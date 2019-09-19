Глобальные изменения в учете НКО

Для публичного обсуждения представлен проект ФСБУ «Некоммерческая деятельность».

Разработчик проекта - Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (Фонд «НРБУ «БМЦ»).

Уведомление о разработке от 11.09.2019 на днях размещено на сайте Минфина.

Замечания и предложения по проекту принимаются до 18 декабря 2019 года.

Для кого

Новый стандарт устанавливает требования к формированию информации в бухучете, а также отражению информации в бухотчетности этих организаций.

Коммерческие организации применяют этот ФСБУ в случае осуществления ими некоммерческой деятельности в отношении информации о такой деятельности.

Поступления

Поступлением средств считается поступление (увеличение) активов организации или аннулирование (уменьшение) ее обязательств.

При этом не является поступлением средств увеличение балансовой стоимости актива или уменьшение балансовой стоимости обязательства в связи с изменением его оценки, в случаях, например, переоценки, признания курсовых разниц, изменения оценочных значений, др.

Поступления могут быть обменные и необменные и эти два вида поступлений должны учитываться раздельно.

Расходование

Расходованием средств считается выбытие (уменьшение) активов организации или возникновение (увеличение) ее обязательств.

При этом не является расходованием средств уменьшение балансовой стоимости актива или увеличение балансовой стоимости обязательства в связи с изменением его оценки, в случаях, например, переоценки, создания или увеличения резерва под обесценение, признания курсовых разниц, изменения оценочных значений, др.

Расходование средств учитывается в разрезе направлений расходования (расходы на целевые мероприятия, на содержание и управление организацией, на привлечение финансирования, др.), а также в разрезе расходуемых ресурсов (оплата труда, амортизация внеоборотных активов, материальные расходы, оплата работ (услуг) сторонних лиц, др.).

Транзитные ценности

Безвозмездно полученные организацией индивидуально-определенные вещи, которые должны быть переданы ею другим лицам, учитываются в качестве

Транзитные ценности учитываются организацией за балансом в оценке, указанной передавшим их лицом. При отсутствии такого указания организация может учитывать транзитные ценности только в натуральных единицах и не обязана производить их денежную оценку, за исключением случаев, когда передавшее их лицо возложило на получателя такую обязанность, либо денежная оценка требуется нормативными правовыми актами, регулирующими оборот этих ценностей.

Капитал

Капиталом НКО являются. Он подразделяется на целевой и свободный.

Целевым капиталом организации считается часть ее капитала, в отношении которой существуют ограничения на расходование средств в связи с наличием у организации обязанности расходовать средства только на определенные цели, определенным способом или в определенное время исходя из условий, установленных предоставившим средства лицом.

Свободным капиталом организации считается часть ее капитала, в отношении которой не существует вышеназванных ограничений.

В составе свободного капитала обособленно учитываются суммы, в отношении которых управляющими органами организации принято решение расходовать средства только на определенные цели, определенным способом или в определенное время.

Целевое использование

Отчет о целевом использовании средств характеризует изменения в финансовом положении НКО за отчетный период в связи с поступлением и использованием средств.

В отчете о целевом использовании средств представляются начисления прав на получение средств и начисления обязательств по их выплате (движение средств по принципу начисления), а также фактические поступления и выплаты денежных средств (движение средств по кассовому принципу).

Поступления средств представляются в отчете о целевом использовании средств по видам поступлений.

Расходование средств представляется в отчете о целевом использовании средств по направлениям расходования и по расходуемым ресурсам.

В отчете о целевом использовании средств также отражается переклассификация целевого капитала в свободный капитал по видам операций, обусловивших такую переклассификацию.

В отчете о целевом использовании средств представляется числовая сверка поступлений и расходований средств, а также других изменений капитала НКО с остатками целевого и свободного капитала, а также с остатками денежных средств на начало и конец отчетного периода и каждого из представленных сравнительных периодов.

Отчетность

В бухгалтерском балансе некоммерческой организации капитал представляется с подразделением на целевой капитал и свободный капитал.

НКО представляет в качестве приложений к отчету о целевом использовании средств:

отчет о финансовых результатах – в случае осуществления в значительных объемах приносящей доход деятельности;

отчет об изменениях в капитале – в случае значительных изменений в капитале, не связанных с поступлением и расходованием средств;

отчет о движении денежных средств – в случае значительных различий между движением средств по принципу начисления и движением средств по кассовому принципу (когда большая часть начислений и платежей по ним приходится на разные отчетные периоды).

Эти отчеты составляются по правилам, которые действуют для коммерческих фирм.

Когда

Этот стандарт применяется с отчетности. Но можно начать применять его и раньше. Такое решение подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности организации.