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Все о личных медицинских книжках работников

Для отдельных категорий работников законодательством установлена обязанность проходить медицинские осмотры. Причем в одних случаях результаты осмотра отражаются в медицинских заключениях или справках, а в других — вносятся в медицинские книжки. Для работников каких категорий оформляются медкнижки? Каков порядок их заполнения? За чей счет они приобретаются, как учитываются и где хранятся? На эти и другие вопросы ответим в статье.

Медосмотры и цели их проведения

Обязанность работников проходить медицинские осмотры установлена Трудовым кодексом и Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее — Закон №52-ФЗ).

Медосмотры осуществляются в следующих целях:

1. Установление пригодности сотрудника для выполнения работы по должности и предупреждение профессиональных заболеваний. Такие осмотры проходят лица, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или работах, связанных с движением транспорта, несовершеннолетние и др. Результаты медосмотров в первом случае оформляются в виде медицинского заключения, а во втором — в виде справки по форме 086/у. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержден Приказом Мин­здравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н.

2. Охрана здоровья населения, предупреждение возникновения и распространения заболеваний. Эти медосмотры проводятся в отношении работающих в медицинских организациях, в сферах пищевой промышленности, торговли и т.д. Результаты медосмотров лиц, поступающих на работу и работающих в соответствующих организациях, вносятся в личные медицинские книжки. Причем одних медосмотров мало — после их прохождения на основании ст. 36 Закона №52ФЗ такие работники должны проходить гигиеническое обучение и аттестацию. Инструкция о порядке проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации утверждена Приказом Минздрава РФ от 29.06.2000 №229 (далее — Приказ №229).

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Примерный перечень профессий должностных лиц и работников, обязанных при поступлении на работу и в дальнейшем проходить периодическую профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, приведен в Письме Минздрава РФ от 07.08.2000 №1100/2196-0-117 (далее — Письмо №1100/21960117).

Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек определен Приказом Роспотребнадзора от 20.05.2005 №402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» (далее — Приказ №402).

У кого должна быть медицинская книжка

Медицинскую книжку исходя из ст. 213 ТК РФ, Приказа №402 и Письма №1100/21960117 должны иметь:

1. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, работающие:

  • в пищеблоках всех учреждений и организаций;
  • в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, на базах, складах хранения и реализации;
  • в транспортных организациях.

2. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды, в том числе работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также лица, обслуживающие водопроводные сети.

3. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей и непосредственно с питанием детей, работающие:

  • в детских дошкольных учреждениях (ясли, сады, дома ребенка, детские санатории, круглогодичные оздоровительные учреждения);
  • в учебно-воспитательных учреждениях (общеобразовательные школы, детские дома, профессионально-технические училища, техникумы, школы-интернаты, лицеи, колледжи);
  • в сезонных детских и подростковых оздоровительных учреждениях (перед началом работы);
  • во внешкольных детских учреждениях (детские спортивные школы, клубы, библиотеки и др.).

4. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения, работающие:

  • в организациях по санитарно-гигиеническому обслуживанию населения (бани, душевые, сауны, парикмахерские, косметические и массажные салоны, солярии, прачечные, химчистки, пункты приема белья, жилищно-эксплуатационные организации, организации, осуществляющие комплексную санитарно-гигиеническую очистку территории города);
  • в организациях, занятых обслуживанием канализационных сетей и сооружений;
  • в гостиницах, общежитиях, мотелях, кемпингах, туроператорских и туристических фирмах;
  • в бассейнах, водолечебницах, спортивно-оздоровительных учреждениях;
  • в лечебно-профилактических учреждениях, интернатах и домах для инвалидов и престарелых, хосписах, а также санаториях, домах отдыха, пансионатах, туристических базах, непосредственно связанных с питанием и коммунально-бытовым обслуживанием пациентов и отдыхающих;
  • в организациях торговли промышленными товарами для детей и парфюмерно-косметическими изделиями;
  • водителями транспортных организаций, индивидуальными предпринимателями, занятыми перевозкой людей (такси, городской пассажирский транспорт), а также междугородными и международными перевозками;
  • проводниками пассажирских поездов дальнего следования, речного, морского и авиатранспорта.

5. Учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений, лицеев, колледжей и т.п. перед началом и в период прохождения практики на предприятиях, в учреждениях, организациях, работники которых подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

6. Иностранцы в период работы в организациях и учреждениях, работники которых подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

Обратите внимание

Поскольку нормативные документы не содержат указания на конкретные должности, медицинские книжки должны иметь все работники организаций, занимающихся названными видами деятельности.

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В соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона №52ФЗ в случае необходимости на основании предложений органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, решениями органов государственной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных структурных подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению медицинских осмотров работников, данные о которых вносятся в медкнижки.

Форма медицинской книжки

Личная медицинская книжка — это официальный документ строгой отчетности, защищенный от подделок и являющийся полиграфической продукцией уровня «В», не подлежащий свободной продаже. Ее форма утверждена Приказом №402.

Медицинская книжка прошита специальной защитной нитью, имеет водяные знаки на каждой странице, круглую печать (которая заверяет фотографию владельца) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», выдавшего книжку, и голограмму (заверяет фотографию владельца).

Страница с данными владельца ламинирована и должна заполняться автоматизированно.

В медицинской книжке содержатся следующие сведения:

  • дата выдачи;
  • сведения о владельце — Ф.И. О., год рождения, домашний адрес, должность, организация (индивидуальный предприниматель), личная подпись;
  • отметки о переходе на работу в другие организации;
  • отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях;
  • отметки о профилактических прививках;
  • заключение соответствующих врачей о допуске к работе по результатам медицинского обследования;
  • результаты обследования на туберкулез;
  • результаты обследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний;
  • результаты лабораторных исследований и осмотра дерматовенеролога;
  • результаты исследований на гельминтозы;
  • результаты обследования на носительство возбудителей дифтерии;
  • результаты обследования на носительство патогенного стафилококка;
  • сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;
  • отметка о предупреждении при нарушении санитарных норм и правил.

Заключения, информация о прививках и результаты обследований заверяются штампами и подписью ответственного лица.

Порядок получения книжки

Специального порядка получения медкнижек на законодательном уровне не установлено. Единственным документом является Приказ №402. Разъяснения о том, как получить медкнижку, дают центры гигиены и эпидемиологии.

При приеме в организацию, занимающуюся перечисленными выше видами деятельности, новичок должен предъявить личную медицинскую книжку. Если у будущего работника ее нет, ее нужно приобрести.

Как было отмечено, свободной продаже книжки не подлежат, выдаются только центрами гигиены и эпидемиологии или медицинскими учреждениями, имеющими разрешение (лицензию, договор) Роспотребнадзора на выдачу таких документов. Все книжки подлежат учету медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения и Роспотребнадзором и вносятся в реестр личных медицинских книжек.

Обратите внимание

Оформление и выдача личной медицинской книжки, гигиеническое обучение и аттестация являются платными услугами, оплачиваются в соответствии с прейскурантами центров гигиены и эпидемиологии или специализированных медицинских организаций.

Для оформления медкнижки нужно обратиться или в центр гигиены и эпидемиологии, или в медицинское учреждение, имеющее разрешение. Весь процесс проходит в несколько этапов:

1. Представление документов. Работник должен представить:

  • заявление на выдачу личной медицинской книжки;
  • паспорт;
  • фотографию (3 на 4см);
  • направление работодателя с указанием наименования места работы;
  • квитанцию об оплате.

2. После оформления бланка личной медкнижки (без голограммы) работнику необходимо пройти обязательное медицинское обследование в медицинских организациях (поликлиники, диспансеры, медцентры и пр.), имеющих соответствующую лицензию. Результаты обследований должны быть внесены в медицинскую книжку, заверены печатью и штампом медицинского учреждения и подписью должностного лица, ответственного за проведение медосмотра.

К сведению

Перечень медицинских обследований зависит от сферы деятельности организации-работодателя. Он более широкий, в частности, для медработников и работников пищевой промышленности.

3. Получение заключения о допуске к работе по результатам
медосмотра и соответствующей отметки в разд. V медкнижки.

4. Гигиеническое обучение. Состоит из очной и заочной частей. Очная представляет собой программу длительностью от 6 до 12 часов, заочная предполагает самоподготовку по рекомендованным источникам.

Гигиеническая подготовка проводится при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью один раз в два года, а для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-молочной и кремово-кондитерской продукции, детского питания, питания дошкольников, — ежегодно, так как данный контингент работников является наиболее вероятным источником риска для здоровья населения (Приказ №229).

5. Гигиеническая аттестация. Аттестация проводится в центре гигиены и эпидемиологии в форме собеседования или тестового контроля. Если работник не справился, он может пересдать аттестацию, но не ранее чем через неделю.

6. Внесение результатов аттестации в медкнижку и голографирование. В разделе XII на стр. 28 ставится отметка о прохождении аттестации в виде штампа и наносится квадратный голографический знак.

7. Выдача медицинской книжки.

Срок оформления медкнижки может быть разным. Если работник будет проходить медицинское обследование, например, в поликлинике, он может затратить на это от недели до двух. Если медкнижка оформляется в специализированных медцентрах, она может быть оформлена за несколько дней.

Относительно недавно Минздрав предложил утвердить новую унифицированную форму личной медицинской книжки 025/у-МК, которая имеет ряд отличий от действующей. Но на сегодняшний момент она пока не принята.

Вопрос

Есть ли срок действия у медицинской книжки и можно ли его продлить?

Срок действия медицинской книжки не ограничен и определяется датами обследований и анализов, которые работнику необходимо сдавать для получения разрешения на трудовую деятельность. Как правило, проходить медицинское обследование нужно раз в год. Исключение составляют отдельные пищевые и медицинские отрасли, в которых работник должен сдавать анализы, имеющие небольшой срок действия.

Если речь идет об окончании срока действия результатов обследований и анализов, то работодатель выдает работнику направление на очередной медицинский осмотр, результаты которого снова вносятся в медкнижку.

Когда поля для внесения записей заканчиваются в трудовой книжке, в нее вшивается вкладыш. А вот в случае с медкнижкой этого не происходит — просто придется оформить работнику новую медицинскую книжку. Новая медкнижка оформляется и при утере действующей.

За чей счет оформляется медкнижка?

Этот вопрос неоднозначный, прямо он не урегулирован, поэтому некоторые работодатели оплачивают только непосредственно медосмотры, поскольку в соответствии со ст. 213 ТК РФ работодатель обязан проводить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры за свой счет.

Однако, поскольку оформление медкнижки — это неотъемлемая часть процедуры прохождения медосмотров, ее оформление также должно осуществляться за счет работодателя.

Кроме того, согласно ст. 11 и п. 2 ст. 36 Закона №52ФЗ работодатель обязан проводить гигиеническое обучение при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников организаций, чья деятельность связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. Результаты аттестации также вносятся в медкнижку.

Таким образом, мы придерживаемся мнения, что работодатель должен оплачивать все расходы, связанные с оформлением медицинской книжки. Но ее бланк оплачивает работник, поскольку это его личный документ, как и трудовая книжка (стоимость которой может быть удержана с работника).

Должен ли работодатель проверить подлинность медкнижки?

По общему правилу работодатель не обязан проверять документы, предоставляемые работником при трудоустройстве. Однако Рос­потребнадзор в Письме 10.11.2015 №01/137341532 отметил, что работодатель в целях проверки подлинности личных медицинских книжек должен обеспечить оценку сведений, содержащихся в них, на соответствие требованиям Приказа №402 (в том числе проверить наличие печати организации Роспотребнадзора, выдавшей медицинскую книжку). И в случае отсутствия медкнижек установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметкой о прохождении гигиенической подготовки и аттестации работодатель может быть привлечен к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ. Ею для работодателя предусмотрен штраф от 10000 до 20000руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Поэтому, принимая от работника медкнижку, в первую очередь можно проверить через Интернет по специальному реестру, выдавалась ли медкнижка с таким номером. Если реестра в вашем субъекте нет, действуйте другим образом: проверьте бланк книжки и записи, внесенные в нее. Подлинник от фальшивки можно отличить по следующим основным признакам:

  1. медкнижку печатают на бумаге с водяными знаками и прошивают защитной нитью;
  2. на лицевой стороне титульного листа должны быть трафаретная печать оптически изменяющейся краской;
  3. в нижней части ламинированной страницы имеется изображение высокого разрешения (карта России);
  4. в поддельных книжках цветовая палитра отличается от оригинального фона;
  5. фальшивую книжку часто заполняют вручную (сведения о работнике), а в подлиннике все печатается;
  6. в подлиннике есть голографические наклейки — округлая на фотографии и квадратная на стр. 28;
  7. в подлиннике на фото имеется круглая печать центра гигиены и эпидемиологии;
  8. все врачебные записи заверяются печатями и штампами учреждения, выдавшего медкнижку;
  9. подлинник имеет темную синюю корочку с закругленными углами и тисненной золотой надписью «Личная медицинская книжка» и «Госсанэпидслужба России»;
  10. внутренняя часть и все странички имеют рисунок голубого цвета (полукольца с ворсинками);
  11. защитные знаки с голограммами можно рассмотреть под ультрафиолетовыми лучами.

Обязанности работодателя в отношении медицинских книжек

Как следует из стр. 30 медицинской книжки, она должна храниться у работодателя. При этом в тех местах, где у работника могут проверить ее наличие (например, при организации выездной торговли за пределами предприятия), медкнижка выдается работнику на руки. Она также выдается на руки при прохождении медосмотров в медицинском учреждении.

Для учета имеющихся медкнижек работников рекомендуем вести в организации журнал учета медицинских книжек, например:

П/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Номер медицинской книжки

Дата получения медицинской книжки

Срок действия книжки (до даты следующего медосмотра)

Срок действия аттестации

Примечание

1

2

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Отдельный журнал можно завести для того, чтобы отмечать факты выдачи и возврата медкнижки после прохождения медосмотров.

В соответствии с формой стр. 30 медицинской книжки при увольнении работодатель должен вернуть ее работнику — независимо от того, оплачивал ее стоимость работодатель или работник.

К сведению

Содержащееся в форме личной медицинской книжки положение о хранении личной медицинской книжки у работодателя и возможности выдачи книжки работнику по его требованию, а также о предъявлении личной медицинской книжки по новому месту работы при увольнении и переходе на другое место работы соответствует действующему законодательству (Решение ВС РФ от 24.03.2015 №АКПИ15-272).

Новый работодатель, в свою очередь, должен в разд. II этого документа сделать отметку о переходе к нему работника.

Какие последствия могут наступить, если работодатель задержит работнику выдачу медицинской книжки?

В отличие от задержки трудовой книжки при увольнении работника, законодательством ответственность за задержку выдачи медкнижки не установлена.

Но, несмотря на ее отсутствие, работник вправе обратиться с жалобой в ГИТ или с исковым заявлением в суд. И ГИТ в данном случае может привлечь работодателя за нарушение требований трудового законодательства, а суд, возможно, взыщет моральный вред, если работник докажет, что после увольнения обращался к работодателю с заявлением вернуть ему медицинскую книжку и что ее отсутствие послужило причиной отказа в трудоустройстве на другую работу.

  • в организациях торговли, в том числе на продовольственных рынках, включая оптовые;
  • в организациях общественного питания (столовые, рестораны, кафе, бары, буфеты и др.);

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