную сумму вкладывать в государственные ценные бумаги, определенную сумму — в кредиты реального сектора экономики, определенную сумму — в кредиты населению. Мне кажется, эту формулу можно смело взять на вооружение и нам.