Что нужно знать о представлении документов по требованию инспекции

Некоторое время назад были скорректированы правила подачи документов по требованию налоговых инспекторов, а в июне – и формат уведомления о невозможности их представления. Кроме того, последние сообщения Минфина, ФНС и примеры судебной практики раскрывают новые нюансы удовлетворения профессионального любопытства ИФНС. О том, от какой налоговой может прийти запрос, куда представлять документы, если проверка проводится не в стенах инспекции, и какие бумаги вправе истребовать фискалы, читайте в нашем материале.

Сообщать инспекции о невозможности представить запрошенные документы нужно по новой форме

Налоговая служба с 09.06.2019 обновила бланк уведомления о невозможности представления в установленный срок документов (бумажную форму плюс электронный формат).

Изменение бланка потребовалось из-за введенной Законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ нормы, позволяющей не отправлять документы в ИФНС повторно.

О невыполнимости требования проверяющих компания обязана предупредить ИФНС не позднее:

одного дня, если материалы касаются работы самой организации;

пяти дней, если контролерам необходима информация о контрагентах.

В бланке предусмотрены три блока для отдельных случаев заполнения:

первый – для указания конкретной причины продления срока;

второй – в случае утраты документов или их передачи в аудиторскую организацию;

третий – если запрошенные документы уже были представлены в ИФНС ранее.

Приказ ФНС РФ от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@ «Об утверждении формы и формата представления уведомления о невозможности представления в установленные сроки документов (информации) в электронной форме»

Примечание редакции: Подача данного уведомления не может гарантировать продление срока для подачи документации.

Тем не менее в случае отказа проверяющих и наложения штрафа факт его отправки поможет снизить или вовсе отменить санкции.

Обновлены правила предоставления документов

Налоговики обновили формы документов, используемых в контрольных мероприятиях, в том числе бланк требования о представлении пояснений и документов.

Кроме того, скорректированы требования к документам, представляемым в налоговый орган на бумажном носителе. Весь объем бумаг для инспекторов должен быть разделен на части размером не более 150 листов каждая. Каждый такой том отдельно прошивается, нумеруется и заверяется личной подписью лица, подтверждающего подлинность бумаг. Печать компании для их заверения по новым правилам не нужна. Документы более чем на 150 страницах на части не разделяются.

К собранному пакету должно быть приложено сопроводительное письмо с указанием реквизитов требования инспекторов или изложено иное основание для представления бумаг. Письмо должно содержать опись всех документов, либо эта информация должна идти в качестве приложения к нему.

Примечание редакции: В случае представления документов в электронном виде через ТКС или личный кабинет опись данных, переданных в инспекцию, формируется автоматически. Кроме того, исходя из текста регламента, сопроводительное письмо необходимо составлять только при направлении бумаг по требованию ИФНС.

Добровольное их представление под новое требование не подпадает.

Когда инспекторы вправе требовать документы, и чем грозит неподчинение

Налоговый орган вправе требовать документы:

необходимые в связи с камеральной или выездной проверкой налогоплательщика (п. 1 ст. 93 НК РФ);

касающиеся деятельности проверяемого контрагента (п. 1 ст. 93.1 НК РФ);

относительно конкретной сделки вне рамок проведения налоговых проверок (п. 2 ст. 93.1 НК РФ).

Ответственность за отказ от представления запрошенных документов в отношении собственной деятельности или их непредставление в установленные сроки предусмотрена ст. 126 НК РФ. Мера ответственности – штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ.

Иные лица за непредставление документов о налогоплательщике, отказ подать имеющиеся у них документы либо представление документов с заведомо недостоверными сведениями могут быть привлечены к ответственности по п. 2 ст. 126 НК РФ. Сумма штрафа для организаций и ИП – 10 тыс. рублей.

За неправомерное несообщение либо несвоевременное сообщение истребуемой информации (не документов) ответственность наступает в соответствии со ст. 129.1 НК РФ. При первом правонарушении это влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей. Повторное деяние в течение календарного года карается штрафом в сумме 20 тыс. рублей.

