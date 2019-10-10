Что изменилось в декларации по налогу на имущество

Опубликован приказ ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ с новой формой налоговой декларации по налогу на имущество организаций. Связано это со значительными изменениями, которые произойдут в отчетности по этому налогу.

Про основные изменения в форме декларации и порядке ее заполнения рассказала ФНС в письме № БС-4-21/20210@ от 03.10.2019.

Отмена квартальных отчетов

С 01.01.2020 меняется редакция пункта 1 статьи 386 НК. Поправки были внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Отменяется обязанность налогоплательщиков налога на имущество организаций по представлению налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу, в связи с чем признаны утратившими силу приказы ФНС о форме налоговых расчетов.

В новую версию декларации добавили данные по авансам, которые организации, как и раньше, будут платить поквартально.

Раздел 1 декларации дополнен строками, содержащими информацию об исчисленной сумме налога, подлежащей уплате в бюджет за налоговый период, и об исчисленных суммах авансовых платежей по налогу.

Из разделов 2 и 3 декларации исключены строки, содержащие информацию о суммах авансовых платежей по налогу, исчисленных за отчетные периоды.

Идентификаторы

В разделе 2.1 декларации предусмотрены идентификаторы для признаваемых объектами налогообложения морских судов, судов внутреннего плавания (идентификационный номер (регистрационный номер судна, присвоенный ему Международной морской организацией, регистровый номер классификационного общества), присвоенный морскому судну, судну внутреннего плавания (при наличии таких номеров)) и воздушных судов (серийный (идентификационный) номер воздушного судна).

ОКТМО

Порядком заполнения декларации регламентировано указание кодов по ОКТМО в случае представления декларации в соответствии с пунктом 1.1 статьи 386 НК.

Поясним, с 01.01.2020 налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества на территории субъекта РФ, вправе будет представлять декларацию в отношении всех таких объектов в один из указанных налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом налоговый орган по субъекту РФ.

Новшество позволит консолидировать отчетность по налогу на имущество организаций. Уведомление о таком выборе представляется ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется такой способ представления отчетности. В течение налогового периода этот способ изменять нельзя.

Льготы

Приложение № 6 к Порядку заполнении декларации «Коды налоговых льгот» дополнено новыми кодами:

2010337 «Организации - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством, - в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества» (пункт 21 статьи 381 НК);

2010338 «Организации - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, - в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества» (пункт 21 статьи 381 НК);

2010340 «Организации - в отношении имущества, расположенного во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, используемого при осуществлении деятельности по разработке морских месторождений углеводородного сырья, включая геологическое изучение, НК);

2010341 «Организации, признаваемые фондами, управляющими компаниями, дочерними обществами управляющих компаний в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (пункт 27 статьи 381 НК);

2010342 «Организации, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - в отношении имущества, учитываемого на их балансе и расположенного на территории инновационного научно-технологического центра, в течение десяти лет начиная с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества (пункт 28 статьи 381 НК).

Когда применяется

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования и применяется начиная, но не ранее 1 января 2020 года