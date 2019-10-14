БухСофт 2020 – программа с защитой от ошибок

Мечта каждого бухгалтера — вести учет без ошибок и проблем. С программой БухСофт 2020 теперь это реально. Особенность этой онлайн-программы в том, что она проводит углубленную проверку на каждом этапе работы бухгалтера.

Уже на главной странице БухСофт 2020 бухгалтер видит все важные дела на текущую дату. Программа анализирует каждое действие пользователя и в режиме онлайн сверяется с эталонными базами. С новой программой бухгалтер всегда вовремя:

· рассчитается с бюджетом и работниками;

· сформирует необходимые проводки;

· безошибочно подготовит и представит бухгалтерскую отчетность.

От каких ошибок защитит БухСофт 2020

Налоговики стали активно пресекать «зарплатные» схемы. Только за прошлый год ФНС доначислила компаниям свыше 100 млрд руб. НДФЛ и взносов. Это втрое больше, чем за предыдущий период. Уже известно, что на 2020 год план у контролеров еще выше. Под подозрение попадают все. Даже внешне благополучные налогоплательщики оказались в группе риска. Причина – в новых способах проверок. Инспекторы теперь видят в своей программе разницу между фактической среднемесячной зарплатой в компании и среднеотраслевой по данным Росстата. Чтобы избежать проблем бухгалтеру необходима подстраховка. Программа БухСофт 2020 анализирует данные по расчетам с сотрудниками автоматически. В момент начисления зарплаты бухгалтер видит, насколько суммы соответствуют отраслевым и региональным значениям. Если выявлен риск проверки ФНС – понятный протокол укажет, что необходимо исправить.

В последние три года банки стали блокировать счета компаний, если отмечается частое снятие наличных с корпоративной карты. Особенно банки не любят, если сумма снятия наличных резко возрастает в какой-то месяц. Программа БухСофт 2020 автоматически анализирует данные банковских операций компании по десяткам критериев Центробанка. Если по компании существует риск блокировки счета, программа представит дополнительный протокол. Из него станет ясно, что нужно сделать, чтобы снизить риски.

В 2019 году на обязательное применение онлайн-касс перешло 80% организаций. Переход дал повод инспекторам с еще большим пристрастием следить за кассовой дисциплиной. Любое нарушение может повлечь углубленную проверку компании. Программа БухСофт 2020 автоматически проверяет кассовую книгу и предупреждает об ошибках в режиме онлайн – это исключает дополнительные претензий со стороны инспекторов.

Автоматическая проверка КУДИР поможет правильно рассчитать налог, авансы по нему и убедиться, что декларация заполнена верно.

Уже в октябре программа БухСофт 2020 поможет с отчетностью. Например, сверка отчетов по контрольным соотношениям происходит в программе сразу после формирования отчетов. Если ошибка найдена – бухгалтер увидит подробный и понятный протокол проверки.

ФНС при проверках все чаще ссылается на междокументарный контроль. Чтобы защитить бухгалтера от ошибок, программа БухСофт 2020 выполняет проверку разных форм между собой:

· декларации по прибыли и НДС:

· расчета по страховым взносам и 6-НДФЛ.

Налоговики пристально отслеживают компании, у которых в цепочке контрагентов есть фирмы-однодневнки. Даже если компания не имеет сомнительных связей, ФНС проверит всю цепочку ее контрагентов. Это значит, что в группе риска и добросовестные компании. Чтобы не пришлось нести ответственность за чужие махинации, БухСофт 2020 проверяет всех контрагентов пользователя. Сервис проверки встроен в программу, поэтому на этапе формирования договора с партнером БухСофт 2020 подскажет:

· есть ли риски заключения договоров с выбранным контрагентом

· подготовит отчет о должной осмотрительности

Важная и приятная особенность программы «БухСофт 2020» - круглосуточная возможность связаться с экспертами Системы Главбух. По любым бухгалтерским вопросам можно обращаться в онлайн-чат программы. Каждый специалист экспертной поддержки – бухгалтер с опытом работы не менее 10 лет.