КоАП РФ также предусмотрены санкции для должностных лиц налогоплательщика, непредставивших инспекторам или исказивших документы и сведения, необходимые для осуществления налогового контроля. Наказание в виде штрафа назначается в соответствии с п.1 ст. 15.6 кодекса и может составить от 300 до 500 рублей.

Кроме того, если налогоплательщик не представил в срок документы, запрашиваемые при проведении налоговой проверки, инспекция может их изъять (п. 4 ст. 93 НК РФ).

Причем фискалы вправе не обращать внимание даже на отказ проверяемого открыть помещения или иные места, где могут находиться подлежащие выемке документы и предметы. Инспектор может сделать это самостоятельно, стараясь без необходимости не повреждать запоры, двери и другие предметы (п. 4 ст. 94 НК РФ).

Еще одно возможное последствие неисполнения требования инспекторов – налоговый орган может определить суммы к уплате в бюджет расчетным путем на основании имеющейся у него информации о предприятии, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках (пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ). В этом случае налог будет исчислен примерно, и аргументы о недостоверности расчета приниматься не будут (Постановление Президиума ВАС РФ от 22.06.2010 № 5/10). Спор о законности решения ИФНС, по которому инспекторы доначислили компании 21 млн рублей НДС, завершился в пользу проверяющих (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.03.2019 № Ф08-12102/2018).

Судьи указали, что общество без каких-либо объективных причин не представило первичные документы по требованию инспекции, умышленно противодействуя проведению налогового контроля. При таких обстоятельствах последующая попытка компании представить опровержения доначислений в суде является злоупотребление правом и не может повлечь отмены решения ИФНС, вынесенного по результатам проверки.

Сроки предоставления документов в ИФНС

ТАБЛИЦА: «Сроки предоставления документов в ИФНС»

Что предоставляется в ИФНС Срок предоставления С какой даты считать срок Формат ответа по ТКС на бумаге Квитанция о получении сообщения от ИФНС по ТКС 6 рабочих дней День отправки сообщения налоговым органом + — Пояснения к декларации по НДС 5 рабочих дней День получения требования + — Пояснения к иным декларациям + + Документы (информация), запрошенные в рамках камеральной или выездной проверки 10 рабочих дней День получения требования + + Уведомление о том, что документы, запрашиваемые в рамках камеральной или выездной проверки, ранее уже подавались в ИФНС Уведомление о продлении срока представления документов (информации), запрашиваемых в рамках камеральной или выездной проверки 1 рабочий день День получения требования + + Уведомление об отсутствии документов (информации), запрашиваемых в рамках камеральной или выездной проверки Документы (информация), запрошенные в рамках встречной проверки контрагента или иного лица 5 рабочих дней День получения требования + + Уведомление о том, что документы (информация), запрашиваемые в рамках встречной проверки, ранее уже подавались в ИФНС Уведомление о продлении срока представления документов (информации), запрашиваемых в рамках встречной проверки Уведомление об отсутствии документов (информации), запрашиваемых в рамках встречной проверки Документы (информация), запрошенные вне рамок проверок по конкретной сделке 10 рабочих дней День получения требования + + Уведомление о том, что документы (информация), запрашиваемые вне рамок проверок, ранее уже подавались в ИФНС Уведомление о продлении срока представления документов (информации), запрашиваемых вне рамок проверок Уведомление об отсутствии документов (информации), запрашиваемых вне рамок проверок Копии документов, сведения из которых включены в указанные в п. 15 ст. 165 НК РФ реестры и которые поданы для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов 30 календарных дней День получения требования + + Документы по сделкам между взаимозависимыми лицами (контролируемым сделкам) (п. 6 ст. 105.17 НК РФ) 30 рабочих дней День получения требования + + Сведения о бенефициарных владельцах (п. 4 правил, утв. Постановлением Правительства от 31.07.2017 № 913) 5 рабочих дней День получения запроса + + Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (п. 8 ст. 25.14 НК РФ) Устанавливается ИФНС, но не менее 30 рабочих дней День получения требования + + Документы, связанные с исчислением и уплатой НДФЛ, налога на прибыль по ценным бумагам (п. 3 ст. 214.8, п. 3 ст. 310.2 НК РФ) 3 месяца День получения требования + +

Как представить инспекторам электронные больничные листы

В ФНС рассказали, как доказать инспекторам, что выплаты сотрудникам производятся в рамках обязательного соцстрахования и поэтому не облагаются страховыми взносами.

