Клерк.Ру

Проверьте, нужен ли вам личный кабинет в ПФР

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Практика показывает, что пользоваться электронными услугами Пенсионного фонда РФ становится не только удобнее, но и выгоднее. Рассказываем на основе официальной информации ПФР про открытие личного пенсионного кабинета в Пенсионном фонде и какие возможности это открывает.

Способы, как открыть личный кабинет в Пенсионном Фонде

Чтобы открыть личный кабинет в Пенсионном фонде пенсионеру (в т. ч. будущему), нужно пройти самостоятельно регистрацию на сайте госуслуг и получить подтвержденную учетную запись либо воспользоваться услугами специалистов в клиентских службах ПФР.

Суть в том, что открытие личного кабинета физического лица в Пенсионном фонде позволит держать на контроле свой индивидуальный лицевой счет пенсии в ПФР и откроет доступ к 60 услугам Пенсионного фонда (на 2019 г.).

Причём открытие личного кабинета в ПФР даёт возможность пользоваться им как на официальном сайте Пенсионного фонда России, так и с помощью мобильного приложения (для айфонов, для андроидов).

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Возможности, если завести личный кабинет ПФР

Например:

Раздел

Возможности

«Индивидуальный лицевой счет» Здесь можно:
  • подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства;
  • получить информацию о сформированных пенсионных правах;
  • заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счёта.
«Управление средствами пенсионных накоплений» Можно:
  • подать заявление (уведомление) о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании);
  • об отказе от формирования накопительной пенсии;
  • получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений и о рассмотренных заявлениях.
«Пенсии» Можно подать заявление:
  • о назначении пенсии;
  • о единовременной выплате средств пенсионных накоплений;
  • о доставке пенсии;
  • о переводе с одной пенсии на другую;
  • о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений;
  • о факте осуществления (прекращения) работы;
  • о перерасчете размера пенсии;
  • о возобновлении выплаты пенсии;
  • о прекращении выплаты пенсии;
  • о восстановлении выплаты пенсии;
  • об отказе от получения назначенной пенсии;
  • о запросе на передачу выплатного (пенсионного) дела в ТО ПФР по новому месту жительства.

Здесь же можно:

  • получить информацию о пенсионном обеспечении;
  • заказать справку (выписку) о размере пенсии;
  • об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста.
«Социальные выплаты» Можно подать заявление:
  • о назначении ежемесячной денежной выплаты;
  • о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;
  • об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
  • об отказе от набора социальных услуг (НСУ);
  • о предоставлении НСУ;
  • о доставке социальных выплат;
  • о возобновлении НСУ;об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ;
  • о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно;
  • о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
  • о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;
  • о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;
  • о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
  • о переводе ежемесячной денежной выплаты с одного основания на другое;
  • об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты;
  • о назначении ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей и работникам организаций угольной промышленности;
  • о назначении дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией;
  • о компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей.

Здесь же можно из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи:

  • получить информацию об установленных социальных выплатах;
  • заказать справку (выписку) об установленных социальных выплатах.
«Материнский (семейный) капитал — МСК» Можно подать заявление:
  • о выдаче государственного сертификата на МСК;
  • о распоряжении средствами МСК;
  • о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 2-го ребенка.

Получить информацию о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части); заказать справку (выписку) о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части).

«Гражданам, проживающим за границей» Можно получить информацию:
  • о назначении пенсии;
  • о произведенных выплатах;
  • о статусе направленных в ПФР документов.

Заказать справку (выписку):

  • о пенсии для граждан, проживающих за границей;
  • о выплатах для граждан, проживающих за границей.

Источник: сайт ПФР.

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