Мишень фискалов – директор-номинал

Расскажу, как налоговики вычисляют директора-номинала и приведу информацию из свежей судебной практики.
Директор-номинал — это физлицо которое, обычно за определенную плату, соглашается числиться в качестве руководителя коммерческой организации.
На такую должность зачастую ставят менеджеров компании, друзей или родственников владельца бизнеса. При использовании «черных схем» в качестве директоров ООО фигурирует какой-нибудь бомжик, или вообще лицо, ни сном, ни духом не знающее о том, что он где-то директор. Для директоров, которые называются «массовые» - это основной источник дохода, люди этим зарабатывают себе на хлеб насущный.
Собственно не важно, какой это человек — суть тут одна, он директор только на бумаге и в сведениях ЕГРЮЛ, а бенефициарами и настоящими владельцами бизнеса являются совершенно другие люди, которые остаются в тени.Вычисляют налоговики директора-номинала по следующим признакам:
- он не получает зарплату в юрлице, которым руководит;
- отказывается давать показания и не отвечает на запросы ФНС;
- если является на допрос, то не может дать внятные ответы о деятельности компании и ее контрагентах;
- работает в другом предприятии на должности клерка (юриста, менеджера, бухгалтера и т.д.);
- сотрудники на допросе показывают, что руководитель у них другой;
- директор пожилой человек пенсионного возраста или наоборот студент;
- может быть такое, что гражданин потерял паспорт
- или вообще постоянно находится за пределами РФ.
Кроме принудительной ликвидации юрлица, имеются риски и у самих реальных владельцев бизнеса и у директора-номинала.
В такой ситуации подставляется, разумеется, сам номинал, соглашаясь на «почетную должность» не многие в курсе, что к нему могут применить в т.ч. и уголовную ответственность (например, по ст. 173.2 УК РФ). Привлечь по данной статье могут за представление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Из недавних дел (Постановление АС Северо-Западного округа № А05-999/2018 от 01.02.2019 г.).
Кроме привлечения к «уголовке» директора могут внести в черный список, реестр дисквалифицированных лиц можно посмотреть на сайте nalog.ru — сервисы — сведения из реестров. А также номинала могут прилечь к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ. Тогда он не сможет уже подрабатывать «массовым директором»
Но главное чем рискует директор-номинал, это ответственность за деятельность компании и за ее долги перед кредиторами и бюджетом. Если дело дойдет до банкротства, то обязательства перед кредиторами директор-номинал понесет солидарно с учредителями и реальными бенефициарами бизнеса (ст. 61.10, 61.20 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О банкротстве»).То, что директор ненастоящий никого не волнует, незнание, как известно, не освобождает от ответственности и суды это подтверждают (п. 6 постановления Пленума ВС № 53 от 21.12.2017 г., Постановления АС Поволжского № А12-23540/2018 от 08.07.2019 г., Западно-Сибирского № А27-17314/2014 от 24.01.2019г.).
Следует отметить, что для номинала ответственность может быть несколько смягчена, но не полностью исключена, так было в Постановление АС Дальневосточного округа № А04-11327/2017 от 13.03.2019 г. В любом случае, тот, кто добровольно соглашается на подобную роль, сильно рискует и играет в рулетку с собственной судьбой.
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