В рамках камеральной проверки РСВ налоговая вправе запросить у компании документы ? основания для начисления или неначисления взносов на суммы, отраженные в отчете.

Если ИФНС потребует представить листки нетрудоспособности, чиновники рекомендуют распечатать бумажную копию электронного больничного, выгруженного из реестра ФСС. Документ должен отражать данные, которые работодатель использовал для определения размера страховых пособий. К нему необходимо приложить и расчеты соответствующих выплат.

Представляемые в налоговую бумаги должны быть заверены организацией, прошиты и пронумерованы надлежащим образом. В случае их повторного истребования достаточно вовремя сообщить инспекторам реквизиты документа, к которому были приложены подтверждения и вместе с которым направлены в ИФНС.

Письмо ФНС РФ от 10.07.2019 № БС-4-11/13464@

Как заверить копии для подтверждения расходов

Минфин рассмотрел обращение о порядке заверения копий документов, подтверждающих расходы по УСН-деятельности.

Есть перечень критериев, соблюдение которых позволит признать эти расходы при исчислении налога. Они должны быть обоснованны и документально подтверждены. Под обоснованностью подразумевается экономическая целесообразность затрат. Документальная подтвержденность – это соответствие оформления документа законодательно установленным правилам.

В данном случае речь идет о заверении копии. Согласно пункту 5.26 ГОСТ Р 7.0.97-2016, утвержденному Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст, копия будет обеспечена юридической значимостью при наличии следующих реквизитов:

слова «Верно»;

«Должность»;

«Подпись»;

«Ф.И.О.»;

«Дата».

Если копия предназначается для передачи в другую компанию, ее требуется дополнить информацией о месте хранения оригинала: «Подлинник документа находится в (наименование организации) в деле № … за … год» — и заверить печатью организации.

Для упрощения процедуры заверения копии допускается использование штампа.

Письмо Минфина РФ от 22.04.2019 № 03-11-11/28986

Минфин подсказал, как сэкономить на переводе иностранной «первички»

Минфин напоминает, что для того, чтобы отразить расходы компании в учете налога на прибыль, суммы надлежащих затрат должны быть подтверждены документами, оформленными в соответствии с российским законодательством, а в случае, если расчет производился за границей – с иностранным деловым оборотом.

Официальное делопроизводство в нашей стране ведется на русском языке, поэтому «первичка», составленная на ином языке, нуждается в переводе, отмечают в министерстве.

Если чаще других в учете встречается типовая форма иностранных документов, чиновники считают достаточным обратиться к переводчику однократно за расшифровкой ее постоянных показателей. В будущем можно будет перевести и обновляющиеся данные бланка, если в этом будет необходимость.

Справочно сообщается, что НК РФ не установлен порядок перевода иностранной «первички».

Письмо Минфина РФ от 29.04.2019 № 03-03-06/1/31506

Примечание редакции:

Есть мнение, что иностранные документы для представления инспекторам в переводе не нуждаются. Так, Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 08.07.2019 № Ф07-7835/2019 признал необоснованными претензии инспекторов к документам, оформленным различными норвежскими поставщиками. Судьи указали, что по своему оформлению, содержанию и реквизитам все спорные счета-фактуры совпадали между собой, что позволяет сделать вывод об их соответствии обычаям делового оборота, применяемым в Норвегии. Помогло отменить решение инспекции и отсутствие в нем ссылок на нормы иностранного права, которым спорные документы не соответствовали. Довод об отсутствии перевода счетов-фактур арбитры также проигнорировали.

Требование может прийти из любой инспекции, где компания стоит на учете

Согласно нормам НК РФ, чтобы истребовать документы, имеющие отношение к деятельности налогоплательщика, налоговый орган отправляет соответствующее поручение в инспекцию по месту учета предприятия.

