Неналоговые проверки: какими дурацкими нормами СССР пользуются ревизоры

130 требований к пыли, стерильные смывы рук и сорная трава...

Правительство готовится отменить примерно 20 тыс. правовых актов СССР. Только их перечень занимает 1 992 страницы. По мнению кабмина, они служат помехой, поскольку содержат устаревшие требования, отчасти уже продублированы российскими актами, да и в целом делают нормативное поле вокруг бизнеса излишне зарегулированным. Совокупное количество требований таково, что выполнить их все одновременно, пожалуй, не способен никто.

Точный список актов, приговоренных к секвестру, должен появиться через пару месяцев, а отмена назначена на 1 февраля 2020 года. В ожидании этого эпохального события мы решили выявить, какие старые акты действительно применяются проверяющими и чем их нарушение чревато для организаций. Требуют ли они отмены, решайте сами.

Пыли в помещении быть не должно

Данная инструкция содержит 130 пунктов с требованиями к территории предприятия, производственным помещениям и оборудованию, вентиляции и отоплению, освещению рабочих мест и так далее.

Например, пункты 61 и 63 предусматривают, что производственные и бытовые помещения, а также рабочие места и оборудование должны содержаться в чистоте и порядке и своевременно ремонтироваться. Для всех производственных и бытовых помещений должен быть установлен определенный порядок уборки с учетом условий производства. Отбросы и мусор должны регулярно собираться и удаляться в специально отведенные места. Рабочие места, проходы и проезды не должны загромождаться сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией.

Компанию обвинили в нарушении этих пунктов инструкции, так как в некоторых помещениях на полу и на оборудовании имелся видимый слой пыли, а часть помещений была загромождена оборудованием для ремонта. Отличились проверяющие из управления Федерального медико-биологического агентства. По итогам ревизии они выдали организации предписание с требованием устранить нарушение советских норм.

Компании пришлось обращаться в суд, который решил, что контролирующий орган не привел никаких доказательств того, что организация нарушила п. 61 и 63 инструкции № 658-66, поэтому вынесенное предписание незаконно (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.09.2015 № Ф09-5997/15).

Другому предприятию повезло меньше. Ему также выдали предписание устранить выявленные в ходе выездной проверки нарушения, а именно: провести ремонт в здании, организовать сбор грязного и чистого белья, обеспечить прохождение занятий и сдачу экзаменов по санитарному минимуму работников.

Суд отказался отменять предписание, поскольку компания не представила доказательства того, что помещения на момент проверки находились в чистоте и в них был осуществлен текущий ремонт в строгом соответствии с утвержденным графиком (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.03.2013 № А19-9011/2012).

Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий Утверждена Минздравом СССР 31.12.1966 № 658-66 (вместе с «Предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утвержденными Минздравом СССР 26.12.1966 № 655-66, «Предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового водопользования», утвержденными Минздравом СССР 12.01.1967 № 662-67, «Допустимыми уровнями вибрации инструментов и производственного оборудования», утвержденными Минздравом СССР 13.05.1966 № 626-66, 627-66, «Перечнем ядовитых газов, паров и пыли к пунктам 4.7б и 4.44а СН 246-63», утвержденным Минздравом СССР 15.09.1964 № 499-64)

Смывы рук должны быть стерильными

В этом документе описано, как нужно проводить санитарно-бактериологический контроль в целях профилактики пищевых отравлений и выявления причин выпуска на производстве или при реализации в торговой сети недоброкачественных или опасных в эпидемическом отношении продуктов и способствовать ликвидации этих причин.

Прописано, что санитарно-бактериологическому обследованию подвергаются:

готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты в предприятиях общественного питания и торговли;

в отдельных случаях — сырье и полуфабрикаты (по ходу технологического процесса — по эпидпоказаниям, при высокой бактериальной обсемененности готовых продуктов, блюд и др.);

оборудование, инвентарь, посуда и др. с целью проверки эффективности санитарной обработки;

смывы с рук, санитарной одежды, личных полотенец (с целью проверки соблюдения правил личной гигиены персоналом);

вода центрального водоснабжения и особенно из местных источников водоснабжения (места водозабора и краны).

Под эти требования попал продуктовый магазин «Магнит». Специалисты из Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили, что 20 гигиенических смывов, взятых с посуды, оборудования, спецодежды, рук персонала по качеству санитарной обработки не соответствуют установленным требованиям указанных методических указаний, а именно содержат кишечную палочку.

