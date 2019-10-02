Клерк.Ру

20 изменений в вашей работе в 4 квартале 2019

Мы подготовили дайджест изменений в законодательстве, вступающих в силу в IV квартале 2019 года. Бухгалтеров ждут обновленные ставки НДС по ряду товаров и услуг и возможное увеличение зарплаты как своей, так и всего коллектива. Юристам придется привыкать не только к новым правилам судопроизводства, но и к новым судам, видам гражданских прав и исков в ГПК.

1 октября вступают в силу поправки по НДС

Федеральный закон от 02.08.2019 № 268-ФЗ поднял НДС-ставку в отношении реализации пальмового масла с 10 до 20 процентов. Продажа ягод и фруктов, наоборот, подпадает под льготную 10-процентную ставку.

Федеральным законом от 26.07.2019 № 210-ФЗ утверждается, что освобождение от НДС при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг) организациям и ИП подтверждается договором и первичным документом, удостоверяющим передачу.

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Благодаря Федеральному закону от 06.06.2019 № 123-ФЗ воздушные перевозки в обход Москвы и Подмосковья станут облагаться НДС по нулевой ставке. Если же пунктом отправления или назначения являются Крым, Севастополь, Калининградская область, Дальневосточный федеральный округ, нулевая НДС-ставка будет действовать, даже если рейс проходит через столичный регион.

Федеральный закон от 26.07.2019 № 212-ФЗ внес в перечень банковских операций, освобождаемых от НДС, операции с драгметаллами; по исполнению банковских гарантий, выдаче поручительств за третьих лиц, связанных с установкой и эксплуатацией клиент-банка, а также договорами страхования, в которых банк является страхователем.

Постановление Правительства РФ от 10.06.2019 № 749 устанавливает перечень услуг в международных аэропортах РФ при международных воздушных перевозках, облагаемых по ставке 0 процентов.

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1 октября вступают в силу тарифы на переводы в системе быстрых платежей

Согласно Информации ЦБ РФ 0,4 процента от суммы перевода будут стоить платежи за услуги связи, консалтинга, страхования, перевозки, ЖКХ, IT-компаний, мед- и образовательных учреждений, а также за товары повседневного спроса, лекарства и медтехнику. Комиссия по остальным переводам — 0,7 процента. За платежи в пользу государства и возврат средств по ранее совершенной операции плата не взимается.

1 октября подлежат увеличению зарплаты федеральных бюджетников, военных и силовиков

Постановлением Правительства РФ от 27.06.2019 № 820 и его распоряжением от 13.03.2019 № 415-р устанавливается повышение окладов и оплаты труда на 4,3 процента.

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1 октября вносятся поправки в ГК РФ

Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ в ГК РФ вносятся новый вид прав — цифровые права.

Законом также вносится изменение в положения о письменной форме сделки. Формат будет считаться соблюденным, если стороны использовали для осуществления операции электронные и иные технические средства, позволяющие установить ее суть и лиц, выразивших таким образом свою волю.

Предусматривается возможность включения в договор о предоставлении информации запрета на разглашение ее третьим лицам в течение оговоренного сторонами периода времени.

Устанавливается запрет составлять завещания с использованием цифровых технологий.

1 октября обновляются правила закупок по 44-ФЗ

Согласно Федеральному закону от 01.05.2019 № 71-ФЗ отменяются планы закупок. Планирование осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения только планов-графиков. Закупка лекарств разрешается по правилам закупок с неизвестным объемом. В извещении о закупке должен указываться размер аванса, если он предусмотрен. Истекает срок, установленный Федеральным законом от 27.12.2018 № 502-ФЗ, в течение которого цену контракта, заключенного до 2019 года, можно изменить в пределах увеличения НДС.

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1 октября меняются правила оформления европротокола

Федеральным законом от 01.05.2019 № 88-ФЗ вводится обязательная фиксация данных о ДТП посредством Глонасс или специального мобильного приложения в случаях, если сумма возмещения составляет до 100 тысяч рублей, но у участников ДТП имеются разногласия, а также если разногласия отсутствуют, но сумма возмещения составляет до 400 тыс. рублей. Снимается территориальное ограничение, максимальный размер возмещения по европротоколу ( 400 тыс. рублей) действует по все стране.

1 октября в жилых помещениях в многоквартирных домах запрещается держать гостиницы

Федеральный закон от 15.04.2019 № 59-ФЗ внес соответствующий запрет в ЖК РФ

2 октября сокращаются сроки получения гражданства РФ квалифицированными иностранцами

Федеральный закон от 03.07.2019 № 165-ФЗ сокращает с трех лет до одного года продолжительность работы в РФ квалифицированных специалистов для получения гражданства в упрощенном порядке.

