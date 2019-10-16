Начисление премии: формируем проводки

Премиальная выплата — это дополнительное вознаграждение за достигнутые производственные или иные показатели, в бухгалтерском учете премии включают в состав заработной платы.
Порядок выплаты регулируется положением об оплате труда, положением о премировании или иным локальным нормативным актом организации. Премиальное начисление бывает:
- постоянным (выплачивается ежемесячно) или разовым;
- установленным в процентном отношении к окладу или в фиксированном размере;
- связанным с результатами работы сотрудника или выплачиваемым в связи с праздничной датой.
Отражение в бухучете, проводки
Отражение начисления премиальной выплаты должно опираться на ее вид и основание начисления. На каком счете отражается премия, зависит от того, связана ли она с исполнением трудовых функций или нет.
В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета (Приказ Минфина 94н от 31.10.2000), расчеты с персоналом по оплате труда отражаются на счете 70. К нему открываются аналитические счета на каждого работника.
Премиальное вознаграждение является частью заработной платы. Поэтому их начисление отражается по кредиту счета 70, а выплата по дебету. Вознаграждения за производственные показатели относятся, как правило, на те же счета учета затрат, куда относится и окладная часть:
Дебет 20, 25, 26, 44 Кредит 70
Особый вид — это вознаграждения к праздничным датам (юбилей, бракосочетание, профессиональный праздник и др.). Они не связаны с производственной деятельностью организации и поэтому не учитываются в составе затрат, связанных с производством и реализацией. Непроизводственные премии в бухгалтерском учете относятся к прочим доходам и расходам:
Дебет 91 Кредит 70
Налогообложение премиальных выплат
НДФЛ
Любое премиальное вознаграждение является доходом сотрудника. Следовательно, работодатель, как налоговый агент, обязан удержать налог на доходы физических лиц и перечислить его в бюджет.
Страховые взносы
Начисления за производственные показатели в полном объеме облагаются страховыми взносами на социальное страхование (глава 34 НК РФ). Также с них необходимо уплатить взносы на травматизм (125-ФЗ от 24.07.1998).
Минфин настаивает, что выплаты к праздничным датам облагаются страховыми взносами. Но суды придерживаются иной точки зрения (Определение ВС РФ № 310-КГ17-19622 от 27.12.2017). Взносы не обязательно начислять, если вы готовы отстаивать свою точку зрения в суде.
Налог на прибыль
Если начисление является вознаграждением за труд, то оно и начисленные на него страховые взносы признаются в расходах организации в полном объеме (пп. 2 ст. 255 НК РФ).
Начисления к праздничным датам в расходах не признаются, так как не связанны с производственными результатами. Если в бухучете сформированы проводки на премию за счет прибыли прошлых лет, то при расчете налога на прибыль признать ее нельзя.
Проводки по начислению премии работникам
|Хозяйственная операция
|Дебет
|Кредит
|Начислена ежемесячная, квартальная, единовременная премиальная выплата, связанная с выполнением трудовых обязанностей
|20, 25, 26, 44
|70
|Проводка: премия к юбилею
|91
|70
|Из вознаграждения сотрудникам удержан НДФЛ
|70
|68
|Начислены страховые взносы
|20, 25, 26, 44, 91
|69
|Проводка: выдана премия из кассы
|70
|50
|Перечислена выплата на банковскую карту работника
|70
|51
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