При этом чиновники обращают внимание на п. 1 ст. 83 НК РФ, где сказано, что для целей налогового контроля учет налогоплательщиков осуществляется:

по месту нахождения организации;

по месту нахождения ее обособленных подразделений;

по месту нахождения принадлежащих ей недвижимого имущества и транспорта;

на иных основаниях, предусмотренных кодексом.

Таким образом, требование о представлении документов может поступить налогоплательщику от любой из инспекции, где тот состоит на учете.

Письмо Минфина РФ от 06.08.2019 № 03-02-08/59105

Примечание редакции: Обращаем внимание, что направлять документы по требованию ИФНС следует по адресу запросившей их инспекции. Это правило работает даже в том случае, если инспекторы в это же время проводят проверку на территории компании и имеют в распоряжении оригиналы запрошенных документов. Так, фирме из Челябинска не удалось оспорить штраф 17 тыс. рублей за неисполнение вмененной фискалами обязанности. Получив требование о документах по ТКС, налогоплательщик тем же способом отреагировал на него, сообщив ИФНС о представлении подлинников ее представителям, находящимся на территории предприятия.

Суд констатировал, что документы в установленный срок в ИФНС не поданы и оставил штраф в силе (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 29.01.2019 № Ф09-9273/18).

При проверке декларации инспекторы вправе истребовать любые документы

Компании не удалось оспорить штраф за непредоставление оборотно-сальдовой ведомости. Организация представила в инспекцию уточненную налоговую НДС-декларацию с суммой налога, подлежащей возмещению из бюджета в размере 2 млн рублей. Право на налоговые вычеты НДС заявлено по счетам-фактурам. Однако проверяющие усомнились в реальности сделок и в качестве их подтверждения затребовали от налогоплательщика оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам.

Требование о предоставлении копий документов организация оставила без исполнения. Кроме того, она даже не сообщила в инспекцию об отсутствии или невозможности их предоставления. В то же время список документов, которые могут потребоваться налоговикам для правомерности предоставления вычетов по НДС, не является исчерпывающим.

Поэтому ИФНС при проведении проверки декларации вправе требовать любые документы, подтверждающие правомерность применения налоговых вычетов.

Довод налогоплательщика о неправомерности произведенного начисления штрафа суд отклонил.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.07.2019 № А60-53363/2018

Примечание редакции: Отметим, что суды в отношении «обороток» придерживаются и противоположной позиции. Арбитры признают неправомерным привлечение к ответственности за непредставление документов, которые предусмотрены не налоговым, а бухгалтерским законодательством (постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.07.2018 № Ф04-3054/2018, от 29.12.2014 № А27-1435/2014).

В целом отмечается тенденция к повышению аппетитов инспекторов. Так, недавним Решением ФНС РФ от 19.06.2019 № СА-4-9/11730@ чиновники подтвердили, что их подчиненные вправе самостоятельно определять полноту и комплектность «первички», регистров учета и аналитики, необходимых им для осуществления контроля. Указанное решение было принято по результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика на истребование у него копий штатного расписания и Приказов о назначении руководителя и главбуха в рамках выездной проверки правильности исчисления НДС.

Инспектор сам решает, документы какого периода ему интересны

Проверяя НДС-декларацию фирмы за II квартал 2017 года, инспекторы запросили у ее контрагента документы по сделкам, совершенным в I квартале 2017 года. Компания предоставить бумаги отказалась, указав, что налоговый орган в своем требовании выходит за границы проверяемого периода. Требование ИФНС организация обжаловала в суде, но безуспешно.

Арбитры всех инстанций, включая окружную кассацию, подтвердили, что инспекторы сами решают, какие события имеют отношение к периоду проверки, и не обязаны объяснять свою позицию налогоплательщикам или лицам, у которых запрашивают документы и сведения.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.01.2019 № Ф06-41326/2018

Предположительное окончание «камералки» не освобождает от штрафа за непредставление документов

Инспекторы запросили у компании документы, сославшись на проведение камеральной проверки НДС-декларации контрагента. Фирму смутило, что для проверки отчета за I квартал подтверждающие бумаги ИФНС понадобились в октябре, когда общий срок «камералки» должен был истечь в соответствии с нормами НК РФ. Компания отправила в инспекцию отказ с пояснениями, а на требование инспекторов написала жалобу в управление ФНС РФ, но не добившись успеха, в суд.

