Проверьте, нужен ли вам личный кабинет в ПФР

Практика показывает, что пользоваться электронными услугами Пенсионного фонда РФ становится не только удобнее, но и выгоднее. Рассказываем на основе официальной информации ПФР про открытие личного пенсионного кабинета в Пенсионном фонде и какие возможности это открывает.

Способы, как открыть личный кабинет в Пенсионном Фонде

Чтобы открыть личный кабинет в Пенсионном фонде пенсионеру (в т. ч. будущему), нужно пройти самостоятельно регистрацию на сайте госуслуг и получить подтвержденную учетную запись либо воспользоваться услугами специалистов в клиентских службах ПФР.

Суть в том, что открытие личного кабинета физического лица в Пенсионном фонде позволит держать на контроле свой индивидуальный лицевой счет пенсии в ПФР и откроет доступ к 60 услугам Пенсионного фонда (на 2019 г.).

Причём открытие личного кабинета в ПФР даёт возможность пользоваться им как на официальном сайте Пенсионного фонда России, так и с помощью мобильного приложения (для айфонов, для андроидов).

Возможности, если завести личный кабинет ПФР

Например:

Раздел Возможности « Индивидуальный лицевой счет » Здесь можно: подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства;

получить информацию о сформированных пенсионных правах;

заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счёта. «Управление средствами пенсионных накоплений» Можно: подать заявление (уведомление) о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании);

об отказе от формирования накопительной пенсии;

получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений и о рассмотренных заявлениях. «Пенсии» Можно подать заявление: о назначении пенсии;

о единовременной выплате средств пенсионных накоплений;

о доставке пенсии;

о переводе с одной пенсии на другую;

о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений;

о факте осуществления (прекращения) работы;

о перерасчете размера пенсии;

о возобновлении выплаты пенсии;

о прекращении выплаты пенсии;

о восстановлении выплаты пенсии;

об отказе от получения назначенной пенсии;

о запросе на передачу выплатного (пенсионного) дела в ТО ПФР по новому месту жительства. Здесь же можно: получить информацию о пенсионном обеспечении;

заказать справку (выписку) о размере пенсии;

об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. «Социальные выплаты» Можно подать заявление: о назначении ежемесячной денежной выплаты;

о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;

об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;

об отказе от набора социальных услуг (НСУ);

о предоставлении НСУ;

о доставке социальных выплат;

о возобновлении НСУ;об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ;

о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно;

о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;

о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;

о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;

о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

о переводе ежемесячной денежной выплаты с одного основания на другое;

об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты;

о назначении ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей и работникам организаций угольной промышленности;

о назначении дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией;

о компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей. Здесь же можно из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи: получить информацию об установленных социальных выплатах;

заказать справку (выписку) об установленных социальных выплатах. «Материнский (семейный) капитал — МСК» Можно подать заявление: о выдаче государственного сертификата на МСК;

о распоряжении средствами МСК;

о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 2-го ребенка. Получить информацию о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части); заказать справку (выписку) о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части). «Гражданам, проживающим за границей» Можно получить информацию: о назначении пенсии;

о произведенных выплатах;

о статусе направленных в ПФР документов. Заказать справку (выписку): о пенсии для граждан, проживающих за границей;

о выплатах для граждан, проживающих за границей.

Источник: сайт ПФР.