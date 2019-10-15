Отчетность по налогам и взносам: работа над ошибками

Безусловно, лучше изначально обойтись без ошибок. То есть правильно вести учет и вовремя сдавать грамотно составленную отчетность. Один из эффективных способов избежать недочетов – это самопроверка с помощью контрольных соотношений. Однако даже опытный бухгалтер не застрахован от промахов. Наша статья расскажет о том, как исправить недочеты с наименьшими потерями для организации.

Перечень самых распространенных ошибок по налогам

Норма НК РФ Описание нарушения Судебная практика Налог на прибыль Статьи 246, 247, 248, 249, 250, п. 1 ст. 274 НК РФ Занижение налоговой базы в результате дробления бизнеса с использованием взаимозависимых лиц Определения КС РФ от 04.07.2017 № 1440-О, ВС РФ от 27.11.2015 № 306-КГ15-7673, постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 15.04.2016 № А12-15531/2015, Арбитражного суда Уральского округа от 21.06.2016 № А76-21239/2014 Пункт 1 ст. 252 НК РФ Неправомерное списание затрат по сносу домов на земельных участках, приобретенных для создания санитарно-защитных зон, единовременно в составе расходов, вместо включения их в первоначальную стоимость таких земельных участков. Определение ВС РФ от 03.09.2014 № 307-ЭС14-314 Статьи 264, 265, 318, 319 НК РФ Неправомерное отнесение отдельных, связанных с производством товаров (работ, услуг) затрат к косвенным расходам, если возможно отнести их к прямым, применив экономически обоснованные показатели. Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 01.08.2017 № Ф03-2571/2017 № А04-10568/2016, Арбитражного суда Поволжского округа от 05.06.2018 № Ф06-32863/2018 Статьи 252, 365 НК РФ Неправомерное включение в состав расходов необоснованных и экономически неоправданных затрат на аренду (субаренду) недвижимого имущества. Постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.08.2018 № Ф01-3236/2018, Второго арбитражного апелляционного суда от 28.04.2018 № 02АП-767/2018 Статьи 255, 270 НК РФ Отнесение к расходам на оплату труда стоимости бесплатно предоставляемых в соответствии с законодательством питания и продуктов, не предусмотренных трудовым и (или) коллективным договором Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 22.03.2018 № Ф06-30828/2018, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2017 № 11АП-14273/2017 Пункт 1 ст. 252, ст. 253, пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ Необоснованное завышение расходов путем оформления сделок с фирмами-однодневками и взаимозависимых лиц при отсутствии реальности операций по документам, содержащим недостоверные сведения Определение ВС РФ от 31.01.2017 № 307-КГ16-19481, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.10.2016 № А21-5397/2015 НДС Статьи 169, 171, 172 НК РФ В состав вычетов необоснованно включены суммы НДС по взаимоотношениям с фиктивными фирмами, приняты к вычету суммы налога без подтверждающих документов и (или) на основании счетов-фактур, содержащих недостоверные сведения Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.07.2018 № Ф03-2686/2018, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.04.2018 № Ф07-1838/2018, Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.03.2018 № Ф03-40/2018, Определение ВС РФ от 10.04.2018 № 304-КГ18-2806 Статьи 146, 154, 171, 172, 173, 174 НК РФ Занижение налоговой базы в результате дробления бизнеса с использованием взаимозависимых лиц. Определения КС РФ от 04.07.2017 № 1440-О, ВС РФ от 27.11.2015 № 306-КГ15-7673, постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 15.04.2016 № А12-15531/2015, Арбитражного суда Уральского округа от 21.06.2016 № А76-21239/2014 Пункт 1 ст. 146 НК РФ Занижение налоговой базы на суммы погашенной заемщиком задолженности по договору займа, а также при передаче товара в счет отступного по договору займа Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2016 № 11АП-17790/2015, Определение ВС РФ от 31.01.2017 № 309-КГ16-13100 Статья 149, п. 1 ст. 146 НК РФ Занижение налоговой базы в результате неправомерного применения освобождения от НДС, в частности, при выполнении работ (оказании услуг) налогоплательщиками, признанными банкротами Решение ВС РФ от 15.03.2018 № АКПИ17-1162 Подпункт 2 п. 3 ст. 170 НК РФ Невосстановление суммы НДС, принятой к вычету, при переходе налогоплательщика на спецрежимы Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.06.2017 № Ф04-1879/2017, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.06.2017 № Ф04-1770/2017 НДФЛ Статьи 211, 227, 228 НК РФ Занижение налоговой базы в результате неисчисления налога с дохода, полученного в натуральной форме. Определение ВС РФ от 28.12.2016 № 53-КГ16-27, «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации» (утв. Президиумом ВС РФ 21.10.2015) Пункт 2 ст. 230 НК РФ Неподача сведений о доходах физлиц в соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ при наличии сообщения, направленного налоговым агентом на основании п. 5 ст. 226 НК РФ Определение ВС РФ от 05.06.2018 № 305-КГ18-2857 УСН Пункт 1 ст. 346.13, п. 1, 2 ст. 346.14 НК РФ Изменение объекта налогообложения, указанного в уведомлении о применении УСН, после начала налогового периода «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства», утв. Президиумом ВС РФ от 04.07.2018 Пункт 1 ст. 346.17 НК РФ Доходы, относящиеся к деятельности, облагаемой по ПСН, полученные в период применения УСН, не отражены в налоговой базе по упрощенной системе. Когда оплата за ранее выполненные работы поступает в период применения УСН, поступившие суммы должны учитываться при формировании базы по указанному спецрежиму «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства», утв. Президиумом ВС РФ от 04.07.2018 Пункт 1 ст. 346.17 НК РФ Невключение в состав доходов суммы обеспечительного платежа (задатка), которая не была возвращена арендодателем арендатору «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства», утв. Президиумом ВС РФ от 04.07.2018 Статьи 346.16, 346.17 НК РФ Неправомерное включение в состав расходов, которые не поименованы в п. 1 ст. 346.16 НК РФ «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства», утв. Президиумом ВС РФ от 04.07.2018 Абзац 6 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ Необоснованное уменьшение налога на сумму страховых взносов не в том налоговом периоде, в котором данный платеж был произведен Определение ВС РФ от 02.04.2018 № 306-КГ18-2221, Решение Арбитражного суда Саратовской области от 10.05.2017 № А57-4780/2017, Определение ВС РФ от 17.05.2018 № 307-КГ16-21003 Налог на имущество Статьи 372, 381 НК РФ Неправомерное применение льгот при несоответствии условиям их применения, в частности, в отсутствие критериев для определения классов энергетической эффективности нежилых зданий, строений, сооружений Определения ВС РФ от 27.04.2018 № 302-КГ18-4579, от 27.04.2018 № 302-КГ18-4579, от 17.04.2018 № 305-КГ18-501 Пункт 3 ст. 380 НК РФ Неправомерное применение пониженной ставки (льготы) в случае несоблюдения условий для их применения, в частности, когда магистральные трубопроводы, линии энергопередачи, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, не участвуют в процессе передачи электроэнергии третьим лицам и используются только для обеспечения собственных нужд Определения ВС РФ от 16.03.2018 № 309-КГ18-756, от 14.06.2017 № 308-КГ17-6698, от 11.10.2017 № 307-КГ-14399, от 07.11.2017 № 306-КГ-15755 Пункт 1 ст. 374, п. 1 ст. 375, п. 25 ст. 381 НК РФ Занижение базы в связи с неправомерным применением льготы по движимому имуществу, приобретенному у взаимозависимого лица Определение ВС РФ от 27.04.2018 № 306-КГ18-3976, Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 29.06.2017 № А12-10578/2017 Пункт 1 ст. 374, п. 1 ст. 375, п. 4 ст. 376, ст. 379, 380 НК РФ Занижение базы посредством приобретения и регистрации используемого в деятельности имущества на взаимозависимых лиц, применяющих УСН Определение ВС РФ от 20.02.2017 № 302-КГ16-20667, Решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 28.04.2016 № А74-9292/2015 Транспортный налог Пункт 1 ст. 358, ст. 359 НК РФ Невключение в налоговую базу транспортных средств, подлежащих регистрации в органах ГИБДД, Гостехнадзора Определение ВС РФ от 31.05.2018 № 308-КГ18-6424, Постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2012 № 14341/11 Земельный налог Пункты 1, 2 ст. 394, п. 1 ст. 396 НК РФ Занижение суммы налога в результате применения неверных ставок по налогу, в частности, если земельные участки, предназначенные для сельхозпроизводства, используются не по целевому назначению Определение ВС РФ от 14.02.2018 № 306-КГ17-22570

«Уточненка» избавит от штрафа, даже если налоговики прислали требование о подаче пояснений

Опоздание с уплатой налогов карается НК РФ штрафом в размере 20 процентов от не перечисленной в бюджет суммы.

