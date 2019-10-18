Как безвозмездно передать недвижимость государству и не платить налоги

Организация на упрощенной системе налогообложения платит налог 15% от стоимости недвижимости относящейся к основным средствам. В середине налогового периода организация по результатам инвентаризации поставила на баланс основное средство — ангар, а через несколько дней передала его органу государственной власти. Должна ли организация в этом случае платить 15% от стоимости основного средства по окончании налогового периода?

При определении объекта налогообложения учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 НК РФ, то есть к доходам относятся доходы от реализации и внереализационные доходы.

Согласно статье 39 НК РФ, реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) прав собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу. А в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу — на безвозмездной основе.

Согласно статье 346.15 НК РФ при определении объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные в статье 251 НК РФ. Передача основного средства органу исполнительной власти в статье 251 НК РФ не указана, что означает, что данная операция является объектом налогообложения. Для избежания неблагоприятных налоговых последствий рекомендуем передать основное средство органу государственной власти в безвозмездное пользование. В данном случае объекта налогообложения не возникнет, но основные средства нужно будет вывести из амортизируемого имущества на основании пункта 3 статьи 256 НК РФ.

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства, переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование, за исключением основных средств, переданных в безвозмездное пользование органам государственной власти и управления и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям в случаях, если эта обязанность налогоплательщика установлена законодательством Российской Федерации.

Таким образом, для избежания неблагоприятных налоговых последствий отчуждать данное ОС предприятию невыгодно.

С выбытия основных средств налог 15% не платится только в том случае, когда ангар будет передан в безвозмездное пользование. В Письме Минфина РФ от 21.11.2018 № 03-11-11/83956 указано, что стоимость основного средства, выявленного при инвентаризации, учитывается в составе внереализационных доходов налогоплательщика, а не в составе его расходов. На наш взгляд, сказанное финансистами означает, что стоимость основного средства, выявленного в результате инвентаризации, в расходы на упрощенной системе налогообложения не включается, ведь при применении «упрощенки» учитываются затраты на приобретение, сооружение, изготовление основных средств (пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Они принимаются к учету с момента ввода основных средств в эксплуатацию (пп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ) и признаются в последнее число отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм (пп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 346.16 НК РФ в упрощенной системе налогообложения расходы принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ. То есть должны быть документы, подтверждающие несение компанией расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основного средства. А по безвозмездно полученному или выявленному при инвентаризации основному средству у компании таких документов нет. Косвенно эта позиция подтверждается разъяснениями Минфина России, данными в отношении основного средства, полученного от учредителя в качестве взноса в уставный капитал (Письмо от 08.02.2013 № 03-11-06/2/3022). Финансисты указали, что организация не понесла расходов по приобретению данного основного средства, и поэтому его стоимость в расходах на УСН не учитывается.

Таким образом, стоимость выявленного в ходе инвентаризации (осмотра) ангара будет включена во внереализационные доходы предприятия и будет облагаться налогом. Для того чтобы этой ситуации не произошло, государственный орган должен либо изъять у предприятия данный ангар, либо передать другой организации без операции по оприходованию ангара у предприятия.