Как поднять 33 млн долларов инвестиций на одной скучной бухгалтерской процедуре

Бухгалтерский аутсорсинг — бизнес очень конкурентный, зато высокомаржинальный. Forbes считает эту отрасль самой доходной в США на протяжении нескольких лет. Средняя рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль к выручке) для бухгалтерских фирм в Штатах составляет 18,4%. Для сравнения: в среднем по американской экономике этот показатель равен 8,9%. Разница в два с лишним раза! Алексей Иванов, автор Telegram-канала «Переводчик с бухгалтерского» рассказывает: высокая доходность и развитие цифровых технологий приводит к тому, что в отрасли появляется множество стартапов.

Российские описывать не буду, чтобы не рекламировать себя или конкурентов. Да их и не так много. А вот за рубежом бухгалтерские стартапы ежегодно появляются сотнями. Большинство, как и положено стартапам, закрываются. Но если и такие, которые поднимают сотни миллионов долларов инвестиций и выводят стандарты бухгалтерского обслуживания на новый уровень. Вот о них и расскажу.

Начну с небольшого калифорнийского стартапа FloQast. Он пока не поражает объемом собранного финансирования или количеством клиентов. Но я считаю, что у этих ребят прекрасное будущее. Они создали облачный SaaS-сервис для бухгалтеров, технология которого позволяет ускорить всего лишь один, но очень трудоемкий бухгалтерский процесс — закрытие отчетного периода.

Для справки: эта процедура осуществляется один раз в месяц. В нее входит набор регламентных операций, которые выполняются в определенной последовательности. Нужно начислить зарплату, налоги, амортизацию, распределить и списать косвенные расходы, определить финансовый результат. Проще говоря, — это лютый геморрой для бухгалтера. Когда на каком-то из этих шагов возникает ошибка, закрытие периода приходится откатывать назад. Но главная проблема — ручные сверки. Если у вас группа компаний, или подразделения, которые ведут учет в разных программах, то приходится сверять транзакции из разных систем и заводить их в одну.

Пример. У предпринимателя 10 торговых точек. В каждой продавец заносит поступления товаров и продажи в таблицы Excel. Первичку он передает бухгалтеру. В конце месяца бухгалтер должен сверить соответствуют ли остатки и движения по точкам в таблицах продавцов и в бухгалтерской программе. Если общие суммы не сходятся, начинается рутинная ручная выверка по каждой операции.

FloQast интегрируется с локальными и облачными ERP-системами, MS Excel и Google Tabs. Фишка сервиса — искусственный интеллект (IA), который автоматизирует процесс сверок транзакций из разных учетных систем даже если набор полей в транзакциях не совпадает на 100%. Это позволяет еще и формировать пробный баланс на любую дату — необязательно на конец месяца. Удобно для анализа.

Как они это сделали? Применили IA для анализа транзакций. Он выделяет два главных поля: сумму и дату. Еще два дополнительных поля варьируются в зависимости от вида транзакции. Например, для передачи товара это может быть артикул товара и склад выдачи. Вид таблиц не важен — значение имеет только название показателей. И это важно: с таким подходом они могут интегрироваться практически с любым бухгалтерским софтом, включая 1С. Но я сомневаюсь, что они слышали об 1С.

Ребята запустили свой сервис в 2013 году. Сейчас они подняли 33 млн долларов венчурных инвестиций и выросли до 150 сотрудников. Говорят, что у них более 750 клиентов. Отношение клиент /сотрудник для технологического стартапа не впечатляет, но кроме SaaS-сервиса они оказывают еще и бухгалтерские услуги. Посмотрю как они будут развиваться. На российском рынке ничего подобного пока не встречал.