Однако санкций можно избежать, подав скорректированную отчетность. Причем штрафа не будет, даже если сделать это за пределами срока сдачи формы. Главное – успеть подать «уточненку» до того как налоговики обнаружат ошибку, которая привела к недоплате денег в казну, в первоначальной декларации. При этом, как отмечает налоговая служба, если компания получила от ИФНС требование представить пояснения по полученной отчетности, то это вовсе не означает, что налоговики нашли ошибку в ней.

Письмо ФНС РФ от 20.08.2018 № АС-4-15/16075

Примечание редакции: Такую позицию фискалы впервые изложили в письме от 21.02.2018 № СА-4-9/3514@. Поэтому если компания заплатит недоимку и пени до подачи «уточненки», но после получения требования о подаче пояснений, то штрафа не будет. Стоит добавить, что высшие судьи считают штраф в рассматриваемом случае правомерным.

По мнению ВС РФ, если налогоплательщик устранит нарушения после того, как налоговики вышлют ему требование представить пояснения к отчетности, то ответственности за недоплату налога не избежать (определения от 27.03.2017 № 305-КГ17-1782, от 10.10.2016 № 305-КГ16-12560).

В каком виде нужно представлять пояснения к декларациям и расчетам

Если в ходе камеральной проверки налоговики найдут ошибки либо несоответствия в представленной отчетности, они вправе запросить у налогоплательщика пояснения. У проверяемого лица есть 5 дней на представление пояснений либо корректировку сданных ранее форм.

Если неточности найдены проверяющими в декларации по прибыли, имуществу или транспорту, а также НДФЛ-отчетности, то подать пояснения можно в любом виде (на бумаге или по ТКС). А вот если налоговая недовольна НДС-декларацией, то объясниться с ИФНС нужно исключительно в виртуальном виде по установленному ФНС РФ формату. В противном случае пояснения будут считаться непредставленными и последует штраф.

Письмо ФНС РФ от 11.01.2018 № АС-4-15/192@

Примечание редакции:

Напомним, что центральный аппарат ФНС РФ в решении по жалобе налогоплательщика утверждал, что ИФНС на местах должны принимать НДС-пояснения в любом электронном виде, но они необязательно должны соответствовать формату.

Декларация с ошибками - не повод отказывать в ее приеме

Инспекция отказала в приеме декларации по НДС. Основание - документ содержит ошибки.

Компания обратилась в суд за защитой своих прав. Арбитры поддержали налогоплательщика. Дело в том, что административный регламент ФНС РФ содержит закрытый перечень причин, по которым фискалы вправе не принять налоговую отчетность. К таковым относятся:

отчет подан не по установленной форме;

отсутствует подпись руководителя;

нет обязательных реквизитов.

ИФНС не смогла доказать, что поданная НДС-форма содержит данные огрехи. В связи с этим отказ в ее приеме признан судом неправомерным.

Аргумент налоговиков, что налогоплательщик недобросовестный, а НДС-отчет содержит недостоверные данные, суд отверг.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.07.2018 № Ф04-2962/2018

Налоговики обнародовали перечень ошибок в декларации по НДС

Налоговики составили перечень ошибок, которые допускают налогоплательщики при заполнении НДС-декларации. Кроме того, ведомство дало рекомендации по исправлению указанных недочетов.

Ошибка Решение При принятии НДС к вычету по декларациям на товары неверно указан код вида операции и номер ДТ Сдайте «уточненку» (код вида операции 20, номер ДТ). Другой вариант ? подайте пояснения с исправлениями В книге продаж указан код вида операции 26 по операциям с контрагентами ? плательщиками НДС Продавцу нужно подать «уточненку» (заменить код вида операции с 26 на 01). Также он вправе подать пояснения с учетом указанных корректив При восстановлении НДС по авансам неверно указаны номера и дата счетов-фактур Подать «уточненку», при этом номер и дата счет-фактуры должны соответствовать номеру и дате ранее исчисленному счету-фактуре. Вместо «уточненки» можно подать пояснения При частичном принятии НДС к вычету неверно отражена стоимость покупки Представить «уточненку», в которой стоимость покупки будет соответствовать данному показателю в счете-фактуре, то есть при частичном принятии НДС к вычету стоимость покупки остается неизменной. Либо можно подать пояснения с исправлениями

Как представить пояснения к декларации по НДС: алгоритм действий от ФНС

Если в рамках камеральной проверки налоговики выявят ошибки в НДС-декларации либо расхождения в ее показателях, то компания неминуемо получит требование о подаче пояснений. Вместе с этим документом проверяющие приложат перечень операций, по которым обнаружены огрехи с кодами возможных ошибок.

