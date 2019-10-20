Одно интересное отличие в ведении бизнеса на Западе и в России

Российский предприниматель Сергей Васильев о том, почему на Западе принято больше отдыхать.

При общей развитости там рыночных отношений и гораздо более высоком платёжеспособном спросе населения, у них принято почему-то больше отдыхать и вообще не заморачиваться с дополнительными заработками.

«У нас сиеста» — обычное дело в Европе, когда магазины закрываются посредине дня, а рестораны могут вообще и не открыться. Они, видите ли... отдыхают!

Часто это происходит в многолюдных туристических местах, да ещё и в разгар сезона. Казалось бы — они теряют клиентов и деньги! Казалось бы нужно ловить момент, ловить клиента и работать, а они закрываются!

Почему «рыночная» смекалка западного человека, вдруг, ему отказывает и он вместо того, чтобы заработать... уходит отдыхать?

А в тоже самое время у нас в России, где ещё вчера царила советская казенщина и вообще не было принято особо ухаживать за клиентом, бегать за ним — все наоборот!

У нас магазин будет работать допоздна, если вокруг ходят потенциальные клиенты! Кафе никто не закроет, если клиенты могут постучатся в дверь.

Тут, почему-то, «русский» человек становится более расторопнее «западного».

Наш человек оказывается более «рыночным», готов больше угождать клиентам, если есть возможность заработать.

Да и вообще, там где в западном городке открыли бы один магазинчик, наши бизнесмены обязательно откроют три, да ещё и рядом друг с другом, неистово конкурируя друг с другом.

Почему? В чем причина такого странного различия в принципах ведения бизнеса у них и у нас?

Пытаясь это понять, приходишь к очевидному выводу, тут только одна причина — более высокие уровни зарплат персонала.

Европейскому бизнесмену, хозяину лавки, слишком дорого обходится его сотрудники, чтобы заставлять их работать круглосуточно, без выходных. Ему дешевле, закрыть магазин ровно в 17-00, или открыть ресторан ровно в 19-00, только бы не доплачивать своему персоналу за сверхурочные.

У нас — все наоборот.

У нас дешёвая рабочая сила и потому выгоднее заставлять работников сидеть на работе лишние 3-4 часа, лишь бы дождаться ещё одного клиента.

Казалось бы, дешёвая рабочая сила — наше преимущество. За счёт дешевой рабочей силы бизнесмен может заработать себе больше.

Но по факту оказывается, что более дешёвая рабочая сила лишь усиливает конкуренцию между бизнесменами. Они при этом теряют больше, конкурируя между собой.

Открыв рядом другое кафе, второй бизнесмен лишь заберёт кусок прибыли у первого и в результате бизнес лишь проиграет.

Будь в условном городе только одно кафе, условный бизнесмен заработал бы больше прибыли, даже платя более высокую зарплату персоналу, чем два бизнесмена открыв два кафе с более дешевым персоналом.

И получается, что на Западе бизнес зарабатывает больше, чем у нас, при этом платя более высокую зарплату персоналу, да ещё и больше отдыхая.

Все в выигрыше!

А мы, работая больше и платя меньшие зарплаты сотрудникам, только теряем прибыль в вечной конкуренции друг с другом.

Отсюда, для нас один простой и важный вывод — нужно увеличивать уровень зарплат в России, при чем в разы.

Именно эту задачу должно ставить перед собой Правительство и ЦБ, а не мнимые задачи по борьбе с инфляцией или по росту ВВП.

Увеличение уровней зарплат повысит не только доходы населения, но, в результате, и прибыль бизнеса, а через налоги и доходы государства.

Именно таким подходом к ведению бизнеса и отличается развитой мир от недоразвитого.