За это в отношении фирмы составили протокол по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и передали дело в суд.

Доводы компании, что выявленные отклонения не свидетельствуют об угрозе причинения вреда жизни или здоровью граждан, были отклонены. Суд указал, что бактерии группы кишечных палочек являются возбудителями инфекционных заболеваний. Их наличие в пищевых продуктах, поступающих в торговую сеть и реализуемых населению, несет угрозу жизни и здоровью людей.

В итоге было вынесено решение оштрафовать компанию на 300 тыс. рублей (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.03.2015 № Ф07-89/2015).

«МУ 2657-82. Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» Утверждены Минздравом СССР 31.12.1982 № 2657

Побелка на стенах в спиртохранилище не разрешена

Данная инструкция не просто до сих пор действует, она входит в «Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», одобренный на заседании рабочей группы Росалкогольрегулирования (Протокол от 14.12.2016 № Пзр-39/12).

Эта инструкция подробно описывает, как производить отпуск спирта, как его передавать из производства в спиртохранилище (склад), как отпускать со склада потребителям, транспортировать, инвентаризировать и хранить, а также какие требования техники безопасности нужно соблюдать при работе с данным легковоспламеняющимся продуктом.

В последнем разделе в 8.2 сказано, что здания спиртохранилищ должны быть одноэтажными, 1-й степени огнестойкости, иметь не менее двух эвакуационных выходов, расположенных в разных концах здания.

Одна организация не выполнила это указание.

Росалкогольрегулирование обнаружило, что двух эвакуационных выходов в разных концах здания компании нет. Плюс в стене, отделяющей помещение спиртохранилища от смежного помещения (спиртоотпускного или спиртоприемного), имеется дверной проем, что тоже является нарушением указанной инструкции.

Из-за данных несоответствий пусть и давно, но установленным требованиям, компании отказали в выдаче лицензии с мотивировкой «Вследствие несоблюдения лицензионных требований». Оспаривание данного отказа в суде успеха не имело (Определение ВАС РФ от 13.01.2014 № ВАС-19721/13).

Аналогичным образом пострадала другая компания, также не дождавшаяся лицензии. Ей вменили в нарушение тот факт, что она намеревалась хранить этиловый спирт в спиртохранилище, оба отсека которого имеют стены, полностью оцементированные, с нанесением поверх меловой побелки, что является нарушением п. 7.1.6 инструкции. Жалобы в суды тоже не дали результата (Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2015 № 305-КГ15-15736).

Инструкция по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта Утверждена Минпищепромом СССР 25.09.1985

Водители должны ездить исключительно по нормам

В данном постановлении приведены единые нормы времени на перевозку грузов автотранспортом и сдельные расценки, которые предназначены для нормирования и оплаты труда водителей, работающих на бортовых автомобилях и автомобилях-фургонах общего назначения, а также на спецавтомобилях, как то: самосвалах, фургонах, цистернах, рефрижераторах, контейнеровозах, а также на тягачах с прицепами и полуприцепами.

Нормы сведены в 17 таблиц с массой цифр в зависимости от вида автомобиля, класса груза, способа погрузки, времени простоя и ряда других показателей.

В постановлении сказано, что срок их действия установлен до 1993 года.

Поэтому в наши дни указанные нормы носят рекомендательный характер и могут быть использованы только в качестве основы для разработки систем нормирования труда, устанавливаемых в организациях.

Вместе с тем различные проверяющие госорганы порой ссылаются на них, поэтому данные нормативы уже не раз фигурировали в судебной практике при оспаривании компаниями решений того или иного органа.

Например, опираясь в том числе на эти нормы, налоговая инспекция доказала, что указанная в документах перевозка на самом деле не осуществлялась. Инспекторы изучили, сколько времени в соответствии с указанными нормами водителю требовалось, чтобы перевезти заявленный груз (мазут), и пришли к выводу, что он физически не мог это осуществлять без необходимого времени для восстановления сил. В документах был указан только один водитель. Доказательства того, что он работал с подменой или использовались другие машины, компания не предъявила. В результате это стоило ей отказа в возмещении НДС на сумму более 3 млн рублей (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.09.2015 № Ф03-2803/2015).

Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 13.03.1987 № 153/6-142 «Об утверждении Единых норм времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельных расценок для оплаты труда водителей»

Диспансеризацию нужно проводить по-советски

В этом приказе предельно подробно описаны правила проведения диспансеризации населения, в том числе трудящихся. Прописано, как часто следует посещать того или иного врача, в каком обязательном объеме каждому из них исследовать организм обратившегося и так далее.

