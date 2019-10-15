Все о личных медицинских книжках работников

Для отдельных категорий работников законодательством установлена обязанность проходить медицинские осмотры. Причем в одних случаях результаты осмотра отражаются в медицинских заключениях или справках, а в других — вносятся в медицинские книжки. Для работников каких категорий оформляются медкнижки? Каков порядок их заполнения? За чей счет они приобретаются, как учитываются и где хранятся? На эти и другие вопросы ответим в статье.
Медосмотры и цели их проведения
Обязанность работников проходить медицинские осмотры установлена Трудовым кодексом и Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее — Закон №52-ФЗ).
Медосмотры осуществляются в следующих целях:
1. Установление пригодности сотрудника для выполнения работы по должности и предупреждение профессиональных заболеваний. Такие осмотры проходят лица, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или работах, связанных с движением транспорта, несовершеннолетние и др. Результаты медосмотров в первом случае оформляются в виде медицинского заключения, а во втором — в виде справки по форме 086/у. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н.
2. Охрана здоровья населения, предупреждение возникновения и распространения заболеваний. Эти медосмотры проводятся в отношении работающих в медицинских организациях, в сферах пищевой промышленности, торговли и т.д. Результаты медосмотров лиц, поступающих на работу и работающих в соответствующих организациях, вносятся в личные медицинские книжки. Причем одних медосмотров мало — после их прохождения на основании ст. 36 Закона №52ФЗ такие работники должны проходить гигиеническое обучение и аттестацию. Инструкция о порядке проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации утверждена Приказом Минздрава РФ от 29.06.2000 №229 (далее — Приказ №229).
Примерный перечень профессий должностных лиц и работников, обязанных при поступлении на работу и в дальнейшем проходить периодическую профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, приведен в Письме Минздрава РФ от 07.08.2000 №1100/2196-0-117 (далее — Письмо №1100/21960117).
Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек определен Приказом Роспотребнадзора от 20.05.2005 №402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» (далее — Приказ №402).
У кого должна быть медицинская книжка
Медицинскую книжку исходя из ст. 213 ТК РФ, Приказа №402 и Письма №1100/21960117 должны иметь:
1. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, работающие:
- в пищеблоках всех учреждений и организаций;
- в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, на базах, складах хранения и реализации;
- в транспортных орган изациях.
2. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды, в том числе работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также лица, обслуживающие водопроводные сети.
3. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей и непосредственно с питанием детей, работающие:
- в детских дошкольных учреждениях (ясли, сады, дома ребенка, детские санатории, круглогодичные оздоровительные учреждения);
- в учебно-воспитательных учреждениях (общеобразовательные школы, детские дома, профессионально-технические училища, техникумы, школы-интернаты, лицеи, колледжи);
- в сезонных детских и подростковых оздоровительных учреждениях (перед началом работы);
- во внешкольных детских учреждениях (детские спортивные школы, клубы, библиотеки и др.).
4. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения, работающие:
- в организациях по санитарно-гигиеническому обслуживанию населения (бани, душевые, сауны, парикмахерские, косметические и массажные салоны, солярии, прачечные, химчистки, пункты приема белья, жилищно-эксплуатационные организации, организации, осуществляющие комплексную санитарно-гигиеническую очистку территории города);
- в организациях, занятых обслуживанием канализационных сетей и сооружений;
- в гостиницах, общежитиях, мотелях, кемпингах, туроператорских и туристических фирмах;
- в бассейнах, водолечебницах, спортивно-оздоровительных учреждениях;
- в лечебно-профилактических учреждениях, интернатах и домах для инвалидов и престарелых, хосписах, а также санаториях, домах отдыха, пансионатах, туристических базах, непосредственно связанных с питанием и коммунально-бытовым обслуживанием пациентов и отдыхающих;
- в организациях торговли промышленными товарами для детей и парфюмерно-косметическими изделиями;
- водителями транспортных организаций, индивидуальными предпринимателями, занятыми перевозкой людей (такси, городской пассажирский транспорт), а также междугородными и международными перевозками;
- проводниками пассажирских поездов дальнего следования, речного, морского и авиатранспорта.
5. Учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений, лицеев, колледжей и т.п. перед началом и в период прохождения практики на предприятиях, в учреждениях, организациях, работники которых подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.
6. Иностранцы в период работы в организациях и учреждениях, работники которых подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.
Обратите внимание
Поскольку нормативные документы не содержат указания на конкретные должности, медицинские книжки должны иметь все работники организаций, занимающихся названными видами деятельности.
В соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона №52ФЗ в случае необходимости на основании предложений органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, решениями органов государственной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных структурных подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению медицинских осмотров работников, данные о которых вносятся в медкнижки.
Форма медицинской книжки
Личная медицинская книжка — это официальный документ строгой отчетности, защищенный от подделок и являющийся полиграфической продукцией уровня «В», не подлежащий свободной продаже. Ее форма утверждена Приказом №402.
Медицинская книжка прошита специальной защитной нитью, имеет водяные знаки на каждой странице, круглую печать (которая заверяет фотографию владельца) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», выдавшего книжку, и голограмму (заверяет фотографию владельца).
Страница с данными владельца ламинирована и должна заполняться автоматизированно.
В медицинской книжке содержатся следующие сведения:
- дата выдачи;
- сведения о владельце — Ф.И. О., год рождения, домашний адрес, должность, организация (индивидуальный предприниматель), личная подпись;
- отметки о переходе на работу в другие организации;
- отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях;
- отметки о профилактических прививках;
- заключение соответствующих врачей о допуске к работе по результатам медицинского обследования;
- результаты обследования на туберкулез;
- результаты обследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний;
- результаты лабораторных исследований и осмотра дерматовенеролога;
- результаты исследований на гельминтозы;
- результаты обследования на носительство возбудителей дифтерии;
- результаты обследования на носительство патогенного стафилококка;
- сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;
- отметка о предупреждении при нарушении санитарных норм и правил.
Заключения, информация о прививках и результаты обследований заверяются штампами и подписью ответственного лица.
Порядок получения книжки
Специального порядка получения медкнижек на законодательном уровне не установлено. Единственным документом является Приказ №402. Разъяснения о том, как получить медкнижку, дают центры гигиены и эпидемиологии.
При приеме в организацию, занимающуюся перечисленными выше видами деятельности, новичок должен предъявить личную медицинскую книжку. Если у будущего работника ее нет, ее нужно приобрести.
Как было отмечено, свободной продаже книжки не подлежат, выдаются только центрами гигиены и эпидемиологии или медицинскими учреждениями, имеющими разрешение (лицензию, договор) Роспотребнадзора на выдачу таких документов. Все книжки подлежат учету медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения и Роспотребнадзором и вносятся в реестр личных медицинских книжек.
Обратите внимание
Оформление и выдача личной медицинской книжки, гигиеническое обучение и аттестация являются платными услугами, оплачиваются в соответствии с прейскурантами центров гигиены и эпидемиологии или специализированных медицинских организаций.
Для оформления медкнижки нужно обратиться или в центр гигиены и эпидемиологии, или в медицинское учреждение, имеющее разрешение. Весь процесс проходит в несколько этапов:
1. Представление документов. Работник должен представить:
- заявление на выдачу личной медицинской книжки;
- паспорт;
- фотографию (3 на 4см);
- направление работодателя с указанием наименования места работы;
- квитанцию об оплате.
2. После оформления бланка личной медкнижки (без голограммы) работнику необходимо пройти обязательное медицинское обследование в медицинских организациях (поликлиники, диспансеры, медцентры и пр.), имеющих соответствующую лицензию. Результаты обследований должны быть внесены в медицинскую книжку, заверены печатью и штампом медицинского учреждения и подписью должностного лица, ответственного за проведение медосмотра.
