Консультанты компании «Первый Бит» дают пошаговые инструкции.

Почему в программе «1С:Бухгалтерия предприятия» 3.0 начисленные одним документом суммы разбиваются в «Разделе 2» отчета 6-НДФЛ по дате выплаты?

Дело в настройках начислений. Если начисление имеет код дохода, который отличается от оплаты труда, тогда дата фактического получения всегда будет соответствовать дате ведомости на выплату зарплаты.

Если бухгалтер не согласен с такой разбивкой, необходимо зайти в настройки начисления и указать, что данный вид дохода соответствует оплате труда. Затем установить категорию дохода «Оплата труда».

После измененной настройки начисления следует отменить проведение документов выплаты заработной платы. Потом перезаполнить начисление заработной платы. Затем перезаполнить ведомость на выплату.

Периодически на предприятиях встречаются ситуации, когда производственный цех не успевает провести отчеты производства и поставить на учет готовую продукцию, а ее уже нужно отгружать покупателям. При этом программа «1С:Бухгалтерия предприятия» 3.0 не дает списать в «минус» и не проводит документы реализации. Что делать?

Для отключения контроля наличия остатков нужно зайти в раздел «Администрирование» и в настройках проведения установить флажок.

В системе «1С:Зарплата и управление персоналом» 3.1 при отправке отчетности по расчету страховых взносов за первое полугодие и последующие периоды возникает ошибка:

При этом данные на начало текущего периода и конец прошлого полностью идентичны. Что делать?

В таком случае необходимо проверить код тарифа плательщика страховых взносов, указанный в «Приложении 1» к «Разделу 1». Именно в разрезе этих видов и проверяются контрольные соотношения показателей.

В справке об остатках отпусков видно, что сотруднику за год не прибавилось дней отпуска. Как это исправить в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» 3.1?

Положенные отпуска за каждый месяц считает регистр накопления (РН) «Заработанные права на отпуска» на основании РН «Положенные виды ежегодных отпусков». Необходимо проверить записи регистра.

Через запись вы попадаете в документ, в котором ошибочно отменили права на отпуск. Уберите «галочку» и провидите документ. Записи в РН обновятся автоматически при следующем формировании справки об остатках отпусков.

Почему в оборотно-сальдовой ведомости по счетам затрат расходы с 69 счета ложатся с аналитикой «Оплата труда» в программе «1С:Бухгалтерия предприятия» 3.0?

Нужно указать статью затрат «Страховые взносы».

Для этого в разделе «Зарплата и кадры» следует открыть настройки зарплаты и указать статью затрат.

После этого перепровести «Отражение зарплаты в учете».

Организация совмещает 2 режима: УСН 15% и ЕНВД. В системе «1С:Бухгалтерия предприятия» 3.0 при разнесении выписки банка поступление по эквайринговым операциям падает в доходы УСН, не формируется проводка по забалансовому счету для учета доходов ЕНВД.

Что делать?

В таком случае перед загрузкой выписок нужно обратить внимание на наличие документа «Отчет о розничных продажах» по магазину на ЕНВД с данными о безналичной оплате. Дата документа должна быть меньше даты поступления на расчетный счет, так как денежные средства банк перечисляет на следующий рабочий день.

После этого перепровести поступление на расчетный счет.