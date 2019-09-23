Оплата труда в выходные и праздники: справочник бухгалтера

Все знают, что оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в повышенном размере. Однако на практике у бухгалтеров часто возникают вопросы.

Что понимается под выходными и праздничными днями

Всем работникам предоставляются выходные дни — так называемый еженедельный непрерывный отдых. Общим выходным днем считается воскресенье. Второй выходной день при пяти-

дневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 111 ТК РФ). Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов (ст. 111 ТК РФ).

Режим работы у разных работодателей может сильно различаться:

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными в субботу и воскресенье (в том числе сменная работа);

пятидневная рабочая неделя с двумя плавающими выходными;

шестидневная рабочая неделя с одним выходным в воскресенье;

шестидневная рабочая неделя с одним плавающим выходным;

неполная рабочая неделя;

12-часовые (n-часовые) рабочие смены (например, день, ночь, отсыпной, выходной);

24-часовые рабочие смены (например, сутки через трое);

вахтовый метод работы и т. д.

Соответственно, и выходные дни могут предоставляться в разные дни недели, главное — еженедельно. График работы, если он отличается от общеустановленного, а также график сменности должны доводиться до сведения работников заранее.

С нерабочими праздничными днями все проще. Их перечень содержится в ст. 112 ТК РФ, это:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Работа в эти дни оплачивается в повышенном размере. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Ежегодно Правительство РФ утверждает график переноса выходных и праздничных дней.

График переноса Реквизиты документа 2019 год С субботы 5 января Перенесен на четверг 2 мая Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163 С воскресенья 6 января Перенесен на пятницу 3 мая С субботы 23 февраля Перенесен на пятницу 10 мая 2020 год С субботы 4 января Перенесен на понедельник 4 мая Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 875 С воскресенья 5 января Перенесен на вторник 5 мая

Именно в связи с переносом выходных дней чаще всего возникают ошибки при расчете заработной платы и споры с работниками.

Администраторы в учреждении работают по графику сутки через трое. В январе работодатель оплачивает в двойном размере смены только 1 января (Новый год) и 7 января (Рождество Христово). Остальные дни новогодних каникул он оплачивает в одинарном размере, объясняя это тем, что сотрудники работают согласно графику. Прав ли работодатель

Нет, не прав. Все дни с 1 по 8 января являются нерабочими праздничными днями. Соответственно, если работник согласно графику должен работать в указанные дни, каждый их них должен оплачиваться в двойном размере.

В 2020 году 23 февраля приходится на воскресенье. Соответственно, выходной перенесен на понедельник. Сотрудник учреждения работает по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в воскресенье и среду. По служебной необходимости его вызвали на работу 24 февраля. В каком порядке оплачиваются дни с 22 по 24 февраля

Оплата указанных дней работы производится:

22 февраля (субботы) — в одинарном размере (поскольку это рабочий день по графику);

24 февраля — в двойном размере.

23 февраля сотрудник не работал.

Праздничный день 9 мая 2020 года приходится на субботу (выходной день перенесен на понедельник 11 мая). Сотрудник учреждения работает по графику день, ночь, отсыпной, выходной:

9 мая (суббота) — в день;

10 мая (воскресенье) — в ночь (с 20:00 воскресенья по 08:00 понедельника);

11 мая (понедельник) — отсыпной;

12 мая (вторник) — выходной.

Работа в какие дни оплачивается в двойном размере

В данном случае оплачивать в двойном размере нужно только работу 9 мая, поскольку это нерабочий праздничный день. Ночную смену, переходящую с 10 мая (воскресенья) на 11 мая (понедельник), нужно оплачивать в одинарном размере, так как в эти дни сотрудник работает по установленному графику.

Праздничный день 8 марта 2020 года приходится на воскресенье. Выходной день перенесен на понедельник 9 марта. Сотрудник учреждения работает по графику сутки через трое (с 08:00 до 08:00). Согласно графику он работает с 08:00 8 марта до 08:00 9 марта. Как произвести оплату?

Смену, переходящую с 8 марта (воскресенья) на 9 марта (понедельник), нужно оплачивать в следующем порядке:

16 часов (приходящиеся на 8 марта) — в двойном размере;

8 часов (приходящиеся на 9 марта) — в одинарном размере.

Сотрудник работает по графику шестидневной рабочей недели. 4 мая 2020 года (понедельник) по графику для него рабочий день. Как его нужно оплачивать?

