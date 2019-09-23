Субсидии на приобретение оборудования: учет и налоги

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг (п. 1 ст. 78 БК РФ).

Согласно пп. 2 п. 2 ст. 78 БК РФ предоставление субсидий из бюджета субъекта РФ производится в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или актами уполномоченных им органов государственной власти субъекта РФ.

НДС

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ и Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ в ст. 170 НК РФ, с 1 июля 2017 г. требуется восстанавливать НДС в случае получения налогоплательщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий и (или) бюджетных инвестиций на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, а также на возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, независимо от факта включения суммы налога в субсидии и (или) бюджетные инвестиции на возмещение затрат.

Сумму НДС, предъявленную продавцом при передаче объекта ОС, предназначенного для использования в облагаемых НДС операциях, организация вправе принять к вычету на основании счета-фактуры, выставленного продавцом и оформленного с соблюдением требований законодательства, после принятия объекта ОС к учету и при наличии соответствующих первичных документов (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 НК РФ).

Подпунктом 6 п. 3 ст. 170 НК РФ ( с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2017 N 436-ФЗ, вступили в силу с 1 января 2018 года) предусмотрено, что при получении субсидии из бюджетов бюджетной системы РФ на возмещение затрат, связанных с оплатой, в частности, приобретенного ОС, налогоплательщик обязан восстановить НДС в размере, ранее принятом к вычету. НДС восстанавливается независимо от того, включена ли сумма налога в субсидию. Сумма НДС, подлежащая восстановлению, не включается в стоимость объекта ОС. Она учитывается в составе прочих расходов согласно ст. 264 НК РФ. Налог восстанавливается в том налоговом периоде, в котором получены субсидии.

В книге продаж за период, в котором получена субсидия на возмещение затрат, следует зарегистрировать счета-фактуры, по которым был принят НДС к вычету (пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ, п. п. 2, 14 Правил ведения книги продаж).

Книга продаж заполняется так же, как и при переходе на необлагаемые виды деятельности, в том числе (п. п. 7, 8, 14 Правил ведения книги продаж, Приложение к Письму ФНС России от 20.09.2016 N СД-4-3/17657@):

в графе 2 указывается код «21»;

в графе 3 указывается номер и дату счета-фактуры;

в графах 7 и 8 указываются данные об Организации;

в графе 13б — стоимость товаров (работ, услуг) с НДС согласно счету-фактуре;

в графах 14, 14а и 15 — по соответствующей ставке — стоимость товаров (работ, услуг) без НДС по счету-фактуре;

в графах 17, 17а и 18 — по соответствующей ставке — НДС в сумме, которая подлежит восстановлению.

Бухгалтерский учет

Приобретенное оборудование, удовлетворяющее условиям, перечисленным в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 , утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, принимается к учету в качестве объекта ОС.

Объект ОС принимается к учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на его приобретение (за исключением НДС) (п. п. 7, 8 ПБУ 6/01). В данном случае такими затратами является сумма, уплачиваемая в соответствии с договором продавцу (без учета НДС) (абз. 3 п. 8 ПБУ 6/01).

Стоимость объектов ОС погашается посредством начисления амортизации (п. 17 ПБУ 6/01).

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений при применении линейного способа амортизации рассчитывается исходя из первоначальной стоимости объекта ОС и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта (п. 18, абз. 2, 5 п. 19 ПБУ 6/01). Срок полезного использования объекта ОС устанавливается при принятии его к учету в порядке, предусмотренном п. 20 ПБУ 6/01.

Амортизация по приобретенному объекту ОС начисляется начиная с месяца, следующего за месяцем его принятия к учету (п. 21 ПБУ 6/01).

Сумма амортизации ежемесячно признается расходом по обычным видам деятельности (п. п. 5, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

Отражение полученной из бюджета субъекта РФ субсидии производится организацией в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2000 N 92н.

В рассматриваемой ситуации субсидия получена на компенсацию затрат на приобретение объекта ОС, т.е. учитывается как средства, полученные на финансирование капитальных расходов (п. 4 ПБУ 13/2000).

ПБУ 13/2000 устанавливает два возможных варианта признания бюджетных средств в бухгалтерском учете:

по мере появления уверенности организации в получении этих средств согласно п. 5 ПБУ 13/2000;

по мере фактического получения бюджетных средств (абз. 2 п. 7 ПБУ 13/2000).

Следовательно, организации необходимо закрепить один из этих вариантов в своей учетной политике (п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н). В данном случае учетной политикой организации установлено, что бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения денежных средств. Поэтому на дату поступления бюджетных средств организация отражает возникновение целевого финансирования в корреспонденции со счетом учета денежных средств (абз. 2 п. 7 ПБУ 13/2000).

В общем случае согласно п. п. 8, 9 ПБУ 13/2000 бюджетные средства, полученные на финансирование капитальных расходов, признаются прочими доходами организации на систематической основе — в течение срока полезного использования объекта ОС. При этом на дату ввода в эксплуатацию объекта ОС сумма целевого финансирования учитывается в качестве доходов будущих периодов. В течение срока полезного использования объекта ОС организация ежемесячно признает прочий доход в размере начисленной амортизации.

В рассматриваемой ситуации субсидия выделена организации после приобретения объекта ОС и ввода его в эксплуатацию. На дату ее получения объект ОС уже начал амортизироваться.

