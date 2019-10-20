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Работник возмещает причиненный ущерб: что с налогами

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб в соответствии с нормами трудового законодательства и иными федеральными законами (ст. 238 ТК РФ).

При этом неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

В силу статьи 22 ТК РФ работодатель вправе потребовать возмещения ущерба, причиненного работником.

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Порядок расчета размера удержания с работника

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в указанной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества (ст. 246 ТК РФ).

По общему правилу работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ).

При этом совокупный размер удержаний не может превышать 20% от выплачиваемой заработной платы, оставшейся после удержания налогов (ст. 138 ТК РФ, Письмо ФНС России от 14.08.2018 N АС-4-20/15707).

Таким образом, если, к примеру, размер ущерба, причиненного работником, составил 45 000 руб., а его заработная плата — 50 000 руб., то ежемесячно работодатель сможет удерживать из его зарплаты не более 8 700 руб. ((50 000 руб. — (50 000 руб. x 13%)) x 20%).

В этом случае ущерб в размере среднемесячного заработка будет возмещен за 6 месяцев, при этом сумма последнего удержания составит 1 500 руб. ((45 000 руб. — (8 700 руб. x 5 мес.)).

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Налог на прибыль. Сумма возмещения убытков или ущерба и внереализационные доходы

Статьей 251 НК РФ определен перечень доходов, не учитываемых при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Указанный перечень является закрытым.

Согласно статье 250 НК РФ к внереализационным доходам относятся поступления, не являющиеся выручкой от реализации товаров (работ, услуг).

В соответствии с пунктом 3 статье 250 НК РФ к внереализационным доходам относятся в том числе доходы организации в виде сумм возмещения убытков или ущерба.

Дата получения доходов в виде сумм возмещения убытков (ущерба)

Датой получения доходов в виде сумм возмещения убытков (ущерба) является дата признания их должником (виновным лицом) либо дата вступления в законную силу решения суда (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).

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Утраченное или испорченное имущество по вине работника

Вместе с тем организация вправе учесть убытки, причиненные работником, при формировании базы по налогу на прибыль организаций.

Так, можно признать стоимость утраченного имущества (возмещаемую работником) в составе внереализационных расходов на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ (как другие обоснованные расходы).

Такую позицию поддерживают финансисты (см. Письмо Минфина России от 27.08.2014 № 03-03-06/1/42717).

При этом должны быть соблюдены следующие условия:

  • суммы ущерба компенсированы работником;
  • затраты, понесенные организацией в связи с причинением ей ущерба, соответствуют критерию, изложенному в п. 1 ст. 252 НК РФ (то есть являются обоснованными, документально подтвержденными, произведенными для осуществления деятельности, направленной на получение дохода).
Такая точка зрения изложена в Письмах Минфина России от 15.01.2018 N 03-03-06/1/1023, от 25.04.2016 N 03-03-06/1/23667.

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Если величина потерь компании больше возмещаемой работником суммы

Интересна следующая ситуация, при которой величина потерь компании и возмещаемая работником сумма убытков не совпадают.

По нашему мнению, в налоговые расходы можно единовременно списать полную стоимость утраченного имущества на основании следующего:

  • НК РФ не установлено прямой зависимости между суммами признаваемого расхода и получаемого возмещения;
  • с работника взыскивается максимально разрешенная законом сумма.
Однако налоговые органы, скорее всего, не согласятся с таким подходом, и свою точку зрения организации придется отстаивать в арбитражном суде.

НДС

Здесь возникают следующие вопросы:

  1. Являются ли списание пришедшего по вине работника в негодность имущества и компенсация работником причиненного компании ущерба объектом обложения НДС?
  2. Надо ли восстанавливать НДС, ранее правомерно принятый к вычету, по выбывающему имуществу?
При ответе на эти вопросы следует обратить внимать на следующие моменты:

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1. Для решения вопроса о обложения НДС операции по списанию пришедшего по вине работника в негодность имущества Минфин в своем Письме от 23 июля 2018 г. N 03-03-07/51352 рекомендовал обратиться к правовой позиции Пленума ВАС, изложенной в п. 10 Постановления «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» от 30.05.2014 № 33.

В этом пункте арбитры указали на то, что при определении налоговых последствий выбытия (списания) имущества в результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика (утрата имущества по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия и тому подобных событий), необходимо иметь в виду, что исходя из содержания пункта 1 статьи 146 НК РФ такое выбытие не является операцией, учитываемой при формировании объекта налогообложения.

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Далее, судьи отметили, что налогоплательщик обязан зафиксировать факт выбытия и то обстоятельство, что имущество выбыло именно по указанным основаниям, без передачи его третьим лицам, поскольку в силу пункта 1 статьи 54 Кодекса он обязан доказать наличие тех фактов своей хозяйственной деятельности, которые влияют на формирование финансового результата, служащего основанием для определения объема налоговой обязанности.

Если в ходе судебного разбирательства установлен факт выбытия имущества, однако не подтверждено, что выбытие имело место в результате наступления событий, не зависящих от воли налогоплательщика, судам надлежит исходить из наличия у него обязанности исчислить налог по правилам, установленным пунктом 2 статьи 154 Кодекса для случаев безвозмездной реализации имущества.

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Таким образом, для того, чтобы выбытие (списание) имущества, пришедшего в негодность по вине работника, не было признано передачей на безвозмездной основе третьим лицам или реализацией, то есть операциями, подлежащими обложению НДС, организация должна документально подтвердить причину и обстоятельства списания имущества с баланса компании.

Для этого работодатель должен провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения (ст. 247 НК РФ) и документально зафиксировать в заключении или акте созданной комиссии для служебного расследования, состоящей из специалистов:

  • виновное лицо:
  • факт порчи (утраты) имущества;
  • величину причиненного ущерба.
С учетом вышеизложенного, списание пришедшего по вине работника в негодность имущества не является реализацией согласно п. 1 ст. 39 НК РФ.

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2. Восстановление НДС, ранее правомерно принятого к вычету по такому имуществу, не предусмотрено п. 3 ст. 170 НК РФ, в котором приведен закрытый перечень случаев восстановления налога (это следует из Письма ФНС России от 21.05.2015 N ГД-4-3/8627@ и подтверждается примерами из арбитражной практики в пользу налогоплательщиков).

УСН

В соответствии со статьей 346.15 НК РФ налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, при определении объекта налогообложения учитывает доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК РФ.

При определении объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные в статье 251 НК РФ.

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На основании положений пункта 3 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами признаются доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.

Учитывая изложенное, если ком­па­ния при­ме­ня­ет упрощенную систему налогообложения с объ­ек­том «до­хо­ды минус рас­хо­ды», то суммы воз­ме­ща­е­мо­го ра­бот­ни­ком ущер­ба нужно учесть в со­ста­ве внереализационных до­хо­дов по мере их удер­жа­ния из за­ра­бот­ной платы ра­бот­ника (п. 1 ст. 346.15, п. 1, пп. 2 п. 1 ст. 248, п. 3 ч. 2 ст. 250, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Такого основания, как списание утраченного или испорченного имущества по вине работника и «входного» НДС по такому имуществу в закрытом перечне расходов, учитываемых при применении упрощенной системы налогообложения, установленном п. 1 ст. 346.16 НК РФ, не содержится.

Следовательно, у организации отсутствуют основания для учета расходов на приобретение утраченного или испорченного имущества и «входного» НДС по нему в целях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения (см. Письмо Минфина России от 12.05.2014 N 03-11-06/2/22114).

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