Что изменилось в учете для бюджетников

Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ внесены изменения в Закон № 402-ФЗ и отдельные законодательные акты РФ в части регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы. Рассмотрим основные новшества, которые вступили в силу 26.07.2019.
Изменения в понятийном аппаратеВ силу поправок, внесенных в п. 9 ст. 3 Закона № 402-ФЗ, слова «организации государственного сектора» заменены словами «организации бюджетной сферы». Напомним, что к ним относятся:
- государственные (муниципальные) учреждения;
- государственные органы, органы местного самоуправления, органы местной администрации;
- органы управления государственными внебюджетными фондами РФ и территориальными государственными внебюджетными фондами.
Организация ведения бухгалтерского учетаВ соответствии с п. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. При этом Законом № 247-ФЗ уточнено, что исключением могут быть случаи, когда иное установлено бюджетным законодательством РФ.
Согласно новому п. 3.1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ (введен Законом № 247-ФЗ) порядок передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями бюджетной сферы устанавливается бюджетным законодательством РФ.
Первичные учетные документыКак следует из п. 3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным — непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Законом № 247-ФЗ в названный пункт внесены уточнения. Из них следует, что письменные требования главного бухгалтера в отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учета, обязательны для всех работников экономического субъекта.
Требования к бухгалтерской отчетностиВ соответствии со ст. 13 Закона № 402-ФЗ бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.
Утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляются в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами. В силу поправок, внесенных Законом № 247-ФЗ в п. 9 данной статьи, если федеральными законами и (или) учредительными документами экономического субъекта предусмотрено утверждение бухгалтерской отчетности организации, внесение исправлений в такую отчетность после ее утверждения не допускается.
Отчетный период и отчетная датаВ соответствии с п. 1 ст. 15 Закона № 402-ФЗ отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год — с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица.
Согласно уточнениям, внесенным в п. 3 ст. 15 Закона № 402-ФЗ, первым отчетным годом вновь созданной организации бюджетной сферы является период с даты ее создания по 31 декабря того же календарного года включительно, если иное не предусмотрено данным законом и (или) федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов.
Составление отчетности при ликвидации учрежденияВ силу п. 4.1, введенного в ст. 17 Закона № 402-ФЗ, порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации бюджетной сферы при ее ликвидации (упразднении) устанавливается уполномоченным федеральным органом.
Внутренний контрольПунктом 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ предусмотрено: экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. При этом Законом № 247-ФЗ уточнено, что порядок организации и осуществления организациями бюджетной сферы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни устанавливается с учетом положений бюджетного законодательства РФ о внутреннем финансовом контроле.
Регулирование бухгалтерского учетаВ перечень документов в области регулирования бухгалтерского учета, установленный ст. 21 Закона № 402-ФЗ, введены:
- федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных финансов;
- отраслевые стандарты бухгалтерского учета государственных финансов.
Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансовЗаконом № 247-ФЗ в Закон № 402-ФЗ введена новая ст. 25.1 «Совет по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов». В силу положений данной статьи в состав данного совета входят:
- пять представителей органов государственного регулирования бухгалтерского учета, из которых не менее трех являются представителями уполномоченного федерального органа;
- 12 представителей финансовых органов субъектов РФ, муниципальных образований, органов государственного финансового контроля, организаций бюджетной сферы и научной общественности, из которых не менее трех подлежат ротации один раз в три года.
Председатель совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов и его заместитель назначаются руководителем уполномоченного федерального органа.
Информация о деятельности совета должна быть открытой и общедоступной.
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