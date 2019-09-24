Что нового в бухучете с 2020 года

Изменения, которые ждут бухгалтеров в 2020 году, связаны с двумя основными направлениями. Это изменение форм бухгалтерской отчетности и изменения стандартов бухгалтерского учета.

Итак, обо всем по порядку.

Изменения форм бухгалтерской отчетности

С 01.01.2020 года вступает в силу Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и хорошая новость заключается в том, что большинству организаций бухгалтерскую отчетность больше не придется сдавать в статистику. Наконец-то заработает принцип «одного окна» и этим окном станет ФНС, которая будет собирать отчетность. Исключением данного порядка сдачи бухгалтерской отчетности станут организации, имеющие в своей отчетности сведения, отнесенные к гостайне и некоторые другие организации в случаях, установленных Правительством РФ. При этом сроки сдачи отчетности не изменятся.

На основании собранной бухотчетности ФСН сформирует информационный ресурс, к которому будет предоставлен доступ заинтересованным лицам. Предоставление информации будет платным, за исключением гос. органов, органов местного самоуправления и Центрального банка РФ.

Еще одно существенное изменение касается самих форм бухгалтерской отчетности (Приказ Минфина России от 19.04.2019 N 61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»). Здесь внесены изменения, касающиеся как заголовочной части форм отчетности, так и непосредственно самих форм.

В частности, в заголовочной части всех форм отчетности в строке «Вид экономической деятельности» слово ОКВЭД заменено на ОКВЭД.2 — фактически применяемый классификатор видов экономической деятельности. Исключена возможность использовать в качестве единицы измерения миллион. Теперь вся отчетность будет составляться в тысячах. Это сделано для того, чтобы обеспечить сопоставимость показателей отчетности от периода к периоду и привести к единообразию отчетность всех предприятий.

Обратите внимание, что в форму бухгалтерского баланса добавлена новая строка: «Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ДА/ НЕТ]».

Здесь нужно будет раскрывать наименование аудиторской организации или ФИО индивидуального аудитора, ИНН и ОГРН или ОГРНИП аудитора, если на момент сдачи отчетности аудит уже проведен и выдано аудиторское заключение. Это значит, что теперь на этапе составления отчетности появится некий маркер, на основании которого будет фильтроваться отчетность, подлежащая обязательному аудиту.

Напомним, что аудиторское заключение представляется вместе отчетностью или в течение 10 рабочих дней с даты выдачи аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом (п.5. ст.18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

В Отчете о финансовых результатах заменены строки:

Текущий налог на прибыль ( ) ( ) в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) Изменение отложенных налоговых обязательств Изменение отложенных налоговых активов

на:

Налог на прибыль <7> в т.ч. текущий налог на прибыль ( ) ( ) отложенный налог на прибыль

После строки «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» добавлена новая строка:

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

В отчете об изменении капитала, отчете о движении денежных средств и отчете о целевом использовании средств изменились коды по ОКУД:

Форма бухгалтерской отчетности Старая форма по ОКУД Новая форма по ОКУД Отчет о целевом использовании средств 0710006 0710003 Отчет об изменениях капитала 0710003 0710004 0710023 0710004 Отчет о движении денежных средств 0710004 0710005 0710004 0710005

Изменения положений по бухгалтерскому учету

Кроме форм отчетности вступают в силу и начинают действовать с отчетности за 2020 год Приказы Минфина России от 20.11.2018 N 236н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету „Учет расчетов по налогу на прибыль организаций“ ПБУ 18/02», от 04.12.2018 N 248н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету „Учет государственной помощи“ ПБУ 13/2000» и от 02.07.2002 N 66н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету „Информация по прекращаемой деятельности“ ПБУ 16/02», но организации могут принять решение и применять стандарты уже сейчас.

Изменение ПБУ 18/02

Конечная цель изменений российских стандартов бухгалтерского учета — это приведение их в соответствие со стандартами МСФО, в данном случае МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».

Основным существенным изменением ПБУ 18/02 является замена терминологии постоянного налогового актива/обязательства на постоянный налоговый доход/расход, уточнение понятия временных разниц и определение порядка учета расчета налога на прибыль участниками (включая ответственного участника) консолидированной группы налогоплательщиков.