К сведению
Перечень медицинских обследований зависит от сферы деятельности организации-работодателя. Он более широкий, в частности, для медработников и работников пищевой промышленности.
3. Получение заключения о допуске к работе по результатам
медосмотра и соответствующей отметки в разд. V медкнижки.
4. Гигиеническое обучение. Состоит из очной и заочной частей. Очная представляет собой программу длительностью от 6 до 12 часов, заочная предполагает самоподготовку по рекомендованным источникам.
Гигиеническая подготовка проводится при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью один раз в два года, а для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-молочной и кремово-кондитерской продукции, детского питания, питания дошкольников, — ежегодно, так как данный контингент работников является наиболее вероятным источником риска для здоровья населения (Приказ №229).
5. Гигиеническая аттестация. Аттестация проводится в центре гигиены и эпидемиологии в форме собеседования или тестового контроля. Если работник не справился, он может пересдать аттестацию, но не ранее чем через неделю.
6. Внесение результатов аттестации в медкнижку и голографирование. В разделе XII на стр. 28 ставится отметка о прохождении аттестации в виде штампа и наносится квадратный голографический знак.
7. Выдача медицинской книжки.
Срок оформления медкнижки может быть разным. Если работник будет проходить медицинское обследование, например, в поликлинике, он может затратить на это от недели до двух. Если медкнижка оформляется в специализированных медцентрах, она может быть оформлена за несколько дней.
Относительно недавно Минздрав предложил утвердить новую унифицированную форму личной медицинской книжки 025/у-МК, которая имеет ряд отличий от действующей. Но на сегодняшний момент она пока не принята.
Вопрос
Есть ли срок действия у медицинской книжки и можно ли его продлить?
Срок действия медицинской книжки не ограничен и определяется датами обследований и анализов, которые работнику необходимо сдавать для получения разрешения на трудовую деятельность. Как правило, проходить медицинское обследование нужно раз в год. Исключение составляют отдельные пищевые и медицинские отрасли, в которых работник должен сдавать анализы, имеющие небольшой срок действия.
Если речь идет об окончании срока действия результатов обследований и анализов, то работодатель выдает работнику направление на очередной медицинский осмотр, результаты которого снова вносятся в медкнижку.
Когда поля для внесения записей заканчиваются в трудовой книжке, в нее вшивается вкладыш. А вот в случае с медкнижкой этого не происходит — просто придется оформить работнику новую медицинскую книжку. Новая медкнижка оформляется и при утере действующей.
За чей счет оформляется медкнижка?
Этот вопрос неоднозначный, прямо он не урегулирован, поэтому некоторые работодатели оплачивают только непосредственно медосмотры, поскольку в соответствии со ст. 213 ТК РФ работодатель обязан проводить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры за свой счет.
Однако, поскольку оформление медкнижки — это неотъемлемая часть процедуры прохождения медосмотров, ее оформление также должно осуществляться за счет работодателя.
Кроме того, согласно ст. 11 и п. 2 ст. 36 Закона №52ФЗ работодатель обязан проводить гигиеническое обучение при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников организаций, чья деятельность связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. Результаты аттестации также вносятся в медкнижку.
Таким образом, мы придерживаемся мнения, что работодатель должен оплачивать все расходы, связанные с оформлением медицинской книжки. Но ее бланк оплачивает работник, поскольку это его личный документ, как и трудовая книжка (стоимость которой может быть удержана с работника).
Должен ли работодатель проверить подлинность медкнижки?
По общему правилу работодатель не обязан проверять документы, предоставляемые работником при трудоустройстве. Однако Роспотребнадзор в Письме 10.11.2015 №01/137341532 отметил, что работодатель в целях проверки подлинности личных медицинских книжек должен обеспечить оценку сведений, содержащихся в них, на соответствие требованиям Приказа №402 (в том числе проверить наличие печати организации Роспотребнадзора, выдавшей медицинскую книжку). И в случае отсутствия медкнижек установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметкой о прохождении гигиенической подготовки и аттестации работодатель может быть привлечен к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ. Ею для работодателя предусмотрен штраф от 10000 до 20000руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Поэтому, принимая от работника медкнижку, в первую очередь можно проверить через Интернет по специальному реестру, выдавалась ли медкнижка с таким номером. Если реестра в вашем субъекте нет, действуйте другим образом: проверьте бланк книжки и записи, внесенные в нее. Подлинник от фальшивки можно отличить по следующим основным признакам:
- медкнижку печатают на бумаге с водяными знаками и прошивают защитной нитью;
- на лицевой стороне титульного листа должны быть трафаретная печать оптически изменяющейся краской;
- в нижней части ламинированной страницы имеется изображение высокого разрешения (карта России);
- в поддельных книжках цветовая палитра отличается от оригинального фона;
- фальшивую книжку часто заполняют вручную (сведения о работнике), а в подлиннике все печатается;
- в подлиннике есть голографические наклейки — округлая на фотографии и квадратная на стр. 28;
- в подлиннике на фото имеется круглая печать центра гигиены и эпидемиологии;
- все врачебные записи заверяются печатями и штампами учреждения, выдавшего медкнижку;
- подлинник имеет темную синюю корочку с закругленными углами и тисненной золотой надписью «Личная медицинская книжка» и «Госсанэпидслужба России»;
- внутренняя часть и все странички имеют рисунок голубого цвета (полукольца с ворсинками);
- защитные знаки с голограммами можно рассмотреть под ультрафиолетовыми лучами.
Обязанности работодателя в отношении медицинских книжек
Как следует из стр. 30 медицинской книжки, она должна храниться у работодателя. При этом в тех местах, где у работника могут проверить ее наличие (например, при организации выездной торговли за пределами предприятия), медкнижка выдается работнику на руки. Она также выдается на руки при прохождении медосмотров в медицинском учреждении.
Для учета имеющихся медкнижек работников рекомендуем вести в организации журнал учета медицинских книжек, например:
П/п
Фамилия, имя, отчество
Должность
Номер медицинской книжки
Дата получения медицинской книжки
Срок действия книжки (до даты следующего медосмотра)
Срок действия аттестации
Примечание
1
2
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4
5
6
7
8
Отдельный журнал можно завести для того, чтобы отмечать факты выдачи и возврата медкнижки после прохождения медосмотров.
В соответствии с формой стр. 30 медицинской книжки при увольнении работодатель должен вернуть ее работнику — независимо от того, оплачивал ее стоимость работодатель или работник.
К сведению
Содержащееся в форме личной медицинской книжки положение о хранении личной медицинской книжки у работодателя и возможности выдачи книжки работнику по его требованию, а также о предъявлении личной медицинской книжки по новому месту работы при увольнении и переходе на другое место работы соответствует действующему законодательству (Решение ВС РФ от 24.03.2015 №АКПИ15-272).
Новый работодатель, в свою очередь, должен в разд. II этого документа сделать отметку о переходе к нему работника.
Какие последствия могут наступить, если работодатель задержит работнику выдачу медицинской книжки?
В отличие от задержки трудовой книжки при увольнении работника, законодательством ответственность за задержку выдачи медкнижки не установлена.
Но, несмотря на ее отсутствие, работник вправе обратиться с жалобой в ГИТ или с исковым заявлением в суд. И ГИТ в данном случае может привлечь работодателя за нарушение требований трудового законодательства, а суд, возможно, взыщет моральный вред, если работник докажет, что после увольнения обращался к работодателю с заявлением вернуть ему медицинскую книжку и что ее отсутствие послужило причиной отказа в трудоустройстве на другую работу.
- в организациях торговли, в том числе на продовольственных рынках, включая оптовые;
- в организациях общественного питания (столовые, рестораны, кафе, бары, буфеты и др.);
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