Мишень фискалов – директор-номинал

Расскажу, как налоговики вычисляют директора-номинала и приведу информацию из свежей судебной практики.

Директор-номинал — это физлицо которое, обычно за определенную плату, соглашается числиться в качестве руководителя коммерческой организации.

На такую должность зачастую ставят менеджеров компании, друзей или родственников владельца бизнеса. При использовании «черных схем» в качестве директоров ООО фигурирует какой-нибудь бомжик, или вообще лицо, ни сном, ни духом не знающее о том, что он где-то директор. Для директоров, которые называются «массовые» - это основной источник дохода, люди этим зарабатывают себе на хлеб насущный.

Собственно не важно, какой это человек — суть тут одна, он директор только на бумаге и в сведениях ЕГРЮЛ, а бенефициарами и настоящими владельцами бизнеса являются совершенно другие люди, которые остаются в тени.

Вычисляют налоговики директора-номинала по следующим признакам:

он не получает зарплату в юрлице, которым руководит;

отказывается давать показания и не отвечает на запросы ФНС;

если является на допрос, то не может дать внятные ответы о деятельности компании и ее контрагентах;

работает в другом предприятии на должности клерка (юриста, менеджера, бухгалтера и т.д.);

сотрудники на допросе показывают, что руководитель у них другой;

директор пожилой человек пенсионного возраста или наоборот студент;

может быть такое, что гражданин потерял паспорт

или вообще постоянно находится за пределами РФ.

Когда сотрудники ФНС подозревают, что директор-номинал, то они направляют компании требование об исправлении недостоверных данных, ели их не исправить, то соответствующая отметка будет внесена в ЕГРЮЛ. Если в течение 6-ти месяцев компания ничего с этим не делает, то ФНС вправе закрыть юридическое лицо и снять его с регистрации (подп. «б» п. 5 ст. 21.1 Закона № 129?ФЗ).

Кроме принудительной ликвидации юрлица, имеются риски и у самих реальных владельцев бизнеса и у директора-номинала.

В такой ситуации подставляется, разумеется, сам номинал, соглашаясь на «почетную должность» не многие в курсе, что к нему могут применить в т.ч. и уголовную ответственность (например, по ст. 173.2 УК РФ). Привлечь по данной статье могут за представление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Из недавних дел (Постановление АС Северо-Западного округа № А05-999/2018 от 01.02.2019 г.).

Кроме привлечения к «уголовке» директора могут внести в черный список, реестр дисквалифицированных лиц можно посмотреть на сайте nalog.ru — сервисы — сведения из реестров. А также номинала могут прилечь к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ. Тогда он не сможет уже подрабатывать «массовым директором»

Но главное чем рискует директор-номинал, это ответственность за деятельность компании и за ее долги перед кредиторами и бюджетом. Если дело дойдет до банкротства, то обязательства перед кредиторами директор-номинал понесет солидарно с учредителями и реальными бенефициарами бизнеса (ст. 61.10, 61.20 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О банкротстве»).

Следует отметить, что для номинала ответственность может быть несколько смягчена, но не полностью исключена, так было в Постановление АС Дальневосточного округа № А04-11327/2017 от 13.03.2019 г. В любом случае, тот, кто добровольно соглашается на подобную роль, сильно рискует и играет в рулетку с собственной судьбой.