Работник возмещает причиненный ущерб: что с налогами

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб в соответствии с нормами трудового законодательства и иными федеральными законами (ст. 238 ТК РФ).

При этом неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

В силу статьи 22 ТК РФ работодатель вправе потребовать возмещения ущерба, причиненного работником.

Порядок расчета размера удержания с работника

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в указанной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества (ст. 246 ТК РФ).

По общему правилу работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ).

При этом совокупный размер удержаний не может превышать 20% от выплачиваемой заработной платы, оставшейся после удержания налогов (ст. 138 ТК РФ, Письмо ФНС России от 14.08.2018 N АС-4-20/15707).

Таким образом, если, к примеру, размер ущерба, причиненного работником, составил 45 000 руб., а его заработная плата — 50 000 руб., то ежемесячно работодатель сможет удерживать из его зарплаты не более 8 700 руб. ((50 000 руб. — (50 000 руб. x 13%)) x 20%).

В этом случае ущерб в размере среднемесячного заработка будет возмещен за 6 месяцев, при этом сумма последнего удержания составит 1 500 руб. ((45 000 руб. — (8 700 руб. x 5 мес.)).

Налог на прибыль. Сумма возмещения убытков или ущерба и внереализационные доходы

Статьей 251 НК РФ определен перечень доходов, не учитываемых при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Указанный перечень является закрытым.

Согласно статье 250 НК РФ к внереализационным доходам относятся поступления, не являющиеся выручкой от реализации товаров (работ, услуг).

В соответствии с пунктом 3 статье 250 НК РФ к внереализационным доходам относятся в том числе доходы организации в виде сумм возмещения убытков или ущерба.

Дата получения доходов в виде сумм возмещения убытков (ущерба)

Датой получения доходов в виде сумм возмещения убытков (ущерба) является дата признания их должником (виновным лицом) либо дата вступления в законную силу решения суда (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).

Утраченное или испорченное имущество по вине работника

Вместе с тем организация вправе учесть убытки, причиненные работником, при формировании базы по налогу на прибыль организаций.

Так, можно признать стоимость утраченного имущества (возмещаемую работником) в составе внереализационных расходов на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ (как другие обоснованные расходы).

Такую позицию поддерживают финансисты (см. Письмо Минфина России от 27.08.2014 № 03-03-06/1/42717).

При этом должны быть соблюдены следующие условия:

суммы ущерба компенсированы работником;

затраты, понесенные организацией в связи с причинением ей ущерба, соответствуют критерию, изложенному в п. 1 ст. 252 НК РФ (то есть являются обоснованными, документально подтвержденными, произведенными для осуществления деятельности, направленной на получение дохода).

Если величина потерь компании больше возмещаемой работником суммы

Интересна следующая ситуация, при которой величина потерь компании и возмещаемая работником сумма убытков не совпадают.

По нашему мнению, в налоговые расходы можно единовременно списать полную стоимость утраченного имущества на основании следующего:

НК РФ не установлено прямой зависимости между суммами признаваемого расхода и получаемого возмещения;

с работника взыскивается максимально разрешенная законом сумма.

Однако налоговые органы, скорее всего, не согласятся с таким подходом, и свою точку зрения организации придется отстаивать в арбитражном суде.

НДС

Здесь возникают следующие вопросы:

Являются ли списание пришедшего по вине работника в негодность имущества и компенсация работником причиненного компании ущерба объектом обложения НДС? Надо ли восстанавливать НДС, ранее правомерно принятый к вычету, по выбывающему имуществу?

При ответе на эти вопросы следует обратить внимать на следующие моменты:

1. Для решения вопроса о обложения НДС операции по списанию пришедшего по вине работника в негодность имущества Минфин в своем Письме от 23 июля 2018 г. N 03-03-07/51352 рекомендовал обратиться к правовой позиции Пленума ВАС, изложенной в п. 10 Постановления «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» от 30.05.2014 № 33.

В этом пункте арбитры указали на то, что при определении налоговых последствий выбытия (списания) имущества в результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика (утрата имущества по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия и тому подобных событий), необходимо иметь в виду, что исходя из содержания пункта 1 статьи 146 НК РФ такое выбытие не является операцией, учитываемой при формировании объекта налогообложения.

Далее, судьи отметили, что налогоплательщик обязан зафиксировать факт выбытия и то обстоятельство, что имущество выбыло именно по указанным основаниям, без передачи его третьим лицам, поскольку в силу пункта 1 статьи 54 Кодекса он обязан доказать наличие тех фактов своей хозяйственной деятельности, которые влияют на формирование финансового результата, служащего основанием для определения объема налоговой обязанности.

Если в ходе судебного разбирательства установлен факт выбытия имущества, однако не подтверждено, что выбытие имело место в результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика, судам надлежит исходить из наличия у него обязанности исчислить налог по правилам, установленным пунктом 2 статьи 154 Кодекса для случаев безвозмездной реализации имущества.

Таким образом, для того, чтобы выбытие (списание) имущества, пришедшего в негодность по вине работника, не было признано передачей на безвозмездной основе третьим лицам или реализацией, то есть операциями, подлежащими обложению НДС, организация должна документально подтвердить причину и обстоятельства списания имущества с баланса компании.

Для этого работодатель должен провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения (ст. 247 НК РФ) и документально зафиксировать в заключении или акте созданной комиссии для служебного расследования, состоящей из специалистов:

виновное лицо:

факт порчи (утраты) имущества;

величину причиненного ущерба.

С учетом вышеизложенного, списание пришедшего по вине работника в негодность имущества не является реализацией согласно п. 1 ст. 39 НК РФ.

2. Восстановление НДС, ранее правомерно принятого к вычету по такому имуществу, не предусмотрено п. 3 ст. 170 НК РФ, в котором приведен закрытый перечень случаев восстановления налога (это следует из Письма ФНС России от 21.05.2015 N ГД-4-3/8627@ и подтверждается примерами из арбитражной практики в пользу налогоплательщиков).

УСН

В соответствии со статьей 346.15 НК РФ налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, при определении объекта налогообложения учитывает доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК РФ.

При определении объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные в статье 251 НК РФ.

На основании положений пункта 3 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами признаются доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.

Учитывая изложенное, если ком­па­ния при­ме­ня­ет упрощенную систему налогообложения с объ­ек­том «до­хо­ды минус рас­хо­ды», то суммы воз­ме­ща­е­мо­го ра­бот­ни­ком ущер­ба нужно учесть в со­ста­ве внереализационных до­хо­дов по мере их удер­жа­ния из за­ра­бот­ной платы ра­бот­ника (п. 1 ст. 346.15, п. 1, пп. 2 п. 1 ст. 248, п. 3 ч. 2 ст. 250, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Такого основания, как списание утраченного или испорченного имущества по вине работника и «входного» НДС по такому имуществу в закрытом перечне расходов, учитываемых при применении упрощенной системы налогообложения, установленном п. 1 ст. 346.16 НК РФ, не содержится.

Следовательно, у организации отсутствуют основания для учета расходов на приобретение утраченного или испорченного имущества и «входного» НДС по нему в целях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения (см. Письмо Минфина России от 12.05.2014 N 03-11-06/2/22114 ).