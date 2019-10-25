Свежие поправки в НК: на что попали налогоплательщики

Обзор закона № 325-ФЗ, где все оказалось не так радужно.

Президент подписал Федеральный закон № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Изменения в законе коснулись следующих налогов: транспортный налог, НДФЛ, взносы, НДС, налога на прибыль.

Год назад также были изменения, касающиеся данных налогов, которые я анализировал и была соответствующая статья. Проанализировав нововведения Федерального закона № 325-ФЗ, считаю следует отметить, что в очередной раз усиливается контроль за деятельностью налогоплательщиков, и исключается недобросовестное поведение лиц, пытающихся уйти от налогов или же снизить свою налоговую базу.

На самых значительных изменениях хотелось бы кратко обратить внимание в данной статье.

Закон вносит изменения в статью 23 НК РФ, то есть устанавливает дополнительные обязанности налогоплательщиков юридических лиц по информированию налоговой инспекции о транспортных средствах и земельных участках, которые являются объектами налогообложения и не подпадают под льготу, в случае неполучения сообщения об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога и (или) сообщения об исчисленной налоговым органом сумме земельного налога в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими.

Вместе с представленной информации в налоговый орган о транспортном средстве и земельном участке юридическое лицо будет обязано предоставить соответствующие документы в обосновании информации.

Не исключено, что часть организаций решит не показывать свой транспорт, если по нему не поступит начисление налога от налоговой службы, так как юридические лица в 2019 году сдают последний раз соответствующие декларации с начислением налогов самостоятельно, а уже с 2020 года налоговый орган будет самостоятельно исчислять налог и направлять информацию юридическим лицам.

Но в случае не отражения информации по транспортному средству или же земельному участку и выявление данного факта налоговым органом самостоятельно, налоговая сможет начислить соответствующиеот неуплаченной суммы налога.

Данная обязанность появится у организаций только лишь с 2021 года и предоставить всю информацию следует до 31.12.2021 г.

Также интересные, на мой взгляд изменения в ст. 31 НК: добавится п. 7, в котором сказано следующее: налоговые органы вправе информировать налогоплательщиков о наличии недоимки через СМС или по электронной почте, а также другими способами, не противоречащими законодательству, не чаще одного раза в квартал при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме.

Соответственно, по моему мнению,, и стараться при каждом случае брать согласие у налогоплательщика на данное информирование, это увеличит шансы налоговой по наполняемости бюджета без направления соответствующих требований на незначительные суммы и тем самым уменьшит расходы. Но в свою очередь для налогоплательщика это будет в очередной раз показана навязчивость налоговой службы и надобность производить соответствующие платежи по задолженностям.

Вносятся дополнения в статью 88 НК РФ, добавляется п. 1.2., в котором будет указано, что если налоговая декларация по НДФЛ в отношении доходов, полученных налогоплательщиком от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена в налоговый орган в установленный срок, то камеральная налоговая проверка будет проводится самостоятельно налоговым органом без декларации в соответствии с НК РФ на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и об указанных доходах.

Следовательно, если налогоплательщик не сдает декларацию, то налоговый орган насчитает сумму исходя из данных полученных из кадастра и будет требовать у физического лица пояснения, которые следует представить в течение 5 дней. Так сказать, это будет камеральная проверка отсутствующей декларации.

Также следует отметить, по вопросу с какой же стоимости будет осуществляться расчет налога, так изменениями установлено, что если доходы налогоплательщика от продажи имущества меньше, чем кадастровая стоимость данного имущества, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в целях налогообложения доходы налогоплательщика от продажи этого объекта недвижимого имущества принимаются равными умноженной на понижающий коэффициент 0,7 соответствующей кадастровой стоимости этого объекта недвижимого имущества.

Если же кадастровая стоимость имущества, отсутствует в ЕГРН, то вышеуказанные положения не применяются. Главное, на что следует обратить внимание, — это то, что кадастровая стоимость имущества, должна быть определена по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности при дарении.

Законодатель добавил случаи восстановления НДС после реорганизации, так добавлен п. 3.1. в статью 170 НК РФ, в данном пункте установлено следующее, что при реорганизации организации суммы налога, принятые такой организацией к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, либо в отношении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат восстановлению правопреемником такой организации в случаях, установленных в п. 3 статьи 170 НК РФ

Восстановление сумм налога правопреемником организации будет производится на основании счетов-фактур, выставленных такой организации и прилагаемых к передаточному акту, исходя из стоимости указанных в них переданных товаров (работ, услуг), имущественных прав, а в отношении переданных основных средств и нематериальных активов — в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. При отсутствии у правопреемника счетов-фактур такой организации восстановление сумм налога производится правопреемником на основании бухгалтерской справки-расчета с применением налоговых ставок, предусмотренных пунктом 2 или 3 статьи 164 настоящего Кодекса (действовавших на момент приобретения товаров (работ, услуг), имущественных прав, основных средств указанной организацией), к стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, а в отношении основных средств и нематериальных активов — в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки, указанной в передаточном акте или разделительном балансе.

Вышеуказанная норма вступит в силу с 01.01.2020 года, и тем самым будет поставлена точка в спорном вопросе восстанавливать ли НДС в данной ситуации.

Еще одно изменение которое коснется ограничений по переносу убытков: правопреемнику юридического лица запретят учитывать убытки правопредшественника, если при проверке налоговый орган установит, что целью которой преследовала реорганизации был только лишь учет убытков.

Также невозможно будет отнести к амортизационному имуществу результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, у которых установлена начальная стоимостью не более 100 тыс. руб.

Хотелось бы подвести итоги по анализу изменений ФЗ-325 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 29.09.2019 г., часть изменений внесли разъяснения в спорные до настоящего времени вопросы, часть изменений ужесточила требования по вопросу переноса убытков, а также изменения дали возможность проводить камеральные проверки налоговому органу без деклараций.

По истечению времени будет видно к чему же данные изменения НК РФ приведут и как отразятся на судьбах простых налогоплательщиках.