Перевод работника в другое структурное подразделение: оформите правильно

В структуре всех государственных учреждений имеются свои отделы, департаменты, то есть структурные подразделения. А у большинства из них есть обособленные подразделения — филиалы и представительства, в том числе в других городах. И иногда у работодателей возникает необходимость перевести сотрудников из одного отдела в другой, из головного офиса в филиал и т.д. В некоторых случаях, например при сокращении штата, работодатель обязан предложить работнику вакантную должность из тех, что имеются как непосредственно в организации, так и в филиале. В статье рассмотрим, как осуществлять перевод работника в другое структурное подразделение, в том числе обособленное и находящееся в другой местности.

Понятие структурного подразделения

Для начала разберемся, что такое структурное подразделение организации. «Официального» определения ни трудовое, ни гражданское законодательство не дает. В общепринятом смысле структурное подразделение организации представляет собой ее официально выделенную часть, выполняющую те или иные задачи, установленные организацией.

При этом есть термин «обособленное подразделение». К таким подразделениям ст. 55 ГК РФ относит филиалы и представительства. Представительство — это обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. Филиал — обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.

В силу п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление ВС РФ № 2) филиалы и представительства относятся к структурным подразделениям организации. Таковыми являются и иные структуры организации — ее отделы, службы, цеха, участки и т. д. Каждое структурное подразделение имеет свое наименование и отражается в штатном расписании организации.

Соответственно, в организации есть внутренние структурные подразделения (отделы, департаменты) и могут быть обособленные структурные подразделения (филиалы и представительства), которые могут находиться как в одной местности с работодателем, так и в другой.

В Трудовом кодексе также упоминаются иные обособленные подразделения, которые не являются филиалами и представительствами. И здесь обратимся к налоговому законодательству. Обособленным подразделением организации признается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. Территориальная обособленность подразделения от организации определяется адресом, отличающимся от адреса этой организации.

Место работы в трудовом договоре

Говоря о структурных подразделениях, необходимо определиться с таким условием трудового договора, как место работы. В соответствии со ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре в обязательном порядке указывается место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, — место работы с указанием обособленного подразделения и его местонахождения.

Не конкретизируется, что понимается под термином «место работы». Поэтому кто-то указывает название организации, кто-то город или другой населенный пункт, а кто-то точный адрес.

Президиум ВС РФ в Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (утвержден 26.02.2014), в связи с этим разъяснял, что в теории трудового права под местом работы понимается расположенная в определенной местности (населенном пункте) конкретная организация, ее представительство, филиал, иное обособленное структурное подразделение. В случае расположения организации и ее обособленного структурного подразделения в разных местностях исходя из ч. 2 ст. 57 ТК РФ место работы работника уточняется применительно к этому подразделению.

Если обратиться к п. 2 ст. 54 ГК РФ — место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования).

А исходя из Письма Минтруда РФ от 17.11.2017 № 14 2/В-1012 в качестве условия о месте работы в трудовом договоре прописывается наименование организации-работодателя, содержащее указание на организационно-правовую форму.

Можно сделать вывод, что включать в трудовой договор адрес, где находятся работники, нужно не в условие о месте работы, а в условие о рабочем месте, так как рабочее место — это место, где сотрудник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ч. 6 ст. 209 ТК РФ). Поскольку рабочее место является дополнительным условием трудового договора, оно может включаться в него, а может не включаться.

В качестве места работы в трудовом договоре следует указывать наименование работодателя и указание его местонахождение (расположение в определенном населенном пункте). Например: «Местом работы Работника является Государственное бюджетное учреждение здравоохранения „Центральная районная больница № 1“ (ГБУЗ ЦРБ № 1), г. Кстово Нижегородской области».

Перевод в структурное подразделение, находящееся в пределах той же местности

Напомним, что под переводом на другую работу признается:

постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором он работает (если подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя;

перевод на работу в другую местность вместе с работодателем (ст. 72.1 ТК РФ).

Такой перевод осуществляется только с согласия работника.

Когда обособленное структурное подразделение располагается в той же местности, что и головная организация, указывать его в трудовом договоре в силу ст. 57 ТК РФ не обязательно. Поэтому и переводить работника из головной организации в такой филиал или иное обособленное подразделение не придется. В этом случае можно оформить перемещение. Это касается и случаев, когда работника нужно перевести, например, из одного отдела в другой.

Перемещением работника считается его перемещение у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. Согласие работника на перемещение не требуется (ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ).

Таким образом, перевод работника в обособленное структурное подразделение организации считается перемещением при наличии следующих условий: у работника не меняется трудовая функция;

у работника не меняется место работы в трудовом договоре (остается тем же, например г. Кстово Нижегородской области);

перемещение происходит в пределах административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта (п. 16 Постановления ВС РФ № 2).

