Доходные вложения в материальные ценности: бухгалтерский ликбез

Продолжаем серию материалов, посвященных бухгалтерской терминологии. Наш автор Алексей Иванов в своем Телеграм-канале разбирает, чем отличается основное средство от доходного вложения в материальные ценности.

Сегодня на очереди доходные вложения в материальные ценности (ДВМЦ). В международной практике этот термин не используется — чисто российское ноу-хау. Ближайший аналог — это инвестиционная недвижимость (Investment Property).

ДВМЦ — это основные средства, купленные или произведенные для передачи в аренду. То есть это просто часть основных средств, которую от остальных отличает предназначение.

Пример: Каршеринговая компания приобретает два одинаковых автомобиля. На первом будет ездить директор. Второй станет каршеринговой тачкой — его можно будет арендовать на несколько минут или часов, чтобы съездить по делам. Первый — основное средство. Второй — доходное вложение в материальные ценности.

В российских реалиях ДВМЦ чаще всего встречаются в балансах лизинговых компаний. Лизинг — это разновидность аренды. Второе его имя — финансовая аренда. От других видов аренды лизинг отличается тем, что арендодатель приобретает основные средства по поручению арендатора, а затем сдает ему и получает лизинговые платежи. Арендатор получает основные средства без их покупки, а арендодатель закладывает свой интерес в сумму лизинговых платежей.

Многие думают, что лизинг подразумевает обязательный выкуп арендатором основного средства. Ничего подобного — статья 19 федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» разрешает так поступать, но это лишь опция.

Ее можно прописать в договоре лизинга, по желанию сторон. Арендаторы часто рассматривают лизинг как альтернативу кредиту на покупку основных средств, что и породило миф.

Лизинг, кстати, дает неплохие возможности законной налоговой оптимизации.

В декабре прошлого года Минфин утвердил Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». В нем много новаций, но их нужно разбирать не на уровне словарика. А ДВМЦ как бухгалтерский термин, скорее всего, через несколько лет уйдет в историю.

Аналогичный по смыслу актив в новом стандарте называется «Инвестиции в аренду».