Код ошибки Расшифровка 1 Нет записи об операции в декларации контрагента, либо он не представил отчетность по НДС за аналогичный период, либо подал ее с нулевыми показателями, либо допущенные ошибки не позволяют идентифицировать запись о счете-фактуре и, соответственно, сопоставить ее с контрагентом 2 Данные разделов 8 и 9 не соответствуют (например, при принятии к вычету суммы НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам) 3 Данные разделов 10 и 11 не соответствуют (например, отражение посреднических операций) 4 Ошибка в какой-либо графе. При этом номер графы с возможной ошибкой указан в скобках 5 В разделах 8?12 не указана дата счета-фактуры или она превышает отчетный период, за который представлена декларация 6 В разделе 8 заявлен вычет в налоговых периодах за пределами трех лет 7 В разделе 8 заявлен вычет на основании счета-фактуры, составленного до госрегистрации 8 В разделах 8?12 неверно указан код вида операции 9 Допущены ошибки при аннулировании записей в разделе 9, а именно сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает налог, отраженный в записи по аннулированному счету-фактуре, либо нет записи по аннулированию счета-фактуры

В письме ФНС привела алгоритм действий при получении требования о предоставлении пояснений. Итак, компания в этом случае должна:

Переслать в инспекцию квитанцию о приеме требования в течение 6 дней со дня его отправки ИФНС. Не забудьте, что задержка отправки данного документа более чем на 10 дней может привести к блокировке счета в банке. Проверить записи, указанные в требовании как ошибочные. Для этого нужно сверить данные декларации со счетами-фактурами, обратив внимание на корректность заполнения операций в отчетности (даты, номера, суммовые показатели, правильность расчета НДС в зависимости от ставки и стоимости покупок (продаж). Если счет-фактура принимался к вычету по частям, необходимо также проверить общую сумму налога, принятую к вычету по всем записям такого счета-фактуры, в том числе с учетом предыдущих налоговых периодов. Если при проверке найдены ошибки в поданной декларации, которые привели к занижению суммы налога к уплате, нужно подать в ИФНС «уточненку» с корректными сведениями; Если ошибка в декларации не повлияла на сумму НДС, нужно представить пояснения с корректными данными. В этой ситуации фискалы рекомендуют подать «уточненку» по налогу. Если компания, проверив декларацию, не выявит ошибок, то об этом нужно уведомить ИФНС путем представления пояснений.

Обратите внимание: пояснения необходимо представить исключительно в электронном виде. Бумажные пояснения считаются непредставленными. К пояснениям можно приложить документы, подтверждающие достоверность показателей декларации.

Примечание редакции: Если компания не уложится в пятидневный срок подачи пояснений или «уточненки», она будет оштрафована на 5 тыс. рублей. Если в течение года компания допустит рецидив, то штраф составит уже 20 тыс. рублей.

«Уточненку» и пояснения следует подать в течение 5 дней с даты получения требования.

Письмо ФНС РФ от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@ «О направлении информационного письма»

Если забыли отразить в декларации ряд счетов-фактур, то обязательно подайте «уточненку»

В рамках камеральной проверки юрлицо получило от ИФНС требование о предоставлении пояснений к НДС-декларации. При анализе полученного документа выяснилось, что ряд счетов-фактур не попали в книгу продажи и в результате выпали из поданной декларации.

Ссылаясь на нормы НК о том, что занижение суммы налога влечет необходимость подачи скорректированной отчетности, фискалы разъяснили: данный факт обязывает фирмы внести исправления при сдаче в ИФНС уточненную НДС-форму.

Письмо ФНС РФ от 21.05.2018 № ЕД-4-15/9591@

Если показатели деклараций по НДС и налогу на прибыль расходятся, то налоговики вправе запросить пояснения

В ходе камеральной проверки налоговая инспекция вправе запросить пояснения, если сведения в декларации по НДС расходятся с данными по налогу на прибыль за тот же период.