Приказом Минздрава СССР от 31.08.1989 № 504 данный документ признан рекомендательным.

Однако на деле это не уберегает от претензий Росздравнадзора. Он выдает медицинским организациям предписания, обязывающие их действовать в соответствии с данным порядком.

Например, компанию обвинили в том, что она оказала гражданке ортопедическое лечение, которое не соответствовало требованиям вышеназванного акта, а именно не были проведены и рекомендованы основные лечебно-оздоровительные мероприятия: профессиональная гигиена, антисептическая и антимикробная обработка полости рта, противовоспалительная терапия. По мнению проверяющих, Приказ Минздрава СССР от 30.05.1986 № 770 является обязательным для медицинской организации.

Однако суды встали на защиту компании и признали предписание незаконным.

Судьи отметили, что порядки и стандарты, принятые Минздравом РФ, организация не нарушала, а названный приказ от 1989 года на спорные правоотношения не распространяется. Таким образом, выводы проверяющих в этой части ошибочны (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 19.02.2016 № Ф10-5282/2015).

Приказ Минздрава СССР от 30.05.1986 № 770 «О порядке проведения всеобщей диспансеризации населения»

На участке не должно быть сорной травы

В данном стандарте установлены термины и определения понятий, относящиеся к земледелию. Сказано, что они обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

С первого июля 2003 года и до вступления в силу техрегламентов данный стандарт носит рекомендательный характер и подлежит обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в п. 1 ст. 46 Закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ: это защита жизни или здоровья граждан, имущества физлиц и компаний, госимущества, охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Вот пример того, как этот ГОСТ применяется.

В 2017 году сотрудники Россельхознадзора провели плановый (рейдовый) осмотр земельного участка из категории земель сельхозназначения, принадлежащего юрлицу.

Они обнаружили, что он зарос многолетней сорной растительностью на 30?35 процентов, на участке произрастает цикорий дикий, ромашка непахучая, полынь обыкновенная, пижма, золотарник канадский и кустарник (шиповник).

Сославшись на указанный ГОСТ, проверяющие заявили, что растущие растения являются именно сорными и благодаря хорошо развитой корневой системе способны поглощать воду и питательные вещества активнее и быстрее, чем культурные растения, что создает очаги распространения болезней и вредителей растений.

В связи с этим директору производственного отдела компании назначили штраф в размере 50 тыс. рублей за невыполнение установленных требований по защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Возражения фирмы, что она является арендатором участка и нарушение является малозначительным, не возымели действия на судей (Постановление Орловского областного суда от 27.08.2018 № 4-А-183/2018).

«ГОСТ 16265-89. Государственный стандарт Союза ССР. Земледелие. Термины и определения» Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1989 № 4093

Пиво варить надо строго по инструкции

В данной инструкции изложены основные рекомендации и требования к технологическому процессу приготовления солода и пива на всех стадиях производства:

1) приготовление солода: приемка и хранение ячменя, замачивание, солодоращение, сушка, производство светлого солода статическим способом, приготовление специальных сортов солода;

2) производство пива: характеристика пива, сырья и материалов, технологическая схема производства, требования к эксплуатации оборудования и транспортной тары и т.д.

Нарушение этой инструкции выявили на одном современном заводе.

Представители Росалкогольрегулирования по итогам ревизии составили решение о недопустимости использования основного технологического оборудования без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции. Инструкция это запрещает.

Завод возразил, что данный документ невозможно использовать для производства пива светлого с экстрактивностью начального сусла 11 процентов.

Суд отклонил этот довод, указав, что советская инструкция применяется, поскольку:

не отменена и не утратила силу;

по своему содержанию относится к нормативным актам технического характера, не противоречит требованиям законодательства РФ, в том числе Закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

не подпадает под действие п. 1.1 ст. 15 Федерального закона № 294 от 26.12.2008, в котором установлен запрет проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством РФ (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.04.2019 № Ф05-4882/2019).

«ТИ-18-6-47-85. Технологическая инструкция по производству солода и пива» Утверждена Минпищепромом СССР 06.08.1985

Оценку рабочих мест нужно проводить тщательнее

В этом советском документе содержатся правила оценки условий труда на рабочих местах. В числе прочего приведены факторы, которые нужно учитывать при проведении оценки: вредные химические вещества, пыль, вибрацию, шум, инфракрасное излучение, неионизирующее излучение, температуру воздуха на рабочем месте, тяжесть труда.