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25 октября обновляются правила примирения в АПК, ГПК и КАС РФ

Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ в главных регламентах судопроизводства закреплены принципы, порядок и сроки проведения примирительных процедур, требования к форме и содержанию мирового соглашения. Предусмотрено право судей, пребывающих в отставке, быть медиатором, судебным примирителем. Устанавливается процедура удостоверения нотариусом медиативного соглашения. К числу исполнительных документов, направляемых судебному приставу-исполнителю, отнесены нотариально удостоверенные медиативные соглашения или их нотариально засвидетельствованные копии.

Федеральным законом от 26.07.2019 № 198-ФЗ вводятся новые правила возврата госпошлины при примирении сторон. Если оно было достигнуто до принятия решения судом первой инстанции истцу вернут 70 процентов, в апелляции — половину, в кассации и надзоре — 30 процентов.

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26 октября истекает срок постановки на учет беспилотников

Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 № 658 обязало владельцев беспилотников, ввезенных в РФ или произведенных в РФ до 27.09.2019 года, направить в Росавиацию заявление об из постановке на учет до 26.10.2019.

1 ноября вводятся штрафы для работодателей за несоблюдение режима труда и отдыха водителей

Изменения в КаАП РФ вносит Федеральный закон от 26.07.2019 № 216-ФЗ. Должностному лицу работодателя нарушение ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ грозит финансовой ответственностью в сумме от 7 до 10 тыс. рублей, ИП — от 15 до 20 тыс. рублей. Для компании штраф составит от 20 до 50 тыс. рублей. Аналогичные санкции для предприятий предусматриваются за допуск к движению авто без тахографа. Федеральный закон от 30.10.2018 № 386-ФЗ вменяет обязанность оснащать транспорт тахографами, соблюдать режим управления и отдыха, а также соблюдать правила безопасности перевозок физлицам, использующим грузовые авто массой от 3,5 тонн.

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1 ноября срок планирования закупок у малого бизнеса увеличен втрое

Благодаря Федеральному закону от 02.08.2019 № 263-ФЗ срок, на который планируются закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ увеличен с одного года до трех лет.

1 ноября вид на жительство в России становится бессрочным

Федеральным законом от 02.08.2019 № 257-ФЗ упрощается порядок предоставления разрешения на временное проживание и вида на жительство. Кроме того сокращается с 6 до 4 месяцев срок выдачи разрешения. Федеральным законом от 02.08.2019 № 258-ФЗ госпошлина за выдачу вида на жительство увеличена с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

1 ноября росреестр предупредит собственников об электронных сделках с их недвижимостью

Федеральный закон от 02.08.2019 № 286-ФЗ внес требование в закон о госрегистрации недвижимости.

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1 ноября готовую молочную продукцию, ранее не подлежавшую сертификации, внесут в «Меркурий»

Приказами Минсельхоза РФ от 15.04.2019 № 193, № 194 и № 195 в перечень подконтрольных товаров вносится молочная продукция, ветсертификация которой не введена с 1 июля.

1 ноября обновятся бланки ПТС и свидетельства о регистрации

Приказом МВД РФ от 23.04.2019 № 267 утверждены обновленные формы ПТС и свидетельства о регистрации машин и мотоциклов, а также измененные правила их заполнения.

1 декабря вводится обязательная маркировка парфюма, текстиля и фотокамер

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р вводит обязательную маркировку духов, покрышек; одежды из кожи; трикотажных блуз; верхней одежды; домашнего текстиля; фотокамер и фотовспышек.

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1 декабря снимается запрет на закупки импортной мебели, поименованной в специальном перечне

Истекает срок действия запрета, установленного Постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072.

5 декабря вводится реестр недобросовестных водопользователей

Федеральным законом от 06.06.2019 № 139-ФЗ ВК РФ дополняется нормами о ведении реестра недобросовестных участников аукциона на право стать водопользователем и проштрафившихся водопользователей. Включенным в него откажут в предоставлении водного объекта в пользование.

7 декабря обновлен порядок перевозок скоропортящихся грузов ж/д транспортом

Приказ Минтранса РФ от 04.03.2019 № 66 актуализирует правила, действовавшие с 2003 года. Скоропортящиеся грузы разделяются на те, которые перевозятся с обязательным соблюдением температурного режима (замороженная мясная и рыбная продукции), и те, условия перевозки которых определяет грузоотправитель в соответствии с рекомендациями изготовителя.

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