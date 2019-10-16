Начисление премии: формируем проводки

Премиальная выплата — это дополнительное вознаграждение за достигнутые производственные или иные показатели, в бухгалтерском учете премии включают в состав заработной платы.

Порядок выплаты регулируется положением об оплате труда, положением о премировании или иным локальным нормативным актом организации. Премиальное начисление бывает:

постоянным (выплачивается ежемесячно) или разовым;

установленным в процентном отношении к окладу или в фиксированном размере;

связанным с результатами работы сотрудника или выплачиваемым в связи с праздничной датой.

Отражение в бухучете, проводки

Отражение начисления премиальной выплаты должно опираться на ее вид и основание начисления. На каком счете отражается премия, зависит от того, связана ли она с исполнением трудовых функций или нет.

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета (Приказ Минфина 94н от 31.10.2000), расчеты с персоналом по оплате труда отражаются на счете 70. К нему открываются аналитические счета на каждого работника.

Премиальное вознаграждение является частью заработной платы. Поэтому их начисление отражается по кредиту счета 70, а выплата по дебету. Вознаграждения за производственные показатели относятся, как правило, на те же счета учета затрат, куда относится и окладная часть:

Дебет 20, 25, 26, 44 Кредит 70

Особый вид — это вознаграждения к праздничным датам (юбилей, бракосочетание, профессиональный праздник и др.). Они не связаны с производственной деятельностью организации и поэтому не учитываются в составе затрат, связанных с производством и реализацией. Непроизводственные премии в бухгалтерском учете относятся к прочим доходам и расходам:

Дебет 91 Кредит 70

Налогообложение премиальных выплат

НДФЛ

Любое премиальное вознаграждение является доходом сотрудника. Следовательно, работодатель, как налоговый агент, обязан удержать налог на доходы физических лиц и перечислить его в бюджет.

Страховые взносы

Начисления за производственные показатели в полном объеме облагаются страховыми взносами на социальное страхование (глава 34 НК РФ). Также с них необходимо уплатить взносы на травматизм (125-ФЗ от 24.07.1998).

Минфин настаивает, что выплаты к праздничным датам облагаются страховыми взносами. Но суды придерживаются иной точки зрения (Определение ВС РФ № 310-КГ17-19622 от 27.12.2017). Взносы не обязательно начислять, если вы готовы отстаивать свою точку зрения в суде.

Налог на прибыль

Если начисление является вознаграждением за труд, то оно и начисленные на него страховые взносы признаются в расходах организации в полном объеме (пп. 2 ст. 255 НК РФ).

Начисления к праздничным датам в расходах не признаются, так как не связанны с производственными результатами. Если в бухучете сформированы проводки на премию за счет прибыли прошлых лет, то при расчете налога на прибыль признать ее нельзя.

Проводки по начислению премии работникам

Хозяйственная операция Дебет Кредит Начислена ежемесячная, квартальная, единовременная премиальная выплата, связанная с выполнением трудовых обязанностей 20, 25, 26, 44 70 Проводка: премия к юбилею 91 70 Из вознаграждения сотрудникам удержан НДФЛ 70 68 Начислены страховые взносы 20, 25, 26, 44, 91 69 Проводка: выдана премия из кассы 70 50 Перечислена выплата на банковскую карту работника 70 51