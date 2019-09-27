Эксперт Минфина: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами»

Эксперт Минфина рассказал о приоритетах и специфике национальных финансовых просветительских программ.

Известно: чем выше уровень финансовой грамотности человека, тем комфортнее он живет и увереннее смотрит в будущее. Он реже попадает в долговые ямы, грамотно управляя своими доходами и расходами, живет по средствам и правильно приумножает имеющийся капитал. Об особенностях финансовой культуры россиян и передовых тенденциях в мире в интервью заместителю главного редактора NBJ Сергею Артемову рассказывает Анна Зеленцова, стратегический координатор проекта Минфина РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

NBJ: — Анна Владимировна, два года назад по инициативе Минфина РФ была принята Национальная стратегия повышения финансовой грамотности на 2017-2023 гг. Каковы ее главные цели и направления?

А. Зеленцова: — Основная задача стратегии — объединение усилий, направленных на повышение финансовой грамотности широких социальных групп. Выбор приоритетов и целевых групп очевиден: дети и молодежь — это будущее страны. К тому же им придется жить в еще более сложном мире финансовых услуг, и важно заложить необходимые компетенции и установки как можно раньше. Финансовая грамотность в XXI веке является таким же жизненно важным умением, как умение читать и писать. Поэтому одним из основных направлений стратегии является работа со школами и университетами, внедрение в образовательные программы курсов по финансовой грамотности, обучение преподавателей всех уровней системы образования. Конечно, важно использовать и дополнительные каналы донесения информации, пользующиеся популярностью у подростков и молодежи: это социальные сети, интернет, мобильные приложения и игры. Все это мы используем в своей работе.

Что касается взрослых, основной акцент сделан на людей с низкими доходами, ведь именно они прежде всего подвержены рискам закредитованности и нераспознавания финансовых пирамид. Они же берут самые дорогие займы, не всегда знают о своих правах потребителей финансовых услуг и не верят в возможность их защиты.

Поэтому именно им, в первую очередь, нужны консультации, защита прав и финансовое просвещение. Проблема заключается в том, чтобы найти к ним подход. Ведь они далеко не всегда осознают полезность финансовой грамотности для себя. Но когда полученные знания позволяют сберечь деньги, не попасть в руки мошенников, это влияет на мотивацию и многие становятся участниками наших программ.

И, конечно, очень важная группа — это люди старшего возраста. Мы специально выделили их в отдельную целевую аудиторию, потому что для них особенно актуальны вопросы финансовой безопасности. Пенсионеры порой доверчивы и зачастую попадают в руки финансовых мошенников. У них ниже уровень цифровой грамотности, и им сложно справляться со все большей цифровизацией банковских услуг. Даже пользование банковской картой и снятие наличных в банкомате поначалу вызывают сложности у пенсионеров. Но, в целом, это благодарная аудитория, которая с удовольствием осваивает финансовую грамотность в университетах третьего возраста, а освоив, делится приобретенными знаниями со своими детьми и внуками.

NBJ: — Около 60 стран разработали или реализуют национальные стратегии повышения финансовой грамотности. Учитывался ли мировой опыт при создании российской программы?

А. Зеленцова: — Мы действительно не первые в мире, кто разработал национальные стратегии. В некоторых странах, например, Австралии, Новой Зеландии, уже действуют вторые и третьи по счету стратегии. Возможно, это прозвучит удивительно, но проблемы и, соответственно, цели в области финансовой грамотности у большинства стран примерно одни и те же.

Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами и широкое распространение так называемых ростовщических займов. Они есть даже в таких благополучных, с точки зрения защиты прав потребителей, странах, как Канада.

Низкие сбережения граждан, отсутствие культуры долгосрочного планирования — еще одна общемировая проблема. В некоторых странах, например, во Франции, все еще сильна культура долгосрочных сбережений и инвестирования, которая передается в семье. У нас же такая традиция практически отсутствует, тем более с учетом того, что несколько поколений теряли свои сбережения — эта задача очень сложная и чувствительная. Но и в других, ранее традиционно сберегающих странах, как Китай, все меньше сбережений, например, из-за роста консьюмеризма. Поэтому одна из целей большинства национальных стратегий — развитие долгосрочного планирования, сбережений и инвестиций.

NBJ: — В Китае наблюдается цифровой бум. Может быть, эти изменения как-то связаны с цифровизацией?

