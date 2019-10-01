ТОП вопросов-ответов по «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП» этой недели

Консультанты компании «Первый Бит» дают пошаговые инструкции.

УСН. С нового года добавили ЕНВД. В настройках учетной политики «1С:Бухгалтерия предприятия» ред. 3.0 указано два налоговых режима, разделены статьи расходов и номенклатурные группы. При закрытии месяца выдает ошибку:

Как ее решить?

Необходимо зайти в «План счетов» — «Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения». Затем добавить счета для учета деятельности, которая подпадает под ЕНВД.

После выгрузки из «1С:ЗУП» ред. 3.1 документа «Отражение зарплаты в бухучете» в программу «1С:Бухгалтерия» сотрудник нашел ошибку в начислении зарплаты. Исправил ее, перезаполнил документ, но после синхронизации данные в «Отражении» меняются на старые, которые были неправильными

При изменении документа «Отражения зарплаты в бухучете» возник конфликт данных. В результате программа решила его в пользу данных системы «1С:Бухгалтерия». Чтобы это изменить, необходимо зайти в настройки синхронизации данных и указать нужный вариант решения.

Сотрудник работает одновременно в двух обособках, зарегистрированных в разных ИФНС. При формировании справки «1С:ЗУП» ред. 3.1 заполняет весь заработок по физлицу. Необходимо сформировать 2-НДФЛ по каждому подразделению отдельно. Что делать?

Для этого в шапке документа «Справка о доходах (2-НДФЛ)» следует указать способ формирования «В разрезе кодов ОКТМО...». Документов в этом случае будет несколько (по количеству совмещений сотрудника).

Как в программе «1С:Бухгалтерия» вер. 3.0 отразить оплату страхового полиса так, чтобы расходы списались равномерно в течение года?

В документе «Списания с расчетного счета» выбрать вид операции «Прочее списание». Затем указать счет дебета 76.01.9 «Платежи по прочим видам страхования».

Создать элемент справочника «Расходы будущих периодов», в котором следует указать сумму полиса и период списания расходов.

При этом способе достаточно одного документа для отражения расходов. При закрытии месяца регламентная операция будет равномерно списывать стоимость расходов будущих периодов (РБП).

Как в системе «1С:ЗУП» 3.1 изменить сотруднику график работы на 1 месяц?

Обычно графики назначают при приеме на работу и кадровом перемещении. Но для изменения графика на короткий срок удобнее воспользоваться документом «Индивидуальный график» («Зарплата» — «Учет времени»).

В заполнившемся документе необходимо руками внести изменения. Табель на указанный месяц заполнится согласно индивидуальному графику. На следующий месяц табель будет вновь учитывать данные первоначально назначенного графика.

В программе «1С:Бухгалтерия предприятия» 3.0 сформировали декларацию и заметили, что указан неверный номер телефона или вид деятельности. Изменили реквизиты в карточке организации, но при заполнении отчета не исправляется ошибка в данных. Как ее исправить?

Для этого в форме заполнения отчета нужно нажать кнопку «Еще» и обновить титульный лист.