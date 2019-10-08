БухСофт 2020 – теперь с защитой от ошибок

Предубеждения против облачных технологий в среде бухгалтеров еще сохраняются, но с каждым годом учет в облака переносит все больше компаний. «Клерк» пообщался с директором программы БухСофт Еленой Новиковой о клиентах, сервисе и изменениях в программе.

«Клерк»: Бухсофт всегда больше был известен офлайн программами. Теперь ваш основной продукт — онлайн?

Елена Новикова: Сейчас доверия к онлайну гораздо больше. Все-таки возможность работать в любой точке, где есть интернет, использовать сторонние сервера, не мучиться с обновлениями — это удобно и экономно. Многие бухгалтеры уже не представляют себе, как работать иначе. Моя подруга в Таиланде ведет в БухСофт Онлайн несколько компаний, в Россию приезжает исключительно повидаться с родными, вся профессиональная деятельность онлайн. Так что, если вы бухгалтер или предприниматель, — онлайн расширяет границы вашей вселенной.

Для нас показатель популярности онлайна — это рост числа переходов с оф версии на онлайн. Раньше такие переходы были единичны, теперь число запросов выросло настолько, что пришлось дорабатывать импорт данных. Из 1С мы еще в прошлом году научились переносить все данные практически без потерь, а между собственными линейками продуктов обмена не было. Исправляемся.

«Клерк»: А что это за приставка у вас появилась — 2020?

Елена Новикова:БухСофт — перезагрузка. Все помнят БухСофт как программу для небольших компаний. После слияния с Актион-МЦФЭР мы выросли. В команду пришло много профессиональных людей с интересными идеями. В нашем распоряжении оказалось гораздо больше возможностей, которые были бы невозможны без поддержки бухгалтерских журналов и справочных систем холдинга. И в 2020 году наши Клиенты увидят совсем другой БухСофт. Новый, удобный, красивый, умный, а главное — защищающий от ошибок.

«Клерк»: На первый взгляд все учетные онлайн-системы одинаково полезны. У вас есть какая-то специализация?

Елена Новикова: Безусловно. Наша специализация — это защита бухгалтера от ошибок. Вряд ли это смогут повторить наши коллеги по рынку.

«Клерк»: Интересная специализация. От чего защищаете?

Елена Новикова: От ошибок, штрафов, потери времени и сложных жизненных ситуаций ????

«Клерк»: А если серьезно?

Елена Новикова: Если серьезно, то задача максимально упростить и ускорить работу бухгалтера, поддержать его в ежедневной работе и в отчетный период. Ведь многие бухгалтеры ведут несколько компаний и иногда у них просто нет времени на долгие раздумья — как провести ту или иную операцию, или как данная ситуация должна быть решена в соответствии с законодательством. Вот здесь и нужна защита.

Защита от ошибок — это продуманный интерфейс, который должен подсказывать каждый последующий шаг, максимальная прозрачность и детализация расчетов в программе, проверка контрагентов, аудит базы данных.

Защита от сложных жизненных ситуаций — круглосуточная экспертная поддержка. Обратите внимание — не техническая (это есть у всех), а именно экспертная. То есть мы отвечаем не только на вопросы по работе в программе, но и поможем в любом вопросе учета, расчета зарплаты, подготовки отчетности. Помогаем даже отвечать на требования налоговой, фондов. И делают это эксперты системы Главбух — профессионалы своего дела, практики с многолетним опытом.

«Клерк»: Что такое аудит базы данных?

Елена Новикова: Аудит — новое для нас направление. По сути, мы только стартовали, и стартовали довольно бодро. Главная задача — дать бухгалтеру те же механизмы проверки, что используют налоговые инспекторы и профессиональные аудиторы в свой деятельности.

Аудит проводится в двух направлениях:

внешний аудит — риск проверки компании налоговой, банками, трудовой инспекцией, СЭС, пожарниками и прочими интересными инстанциями;

внутренний аудит — проверка правильности заполнения кассовой книги, книги доходов и расходов, проводок и т.д.

Как отдельное направление можно выделить аудит отчетности — понятные протоколы тестирования и междокументальные проверки.

В общем, наши Клиенты полностью под нашей защитой.

«Клерк»: Клиенты защиту БухСофт уже оценили?

Елена Новикова: Мы последнее время часто и с удовольствием общаемся с нашими клиентами «вживую» на конференциях и семинарах, поэтому точно знаем, что интерес есть и интерес достаточно большой. Пожеланий и предложений от бухгалтеров по развитию этого направления мы получили на год вперед. С ноября мы организуем экспертный совет, куда войдут, прежде всего, наши Клиенты. Будем регулярно встречаться и вместе придумывать, где еще мы можем подстраховать бухгалтера. По сути, БухСофт — это программа, созданная самими бухгалтерами. Кто еще лучше нам подскажет? Кстати, в экспертный совет зовем всех желающих. Особенно тех, кто нас пока еще ругает. С удовольствием будем совершенствоваться вместе. Пишите в комментариях. Ведь это интересный и бесконечный процесс.

«Клерк»: За что еще вас хвалят клиенты?

Елена Новикова: За зарплатный блок. Без ложной скромности — на рынке учетных программ у нас один из лучших блоков Зарплата и Кадры. Мы постарались сделать максимально понятными ежедневные операции по начислению зарплаты, отпускных, больничных, и в то же время предусмотреть индивидуальные графики работы, удобный табель, учет иностранцев и много другого функционала, который есть далеко не в каждой программе. К тому же, никакого импорта делать не нужно — весь учет ведется в одной программе.

«Клерк»: сейчас отчетный период. В начале года вам не сильно везло — бухгалтеры жаловались. Как сейчас?

Елена Новикова: Уже с отчетности за 6 месяцев мы живем в привычном нам режиме. Мы расширили штат поддержки, теперь она работает у нас в разных городах и часовых поясах. Конечно, бывают тяжелые дни, когда мы можем потерять несколько звонков. Но большинство клиентов БухСофт на тарифе комфорт оценили преимущество нашего чата. Там всегда есть дежурные, которые решают задачу клиента максимально быстро. Ответ на большинство вопросов дается моментально, стандарт по времени для сложных вопросов — 7 часов, максимум сутки. Кто еще может похвастать такой скоростью? При этом мы тщательно анализируем оценки от клиентов. В последние полгода уровень «пятерок» колеблется от 85 до 87%. Стремимся к 100%!