Данное Постановление проверяющие из трудовой инспекции требуют соблюдать при проведении оценки рабочих мест. Например, одну компанию обвинили в том, что она не учла фактор освещенности, из-за чего результаты оценки рабочих мест оказались искажены и сотрудникам не были предоставлены льготы в виде сокращенной продолжительности рабочего времени и повышенного размера оплаты труда.

За это руководителю предприятия выписали штраф по ст. 5.27 КоАП РФ.

Компания возразила, что такой критерий, как «освещенность», в постановлении 1986 года не фигурирует, соответственно, на него не могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда. Кроме того, предприятие по итогам оценки условий труда заменило старые мониторы на новые, жидкокристаллические и установило новые люминесцентные лампы.

Однако судьи решили, что трудовые инспекторы все же были правы, правда, объяснения, почему они пришли к такому заключению, судьи в своем решении указывать не стали (Решение Пензенского областного суда от 11.05.2012 № 7.1-68).

Подобный случай произошел с аэропортом Внуково. Ему выдали предписание со ссылкой на Постановление 1986 года произвести перерасчет и доплатить работникам аэропорта, занятым на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда, денежные средства за труд в сложных условиях за последние два года. Подробностей, в чем именно заключалось нарушение инструкции советских времен, суд не привел (Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2013 № 11-10629).

Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 03.10.1986 № 387/22-78 С изменениями от 04.06.2013 «Об утверждении Типового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда» (вместе с «Гигиенической классификацией труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса)», утвержденной Минздравом СССР 12.08.1986 № 4137-86)

Мусор не может храниться более суток

Данные правила содержат основные положения, которые, как следует из текста, следует строго соблюдать для обеспечения санитарного состояния территорий населенных мест (улиц, площадей, парков, скверов и других мест общественного пользования, проездов внутри микрорайонов и кварталов), а также жилых и гражданских зданий.

Роспотребнадзор год назад выпустил письмо, в котором разъяснил, что эти правила в установленном порядке не отменялись, поэтому действуют в части и в целях, не противоречащих законодательству РФ (письмо от 25.09.2018 № 09-8585-2018-40).

Указанные правила активно используются при оценке качества оказанных услуг по госконтрактам.

Например, общеобразовательная школа наказала поставщика питания.

В пункте 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 регламентировано, что при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре минус 5 градусов и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше 5 градусов) не более одних суток при ежедневном вывозе.

Организация же — поставщик питания хранила отходы в теплое время более суток, причем не в отдельных контейнерах с крышками, установленных на площадках, а в ином месте.

За такое отступление от санитарных правил школа как заказчик по госконтракту удержала у организации неустойку в размере около 1,5 млн рублей. Жалоба организации в суд ситуацию не изменила (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.08.2018 № Ф05-12201/2018).

СанПиН 42-128-4690-88 используется для доказательства низкого качества услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов и в других делах (постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.07.2019 № Ф05-11851/2019 и другие).

Использует этот СанПин и Роспотребнадзор при оценке качества работ, выполняемых управляющими компаниями. Например, одной такой выдали предписание, так как в нарушение п. 2.3.3, 2.3.4, 4.1.1 указанного документа:

локальные очистные сооружения не были очищены;

выгреб был переполнен;

на придомовой территории имелся запах хозяйственно-фекальных сточных вод;

качество почвы не соответствовало установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям (индекс лактозоположительных кишечных палочек превышал гигиенический норматив в тысячу раз, индекс энтерококков — в 100 раз).

«СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» Утвержден Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88

На любую дамбу нужно разрешение рыбоохраны

В этом постановлении регламентировано, как нужно охранять рыбные запасы и регулировать рыболовство в водоемах. В частности, запрещено строительство гидротехнических сооружений и насосных установок на рыбохозяйственных водоемах без проведения согласованных с органами рыбоохраны мероприятий по сохранению и воспроизводству рыбных запасов в этих водоемах.

На нарушении данного пункта попалось одно портовое предприятие.

Проверяющие из управления Росрыболовства осмотрели берег реки и обнаружили, что там идут работы по разгрузке и складированию грунтов в прибрежной защитной полосе без оборудования сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, засорения и истощения вод.

За это организацию оштрафовали по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ — использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности: санкция на юрлицо от 200 до 400 тыс. рублей.