А. Зеленцова: — Конечно, цифровизация открывает новые возможности. Но и многократно увеличивает риски: можно легко потерять деньги всего в один клик. Цифровые финансовые услуги во многом трансграничны. И проблемы, с которыми сталкиваются люди в разных странах, тоже во многом схожи. Так что мы все в каком-то смысле в одной лодке. Не случайно «Группа двадцати» (G20), другие международные объединения и организации уделяют теме финансовой грамотности и защиты прав потребителей повышенное внимание, вырабатывает общие принципы, рекомендации, лучшие практики. Например, в этом году Япония в рамках своего председательства в «большой двадцатке» выбрала в качестве приоритета вопросы финансовой доступности для населения старшего возраста. Это, кстати, актуальная проблема и для России.

Большинство стран, приступая к разработке своих национальных стратегий, проводят социологические исследования, чтобы четче определить имеющиеся проблемы, пробелы, а также для дальнейшего измерения эффективности своих действий. Ведь подобные программы стоят денег, и правительства должны понимать, насколько эффективны их усилия. У нашей стратегии тоже есть индикаторы эффективности.

Еще один важный момент, это участие бизнеса в реализации стратегий, ведь только силами государства невозможно решить эту задачу. Но важно, чтобы бизнес не путал финансовую грамотность с маркетингом и продажами своих услуг. Поэтому Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработала этические принципы участия финансовых организаций в реализации стратегий финансовой грамотности, разграничивающие финансовое образование и рекламу конкретных услуг финансовых организаций. И мы также используем эти подходы в нашей практике.

NBJ: — Расскажите о передовых западных трендах и форматах финансового образования.

А. Зеленцова: — Тренды не всегда только западные. Так, впервые масштабный эксперимент по вовлечению родителей в обучение детей финансовой грамотности в рамках школьного образования прошел в Бразилии. И мы сейчас используем этот подход в России: в этом году более 10 миллионов учебных пособий получат школы в российских регионах, включая материалы для родителей. Вовлечение родителей в учебный процесс повышает его эффективность. ОЭСР назвал наш подход одной из лучших практик в мире. В целом обсуждение родителями в семье финансовых вопросов повышает финансовую грамотность подростков больше, чем просто уроки в школе.

Еще один международный тренд — «эдутеймент» — образование через развлечение, когда знания, навыки и установки интегрируются, например, в телевизионные сериалы, как это сделано в ЮАР и ряде азиатских стран, или создаются специальные игры, квесты, в которых в развлекательной форме человек усваивает необходимые финансовые навыки.

Мы также преуспели в этом направлении. Например, при поддержке Минфина на ТВЦ вышел художественный сериал «Не в деньгах счастье», где дается много примеров, как правильно пользоваться банковской картой, чтобы не стать жертвой мошенников. У нас также создано большое количество игр и квестов, от настольных и мобильных до городских.

Используем мы и такой формат как «Семейный фестиваль», когда все члены семьи могут найти себе занятие по душе, дети делают и продают на ярмарке свои поделки, взрослые участвуют в обсуждении вопросов инвестирования или финансового воспитания детей, все вместе затем участвуют в играх и квестах. Такой фестиваль регулярно проводится в Москве. В этом году мы впервые проведем его в регионах и даже пробный фестиваль в селе в республике Марий Эл.

Еще один широко распространяющийся в мире тренд — и здесь, кстати, лидируют в первую очередь западные страны, это — обучение финансовой грамотности на рабочем месте. Действительно, если детей можно обучить финансовой грамоте в школе, то где и как увлечь вечно занятых взрослых? Канада, Нидерланды, Австралия являются лидерами по вовлечению работодателей в повышение финансовой грамотности сотрудников. Подсчитано, что это приносит выгоду работодателям, поскольку работник, который озабочен кредитами или другими финансовыми проблемами, хуже работает, чаще болеет, у него ниже производительность труда и креативность. Каждый вложенный рубль или доллар дают отдачу и сотруднику, и самому работодателю. В этом году мы активно начинаем развивать подобные программы в России, прежде всего в моногородах. И, конечно, надеемся на сотрудничество и партнерство крупных работодателей.

NBJ: — Когда появился Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ»?

А. Зеленцова: — Проект Минфина стартовал еще в 2011 году. Идеи этого проекта появились еще раньше. Но глобальный кризис, начавшийся в 2008 году, внес свои коррективы, были другие первоочередные задачи, к разработке проекта удалось вернуться лишь в 2010 году. Кстати, разработка стратегии финансовой грамотности, вовлекающей другие ведомства, бизнес и гражданское общество, являлась одной их ключевых задач Проекта. Когда мы начинали Проект, отсутствовала инфраструктура финансовой грамотности, не было кадров, особенно в регионах, образовательных программ. Даже общепринятого определения финансовой грамотности еще не существовало.

Нам приходилось многое создавать с нуля. Конечно, мы использовали лучший международный опыт, но в то же время проверяли, тестировали все наши программы и наработки на федеральном уровне и в пилотных регионах.

