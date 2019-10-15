СМР для собственного потребления: справочник по НДС

Сегодня многие фирмы строят объекты недвижимости для собственного потребления. Это вполне объяснимо, так как развитие бизнеса рано или поздно требует от собственников фирм реконструкции или модернизации старых производственных мощностей либо возведения новых.

Российские хозяйствующие субъекты в большинстве своем являются налогоплательщиками НДС, а выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления, как известно, представляет собой объект налогообложения по данному налогу.

Объектам налогообложения по НДС посвящена статья 146 Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ), подпунктом 3 пункта 1 которой определено, что объектом обложения налогом на добавленную стоимость признаются строительно-монтажные работы для собственного потребления. Сложность при определении данного объекта налогообложения для налогоплательщика состоит в том, что налоговое право не раскрывает того, что понимается под строительно-монтажными работами для собственного потребления. В тех случаях, когда НК РФ не содержит самостоятельного определения, налогоплательщик вправе обратиться к иным отраслям законодательства, раскрывающим такие понятия, что позволяет сделать пункт 1 статьи 11 НК РФ.

В частности, строительно-монтажным работам для собственного потребления, то есть выполненным хозяйственным способом, посвящен пункт 19 Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации, утвержденных приказом Росстата от 22.11.2017 № 772.

Согласно указанной норме, к строительно-монтажным работам (далее — СМР) (включая монтаж и наладку оборудования, необходимого для эксплуатации зданий, например установку и монтаж оборудования для отопления, вентиляции, лифтов, систем электро-, газо- и водоснабжения и тому подобное), выполненным хозяйственным способом, относятся работы, осуществляемые для своих нужд собственными силами организации. Включая работы, для выполнения которых организация выделяет на стройку рабочих основной деятельности с выплатой им заработной платы по нарядам строительства. А также работы, выполненные строительными организациями по собственному строительству (не в рамках договоров подряда, а, например, при реконструкции собственного административно-хозяйственного здания, строительстве собственной производственной базы и тому подобное). Аналогичное определение содержит и пункт 18 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации», утвержденных приказом Росстата от 30.01.2018 № 39.

Кто не платит НДС при СМР для себя

Минфин разъяснил, что объект налогообложения по НДС возникает у организации, выполняющей работы по строительству в собственных интересах, при отсутствии у нее договора строительного подряда, а следовательно, при отсутствии заказчика на выполнение таких работ.

Если налогоплательщик строит объект с целью его дальнейшей продажи, то строительные работы не рассматриваются как СМР для собственного потребления. В данном случае налогооблагаемая операция у налогоплательщика имеет место лишь при реализации построенного объекта. Такие разъяснения приведены в письме ФНС от 12.08.2011 № СА-4-7/13193@ «О направлении обзора постановлений Президиума ВАС РФ по налоговым спорам».

Кроме того, не считаются СМР для собственного потребления работы по ремонту собственных или арендованных зданий, сооружений, оборудования, выполненные собственными силами организации, затраты по которым в бухгалтерском учете учитываются на счетах затрат на производство.

письме Минфина от 30.10.2014 № 03-07-10/55074 также отмечено, что СМР для целей применения подпунктом 3 пункта 1 статьи 146 НК РФ следует рассматривать как работы капитального характера, в результате которых создаются объекты недвижимого имущества, в том числе здания, сооружения и тому подобное, или изменяется первоначальная стоимость данных объектов в случаях достройки, реконструкции, модернизации и по иным аналогичным основаниям.

Таким образом, для возникновения такого объекта налогообложения по НДС, как выполнение СМР для собственного потребления, необходимо одновременное выполнение следующих условий:

СМР выполняются субъектом для собственных нужд непосредственно своими силами. Если СМР выполняются силами подрядчика, то объект налогообложения по НДС с реализации таких работ возникает у подрядной организации;

СМР носят капитальный характер, результатом их выполнения является либо создание нового объекта основных средств, включая объекты недвижимости, либо увеличение первоначальной стоимости существующего объекта.

Как платить НДС при СМР для себя

Порядок исчисления налога, установленный главой 21 НК РФ, предусматривает, что для определения суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, налогоплательщику следует определить:

налоговую базу по СМР, с которой налог подлежит исчислению;

момент определения налоговой базы;

ставку налога.

При выполнении СМР для собственного потребления налоговая база определяется как стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из всех фактических расходов налогоплательщика на их выполнение, включая расходы реорганизованной (реорганизуемой) организации (пункт 2 статьи 159 НК РФ).

Заметим, что строительство «своих» объектов нередко осуществляется силами подрядчика, но из материалов заказчика. Если строительством «своего» объекта занят подрядчик, использующий материалы заказчика, то стоимость давальческих материалов, приобретенных заказчиком для строительства в собственных интересах, не включается в налоговую базу налогоплательщика по СМР. Кроме того, у «хозяина» объекта строительства не возникает объекта налогообложения и при передаче давальческих материалов. Аналогичные разъяснения на этот счет приведены в письме Минфина от 17.03.2011 № 03-07-10/05. Согласны с данным подходом и арбитры, на что указывают постановление Президиума ВАС РФ от 02.09.2008 № 4445/08 по делу № А67-6103/06, постановление ФАС Московского округа от 13.12.2010 № КА-А40/14232-10-2 по делу № А40-138021/09-13-1067 и другие.