Пункт 10 ПБУ 13/2000 предусматривает: бюджетные средства, предоставленные на финансирование понесенных в предыдущие отчетные периоды расходов, отражаются как возникновение задолженности по таким средствам и увеличение финансового результата организации как прочие доходы. Тем не менее считаем целесообразным отражать поступление бюджетных средств в таком случае в общем порядке, предусмотренном п. 7 ПБУ 13/2000, т.е. с использованием счета учета целевого финансирования.

В рассматриваемой ситуации сумма начисленной на момент получения субсидии амортизации (без учета месяца, в котором получена субсидия) включается в состав прочих доходов на дату получения бюджетных средств (п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н).

Восстановленный НДС может учитываться:

либо в составе расходов по обычным видам деятельности согласно п. 5 ПБУ 10/99, поскольку НДС восстанавливается со стоимости объекта ОС, используемого при ведении обычных видов деятельности организации (в производстве);

либо в составе прочих расходов на основании п. 11 ПБУ 10/99, так как восстановление НДС является законодательно закрепленной обязанностью организации, не связанной напрямую с производством и (или) реализацией продукции.

Независимо от применяемого порядка сумма восстановленного НДС признается расходом при наличии условий, установленных п. 16 ПБУ 10/99, которые в данном случае выполняются в периоде его восстановления (п. 18 ПБУ 10/99).

Порядок учета бюджетных средств на финансирование понесенных расходов и НДС, принятого к вычету при приобретении объекта ОС, а при получении субсидии восстановленного, рекомендуем закрепить в учетной политике (п. 4 ПБУ 1/2008).

Остаток целевого финансирования относится на доходы будущих периодов и в дальнейшем ежемесячно начиная с месяца, в котором получены бюджетные средства, в размере начисленной амортизации относится на финансовые результаты организации как прочие доходы.

Принимая допущение, что бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете Общества по мере фактического получения ресурсов (абз. 2 п. 7 ПБУ 13/2000), то в бухгалтерском учете на дату получения субсидии следует сделать следующие записи:

ДТ 51 КТ 86 «Целевое финансирование» сумма полученной субсидии

ДТ68.02 КТ19.01 (сторно) сумма НДС (не более 50% в части полученной субсидии) по счетам-фактурам приобретенного оборудования. Сумма восстановленного НДС включается в налоговую декларацию за квартал, в котором получена субсидия и уплачивается в бюджет.

ДТ91.02 КТ 19.01 сумма НДС (восстановленная) включена в состав прочих расходов

ДТ86 КТ 91.01 на сумму начисленной амортизации по субсидированному оборудованию с месяца начала амортизационных отчислений до августа 2018г. включительно в размере 50%.

ДТ86 КТ 91.01 на сумму ежемесячной амортизации по субсидированному оборудованию в размере 50%.

Налог на прибыль организаций

Приобретенное организацией оборудование включается в состав амортизируемого имущества по первоначальной стоимости (п. 1 ст. 256 НК РФ). Первоначальной стоимостью амортизируемого объекта ОС является сумма затрат на его приобретение, которой в данном случае является сумма, уплаченная продавцу без учета НДС (п. 1 ст. 257 НК РФ).

При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта. Норма амортизации определяется исходя из срока полезного использования (пп. 1 п. 1 ст. 259, п. 2 ст. 259.1 НК РФ).

Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект введен в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК РФ).

Сумма амортизации ежемесячно включается в состав расходов, связанных с производством и реализацией, в размере начисленных сумм (пп. 3 п. 2 ст. 253, п. 3 ст. 272 НК РФ).

При определении объекта налогообложения по налогу на прибыль учитываются доходы от реализации товаров, работ, услуг, реализации имущества и имущественных прав, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ (п. 1 ст. 248 НК РФ).

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, определены в ст. 251 НК РФ. Перечень таких доходов является исчерпывающим. Субсидии, полученные коммерческими организациями на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в данном перечне не поименованы, в связи с чем учитываются в целях налогообложения прибыли в общеустановленном порядке в составе внереализационных доходов как безвозмездно полученное имущество (п. 8 ч. 2 ст. 250 НК РФ). Аналогичный вывод сделан, например, в Письме Минфина России от 15.04.2016 N 02-01-11/21926.

Порядок учета в составе доходов средств полученных субсидий определен п. 4.1 ст. 271 НК РФ.

Субсидии, полученные на компенсацию ранее произведенных расходов, связанных с приобретением амортизируемого имущества, учитываются единовременно на дату их зачисления в сумме, соответствующей сумме начисленной амортизации по ранее произведенным расходам, связанным с приобретением амортизируемого имущества. Разница между суммой полученных субсидий и суммой, учтенной в составе доходов на дату их зачисления, отражается в составе доходов по мере признания расходов, фактически осуществленных за счет этих средств (т.е. по мере начисления амортизации) (абз. 3, 5 п. 4.1 ст. 271 НК РФ).

Сумма НДС, восстановленного на основании пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ, включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в периоде, в котором он восстановлен (в периоде получения субсидии). Поскольку такой вид расхода, как восстановленный НДС, прямо не поименован в ст. 264 НК РФ, считаем, что сумму восстановленного НДС можно включить в состав прочих расходов на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.