Как избежать уголовки при оплате труда сотрудников

Невыплата заработной платы — это нарушение установленных законом сроков выдачи вознаграждения за труд и других платежей сотрудникам организации. Причины несвоевременного перечисления денег могут быть разными, некоторые из них способны повлечь судебное разбирательство и уголовную ответственность руководителя.

Период финансового кризиса, нестабильная ситуация в стране, высокие финансовые риски ведения бизнеса — все эти факторы становятся причинами экономического упадка компаний-работодателей. Одним из плохих признаков является невыплата заработной платы, УК РФ рассматривает ее как серьезное преступление и предполагает различные виды ответственности работодателя, включая самую строгую — уголовную.

Когда невыплаченная зарплата становится преступлением

В основание системы уголовного права положена необходимость четырех составляющих, для идентификации деяния как преступления:

Объект — те правоотношения, на которые покушается подсудимый. Невыплата зарплаты направлена против конституционного права гражданина на вознаграждение за труд без дискриминации (статья 37 Конституции РФ). При этом оплата не должна быть ниже установленного федеральным законом МРОТ (в 2019 г. — 11.280 рублей, Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»). Субъект — конкретный человек, физическое лицо, совершившее деяние. УК РФ определяет субъектом невыплаты заработной платы человека, распоряжающегося выплатами (физическое лицо — работодатель, директор, руководитель филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения). Объективная сторона — обнаруженные в процессе разбирательства обстоятельства дела (действие и/или бездействие преступника, связанные с ними последствия, обстоятельства совершения, время, место). Статья 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» устанавливает два варианта преступления — частичную или полную невыплату. Определяющим является длительность преступления, от которой зависит наступление уголовной ответственности за невыплату заработной платы. Субъективная сторона — определяет наличие прямого умысла. Невыплаченная зарплата является умышленным деянием, если руководитель компании осознавал значение своих действий, понимал их связь с последствиями, желал наступления последствий или относился к ним безразлично. Мотивом совершения преступления считают желание получить материальную выгоду, прибыль, карьерный рост самого руководителя, стремление удержаться на занимаемой должности, избежать/отсрочить увольнение, коррупционные намерения, взятки, стремление снизить выплачиваемые проценты по договорам займа и лизинга.

Когда наступает ответственность

Если имела место невыплата заработной платы, УК РФ устанавливает ответственность по статье 145.1. Невыплата бывает:

частичная — длящаяся свыше трех месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности работодателем-физлицом, руководителем организации, филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения;

полная — длящаяся свыше двух месяцев (или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ), совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем-физлицом, руководителем организации, филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения.

Уголовное наказание руководителю за невыплату заработной платы

Статья 145.1 УК РФ устанавливает один из следующих видов уголовного наказания за невыплаты.

Если зарплата не выплачивалась частично свыше трех месяцев:

штраф до 120 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 1 года;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года;

принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.

Если зарплата не выплачивалась полностью свыше двух месяцев или выплачивалась свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ:

штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет;

принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;

лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Если просрочка выплат повлекла тяжкие последствия:

штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет;

лишение свободы на срок 2-5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

Судебная практика

Рассмотрим применение ст. 145.1 УК РФ, судебная практика по которой имела место в 2012 г. в городе Волгограде.

ДЕЛО Подсудимый, являясь руководителем предприятия и его учредителем, в течение более чем двух месяцев полностью не выплачивал заработок работникам. Количество потерпевших — 38 работников, суммы задолженности от 18 до 40 тыс. руб. в месяц каждому из них. Подсудимый, являясь руководителем предприятия и его учредителем, в течение более чем двух месяцев полностью не выплачивал заработок работникам. Количество потерпевших — 38 работников, суммы задолженности от 18 до 40 тыс. руб. в месяц каждому из них. Зарплата не выплачивалась из личной заинтересованности, выразившейся в желании распоряжаться денежными средствами организации, предназначенными для выплаты зарплаты, по своему усмотрению, использовать денежные средства организации для осуществления её оперативной хозяйственной деятельности. Таким способом руководитель предприятия создавал видимости стабильной и успешной компании перед контрагентами, с которыми были заключены договоры, и для привлечения новых заказчиков, заключения новых договоров и получения авансов по ним. Учитывая признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, наличие семьи, иждивенцев, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи и отсутствие отсутствие судимостей, суд установил меру наказания в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

Зачастую уголовные дела по статье 145.1 УК РФ прекращаются добровольным возмещением потерпевшим морального и материального ущерба, причиненного в результате преступления. Суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК Российской Федерации (лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности, при примирении с потерпевшим и возмещении причиненного вреда).

Надо помнить

Уголовная ответственность работодателя за невыплаты заработной платы является больше моральным возмездием, применяемым при отсутствии других средств воздействия на руководителя компании:

уголовная ответственность за невыплату зарплаты является профилактикой совершения подобных преступлений осужденным руководителем в будущем и руководителями других компаний;

просроченная зарплата, на фоне желания руководителя оплатить другие экономически обоснованные расходы компании, чревата его уголовным преследованием со стороны работников;

потерпевшие вправе обращаться в суд, их материальные требования можно заявить в виде гражданского иска в рамках уголовного дела, либо в порядке гражданского судопроизводства. Суд чаще взыскивает в пользу потерпевших возмещение морального вреда, размер которого составляет 5-20 тыс. руб.;

за невыплату заработной платы судебная практика по квалификации тяжких последствий окончательно не сформировалась;

мирное урегулирование конфликта между работником и работодателем всегда является более предпочтительным для всех, даже когда уголовное дело уже возбуждено.