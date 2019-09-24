Госзакупки: изменились правила работы с операторами электронных площадок

Что случилось?Правительство России выпустило Постановление от 14.09.2019 № 1202 «О порядке взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки».
В чем суть документа?Поправками определены правила, по которым участники аукционов будут передавать операторам электронных площадок документы, подтверждающие соответствие доптребованиям. В противном случае они не смогут подать заявку на участие в закупке. Правилами также определён порядок проверки оператором электронной площадки представленных информации и документов, а также порядок принятия оператором электронной площадки решения о размещении представленных документов или об отказе в их размещении и порядок направления уведомлений участникам закупки. Конкретизирован порядок внесения участником закупки изменений в документы.
В связи с чем внесены поправки?Приказ издан с учётом вступивших в силу 21 декабря 2018 года положений Закона о безопасности дорожного движения, согласно которым, в частности, юрлица и ИП, осуществляющие коммерческие перевозки и перевозки для собственных нужд должны обеспечивать стоянку транспортных средств по возвращении из рейса и окончании смены водителя на парковках.
Почему появился такой документ?С 1 июля 2019 года Закон № 44-ФЗ предусматривает, что подавать заявки на участие в электронном аукционе, когда в отношении участников установлены дополнительные требования, могут только участники, электронные документы (или их копии) которых размещены оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
В связи с этим урегулированы вопросы взаимодействия оператора электронной площадки и участников закупок.
Что следует делать участнику закупки?Для участия в закупках товаров, работ, услуг, перечисленных в Приложении 1 к Постановлению № 99, участник должен будет заполнить на электронной площадке форму. В ней нужно указать:
- свой номер по единому реестру участников закупок;
- номер позиции из Приложения № 1 к Постановлению № 99;
- цену исполненного контракта (договора), который подтверждает наличие опыта;
- информацию, подтверждающую правопреемство (при наличии). ИНН и сведения о наименовании участника сформируются автоматически.