Налоговики вправе запрашивать у компаний пояснения, если в декларациях по НДС и по налогу на прибыль есть несоответствия показателей налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг). Верховный Суд РФ в Определении № 307-КГ18-10196 подтвердил указанный вывод.

В ходе камеральной проверки декларации по НДС инспекция выявила, что сведения по НДС расходятся с данными по налогу на прибыль за тот же период. Налоговики запросили пояснения, но налогоплательщик обратился в суд. Он посчитал, что ИФНС не вправе запрашивать у него пояснения, поскольку не выявлены ошибки, неточности или расхождения в показателях декларации по НДС.

Суд первой инстанции поддержал позицию налогоплательщика, указав, что в соответствии с п. 7 ст. 88 НК РФ налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено этой статьей. Суд установил, что при проверке ошибки неточности и расхождения в показателях налоговой декларации по НДС инспекция не выявила.

Однако апелляция и кассация отменили решение коллег. Они указали, что инспекция вынесла требование в соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ, чтобы устранить сомнения в возможных ошибках в отчетности. Таким образом, требование пояснений законно и не нарушает права организации.

Обращение компании в ВС РФ также не дало результатов.

Шпаргалка по исправлению персданных в РСВ

ФНС РФ выпустила подробную инструкцию о порядке уточнения РСВ, связанного с неверным отражением персданных сотрудников. Общий порядок подачи уточненных деклараций, изложенный в ст. 81 НК РФ, распространяется и на указанный случай, но есть нюансы. К персданным относятся следующие реквизиты:

ИНН;

СНИЛС;

Ф.И.О.;

дата рождения;

гражданство;

пол;

код вида удостоверяющего личность документа.

Если ошибки допущены в указанных реквизитах, на одно и то же застрахованное лицо нужно заполнить два раздела 3.

Реквизиты Раздел 3 (с первоначальными данными) Раздел 3 (с уточненными данными) Строка 010 «Номер корректировки» «1—» «0—» Строки 060-150 подраздела 3.1 «Данные о физлице – получателе дохода» Первоначально представленные персональные данные (ошибочные) Корректные (актуальные) персданные Строки 160-180 подраздела 3.1 «Признак застрахованного лица в системе» «2» - не является застрахованным лицом «1» - является застрахованным лицом. Строки 190-300 подраздела 3.2.1 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физлица» — в суммовых показателях указать «0»; — в остальных прочерки. Обычный порядок отражения данных о заработке и сумме взносов

Письмо ФНС РФ от 26.12.2018 № БС-4-11/25634

Примечание редакции: Обращаем ваше внимание, что заполнять раздел 3 дважды на каждое застрахованное лицо требуется исключительно в случае исправления ошибок в персданных. При корректировке других неточностей заполнять раздел 3 нужно один раз, указав только верные сведения (п. 0.25 Контрольных соотношений). ФНС РФ напомнила о важности корректной передачи данных персучета из РСВ в индивидуальные лицевые счета граждан. Для правильного разнесения информации по счетам застрахованных лиц пенсионному фонду требуются актуальные на дату формирования отчетности сведения. Оказывается, самой распространенной ошибкой является замена кириллицы на латиницу в таких буквах, как «С», «Р», «М». Для предотвращения погрешности служба рекомендует использовать программу «Налогоплательщик ЮЛ». Скачать ее можно на сайте ФНС РФ в разделе «Программные средства». Если отчетность сформирована в другой программе, ее можно проверить на наличие ошибок, используя программу TESTER, контролирующую файлы на соответствие установленным электронным форматам. Найти и установить программу можно в том же разделе сайта.

По утверждению налоговиков, основная ошибка в расчете, которую допускают компании, это расхождение показателей базы и сумм взносов между разделами 1 и 3. Также налоговики при проверке отчетности часто обнаруживают:

несоответствие кодов выплат из раздела 3 с кодом тарифа, указанным в разделе 1 РСВ.

некорректные порядковые номера месяцев в разделе 3.

Как исправить ошибки в налоге на прибыль прошлых периодов

Определять базу и рассчитывать сумму налога необходимо по окончании каждого налогового периода. О том, как быть, если ошибка закралась в период, за который компания уже отчиталась, рассказал Минфин РФ.

Ведомство разъяснило, что пересчитать и базу и налог необходимо именно в том периоде, в котором была допущена ошибка, приведшая к неверному исчислению обязательств. Точно определить этот период не всегда возможно. В этом случае остается корректировать показатели в периоде выявления неточностей.