Теперь временные разницы — это не только доходы и расходы, признаваемые в бухгалтерском и налоговом учете в разные периоды, но и результаты операций, участвующие в расчете налога на прибыль в других периодах и не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Ранее ПБУ 18/02 указывало на то, что налогооблагаемые и вычитаемые разницы имели каждые свою природу образования. Теперь же природа возникновения временных разниц единая, и только результат к которому она приводит говорит о том какая это разница: налогооблагаемая или вычитаемая.

Напомним, что вычитаемые разницы — это такие разницы, которые в будущем приведут к уменьшению налога на прибыль. На основании вычитаемых разниц формируется отложенный налоговый актив. Налогооблагаемые разницы — напротив, в будущем приведут к увеличению уплаты в бюджет налога на прибыль. На основании налогооблагаемых разниц формируется отложенное налоговое обязательство.

Суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период формирует отложенный налог на прибыль.

В новой редакции ПБУ 18/02 уточено понятие расхода (дохода) по налогу на прибыль. Расход (доход) по налогу на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах в качестве налога на прибыль уменьшающего (увеличивающего) прибыль (убыток) до налогообложения отчетного периода. Он складывается из текущего и отложенного налога на прибыль. В связи с данными изменениями ПБУ 18/02 и внесены изменения в формы бухгалтерской отчетности, о чем мы писали выше.

Особое внимание в новой редакции ПБУ 18/02 обращено на порядок раскрытия информации об учете налога на прибыль в бухгалтерской отчётности и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Так участник консолидированной группы должен отдельно отражать в отчете о финансовых результатах разницу между текущим налогом на прибыль и суммой денежных средств, причитающейся ему исходя из условий договора о создании консолидированной группы и обозначать как ее перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы.

Налог на прибыль, относящийся к операциям, не включаемым в бухгалтерскую прибыль (убыток), указывается отдельной статьей и участвует в расчете чистой прибыли (убытка) и совокупного финансового результата периода.

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрывается порядок формирования отложенного налога на прибыль, в разрезе влияния на этот показатель временных разниц, изменений правил налогообложения или налоговых ставок и признания (списание) отложенных налоговых активов.

Также в обязательном порядке раскрываются величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, такие как: применяемые налоговые ставки; условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; постоянный налоговый расход (доход), а также иная информация, необходимая пользователям отчетности для понимания ее содержания в части расчетов налога на прибыль.

Изменения ПБУ 13/2000

Изменения в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» обусловлены приведением правил бухучета государственной помощи в соответствие МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи».

Важным изменением в ПБУ 13/2000 стал момент признания государственной помощи к бухучету, теперь ее можно признавать к учету в момент фактического получения денег.

В части учета бюджетных средств на капитальные затраты тоже есть изменения. Такие затраты, понесенные за счет бюджета, списываются по мере начисления амортизации на протяжении срока использования объекта капитальных затрат.

Если же бюджетные средства предоставлены на компенсацию ранее понесенных организацией затрат, то такие средства относятся на финансовые результаты организации.

Конечно же изменения коснулись и порядка раскрытия бюджетных средств в бухгалтерской отчетности. По новым правилам отдельно раскрываются:

остаток средств целевого финансирования в части предоставленных бюджетных средств;

б) дебиторская задолженность по получению бюджетных средств;

в) кредиторская задолженность по возврату бюджетных средств;

г) доходы будущих периодов, на финансирование текущих расходов.

Изменение ПБУ 16/02

Изменения, коснувшиеся ПБУ 16/02, связаны с приведением стандарта в соответствие МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность».

Одним из самых интересных изменений этого стандарта является введение нового понятия «долгосрочный актив для продажи». Долгосрочный актив для продажи, это такой актив (основное средство или иной внеоборотный актив), использование которого приостановлено с целью его дальнейшей продажи. Если решение о продаже принято или заключен договор о продаже, то актив переводится в состав оборотного и дальнейшая его оценка производится по правилам оценки запасов.

Соответствующие изменения внесены в раздел III. Раскрытие информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности.

В части учета долгосрочных активов к продаже в пояснениях нужно описать сами долгосрочные активы к продаже, обстоятельства продажи или только намерения, финансовый результат от продажи актива и статью отражения этого результата в отчете о финансовых результатах, а также отчетный сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже.

И напоследок...

6 января 2019 года вступил в силу и начал действовать Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». По общему правилу обязательным новый стандарт станет с отчетности за 2022 год. Но организация может начать применять стандарт и ранее, предусмотрев это в своей учетной политике и раскрыв такое решение в своей бухгалтерской отчетности.