В процессе рассмотрения спора выяснилось, что по контрагенту фирмы ИФНС назначила дополнительные проверочные мероприятия, в рамках которых и были запрошены спорные документы. Требование инспекторов суд признал законным, отметив, что в соответствии с п. 2 ст. 93.1 НК РФ оно было бы правомерно, даже если бы проверки не было вовсе.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 01.02.2019 № Ф06-41631/2018

Реквизиты запрашиваемых документов инспекторы указывать не должны

Налогоплательщик обжаловал требование ИФНС о представлении 1 027 счетов-фактур, товарных и товарно-транспортных накладных к ним и иных документов, подтверждающих операции с контрагентом за квартал. По мнению компании, согласно п. 2, 3 ст. 93.1 НК РФ инспекторы должны указать в требовании сведения, позволяющие идентифицировать конкретную сделку.

Суды такое толкование кодекса не поддержали. Арбитры указали, что ст. 93.1 НК РФ не устанавливает обязанности налогового органа указывать в требовании реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документов. При этом нормы законодательства о налогах и сборах также не содержат запрета на истребование документов по нескольким сделкам. Фемида также подчеркнула, что инспекторы не должны сообщать контрагенту проверяемого лица причины, по которым ими было принято решение о необходимости направить требование.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.01.2019 № Ф06-42165/2018

Примечание редакции:

Не получится признать незаконным и требование, в котором не указано мероприятие налогового контроля. С точки зрения ВС РФ, главное, чтобы можно было понять, о каком контрагенте идет речь, какие документы и за какой период нужны ИФНС. Отсутствие в требовании указания на проведение конкретного мероприятия налогового контроля носит формальный характер и не свидетельствует о недействительности требования инспекции (Определение ВС РФ от 19.09.2018 № 307-КГ18-14038).

Обследовать компанию без налоговой проверки запрещено

Фирма получила от ИФНС требование предоставить множество документов о ее работе за последние три года. Притом требование не ссылалось на проведение какой-либо налоговой проверки.

Инспекторы захотели увидеть:

расшифровку счетов бухучета 60, 62, 76, 90, 91 с разбивкой по годам;

штатное расписание;

расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности;

расшифровку 11 показателей бухгалтерского баланса;

налоговые регистры расходов и доходов с разбивкой на прямые, косвенные и прочие за три года.

Фирма пожаловалась в суд. Первая инстанция и апелляция поддержали проверяющих, однако окружной суд отправил дело на новое рассмотрение. Арбитры согласились с доводами компании, что истребованные документы касаются не отдельной сделки, а всей деятельности компании, и признал, что такое требование вне проверки противоречит п. 1 и 2 ст. 93.1 НК РФ. Суду первой инстанции предстоит разобраться, имело ли место указанное мероприятие налогового контроля и в отношении какого именно контрагента или сделки оно было инициировано инспекторами.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.04.2019 № Ф05-5289/2019

«Камералка» раздела 7 декларации по НДС – не основание требовать документы по необлагаемым операциям

Чиновники отвечают на вопрос, вправе ли инспекторы в рамках «камералки» декларации по НДС требовать представить документы по операциям выдачи займа и получения процентов по ним.

Указанные операции освобождены от обложения НДС на основании пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ, в то время как налоговые органы запрашивают бумаги по ним в соответствии с п. 6 ст. 88 кодекса для подтверждения права на налоговые льготы.

Согласно пункту 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 право инспекторов проверять обоснованность применения льготных условий не распространяется на операции, облагаемые по специальным правилам, так как они не отвечают понятию налоговой льготы. К ним в том числе относятся сделки, не облагаемые НДС в соответствии с нормами кодекса, то есть всеми налогоплательщиками на одинаковых основаниях.

В соответствии с пунктом 7 ст.88 НК РФ требовать дополнительные документы в рамках «камералки» налоговики также не вправе.