Поэтому плательщик вправе пересчитать и базу, и сумму обязательств по налогу в периоде обнаружения ошибок. Этот порядок применим и к ситуации, приведшей к переплате налога.

Письмо Минфина РФ от 08.02.2019 № 03-03-06/1/7611

Примечание редакции:

Помимо этого ошибку прошлых лет нельзя исправлять в текущем периоде, если:

она была допущена в нулевой или убыточной декларации;

в результате ошибки в прошедшем периоде были занижены расходы, а в текущем периоде получен убыток.

Расходы прошлых лет можно учесть в текущей декларации

ИФНС посчитала неправомерным, что фирма в 2013?2014 годах учла в составе внереализационных расходов 7,5 млн рублей, обозначив данные затраты как убытки прошлых налоговых периодов (2010-2012), выявленных в текущем году.

Инспекторы указали на ст. 272 НК РФ, в соответствии с которой расходы должны быть учтены в целях исчисления налога на прибыль в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся.

Поэтому компания, для того чтобы учесть эти расходы, должна была не отражать их в текущей отчетности, а подать уточненную декларацию за 2010-2012 годы.

Доводы фирмы о наличии у нее в силу п. 1 ст. 54 кодекса права на исправление ошибок, допущенных при исчислении налога за предыдущие периоды, в периоде их выявления, чиновники отклонили. Отметили, что данная норма может применяться только в тех ситуациях, когда период совершения ошибки определить невозможно. Рассматриваемый случай к таковым не относится.

Фирма обратилась в суд.

Три первые инстанции поддержали ИФНС.

Однако ВС РФ счел их решения ошибочными.

Он пояснил, что начиная с 2009 года в абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ закреплено право налогоплательщика пересчитать налоговую базу и сумму налога за период, в котором ошибки были выявлены, если они привели к излишней уплате налога.

Смысл этой нормы состоит в том, что подобные ошибки не имеет негативных последствий для казны.

В данном случае так и произошло.

Соответственно, исправление посредством неподачи уточненной декларации за предыдущий квартал или год, а путем отражения исправленных сведений в текущей налоговой декларации, признается допустимым.

Возможно только одно но: к моменту исправления ошибки (то есть подачи декларации) не должен истечь 3-летний срок на возврат (зачет) переплаты, установленный ст. 78 НК РФ.

Данный подход к толкованию п. 1 ст. 54 НК РФ уже высказывался Судебной коллегией ВС РФ в Определении от 19.01.2018 № 305-КГ17-14988, включенном в «Обзор судебной практики ВС РФ 2 (2018)».

В связи с изложенным дело направили на новое рассмотрение. ВС РФ предписал судам проверить соблюдение фирмой 3-летнего срока исправления ошибок, сопоставив даты уплаты налога за 2010?2012 годы и даты подачи деклараций за 2013?2014 годы, в которых были заявлены спорные суммы затрат.

Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2019 № 308-КГ18-14911

Примечание редакции:

Расходы представляли собой суммы «входящего» НДС по приобретенным товарам, работам и услугам, для операций по гарантийному ремонту автомобилей. Эти суммы были освобождены от обложения НДС в силу пп. 13 п. 2 ст. 149 НК РФ. Поэтому компания не смогла принять входящий налог к вычету, а должна была учесть при расчете налога на прибыль. Изначально фирма, правда, полагала, что имеет право на вычет, но судебные тяжбы, закончившиеся в 2013 году, ее в этом разубедили. По этой причине компания и отнесла указанные суммы в расходы 2013-2014 годов.

Не нужно сдавать «уточненку» по налогу на прибыль, если налог на имущество был уменьшен

Общество обратилось в Минфин РФ с вопросом учета переплаты по налогу на имущество в целях налога на прибыль.

Декларацию по имущественному налогу компания уточнила. По данным «уточненки», сумма обязательств уменьшилась и возникла переплата.

Организация интересовалась, будет ли поданная декларация по прибыли с учтенным в ней расходом по первоначально начисленному налогу считаться ошибочной. Можно ли уменьшение имущественного налога прошедшего периода отразить как доход в прибыльном расчете в текущем периоде?

Минфин РФ обнадежил: да, можно. Декларация по прибыли не будет расцениваться ошибочной, следовательно, опасаться доначислений и штрафов не стоит. В декларации по прибыли уменьшение размера имущественного налога следует отразить как внереализационный доход. Сделать это можно в текущем периоде.