Перемещение работника оформляется путем издания приказа (распоряжения) работодателя, который доводится до сведения перемещаемого работника под подпись.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница № 1» (ГБУЗ ЦРБ № 1) Приказ о перемещении № 7 11.07.2019 г. Кстово В связи с изменением штатного расписания, с учетом отсутствия в трудовом договоре работника от 02.10.2015 № 02/10 указания на структурное подразделение как условия трудового договора, в соответствии со ст. 72.1 Трудового кодекса РФ ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Осуществить перемещение медицинской сестры Ивановой Татьяны Сергеевны из терапевтического отделения (корпус 1) в расположенное в той же местности гастроэнтерологическое отделение (корпус 2) с 20.07.2019 без изменения трудовой функции и иных условий трудового договора от 02.10.2015 № 02/10. 2. Специалисту отделу кадров ознакомить работника с настоящим приказом под подпись. 3. Отделу бухгалтерии учесть перемещение Ивановой Т. С. 4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела кадров Васильеву М. Н. Главный врач Никишин А. В. Никишин С приказом ознакомлены: Медицинская сестра Иванова Т. С. Иванова 11.07.2019 Начальник отдела кадров Васильева М. Н. Васильева 11.07.2019

Но следует отметить, что даже если такие обособленные подразделения, как филиалы, располагаются в одной местности с головной организацией, они, как правило, указываются в трудовых договорах с работниками. В этих случаях оформляется перевод.

Перевод в филиал, находящийся в другой местности

Если работника изначально принимают в филиал организации, находящейся в другой местности, место работы и наименование филиала должно указываться в трудовом договоре. Например: «Местом работы работника является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Волжский техникум железнодорожного транспорта» (ФГБОУ СПО «Волжский техникум железнодорожного транспорта» — филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО ВГУПС), находящийся в г. Волжский, Волгоградская область).

Когда работнику предлагают переехать в филиал, находящийся в другой местности, а также при переводе из одного филиала в другой, находящийся в другой местности, нужно оформлять перевод.

Обратите внимание Проводить перевод необходимо и тогда, когда в нарушение ст. 57 ТК РФ филиал, находящийся в другой местности, в трудовом договоре не указан.

Не нужно путать перевод работника в филиал, находящийся в другой местности, с переводом, осуществляемым в связи с переездом работодателя в другую местность, когда переезжает сама организация. В этом случае работники могут отказаться от переезда вместе с работодателем и тогда подлежат увольнению по п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. При отказе же сотрудника от переезда в местность, где находится филиал, увольнение не предусмотрено.

А вот возместить работникам расходы, связанные с переездом на работу в другую местность, работодателю придется, как и при переводе вместе с работодателем (ст. 165, 169 ТК РФ). Компенсируются расходы:

на переезд работника, членов его семьи и провоз имущества (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет ему средства передвижения);

на обустройство на новом месте жительства.

Оформление перевода

Перевод работника должен быть документально оформлен. В противном случае могут возникнуть проблемы с контролирующими органами. Нарушение порядка перевода также может стать основанием для признания его судом незаконным. Порядок перевода одинаков для всех случаев: при переводе из одного структурного подразделения в другое, при переводе в обособленное структурное подразделение в другую местность и наоборот, при переводе из одного филиала в другой.

Если перевод осуществляется по инициативе работодателя, он должен направить работнику предложение о переводе и переезде на новое место работы.

Приведем образец.

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Волгоградский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО ВГУПС) г. Волгоград Преподавателю М. А. Хохлову Исх. от 11.07.2019 № 25 Предложение о переводе в филиал Уважаемый Михаил Александрович! В связи с производственной необходимостью предлагаем Вам перевод в филиал ФГБОУ ВО ВГУПС — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Волжский техникум железнодорожного транспорта» (ФГБОУ СПО «Волжский техникум железнодорожного транспорта»), находящийся в г. Волжский, ул. Ленина, д. 5а. Предлагаем Вам занять должность заместителя директора по учебной работе с повышением оклада на 40 % с 01.09.2019. Уведомляем Вас о том, что в соответствии с ч. 1 ст. 72.1 Трудового кодекса РФ Вы можете согласиться с переводом на указанную вакантную должность либо отказаться от него. В случае Вашего согласия на перевод в филиал ФГБОУ ВО ВГУПС в соответствии со ст. 169 ТК РФ возместит Вам расходы на переезд, включая переезд членов семьи, перевозку имущества и обустройство на новом месте жительства, в размере, установленном в локальном положении о компенсации расходов работникам ФГБОУ ВО ВГУПС. О принятом решении просим письменно проинформировать начальника отдела кадров ФГБОУ ВО ВГУПС в срок до 30 июля 2019 г. Неполучение от Вас в установленный срок согласия на перевод будет расцениваться как отказ от перевода. Ректор Васильев В. П. Васильев С предложением ознакомлен, экземпляр получил. Преподаватель Хохлов М. А. Хохлов 11.07.2019

От работника работодатель должен получить согласие, которое может быть оформлено как отдельный документ или в виде отметки на самом предложении.