Компания в суде объяснила, что занимается сооружением дамб, закрывающих судоходные прорези к отработанным блокам месторождений в соответствии с требованиями третьих лиц, выданными в рамках Кодекса внутреннего водного транспорта РФ. Кроме того, она согласовала с органами рыбоохраны рабочий проект «Организация добычи песчано-гравийных материалов на месторождении».

Штраф отменили. Апелляция с этим согласилась.

Однако Росрыболовство дошло до кассационной инстанции и напомнило там о Постановлении Совмина СССР от 15.09.1958 № 1045, которое суды не учли.

Из него вытекает, что любые работы на водоемах и в их прибрежных полосах, будь то отсыпка грунта, засыпка протоки или строительство дамбы, которая является гидротехническим сооружением, должны быть согласованы с органами рыбоохраны, включая мероприятия по сохранению и воспроизводству рыбных запасов.

Доказательства же согласования засыпки протоки или строительства дамб в материалах дела отсутствуют.

Довод предприятия, что с органами рыбоохраны был согласован рабочий проект об организации добычи песчано-гравийных материалов, кассация признала несостоятельным, поскольку согласование добычи пород не подменяет обязательного согласования строительства гидротехнических сооружений.

В итоге штраф оставили в силе (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2015 № Ф05-6236/2015).

Постановление Совмина СССР от 15.09.1958 № 1045 Редакция от 12.06.1987 «О воспроизводстве и об охране рыбных запасов во внутренних водоемах СССР»

Нужные советские нормы

Во времена Страны Советов было принято множество нормативных актов в виде различных правил, инструкций, методичек, стандартов и так далее. Плановая экономика не оставляла выбора. Каждый документ был написан так, что он предельно подробно регламентировал предмет. Степень проработанности большинства советских документов впечатляет.

С одной стороны, сугубо профессиональной, это, конечно, хорошо. Ведь не сказать, что нормативы тех времен всегда требуют ненужного и излишнего. Детальный, пошаговый и точный в мелочах регламент, если его строго соблюдать, сделает работу более качественной. Это понятно.

С другой стороны, если таких регламентов много настолько, что бизнесу их уже попросту не выполнить, учитывая, что и условия существования современного бизнеса заметно отличаются от условий работы советских предприятий, и цели их деятельности различны, то снижение количества нормативных требований времен СССР может быть выходом из затруднительной ситуации с их исполнением.

В то же время по итогам изучения правоприменительной практики складывается ощущение, что затруднения могли бы быть разрешены и другим способом. Видно, что далеко не всегда виноват сам документ. Порой проверяющие из разных структур будто стремятся к штрафу как к самоцели, используя советский акт лишь как повод, а не как эталон, исполнения которого нужно реально добиться во что бы то ни стало.

В целом напрашивается вывод, что отмена советских нормативов должна быть итогом очень серьезной аналитической работы, и есть опасения, что за пару месяцев сделать это будет сложно.

Кроме того, с большой долей вероятности можно утверждать, что не стоит избавляться от определенного комплекса советского нормативного наследия.

Например, от не имеющих аналогов ГОСТов и СниПов в сфере строительства. Антимонопольная служба постоянно обращается к ним при проверках жалоб в сфере госзаказа (решения Краснодарского УФАС РФ от 02.11.2018 № ЭА-1891/2018, Челябинского УФАС РФ от 15.10.2018 № 630-ж/2018 и многие другие).

Незаменимые документы, которые могут использовать бухгалтеры и налоговики, есть и в иных областях, к примеру, группа документов, утверждающих нормы естественной убыли:

отдельных видов продукции (Постановление Госснаба СССР от 23.08.1985 № 93);

отдельных видов продукции при перевозках речным транспортом (от 18.05.1976 № 51);

строительных материалов при перевозках автомобильным транспортом (от 08.06.1987 № 78);

рыбы и рыбопродуктов (от 01.04.1976 № 36);

зерна при перевозке в вагонах-зерновозах (от 18.12.1987 № 152);

спиртованных соков и морсов при перевозках в цистернах (от 08.01.1986 № 5);

строительной керамики при транспортировке (Приказ Минторга СССР от 25.01.1985 № 20).

Нечем заменить и перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (Постановление Совмина СССР от 03.01.1983 № 12).

Никуда без положения о переводном и простом векселе (Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341).

Никак без «Правил русской орфографии и пунктуации» (утвержденных АН СССР, Минвузом СССР, Минпросом РСФСР, 1956 год).

Резюмируя, вернемся к началу этой темы: перечень советских нормативных актов, которые будут скопом отменены современным российским правительством, предстоит критически изучить.