Письмо Минфина РФ от 11.02.2019 № 03-07-07/8029

Главбух не обязан передавать инспекции трудовую биографию сотрудника

ИФНС назначила главному бухгалтеру компании штраф в размере 300 рублей по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ за то, что она не подала в инспекцию документы, затребованные в отношении одного ее работника:

заявление о приеме на работу;

заявление об увольнении;

трудовой договор;

Приказ о приеме на работу;

личную карточку.

Главбух оспорила штраф, и суд его отменил.

Дело в том, что в требовании имелась ссылка на ст. 93.1 НК РФ. Это означало, что инспекцию интересует информация о другой проверяемой компании или о конкретной сделке.

Главбух решила, что затребованная документация не относится ни к тому ни к другому. У компании нет никаких взаимоотношений с проверяемой организацией. Конкретной сделки перечисленные документы не касаются. Какая связь есть между данным работником и проверяемой организацией либо конкретной сделкой, инспекция в своем требовании не указала.

Поэтому исполнять требование бухгалтер не стала. Причем она сообщила в инспекцию об отказе, пояснив причины. Дополнительно бухгалтер написала, что в документах о работе сотрудника содержатся его персональные данные, которые без его согласия компания не вправе передавать кому-либо.

Судьи пришли к выводу, что главбух совершенно права. Перечисленные в требовании документы не могут быть признаны теми, которые компания (ее должностное лицо) обязано представить налоговому органу.

В соответствии же с пунктом 11 ст. 21 НК РФ налогоплательщики имеют право не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов.

Таким образом, штраф был наложен незаконно.

Постановление Верховного Суда РФ от 26.04.2019 № 9-АД19-10

Рецептами продукции с инспекторами можно не делиться

В рамках выездной проверки налоговая запросила у компании рецептуру 133 наименований производимой алкогольной продукции. Инспекторы объяснили это необходимостью сверить расходы на закупку сырья с перечнем необходимых ингредиентов.

Фирма исполнять требование отказалась, указав, что рецептура изготавливаемых напитков не содержит в себе сведений, необходимых для проверки правильности исчисления и уплаты налогов, и является информацией, не подлежащей распространению.

Инспекторы выписали штраф, обжаловать который компания отправилась в суд.

Фемида доводы общества подержала. Арбитры указали, что по смыслу ст. 88, 93 НК РФ документы, истребуемые налоговым органом, должны иметь отношение к предмету налоговой проверки (Постановление Президиума ВАС РФ от 08.04.2008 № 15333/07). При этом подтверждениями данных налогового учета являются:

первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);

аналитические регистры налогового учета;

расчет налоговой базы.

Рецептура же алкогольных напитков не является документом, используемым для контроля за правильностью исчисления и уплаты налога, поскольку не относится ни к первичным учетным документам, ни к аналитическим регистрам налогового учета, а также не содержит расчета налоговой базы.

При таких обстоятельствах штраф за отказ в представлении указанных документов судьи признали незаконным и отменили его.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 01.02.2019 № Ф06-42680/2018

Суд разоблачил инспекторов, изымающих документы и штрафующих за их непредставление

В рамках выездной проверки компания предоставила инспекторам оригиналы запрошенных документов. Спустя три недели фирма получила по ТКС уведомление о приостановлении контрольных мероприятий. Сопроводительным письмом инспекторы сообщали, что в соответствии с требованиями НК РФ на время тайм-аута подлинники документов налогоплательщика должны быть возвращены до возобновления проверки. К письму налоговики приложили копии описей документов, составленных фирмой при передаче документации, без отметок об их возврате.

Через месяц проверка возобновилась, и налоговая потребовала документы, оригиналы которых так и не вернула. Большую их часть фирма все же предоставила, а за недостающие бумаги ей вменили штраф более 320 тыс. рублей. Обжаловать наказание компания отправилась в суд, где Фемида поддержала ее позицию.

Судьи отметили, что инспекция не вправе требовать от налогоплательщика копии документов, оригиналы которых ему не были возвращены. Порядок возврата бумаг хотя и не регламентирован, но, по мнению суда, должен совпадать с оформлением приема-передачи документов от налогоплательщика, то есть проходить по описи с проставлением подписи ответственного лица. Инспекция подобных доказательств со своей стороны не представила, что заставило арбитров отменить решение налогового органа.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.01.2019 № Ф07-15324/2018