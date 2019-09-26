Три кредита, которые умный человек никогда не взял бы?

Казалось бы, этот список логичен и известен всем. Однако при наступлении определенного момента, люди сами убеждают себя в том, что под их случай просто необходимо взять кредит. Банки активно помогают в принятии этого решения целевой рекламой, в которой предлагается особый вид кредита: «на выпускной», «на свадьбу», «на отпуск» и т.д.

Далее, в большинстве таких случаев, деньги просто бросаются на воздух, а переосмысление своих действий приходит даже раньше, чем будет выплачена половина кредита. В этой публикации я приведу три самых распространенных примера, в которых чаще всего получатели кредита приходят к выводу, что брать его не стоило.

Свадьба

Вне всякого сомнения, свадьба — это очень важный день. И многие хотят провести его максимально пышно и торжественно. Если на это недостаточно денег — выручает кредитный договор. И любой банк с радостью выдаст кредит под этот случай. Даже если не самим жениху и невесте (когда у них нет требуемых источников дохода), то их родителям.

Сюда же можно отнести и кредит на пышный выпускной вечер.

Но после того как исполнены все традиции и ритуалы, начинается семейная жизнь, которую нужно еще обустроить. Еду теперь не приносят официанты — она лежит в магазине. Да и не пойдешь за ней в свадебном костюме. К тому же, нужно купить новую кровать — побольше и покрепче, найти работу (или сменить старую), распланировать бюджет и т.д.

По традиции, гости дарят молодым деньги на обустройство, и это очень большая помощь в начале семейной жизни. Но зачастую эти средства просто окупают большие расходы на свадьбу и идут на погашение кредита.

Но всегда бывают исключения из правил. В конце каждой главы я буду приводить примеры, когда кредит никак не ухудшит жизнь, и о его получении никто не пожалеет. В случае со свадьбой — если молодые еще до заключения брака обустроили быт, имеют стабильные источники дохода и организуют торжество для себя, а не для того, чтобы впечатлить гостей и соседей.

Ремонт при покупке вторички, если в нем нет необходимости

Банки очень любят предлагать в дополнение к ипотеке льготный кредит на ремонт. И если приобретается квартира без отделки в новостройке, или если она требует ремонта и въехать необходимо как можно быстрее — предложение достаточно интересное.

Но в 95% случаев приобретаемая квартира вполне пригодна для проживания, и решение взять кредит на немедленный ремонт в ней вызвано не необходимостью, а просто желанием «сразу сделать всё на свой вкус».

При этом имеется возможность переехать сразу, делать ремонт постепенно, и не переплачивать. В итоге, когда кредит окончательно выплачивается, ремонт уже не свежий, а на стоимость квартиры он практически никак не повлиял.

Исключением будет тот случай, когда целью получения кредита является реконструкция или подготовка к появлению детей. Особенно, если есть возможность оплатить кредит из средств материнского капитала.

Приобретение предметов роскоши

Предметы роскоши — это те вещи, которые не служат для удовлетворения основных потребностей, носят эстетический характер и находятся в ценовом сегменте, доступном только обеспеченным гражданам. То есть, их покупают не на последние деньги.

Однако с экранов телевизоров и рекламных щитов нам постоянно предлагают получить кредит или рассрочку на дорогостоящую вещь, даже в том случае, если денег на нее нет. И желающих находится не так уж и мало.

Но купать в кредит какую-нибудь шубу из меха викуньи и на протяжении нескольких лет расплачиваться за нее — не самое умное решение, ведь состоятельность от взятого в кредит дорогого предмета гардероба не увеличится, а наоборот, станет значительно меньше.

По сути, получатель кредита платит большие деньги просто, чтобы показать окружающим несуществующую обеспеченность, но, на самом деле, вместо этого, подчеркивает свою несостоятельность.

В этом случае, к исключениям относится приобретение каких-то уникальных предметов роскоши, в которых покупатель хорошо разбирается. Например, если у него есть возможность приобрести произведение искусства, коллекционный алкоголь или иной предмет роскоши, который он в будущем сможет реализовать дороже, перекрыв расходы на выплату кредита.

Эта публикация является моим личным мнением. Если вы не согласны со мной, или хотите дополнить, прошу в комментарии.