Клерк.Ру

Как работать с пост-оплатой?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Если в поисковике ввести этот вопрос, то он предложит вам исправить на предоплату. Конечно, это очень желательный вариант, но не всегда работает. Особенно при контрактах с крупным бизнесом или зарубежными компаниями. Сроки пост-оплаты также могут быть разными. От 3 дней после подписания актов до нескольких месяцев. При всех очевидных рисках, такие контракты могут быть привлекательными — большие обороты, стабильные условия. Марина Кашина, исполнительный директор сервис онлайн-кредитования малого бизнеса Lemon рассказала об основных ошибках при работе с пост-оплатой, а также поделилась советами, как учесть все риски и издержки в бюджетировании.

Пополнение оборотных средств — одна из самых частых целей в кредитовании малого бизнеса. По данным компании Lemon, ее указывают в 65% случаев. Опрос клиентов показал, что пополнение оборотных средств часто связан с несвоевременным поступлением расчётных средств.

Что же стоит учесть при пост-оплате?

Составлять Cash flow

Cash flow — движение денежных средств в рамках компании. Имеются в виду свободные деньги на счетах и в кассе (свободный резерв). Выражается итоговым показателем с отрицательным или положительным знаком, который формируется из поступлений и платежей. Благодаря составлению годового cash flow, мы можем понять в какой месяц может получиться отрицательный баланс и потребуется дополнительные инвестиции — кредитование или поиск инвестора. Лучше сразу заложить в cash flow дополнительные расходы, которые могут потребоваться для ремонта помещения, оборудования, проценты по займам.

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Название

Стоимость, у.е.

Операционный cash flow

60

Продажи

50

Погашение дебиторской задолженности

30

Арендные платежи

-20

Продажа долей

30

Вложение в ремонт

-20

Получение кредита

60

Выплата процентов по кредиту

-10

ИТОГО

180

Субподрядчики и поставщики с пост-оплатой

Если исполнение обязательств предполагают закупки или работу с субподрядчиками, постарайтесь в контрактах с ними максимально отсрочить выплаты. В идеале, указывать сроки более длительные, чем сроки в контракте с клиентом.

Заложите проценты потенциального кредита

Например, на случай, если вам придется брать кредит на пополнение оборотных средств. Заранее посмотрите предложения на рынке и выберете подходящий кредитный продукт. Можно также отправить заявку на предодобрение в кредитных организациях. В банках отказы малому бизнесу на достаточно высоком уровне. Существует продукты целевых кредитов под исполнение контрактных обязательств. Появляются специализированные сервисы кредитования малого и среднего бизнеса.

Соблюдайте правило «подушки безопасности»

Всегда закладывайте подушку безопасности. Бизнес находится в изменчивых условиях. Часто появляются непредвиденные расходы. Даже при идеально соблюденных условиях контракта, в ситуацию могут вмешаться внешние обстоятельства. При пост-оплате, если денежные средства, полученные по исполненным обязательствам будут расписаны полностью, придется привлекать дополнительные инвестиции.

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Прописывайте в контракте неустойку за просрочку платежей

Просрочка платежа может принести вам расходы. Например, вам придется брать займ, чтобы покрыть свои обязательства перед арендодателем или сотрудниками. Нужно оценить потенциальные расходы и заложить их в неустойку в контракте.

Как мы видим, при правильном планировании можно работать с предоплатой с комфортом и оставаться с прибылью.

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