Для правильного определения налоговой базы налогоплательщику-организации следует грамотно вести бухгалтерский учет затрат на строительство объекта. К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся федеральные и отраслевые стандарты, нормативные акты Банка России, предусмотренные пунктом 6 статьи 21 Закона № 402-ФЗ, рекомендации в области бухгалтерского учета, а также стандарты экономического субъекта.

Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018–2020 годы утверждена приказом Минфина от 18.04.2018 № 83н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018–2020 годы и о признании утратившим силу приказа Минфина от 7 июня 2017 года № 85н „Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухучета на 2017–2019 годы“ и о признании утратившим силу приказа Минфина от 23 мая 2016 г. № 70н „Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016–2018 годы“».

В отсутствие федеральных стандартов, на основании пункта 1 статьи 30 Закона № 402-ФЗ организации пользуются правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденными Минфином и Банком России до вступления в силу Закона № 402-ФЗ, то есть до 01.01.2013.

Причем с 19.07.2017 действующие Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденные Минфином в период с 01.10.1998 по 01.01.2013, признаны для целей Закона № 402-ФЗ Федеральными стандартами бухгалтерского учета (далее — ФСБУ). На это указывает пункт 1.1. статьи 30 Закона № 402-ФЗ. Таким образом, пока вместо ФСБУ организации коммерческой сферы применяют действующие ПБУ.

В соответствии с Планом счетов бухучета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н, учет затрат, произведенных в ходе строительства, организация ведет с применением субсчета 08-3 «Строительство объектов основных средств», открываемого к балансовому счету 08 «Вложения во внеоборотные активы». То есть фактические затраты на строительство объекта отражаются по дебету счета 08-3 в корреспонденции со счетами учета использованных на строительство материальных ценностей и иных затрат.

Чтобы облегчить расчеты по определению налоговой базы по СМР, компании следует организовать ведение субсчетов второго порядка, например 08-3-1 «Затраты на СМР для собственного потребления, учитываемые при определении налоговой базы» и 08-3-2 «Затраты на СМР для собственного потребления, не включаемые в налогооблагаемую базу».

Пример

Предположим, что организация «А» в январе 2019 года осуществляет строительство производственного склада. Строительство объекта ведется смешанным способом, то есть часть работ организация «А» выполняет своими силами, а часть работ — силами подрядчика.

Для выполнения СМР организация «А» приобрела в январе 2019 года металлические конструкции на сумму 2 млн 400 тыс. руб. (в том числе НДС 20% — 400 тыс. руб.) и смонтировала их. Заработная плата рабочих, выполнявших монтажные работы, составила 150 тыс. руб., сумма начисленных страховых взносов — 45 тыс. руб., а амортизация ОС, участвующих в строительстве склада, — 12 тыс. руб.

Работы по монтажу плит перекрытия и стеновых панелей выполнила подрядная организация в феврале 2019 года. Стоимость работ подрядчика — 216 тыс. руб., в том числе НДС 20% — 36 тыс. руб. Стоимость приобретенных организацией «А» железобетонных конструкций — 3 млн 600 тыс. руб., в том числе НДС 20% — 600 тыс. руб.

Рабочим планом счетов организации «А» предусмотрено, что учет затрат на строительство склада ведется на следующих субсчетах второго порядка, открытых к субсчету 08-3 «Строительство объектов основных средств»:

08-3-1 «Затраты на СМР для собственного потребления, выполненные своими силами»;

08-3-2 «Затраты на СМР для собственного потребления, выполненные подрядными организациями».

В бухгалтерском учете организация «А» отразит следующее.

В январе 2019 года:

Дебет 08-3-1 «Затраты на СМР для собственного потребления, выполненные своими силами» Кредит 10 «Материалы» — 2 млн руб. — списана стоимость металлоконструкций, отпущенных на строительство.

Дебет 08-3-1 «Затраты на СМР для собственного потребления, выполненные своими силами» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — 150 тыс. руб. — начислена заработная плата рабочим.

Дебет 08-3-1 «Затраты на СМР для собственного потребления, выполненные своими силами» Кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» — 45 тыс. руб. — начислены страховые выплаты на обязательные виды социального страхования.

Дебет 08-3-1 «Затраты на СМР для собственного потребления, выполненные своими силами» Кредит 02 «Амортизация основных средств» — 12 тыс. руб. — отражена сумма амортизационных отчислений по ОС, участвующим в строительстве склада.

В феврале 2019 года:

Дебет 08-3-2 «Затраты на СМР для собственного потребления, выполненные подрядными организациями» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 180 тыс. руб. — учтена стоимость работ подрядчика в стоимости объекта строительства.