Письмо Минфина РФ от 27.12.2018 № 03-03-06/1/95703

В каком случае «уточненка» по прибыли не спасет от штрафа

Компания представила уточеннную декларацию по прибыли с налогом к доплате. Скорректированная форма была представлена после истечения срока сдачи отчетности, предусмотренного НК РФ. Недоимку фирма оплатила, а вот пени за просрочку нет. В связи с этим по итогам камеральной проверки ИФНС оштрафовала компанию.

Считая решение налоговой незаконным, налогоплательщик обратился в арбитражный суд.

Суд первой инстанции отказал компании в удовлетворении ее требований. Арбитры посчитали, что в данном случае оснований для освобождения от ответственности в связи с неуплатой пени до подачи указанной декларации нет.

Апелляция, а за ней и кассация согласились с выводами коллег.

Суды указали, что нормы НК РФ устанавливают случаи, когда организация освобождается от штрафа. В данной случае организации нужно было заплатить пени до подачи скорректированной отчетности или до момента, когда инспекция обнаружила бы нарушения. Компания этого не сделала.

Довод, что на момент сдачи первоначальной декларации у организации не было документов, которые подтверждали бы доход, суды отклонили. Компания сама оказывала услуги, а значит, должна была знать, сколько за них получит. Для достоверного отражения дохода ей не требовались документы, подписанные контрагентом.

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11.02.2019 № Ф02-6836/2018

Как уточниться по налогу на имущество закрытой «обособки» с 2019 года

ФНС РФ разъясняет, как с этого года корректировать отчеты, представленные ранее по ныне не действующим структурным подразделениям.

Чиновники, ссылаясь на нормы внутреннего регламента, сообщают, что если «обособка» прекратила свою деятельность, но учтенный по месту его нахождения объект налогообложения остался на территории, подведомственной той же ИФНС, инспекция продолжает администрировать соответствующие налоги.

Таким образом, отчетность, уточняющая данные по имуществу закрытого филиала за периоды до 2019 года (при условии, что спорный актив остался на территории ведения той же налоговой) в нее же и представляется. При этом налоговый орган подчеркивает, что указывать необходимо КПП ликвидированного филиала, то есть тот же, что и в первичных расчетах или декларациях.

Взять указанный порядок на вооружение поручено и территориальным инспекциям, тем более что действующая единая информационная система ФНС РФ предусматривает возможность приема указанных корректирующих отчетов.

Письмо ФНС РФ от 26.02.2019 № БС-4-21/3364 «О реализации в АИС «Налог-3» приема уточненных налоговых деклараций по налогу на имущество организаций»

Ответственность за ошибки в налоговой отчетности

Статьей 120 НК РФ предусмотрена ответственность за грубое нарушение правил учета доходов и расходов объектов налогообложения. Под таковым понимается:

отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета;

систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика.

При этом:

1) если нарушения привели к занижению налоговой базы, то штраф составит 20 процентов от суммы недоимки, вызванной таким занижением, но не менее 40 тыс. рублей;

2) если занижения налоговой базы не было, штраф составит:

10 тыс. рублей при условии, что нарушения имели место в течение одного налогового периода;

30 тыс. рублей, если нарушения допускались в двух и более налоговых периодах.

Примечание редакции: Если грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения привело к завышению налоговой базы и переплате налога, это не освобождает налогоплательщика от ответственности.

Если ошибки закрались в отчетность по НДФЛ (формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ), то с налогового агента могут взыскать отдельный штраф в размере 500 рублей (п. 1 ст. 126.1 НК РФ).

Кроме того, за неуплату или неполную уплату налога установлен штраф, который в общем случае составит 20 процентов от суммы недоимки (п. 1 ст. 122 НК РФ). Но если действия, которые привели к недоплате налога, были совершены умышленно, штраф составит 40 процентов от суммы недоимки (п. 3 ст. 122 НК РФ). На сумму недоимки придется уплатить еще и пени (пп. 1, 2 ст. 75 НК РФ).

Если занижение налоговой базы произошло из-за искажения данных бухучета и привело к занижению налога на 10 и более процентов от суммы, которая подлежала уплате, то возможно привлечение к административной ответственности (ст. 15.11 КоАП РФ, это):

штраф от 5 до 10 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ);

штраф от 10 до 20 тыс. рублей либо дисквалификация до 2 лет – при повторном нарушении.

К ответственности могут привлечь директора компании, главбуха или иное должностное лицо.