Практика показала, что такой подход был правильным: прежде, чем тиражировать какие-либо практики на всю страну, мы убедились в их эффективности на примере девяти пилотных регионов. Сейчас, когда тема финансовой грамотности стала во многом модной, мы видим порой попытки «заново изобрести велосипед», не основанные на данных исследований. Подход Минфина заключается в том, чтобы основываться на исследованиях и лучшей международной и российской практике.

NBJ: — Есть ли у россиян особенности в финансовой культуре?

А. Зеленцова: — Специфика финансовой культуры россиян заключается прежде всего в привычке к патернализму со стороны государства, с одной стороны. И, с другой стороны, в достаточно коротком горизонте планирования и невысоком уровне доверия. В то же время исполнительская дисциплина россиян пока что достаточно высока, люди все же стараются возвращать кредиты, несмотря на порой сложные жизненные условия.

Проблема, скорее, в том, что ответственность за риски по токсичным финансовым продуктам несут только граждане, они не разделяют их с финансовыми организациями. Финансовые рынки двигаются в направлении, когда финорганизации несут все большую ответственность за продажу потребителям неподходящих или тем более токсичных финансовых продуктов и услуг. Так что я бы вела речь о недостаточной ответственности не только граждан, но и финансовых институтов. Поэтому мы работаем не только над изменением финансового поведения потребителей, но и финансовых организаций. Развернувшаяся сейчас дискуссия о том, какая проблема первична — низкие доходы или дорогостоящие кредиты, напоминает спор о том, что первично: курица или яйцо. Конечно, нужно повышать доходы, но и одновременно принимать меры, чтобы снижать имеющуюся кредитную нагрузку и противодействовать токсичным финансовым продуктам.

NBJ: — По каким индикаторам Межведомственная комиссия оценивает уровень повышения финграмотности населения?

А. Зеленцова: — Межведомственная комиссия утвердила индикаторы оценки эффективности Стратегии, которые, в первую очередь, основываются на результатах социологических исследований. Среди ключевых индикаторов: понимание гражданами соотношения риска и доходности, умение выявить признаки финансовой пирамиды, наличие подушки сбережений и другие базовые для «финансового здоровья» умения и компетенции.

NBJ: — Ваш прогноз — сколько лет потребуется РФ, чтобы догнать по уровню финпросвещения страны Запада?

А. Зеленцова: — На этот вопрос нет однозначного ответа, потому что по ряду методов финпросвещения мы не только догнали, но и перегнали страны Запада. Многие наши разработки признаны ОЭСР и Всемирным банком лучшими практиками. На международных конференциях меня регулярно спрашивают, нет ли у нас англоязычных версий учебных пособий, программ и игр. Многие страны с удовольствием бы их использовали. В прошлом году мы успешно приняли в Москве Глобальный Симпозиум ОЭСР по финансовой грамотности, на который приехали руководители национальных программ более ста стран, включая таких признанных лидеров, как Австралия, Голландия, Канада, Великобритания и другие. И они высоко оценили ту работу, которую мы ведем.

Можно вспомнить, что Россия первой заявила о проблематике финансовой грамотности на международном уровне еще в 2006 году, во время председательства в «Большой восьмерке», а затем подняла эту тему в 2012 и 2013 годах в АТЭС и «Группе двадцати». Мы — одни из признанных международных лидеров по этой теме.

Но тем не менее, уровень финансовой грамотности взрослых в России пока оставляет желать лучшего, в той же «двадцатке» мы на 9 месте — середнячки. Но и уровень финансовой грамотности стран-лидеров не так уж высок. Нам всем есть над чем работать! Наши надежды связаны в первую очередь с молодым поколением. У них меньше стереотипов прошлого, они открыты новым навыкам, их не нужно переучивать. Россия совершила самый большой скачок вверх за три года в рамках международного исследования ОЭСР PISA по финансовой грамотности 15-летних школьников. Мы поднялись с десятого места на четвертое среди участвующих в исследовании стран, обогнав многих мировых лидеров.

В начале следующего года мы ожидаем результаты третьей волны исследования. И для нас очень важно посмотреть, насколько стабильны наши успехи. Нужно понимать, что это не спринт, а марафон. Те же австралийцы, одни из мировых лидеров, немного успокоились и тут же переместились вниз в международном рейтинге финграмотности.

У нас есть все возможности быть в числе мировых лидеров по финансовой грамотности в отношении детей и молодежи, но что еще важнее, помочь финансовому благополучию граждан, если последовательно и целенаправленно продолжать нашу работу. Нынешняя стратегия принята до 2023 года, вероятно, затем появится стратегия 2.0, поскольку это работа вдолгую, и все партнеры это понимают.

Беседовал: Сергей Артемов