Дебет 08-3-2 «Затраты на СМР для собственного потребления, выполненные подрядными организациями» Кредит 10 «Материалы» — 3 млн руб. — списана стоимость железобетонных конструкций.

Исходя из условий примера, объект налогообложения по СМР для собственного потребления у «А» имеет место только в I квартале 2019 года, налоговая база по которому составит:

2 млн руб. 150 тыс. руб. 45 тыс. руб. 12 тыс. руб. = 2 млн 207 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 10 статьи 167 НК РФ моментом определения налоговой базы по СМР является последнее число каждого налогового периода. Следовательно, начислять НДС по СМР для собственного потребления налогоплательщик должен ежеквартально исходя из объема выполненных в течение квартала работ. Аналогичные разъяснения приведены в письме Минфина от 16.01.2006 № 03-04-15/01. Налогообложение СМР для собственного потребления производится по ставке 20% (статья 164 НК РФ).

С 01.01.2019 в отношении товаров (работ, услуг), указанных в пункте 3 статьи 164 НК РФ, налоговая ставка по НДС увеличена с 18% до 20%. Изменения в НК РФ внесены Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее — Закон № 303-ФЗ). При этом Законом № 303-ФЗ не предусмотрен какой-либо переходный период (письмо Минфина от 06.08.2018 № 03-07-05/55290). Тем не менее ознакомиться с порядком применения налоговой ставки по НДС в данном периоде можно в письме ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@ «О порядке применения налоговой ставки по НДС в переходный период».

Особенности счета-фактуры при СМР для себя

Так как по СМР для собственного потребления льготы статьей 149 НК РФ не предусмотрены, следовательно, налогоплательщик, выполняющий СМР для собственного потребления, обязан выписать счет-фактуру.

На сегодняшний день обязанность выставления счетов-фактур отсутствует:

по операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) в соответствии со статьей 149 НК РФ, если иное не предусмотрено подпунктом 1.1 пункта 3 статьи 169 НК РФ;

при совершении операций лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, и налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, при наличии письменного согласия сторон сделки о том, что счета-фактуры не составляются.

Напоминаем, что официальные формы документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, с регламентами их заполнения (ведения) утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее — Правила № 1137). Порядку заполнения счетов-фактур в Правилах № 1137 посвящен раздел II Приложения № 1 к Правилам № 1137.

Особенность выставления счета-фактуры по этому основанию состоит в том, что при заполнении строк 2, 2а, 2б, 6, 6а и 6б налогоплательщик должен указать реквизиты своей компании. Так как данный счет-фактура не передается, то выписать такой документ можно в одном экземпляре, зарегистрировав его в книге продаж, на что указывают нормы пункта 21 раздела II Приложения № 5 к Правилам № 1137.

С 01.04.2019 вступят в силу изменения в форму книги продаж и в форму дополнительного листа книги продаж, внесенные Постановлением Правительства РФ от 19.01.2019 № 15 «О внесении изменений в приложения № 3 и 5 к Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137».

Согласно изменениям, в графах 14 и 17 книги продаж будут указываться стоимость продаж без налога и сумма НДС по ставке 20%, а в дополнительно введенных графах 14а и 17а — по ставке 18% соответственно. Аналогичные изменения внесены и в форму дополнительного листа книги продаж, применяемой при расчетах по НДС.

Налоговый вычет при СМР для себя

Налогоплательщик НДС, строящий объект хозяйственным способом, имеет право на получение вычета по НДС, исчисленного с объема СМР, что следует из пункта 6 статьи 171 НК РФ. Абзацем 3 пункта 6 статьи 171 НК РФ установлено, что вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиками в соответствии с пунктом 1 статьи 166 НК РФ при выполнении СМР для собственного потребления, связанных с имуществом, предназначенным для осуществления операций, облагаемых налогом в соответствии с главой 21 НК РФ, стоимость которого подлежит включению в расходы (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций.

Особенностью такого объекта налогообложения, как выполнение СМР для собственного потребления, помимо всего прочего, является еще и то, что в данном случае налогоплательщик имеет право не только на вычет сумм налога, исчисленных им самостоятельно с объемов СМР, но и по суммам «входного» налога:

уплаченного им поставщикам (подрядчикам) при приобретении материалов (работ, услуг), использованных на строительство объекта;

уплаченного им продавцу объекта незавершенного капитального строительства, который налогоплательщик достраивает своими силами.

Под подрядными организациями в целях применения вычета понимаются застройщики или технические заказчики (пункт 6 статьи 171 НК РФ).

Причем эти два вида вычетов применяются налогоплательщиками в общем порядке, на что указано в абзаце 1 пункта 5 статьи 172 НК РФ, то есть после принятия на учет товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих первичных документов. Аналогичная точка зрения по поводу применения вычетов по суммам налога, предъявленного налогоплательщику НДС к оплате подрядчиками, содержится в письме Минфина от 21.09.2007 № 03-07-10/20.