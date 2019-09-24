Госзакупки: изменились правила работы с операторами электронных площадок

Что случилось?

В чем суть документа?

Поправками определены правила, по которым участники аукционов будут передавать операторам электронных площадок документы, подтверждающие соответствие доптребованиям. В противном случае они не смогут подать заявку на участие в закупке. Правилами также определён порядок проверки оператором электронной площадки представленных информации и документов, а также порядок принятия оператором электронной площадки решения о размещении представленных документов или об отказе в их размещении и порядок направления уведомлений участникам закупки. Конкретизирован порядок внесения участником закупки изменений в документы.

В связи с чем внесены поправки?

Приказ издан с учётом вступивших в силу 21 декабря 2018 года положений Закона о безопасности дорожного движения, согласно которым, в частности, юрлица и ИП, осуществляющие коммерческие перевозки и перевозки для собственных нужд должны обеспечивать стоянку транспортных средств по возвращении из рейса и окончании смены водителя на парковках.

Почему появился такой документ?

С 1 июля 2019 года Закон № 44-ФЗ предусматривает, что подавать заявки на участие в электронном аукционе, когда в отношении участников установлены дополнительные требования, могут только участники, электронные документы (или их копии) которых размещены оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

В связи с этим урегулированы вопросы взаимодействия оператора электронной площадки и участников закупок.

Что следует делать участнику закупки?

Для участия в закупках товаров, работ, услуг, перечисленных в Приложении 1 к Постановлению № 99, участник должен будет заполнить на электронной площадке форму. В ней нужно указать:

свой номер по единому реестру участников закупок;

номер позиции из Приложения № 1 к Постановлению № 99;

цену исполненного контракта (договора), который подтверждает наличие опыта;

информацию, подтверждающую правопреемство (при наличии). ИНН и сведения о наименовании участника сформируются автоматически.

К форме нужно будет приложить копии документов, подтверждающих соответствие доптребованиям. Это могут быть, например, сканы бумажных документов.

Каков срок принятия решения?

Получив информацию и документы, оператор рассматривает их в течение 5 рабочих дней и по результатам рассмотрения принимает решение о размещении документов участника в реестре или об отказе в этом. Уведомление о принятом решении направляется участнику в течение 1 часа с момента принятия решения. В случае принятия решения об отказе в размещении документов в реестре такое уведомление должно содержать обоснование принятого решения.

Почему могут отказать в размещении информации в реестре участников?

В размещении информации в реестре участников откажут, в частности, если представленные документы (их копии) не будут соответствовать перечню, приведённому в Приложении № 1 к Постановлению № 99. Однако участник сможет направить документы повторно после устранения недостатков.

В какой срок можно подать документы повторно?

Каких-либо сроков для повторной подачи документов Правилами не установлено.

Как вносить изменения в документы, размещённые в реестре?

Чтобы скорректировать документы, размещённые в реестре, участник направляет оператору новые документы в том же порядке, что и для первоначального размещения таких документов. При этом внесённые изменения либо новые документы применяются к закупкам, заявки на участие в которых поданы участником после размещения в реестре новых документов.

Когда Постановление вступает в силу?

Документ вступает в силу 25 сентября 2019 года. При этом Правила будут применяться к закупкам, извещения о которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направлены после указанной даты.