Приведем образец согласия на перевод.

Ректору ФГБОУ ВО ВГУПС Васильеву В. П. Заявление Уважаемый Владимир Петрович! В ответ на Ваше предложение от 11.07.2019 № 25 выражаю свое согласие на перевод в ФГБОУ СПО «Волжский техникум железнодорожного транспорта»), находящийся в г. Волжский. Преподаватель Хохлов М. А. Хохлов 22.07.2019

Далее изменение определенных сторонами условий трудового договора следует зафиксировать в дополнительном соглашении. В нем также можно отразить порядок компенсации расходов на переезд работника и его семьи, провоз имущества, обустройство на новом месте и др.

Приведем образец дополнительного соглашения ниже.

Дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору от 10.02.2014 № 15/02 г. Волгоград 23 июля 2019 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет путей сообщения», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице ректора Васильева Владимира Петровича, действующего на основании Приказа от 12.06.2015 № 17, с одной стороны, и преподаватель Хохлов Михаил Александрович, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору от 10.02.2014 № 15/02 о нижеследующем: 1. Работник переводится на должность заместителя директора по учебной работе в филиал ФГБОУ ВО ВГУПС — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Волжский техникум железнодорожного транспорта». 2. Местом работы Работника является филиал ФГБОУ ВО ВГУПС — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Волжский техникум железнодорожного транспорта», находящийся в г. Волжский, ул. Ленина, д. 5а. 3. Оклад Работника устанавливается в размере 50 000 руб. в месяц. 4. Работнику предоставляется ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск в размере 56 календарных дней. 5. Работодатель возмещает Работнику следующие расходы по переезду в другую местность: расходы по переезду Работника, членов его семьи и провозу имущества — в размере 30 000 руб.;

расходы по обустройству на новом месте жительства — в размере месячного оклада;

суточные на время переезда — в размере 100 руб. на каждого члена семьи. 6. За дни сбора в дорогу и обустройства на новом месте жительства, но не более 5 дней, Работодатель выплачивает Работнику пособие за каждый день, исходя из среднего заработка. 7. Работнику предоставляется жилое помещение из расчета 18 кв. м на каждого члена семьи Работника. 8. Работник обязан прибыть к новому месту работы не позднее 31 августа 2019 года и приступить к работе 1 сентября 2019 года. 9. Работник обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в связи с переездом на работу в другую местность, в случае: если он не приступил к работе в установленный срок без уважительной причины;

если он до окончания срока работы, определенного трудовым договором, а при отсутствии определенного срока — до истечения одного года работы уволился по собственному желанию без уважительной причины или был уволен за виновные действия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации явились основанием прекращения трудовых отношений. Работник, который не явился на работу или отказался приступить к работе по уважительной причине, обязан вернуть выплаченные ему средства за вычетом понесенных расходов по переезду его и членов его семьи, а также по провозу имущества. 10. Остальные условия трудового договора от 10.02.2014 № 15/02 Работника остаются без изменений. 11. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора от 10.02.2014 № 15/02 и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 12. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых хранится у Работодателя, а другой — у Работника. Работодатель Работник Васильев /Васильев В. П./ Хохлов /Хохлов М. А./

После подписания дополнительного соглашения к трудовому договору руководитель издает приказ о переводе работника в филиал, находящийся в другой местности, по унифицированной форме Т-5, в котором указывает, с какого числа работник переведен (в нашем случае — с 1 сентября 2019 года).

На основании приказа запись о постоянном переводе вносится в трудовую книжку (п. 12 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках»).

Приведем ее образец.

№ Записи Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись число месяц год 1 2 3 4 ... ... ... ... ... ... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО ВГУПС) 05 10 02 2014 Принят на должность Приказ преподавателя. от 10.02.2014 № 15/к 06 01 09 2019 Переведен в филиал — Приказ Федеральное государственное от 25.08.2019 бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Волжский техникум железнодорожного транспорта» в г. Волжский на должность заместителя директора по учебной части.

Сведения о переводе следует внести и в разд. III личной карточки работника, с которой он должен быть ознакомлен под подпись.

* * *

Мы рассмотрели, как осуществляется постоянный перевод в другое структурное подразделение. Не путайте его с временным — временный перевод производится в другом порядке.

Главное, что нужно помнить, переводя работника в другое структурное подразделение: если это подразделение находится в другой местности (или в той же местности, но указано в трудовом договоре), следует руководствоваться ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ. У работника нужно получить согласие на перевод, оформить дополнительное соглашение к трудовому договору, издать приказ, внести записи в трудовую книжку и личную карточку.

Если работника нужно перевести в другое подразделение, даже обособленное, но находящееся в одной местности с самой организацией, а в трудовом договоре место работы не конкретизировано, согласие работника можно не запрашивать и просто произвести перемещение. При этом ни в коем случае не должна меняться трудовая функция работника — иначе судебных споров не избежать.