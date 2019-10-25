Клерк.Ру

Свежие поправки в НК: на что попали налогоплательщики

Обзор закона № 325-ФЗ, где все оказалось не так радужно. 

Президент подписал Федеральный закон № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Изменения в законе коснулись следующих налогов: транспортный налог, НДФЛ, взносы, НДС, налога на прибыль.

Год назад также были изменения, касающиеся данных налогов, которые я анализировал и была соответствующая статья. Проанализировав нововведения Федерального закона № 325-ФЗ, считаю следует отметить, что в очередной раз усиливается контроль за деятельностью налогоплательщиков, и исключается недобросовестное поведение лиц, пытающихся уйти от налогов или же снизить свою налоговую базу.

На самых значительных изменениях хотелось бы кратко обратить внимание в данной статье.

Отключить рекламу

Закон вносит изменения в статью 23 НК РФ, то есть устанавливает дополнительные обязанности налогоплательщиков юридических лиц по информированию налоговой инспекции о транспортных средствах и земельных участках, которые являются объектами налогообложения и не подпадают под льготу, в случае неполучения сообщения об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога и (или) сообщения об исчисленной налоговым органом сумме земельного налога в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими.

Вместе с представленной информации в налоговый орган о транспортном средстве и земельном участке юридическое лицо будет обязано предоставить соответствующие документы в обосновании информации.

Не исключено, что часть организаций решит не показывать свой транспорт, если по нему не поступит начисление налога от налоговой службы, так как юридические лица в 2019 году сдают последний раз соответствующие декларации с начислением налогов самостоятельно, а уже с 2020 года налоговый орган будет самостоятельно исчислять налог и направлять информацию юридическим лицам.

Но в случае не отражения информации по транспортному средству или же земельному участку и выявление данного факта налоговым органом самостоятельно, налоговая сможет начислить соответствующие штрафы в размере 20% от неуплаченной суммы налога. Соответственно, для недобросовестных лиц последует увеличение налогового бремени.

Отключить рекламу

Данная обязанность появится у организаций только лишь с 2021 года и предоставить всю информацию следует до 31.12.2021 г.

Также интересные, на мой взгляд изменения в ст. 31 НК: добавится п. 7, в котором сказано следующее: налоговые органы вправе информировать налогоплательщиков о наличии недоимки через СМС или по электронной почте, а также другими способами, не противоречащими законодательству, не чаще одного раза в квартал при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме.

Соответственно, по моему мнению, налоговые органы данным изменением будут пользоваться повсеместно, и стараться при каждом случае брать согласие у налогоплательщика на данное информирование, это увеличит шансы налоговой по наполняемости бюджета без направления соответствующих требований на незначительные суммы и тем самым уменьшит расходы. Но в свою очередь для налогоплательщика это будет в очередной раз показана навязчивость налоговой службы и надобность производить соответствующие платежи по задолженностям.

Отключить рекламу

Вносятся дополнения в статью 88 НК РФ, добавляется п. 1.2., в котором будет указано, что если налоговая декларация по НДФЛ в отношении доходов, полученных налогоплательщиком от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена в налоговый орган в установленный срок, то камеральная налоговая проверка будет проводится самостоятельно налоговым органом без декларации в соответствии с НК РФ на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и об указанных доходах.

Следовательно, если налогоплательщик не сдает декларацию, то налоговый орган насчитает сумму исходя из данных полученных из кадастра и будет требовать у физического лица пояснения, которые следует представить в течение 5 дней. Так сказать, это будет камеральная проверка отсутствующей декларации.

Также следует отметить, по вопросу с какой же стоимости будет осуществляться расчет налога, так изменениями установлено, что если доходы налогоплательщика от продажи имущества меньше, чем кадастровая стоимость данного имущества, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в целях налогообложения доходы налогоплательщика от продажи этого объекта недвижимого имущества принимаются равными умноженной на понижающий коэффициент 0,7 соответствующей кадастровой стоимости этого объекта недвижимого имущества.

Отключить рекламу

Если же кадастровая стоимость имущества, отсутствует в ЕГРН, то вышеуказанные положения не применяются. Главное, на что следует обратить внимание, — это то, что кадастровая стоимость имущества, должна быть определена по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности при дарении.

Законодатель добавил случаи восстановления НДС после реорганизации, так добавлен п. 3.1. в статью 170 НК РФ, в данном пункте установлено следующее, что при реорганизации организации суммы налога, принятые такой организацией к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, либо в отношении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат восстановлению правопреемником такой организации в случаях, установленных в п. 3 статьи 170 НК РФ

Отключить рекламу

Восстановление сумм налога правопреемником организации будет производится на основании счетов-фактур, выставленных такой организации и прилагаемых к передаточному акту, исходя из стоимости указанных в них переданных товаров (работ, услуг), имущественных прав, а в отношении переданных основных средств и нематериальных активов — в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. При отсутствии у правопреемника счетов-фактур такой организации восстановление сумм налога производится правопреемником на основании бухгалтерской справки-расчета с применением налоговых ставок, предусмотренных пунктом 2 или 3 статьи 164 настоящего Кодекса (действовавших на момент приобретения товаров (работ, услуг), имущественных прав, основных средств указанной организацией), к стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, а в отношении основных средств и нематериальных активов — в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки, указанной в передаточном акте или разделительном балансе.

Отключить рекламу

Вышеуказанная норма вступит в силу с 01.01.2020 года, и тем самым будет поставлена точка в спорном вопросе восстанавливать ли НДС в данной ситуации.

Еще одно изменение которое коснется ограничений по переносу убытков: правопреемнику юридического лица запретят учитывать убытки правопредшественника, если при проверке налоговый орган установит, что целью которой преследовала реорганизации был только лишь учет убытков.

Также невозможно будет отнести к амортизационному имуществу результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, у которых установлена начальная стоимостью не более 100 тыс. руб.

Хотелось бы подвести итоги по анализу изменений ФЗ-325 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 29.09.2019 г., часть изменений внесли разъяснения в спорные до настоящего времени вопросы, часть изменений ужесточила требования по вопросу переноса убытков, а также изменения дали возможность проводить камеральные проверки налоговому органу без деклараций.

По истечению времени будет видно к чему же данные изменения НК РФ приведут и как отразятся на судьбах простых налогоплательщиках.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

С 22 октября новые правила трудовых проверок. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.

Обучение полностью дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь.

Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок
Надежда Флакс
Хочу купить за 7 450 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера