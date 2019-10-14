Как выбрать фотографию для резюме и зачем это бухгалтеру

На рынке принято показывать товар лицом. А как насчет рынка труда? Стоит ли снабжать свое резюме фотографией? И если да, то какой она должна быть?

Чтобы ваша фотография в резюме добавила вам очков при трудоустройстве, читайте рекомендации.

Кому не обойтись без фото в резюме

Согласно данным Исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, большинство рекрутеров (88%) рассматривает все поступающие к ним резюме — и с фотографиями, и без. Лишь 4% менеджеров по персоналу не открывают резюме без фото, а в 7% компаний резюме без фотографии принимаются только от соискателей определенных позиций.

Таким образом, в поисках работы вполне можно обойтись и без фото, если, конечно, вы не претендуете на должности, где внешность в той или иной степени важна. К ним относятся вакансии фотомоделей и манекенщиц, телеведущих, актеров, промоутеров, секретарей, иногда — менеджеров по работе с клиентами, PR-менеджеров и т. п.

И все же большинство работодателей (71%) уверено, что удачная фотография в резюме существенно помогает в трудоустройстве. При этом 34% рекрутеров считают, что хорошее фото может помочь любому соискателю, а 37% — лишь претендентам на позиции, где внешность имеет значение.

Конечно, фото едва ли сыграет ключевую роль при рассмотрении вашей кандидатуры: опыт, знания и навыки, безусловно, важнее правильных черт лица, и это подчеркивают все рекрутеры. Зато фотографии вполне по силам выделить вас из множества других соискателей, привлечь внимание к вашей кандидатуре. В поисках наиболее подходящего кандидата менеджер по персоналу проводит порой десятки собеседований, и изображение, прикрепленное к вашему CV, наверняка поможет ему вспомнить, с кем он так продуктивно беседовал на прошлой неделе.

Но чтобы фотография работала на вас, а не против вас, нужно выбрать правильный снимок. Ведь по мнению экспертов, неправильно выбранное фото способно свести на нет впечатление даже от самого лучшего резюме. И наоборот, открытое, доброжелательное и располагающее к себе лицо на снимке в некоторых случаях может подтянуть впечатление, сложившееся о кандидате после прочтения его CV. При этом чтобы сделать подходящее фото, вовсе не нужно обладать сногсшибательными внешними данными.

Выбираем правильное фото

Как же выбрать фотографию для резюме? Чтобы не ударить в грязь лицом, достаточно соблюсти несколько простых правил.

Обстановка на фотографии и ваш внешний вид должны быть рабочими и характеризовать вас именно как специалиста. Если вы претендуете на офисную должность (менеджер, делопроизводитель, руководитель отдела, топ-менеджер и т. д.), то лучше сфотографироваться в офисе, в деловой одежде — так, чтобы работодатель мог представить вас в работе. Не стоит позировать в полный рост, лучше сделать акцент на лице, ведь именно оно лучше всего отражает ваш характер.

Впрочем, фотография в деловой обстановке далеко не всегда означает строгий костюм, галстук и офисные стены. Если вы претендуете на творческую должность — например, журналиста, певца, дизайнера, радиоведущего и т. д., ваше фото должно быть соответствующим. Почему бы не представить потенциальному работодателю, например, кадры вашего выступления или эфира? Главное требование: какой бы творческой ни была обстановка в кадре, в центре внимания все же должно быть ваше лицо.

А вот фотографии «как на паспорт» едва ли сильно помогут вам произвести впечатление на работодателя. Лицо на них, конечно, видно, но обаяние человека остается за кадром. Между тем именно располагающая улыбка — главное украшение фотографии, приложенной к резюме.

Еще одно требование к снимкам для CV — хорошее качество. Фото, сделанное небрежно, скорее вызовет у рекрутера недоумение, чем добавит вам очков.

Как делать не следует

Наконец, несколько слов о том, какой ни в коем случае не должна быть фотография для резюме. Прежде всего избегайте излишне неформальной обстановки в кадре. Претендент на должность главбуха, снятый в домашней обстановке с котом в руках, скорее всего, потеряет в глазах работодателя, даже если его резюме представляет интерес для компании. Поэтому не сопровождайте описание своего трудового пути фотографиями, сделанными дома, на природе, на пляже (если, конечно, вы не спасатель) или с животными (если вы не ветеринар).

Внимательно отнеситесь и к своей одежде. Фотографируйтесь в том, в чем рекомендуют ходить на собеседования. Очевидно, что открытые майки и топы — не лучший выбор, если ваша цель — понравиться работодателю.

Как бы вы ни гордились своей фигурой, не надо делать фото в полный рост, если, конечно, вы не ищете работу манекенщицы. Это отвлекает внимание от лица и переключает его на детали интерьера и одежды. Ни в коем случае не отправляйте работодателю групповых снимков с подписью вроде «Я третий слева в среднем ряду». Такое приложение к резюме вполне может вызвать у рекрутера сомнения в вашей адекватности, даже если резюме его заинтересует.

Наконец, избегайте появления в кадре всевозможных брендов и логотипов, ведь вы пытаетесь «продать» себя, а не подчеркнуть достижения компании, в которой когда-то работали. Эксперты рекомендуют: если сомневаетесь, удачное ли фото вы выбрали для резюме, лучше не торопитесь с его отправкой. Ведь задача фотографии — добавлять вам шансов на успешное трудоустройство, а не снижать их.