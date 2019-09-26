Проверьте, нужен ли вам личный кабинет в ПФР

Практика показывает, что пользоваться электронными услугами Пенсионного фонда РФ становится не только удобнее, но и выгоднее. Рассказываем на основе официальной информации ПФР про открытие личного пенсионного кабинета в Пенсионном фонде и какие возможности это открывает.
Способы, как открыть личный кабинет в Пенсионном Фонде
Чтобы открыть личный кабинет в Пенсионном фонде пенсионеру (в т. ч. будущему), нужно пройти самостоятельно регистрацию на сайте госуслуг и получить подтвержденную учетную запись либо воспользоваться услугами специалистов в клиентских службах ПФР.
Суть в том, что открытие личного кабинета физического лица в Пенсионном фонде позволит держать на контроле свой индивидуальный лицевой счет пенсии в ПФР и откроет доступ к 60 услугам Пенсионного фонда (на 2019 г.).
Причём открытие личного кабинета в ПФР даёт возможность пользоваться им как на официальном сайте Пенсионного фонда России, так и с помощью мобильного приложения (для айфонов, для андроидов).
Возможности, если завести личный кабинет ПФР
Например:
Раздел
Возможности
|
«Индивидуальный лицевой счет»
|
Здесь можно:
-
подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства;
-
получить информацию о сформированных пенсионных правах;
-
заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счёта.
|
«Управление средствами пенсионных накоплений»
|
Можно:
-
подать заявление (уведомление) о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании);
-
об отказе от формирования накопительной пенсии;
-
получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений и о рассмотренных заявлениях.
|
«Пенсии»
|
Можно подать заявление:
-
о назначении пенсии;
-
о единовременной выплате средств пенсионных накоплений;
-
о доставке пенсии;
-
о переводе с одной пенсии на другую;
-
о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений;
-
о факте осуществления (прекращения) работы;
-
о перерасчете размера пенсии;
-
о возобновлении выплаты пенсии;
-
о прекращении выплаты пенсии;
-
о восстановлении выплаты пенсии;
-
об отказе от получения назначенной пенсии;
-
о запросе на передачу выплатного (пенсионного) дела в ТО ПФР по новому месту жительства.
Здесь же можно:
-
получить информацию о пенсионном обеспечении;
-
заказать справку (выписку) о размере пенсии;
-
об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста.
|
«Социальные выплаты»
|
Можно подать заявление:
-
о назначении ежемесячной денежной выплаты;
-
о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;
-
об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
-
об отказе от набора социальных услуг (НСУ);
-
о предоставлении НСУ;
-
о доставке социальных выплат;
-
о возобновлении НСУ;об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ;
-
о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно;
-
о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
-
о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;
-
о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;
-
о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
-
о переводе ежемесячной денежной выплаты с одного основания на другое;
-
об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты;
-
о назначении ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей и работникам организаций угольной промышленности;
-
о назначении дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией;
-
о компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей.
Здесь же можно из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи:
-
получить информацию об установленных социальных выплатах;
-
заказать справку (выписку) об установленных социальных выплатах.
|
«Материнский (семейный) капитал — МСК»
|
Можно подать заявление:
-
о выдаче государственного сертификата на МСК;
-
о распоряжении средствами МСК;
-
о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 2-го ребенка.
Получить информацию о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части); заказать справку (выписку) о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части).
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«Гражданам, проживающим за границей»
|
Можно получить информацию:
-
о назначении пенсии;
-
о произведенных выплатах;
-
о статусе направленных в ПФР документов.
Заказать справку (выписку):
-
о пенсии для граждан, проживающих за границей;
-
о выплатах для граждан, проживающих за границей.
Источник: сайт ПФР.