Согласно Постановлению Правительства РФ № 875 выходной день с субботы 4 января перенесен на понедельник 4 мая. Поскольку сотрудник работает по графику шестидневной рабочей недели, для него 4 января на 4 мая не переносится, соответственно, оплачивается в одинарном размере.

Порядок привлечения сотрудников к работе в праздник или выходной

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 113 ТК РФ). Привлечение сотрудников к работе в такие дни производится с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя.

Без согласия допускается привлекать сотрудников к работе в выходные и праздники в следующих случаях:

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения их последствий; для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров и т. д., участвующих в создании и (или) исполнении произведений, допускается привлекать к работе в выходные в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

Оплата труда

Порядок оплаты труда в выходной или нерабочий праздничный день установлен ст. 153 ТК РФ. По общим правилам работа в такие дни оплачивается не менее чем в двойном размере:

сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени.

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

Оплата работы в выходной или праздник творческих работников, указанных в Перечне профессий и должностей творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видео-

съемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, определяется коллективным договором, локальным актом, трудовым договором.

Всем работникам в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или праздник приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 до 24 часов).

По желанию работника вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен другой день отдыха (отгул). Об этом поговорим чуть позже.

Итак, рассмотрим по порядку алгоритм расчета зарплаты за работу в выходной или праздник.

Порядок оплаты труда в выходные и праздники сдельщикам

Оплата труда в выходные и праздники сдельщикам рассчитывается по следующей формуле:

Оплата труда в выходные и праздники = Сдельная расценка х 2 х Количество произведенной продукции

Если в учреждении применяется сдельно-премиальная система оплаты труда, суммы премий рекомендуется также учесть при расчете компенсации за работу в выходной или праздничный день (Постановление КС РФ от 28.06.2018 № 26 П).

Порядок оплаты труда в выходные и праздники работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным ставкам

Оплата труда в выходные и праздники работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным ставкам, рассчитывается так:

Оплата труда в выходные и праздники = Размер часовой тарифной ставки работника х Количество часов, отработанных в выходной или праздник х 2

Если помимо часовой тарифной ставки работнику осуществляются компенсационные и (или) стимулирующие выплаты, их нужно учесть при расчете компенсации за работу в выходной или праздник.

Порядок оплаты труда в выходные и праздники работникам, получающим оклад

Порядок оплаты труда в выходные и праздники работникам, получающим оклад, зависит от того, проводилась ли работа в выходной или праздник в пределах или сверх месячной нормы рабочего времени.

В первом случае (если работа осуществлялась в пределах нормы рабочего времени) работнику выплачиваются оклад и дополнительно одинарная дневная (часовая) ставка.

К сведению Поясним, когда разумнее применять дневную, а когда — часовую ставку. Если сотрудник работает по графику пятидневной (шестидневной) рабочей недели и в месяце, за который осуществляется расчет, не было сокращенных (предпраздничных) рабочих дней, при расчете зарплаты можно применять показатель «дневная ставка». Для определения размера дневной ставки нужно разделить размер оклада (если установлены стимулирующие и компенсационные выплаты, то с их учетом) на количество рабочих дней по графику пятидневной (шестидневной) рабочей недели.

Если сотрудник работает по иному графику (например, рабочая смена — более восьми часов) и (или) в месяце, за который рассчитывается заработная плата, есть сокращенные (предпраздничные) дни, при расчете разумнее применять показатель «часовая ставка». Для этого размер оклада (плюс стимулирующие и компенсационные выплаты) делится на норму часов по производственному календарю.

Пример 1

Работнику установлены 40 часовая рабочая неделя и сменный режим работы. Его оклад составляет 50 000 руб. 4 ноября 2019 года он работает согласно графику 8 часов в пределах нормы рабочего времени.

Работу в выходной день следует оплатить в повышенном размере. В данном случае работнику выплачивается оклад и дополнительно оплачивается работа в выходной день в размере одинарной часовой ставки.

Часовая ставка составит 312,5 руб. (50 000 руб. / 160 ч (норма часов по графику пятидневной рабочей недели в ноябре)). Соответственно,

в ноябре работник получит заработную плату в размере 52 500 руб. (50 000 руб. (312,5 руб. х 8 ч)).

