Временные здания и сооружения: учет расходов

Шпаргалка для бухгалтеров строительной отрасли.

Перед возведением основных капитальных зданий на период стройки для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строители возводят или приспосабливают временные здания и сооружения. Это могут быть производственные, складские, вспомогательные, жилые, общественные здания. После производства всех работ и окончания строительства их ликвидируют или восстанавливают изначальный вид использованного объекта.

Временные здания и сооружения подразделяют на титульные и нетитульные сооружения (согласно Постановлению Госстроя России от 5 марта 2004 г. N 15/1). Разделяют сооружения исходя из их предназначения. Титульные сооружения используются для обеспечения нужд строительства в целом, а нетитульные — для отдельных строительных объектов.

В составе титульных объектов учитываются:

временные материально-технические склады на строительной площадке, закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые, для хранения материалов, конструкций и оборудования, поступающих для данной стройки;

временные производственные мастерские многофункционального назначения (ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотничные и др.);

электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные и т.п. здания (сооружения) временного пользования, включая пусконаладочные работы;

временные конторы строительных участков, поездов, строительно-монтажных управлений и подобных организаций;

временные лаборатории для испытаний строительных материалов и изделий на строительных площадках;

временные гаражи;

временные сооружения на территории строительства, связанные с противопожарными мероприятиями;

специальные и архитектурно оформленные заборы и ограждения в городах;

временные коммуникации для обеспечения электроэнергией, водой, теплом, сети связи и другие коммуникации, проходящие по стройплощадке.

К нетитульным сооружениям относятся:

приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров;

складские помещения и навесы при объекте строительства;

душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогрева рабочих;

настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания;

сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности;

леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения (кроме специальных и архитектурно оформленных), необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ;

временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны.

Титульные и нетитульные временные сооружения и здания различаются не только по функциональному назначению. Из правил составления сводного сметного расчета — основного документа, определяющего стоимость строительства, следует, что:

стоимость затрат на возведение временных титульных зданий и сооружений включается в сметную стоимость строительства основных объектов в составе гл. 8 «Временные здания и сооружения» (п. 4.73 Методики);

стоимость нетитульных временных зданий и сооружений включается в сметную стоимость строительства основных объектов в составе накладных расходов.

В соответствии с Указаниями по применению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ форма N КС-2 применяется для приемки заказчиком выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Для расчетов с заказчиком за выполненные работы применяется унифицированная форма N КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». Таким образом, эти формы служат подтверждением факта выполнения строительно-монтажных работ и первичными документами, на основании которых выполненные работы (оказанные услуги) могут быть поставлены на учет.

Согласно Письму Министерства регионального развития РФ от 18.12.2008 N 34146-ИМ/08 (пункт 4.84 МДС 81-35.2004) расчеты за временные здания и сооружения могут производиться по установленным нормам в соответствии с договорными условиями или за фактически построенные временные здания и сооружения на основе проектно-сметной документации. В данном случае в Контракте № 38-7 предусмотрен норматив расчетов за временные здания и сооружения, что указано в Сводном сметном расчете стоимости выполнения работ (приложение№ 2 к Контракту) п.20 и составляет 4,6%.

Согласно п. 1.1 Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, утвержденного Постановлением Госстроя России от 07.05.2001 N 45, специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства, именуются временными зданиями и сооружениями.

Согласно пункту 3.3 «Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (ГСН 81-05-01-2001) порядок расчета за временные здания и сооружения, установленный между заказчиком и подрядчиком, должен применяться от начала и до окончания строительства.

Согласно п. 4.83 «Временные здания и сооружения» Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (далее по тексту — Методика определения стоимости строительной продукции), в гл. 8 к временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.

В соответствии с п. п. 4.83, 4.84 Методики определения стоимости строительной продукции, Сборником сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений, утвержденным Постановлением Госстроя России от 07.05.2001 N 45 (ГСН 81-05-01-2001), к титульным временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 3.4 ГСН 81-05-01-2001 построенные титульные временные здания и сооружения подлежат приемке в эксплуатацию, а также зачислению в основные средства заказчика (кроме автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов). Передача временных зданий и сооружений в пользование подрядчика осуществляется в порядке, предусмотренном договором подряда.

Рекомендуемый перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, приведен в Приложении 1 Сборника сметных норм затрат и в Приложении N 7 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

Согласно Письму Главценообразования Минстроя России от 05.09.1994 N 12-186 «Об учете в сметной стоимости титульных и нетитульных временных зданий и сооружений» к нетитульным относятся временные сооружения, приспособления и устройства, предназначенные для нужд отдельного объекта, расходы по содержанию которых учитываются в составе накладных расходов. Перечень нетитульных временных зданий и сооружений приведен в Приложении 3 Сборника сметных норм затрат.

Порядок учета зависит от соответствующей квалификации временного сооружения. Вопрос квалификации находится в компетенции экспертов в области архитектуры и строительства. Основанием для определения вида временного сооружения также могут являться документы, разработанные соответствующими техническими службами организации.

Пунктом 50 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, определено, что временные нетитульные сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению которых относятся на затраты строительных работ в составе накладных расходов, учитываются у подрядчика в составе средств в обороте.

Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений (для обеспечения нужд отдельных объектов) предусматриваются у подрядчика в составе норм накладных расходов на строительные и монтажные работы (п. 1.4 Сборника сметных норм затрат).

Поскольку расходы по содержанию нетитульных временных сооружений учитываются у подрядчика в составе накладных расходов, то возмещение заказчиком подрядчику затрат на возведение данных сооружений формирует у заказчика первоначальную стоимость строящегося объекта по договору подряда и отражается согласно Инструкции по применению Плана счетов на счете 08.