Как уволиться, если работаешь неофициально

Если верить статистике за 2017 год, в стране в то время работало неофициально около 48% всех людей, занимающихся той или иной трудовой деятельностью. А это несколько десятков миллионов человек. Думается, что сейчас картина не сильно изменилась. Поэтому остается актуальным такой, например, вопрос как увольнение с неофициальной работы.

В статье рассмотрим особенности процедуры.

Порядок увольнения с неофициальной работы

Трудовым кодексом РФ регламентирована процедура прекращения трудовых отношений между сотрудником и организацией. Вариантов два:

Начальник, заметив, что есть основания для увольнения работника, издает приказ, с которым знакомит человека, вынужденного оставить свою должность. Сотрудник организации подает заявление об уходе с работы, отрабатывает две недели, если того требует закон, и становится свободным человеком, получив на руки трудовую книжку и причитающиеся денежные средства.

Но этот порядок актуален только для тех случаев, когда отношения между работником и работодателем оформлены так, как следует. То есть, заключен трудовой договор.

В рассматриваемой ситуации всё иначе.

По сути, работник и работодатель состоят в неформальных отношениях. Договора на бумаге нет, трудовая книжка находится у работника. Зарплата выплачивается «в конверте».

Стороны только лишь на словах договорились, что будут сотрудничать. Один человек — выполнять какую-то трудовую функцию, другой — оплачивать работу.

А если так, то порядок увольнения следующий:

Работник получает причитающиеся ему деньги. Сотрудник уходит в «свободное плаванье».

За какое время нужно уведомить работодателя об увольнении

Как отмечалось, в ТК РФ установлено, что сообщить начальству о желании уволиться нужно, как минимум, за 14 дней. Но в рассматриваемой ситуации все иначе. Формально, работник и работодатель не состоят в трудовых отношениях. Следовательно, сотрудник может уйти в любое время — когда ему захочется. Даже, например, в середине рабочего дня. И ничего ему за это не будет.

Другое дело, что работодатель может отказаться выплачивать зарплату. Он же тоже не связан с работником никакими обязательствами, прописанными на бумаге.

Поэтому, если уходить, то сразу после получения зарплаты.

Выплаты, причитающиеся увольняющемуся, который работал неофициально

ТК РФ устанавливает, что работник, который увольняется, как минимум, имеет право получить деньги за:

фактически отработанное время — заработную плату;

неиспользованный отпуск — компенсацию.

В некоторых случаях увольняемому работнику причитаются иные компенсации и премии. Например, коллективным договором может быть предусмотрена выплата за «верность фирме», если сотрудник, скажем, доработал до пенсии. Это все индивидуально. Каждый случай нужно рассматривать отдельно.

Если же имело место неофициальное трудоустройство, то работодатель может отказать в выплате каких-либо средств. Поэтому выше и был дан совет: дождаться денег, затем, сообщать уже об увольнении.

Начальник может отказаться платить, заявив, что человек у него не работал. Следовательно, выдавать «сотруднику» деньги нет оснований.

Если работник попал в такую ситуацию, что денег ему не дают, то нужно идти в суд и устанавливать факт наличия трудовых отношений. Это не всегда легко сделать. Но, в целом, практика по таким спорам в пользу уволенных сотрудников.

Увольнение с неофициальной работы по инициативе работодателя

Бывает так, что некая фирма взяла сотрудника на должность без оформления трудового договора. Затем человека просто выгнали. Сказали, что он больше не нужен и может искать новую работу.

Опять же, если бы был заключен трудовой договор, то ничего подобного бы не произошло, потому что в ТК РФ указан перечень оснований, согласно которым можно уволить сотрудника. Просто так выгнать человека из компании нельзя.

Но в ситуации, когда работодатель не оформил сотрудника и уволил, ТК не действует.

Что называется: как сошлись, так и разошлись.

Опять-таки, одна надежда на судебные органы, которые, если подать иск, могут признать наличие трудовых отношений, обязать работодателя восстановить сотрудника в должности, заключить с ним трудовой договор и выплатить компенсацию за вынужденный прогул.

В итоге

Если человек, работающий неофициально, хочет уволиться сам, то ему можно просто не выходить на работу. Никого уведомлять не надо, ничего подписывать — тоже.

Если же такого сотрудника пытается уволить работодатель, а работник не хочет уходить, то последнему нужно обращаться в суд с требованием о признании фактически существующих трудовых отношений.