Во втором случае (если работа осуществлялась сверх нормы рабочего времени) работнику помимо оклада выплачивается двойная дневная или часовая ставки (часть оклада за день или час работы). Формулы для расчета следующие:

Оплата труда в выходные и праздники = Дневная ставка х 2

Оплата труда в выходные и праздники = Часовая ставка х Количество отработанных часов х 2

Пример 2

Работнику установлена 40 часовая рабочая неделя с выходными в субботу и воскресенье. Его оклад составляет 50 000 руб. 4 ноября 2019 года он был привлечен к работе сверх нормы рабочего времени.

В данном случае работнику выплачивается оклад и дополнительно оплачивается работа в выходной день в размере двойной часовой ставки.

Часовая ставка составит 312,5 руб. (50 000 руб. / 160 ч (норма часов по графику пятидневной рабочей недели в ноябре)). Соответственно,

в ноябре работник получит заработную плату в размере 55 000 руб. (50 000 руб. (312,5 руб. х 8 ч х 2)).

Порядок оплаты труда в выходные и праздники работникам с суммированным учетом рабочего времени

Оплата труда работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени, производится также в повышенном размере в порядке, установленном ст. 153 ТК РФ. При этом бухгалтер должен знать некоторые особенности.

Дело в том, что у таких работников учетный период может быть больше одного месяца (квартал, полугодие, иной период). Возникает вопрос о том, в какой момент рассчитывать и оплачивать работу в выходные: по итогам месяца или учетного периода. Правильным является первый вариант. По итогам учетного периода рассчитываются только сверхурочные часы.

Итак, у работника, получающего оклад, с суммированным учетом рабочего времени порядок расчета заработной платы зависит от того, вошла ли работа в праздник (выходной) в месячную норму рабочего времени. Для этого по окончании месяца нужно сравнить месячную норму рабочего времени по производственному календарю со временем, которое сотрудник отработал за месяц. Если рабочее время работника не превысило установленную норму, значит, работа в выходной день осуществлялась в пределах нормы рабочего времени, а если превысило — сверх нормы рабочего времени. Если он работал в пределах нормы, дополнительно к окладу выплачивается одинарная часовая ставка, сверх нормы — двойная часовая ставка. Нередко на практике при суммированном учете рабочего времени часов работы по графику бывает меньше нормы по производственному календарю. Поэтому если сотрудник работал сверх графика в праздничный день или в свой выходной, то возможно, что часть такой смены укладывается в норму, а часть — выходит за ее пределы. Соответственно, и оплате эта смена подлежит частично в одинарном размере сверх оклада, а частично — в двойном.

Обратите внимание, что позже, по итогам учетного периода, работа в праздники не учитывается при подсчете сверхурочных часов, поскольку она уже была оплачена в повышенном размере.

Пример 3

Сотруднику, работающему по графику сутки через трое с 08:00 до 08:00, установлен оклад в размере 50 000 руб. Правилами внутреннего трудового распорядка предусмотрены обеденные перерывы с 12:00 до 12:30 и с 18:00 до 18:30 (рабочее время в сутки — 23 часа). В ноябре 2019 года по графику работник должен работать 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября. По производственной необходимости его привлекли к работе 4 ноября. Учетный период — квартал.

В ноябре 2019 года норма часов по производственному календарю при 40-часовой рабочей неделе — 160 часов. Работник в ноябре отработал по графику 176 часов (23 ч х 7 дн. 15 ч (смена, переходящая с 30 ноября на 1 декабря)). Соответственно, работа в выходной (4 ноября) осуществлена сверх нормы рабочего времени и должна оплачиваться по двойной часовой ставке.

Часовая ставка составит 312,5 руб. (50 000 руб. / 160 ч). Следовательно, в ноябре работник получит заработную плату в размере 64 375 руб. (50 000 руб. (312,5 руб. х 23 ч х 2)).

Позже, по итогам учетного периода, при расчете сверхурочных часов часы работы 04.11.2019 не учитываются, поскольку они уже были оплачены в двойном размере.

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Порядок расчета заработной платы за работу в выходной или нерабочий праздничный день различается в зависимости от установленной в учреждении системы оплаты труда и вида выбранной работником компенсации (повышенная оплата или отгул). В данной статье рассмотрен алгоритм расчета зарплаты в случае, когда работник выбрал в качестве компенсации повышенную оплату. В следующем номере речь пойдет о правилах оплаты работы в выходной (праздник), если работник выбрал отгул.