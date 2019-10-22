Что такое профессиональный отход владельца от бизнеса

Какие задачи решает архитектор изменений.

В системе профессионального отхода владельца от бизнеса я выделяю роль архитектора изменений, как профессионального независимого директора, и 4 поддерживающих роли, которые привлекаются в зависимости от целей владельца бизнеса.

Архитектор изменений

Это нанятый владельцем управляющий партнер, который разрабатывает стратегию отхода собственника от бизнеса без потери финансовых показателей. Основой стратегии является идеология компании (миссия, принципы работы), план развития на 3-5 лет и производственные возможности. Уровень полномочий может приравниваться к вице-президенту по стратегии и развитию бизнеса. Статус, занимаемый архитектором изменений в компании, может быть любым, способствующим для достижения целей владельца.

Архитектора изменений приглашают в одной из следующих ситуаций:

необходимо вывести бизнес на новый уровень, занять крупную долю рынка;

когда меняется стратегия компании;

меняется видение и миссия организации;

необходимо перестроить бизнес-процессы, поменять подход в менеджменте;

когда пришло время менять организационную структуру;

внедрение изменений в корпоративной культуре;

для освоения новых рынков;

необходимо провести масштабное обучение персонала;

выявить проблемы в компании и создать модель для управления изменениями;

когда надо привлечь инвесторов.

организовать передачу управления от собственника к преемнику или наследнику;

создать совет директоров и внедрить функции управленческого контроля.

В научных работах роль архитектора изменений считается высшим мастерством управленца. Во время реализации своей миссии он выполняет главную роль, однако попутно еще и лечит, расчищает, совершенствует дизайн бизнеса. Образно говоря, «пять — в одном» с подключением экспертов. Четыре остальных роли имеют свою узкую специализацию. Владельцу важно различать их, формируя запрос.

«Настройщик функций»

Чтобы наладить работу в конкретном организационном подразделении нередко приглашают консультанта. Чаще всего, он работает в таких подразделениях как отдел кадров, финансовый или отдел документооборота. Бывает, что на эффективно работающем предприятии образуется ограничивающая функция. Чтобы наладить эффективные бизнес-процессы, как правило, приглашают управленческого консультанта с соответствующим опытом работы.

«SOS»-менеджер

Его цель — подхватить управление до определенного срока, заменить или поддержать работоспособность организаци. Срочный руководитель привлекается, когда необходимо:

найти замену управленцу, который неожиданно уволился;

найти временного сотрудника на место менеджера, пребывающего в долгой командировке или временно утратившего трудоспособность;

представлять недавно организованное предприятие до того, как начнется предпринимательская деятельность (регистрация и получение документов, разрешений, регистрация счетов, поиск помещения);

временно управлять компанией до смены владельца;

Срочный руководитель занимается исключительно поддержанием функций управления до того, как компания будет передана в руки постоянного управляющего.

«Траблшутер»

Или бизнес-консультант, которого нанимают, чтобы устранить разногласия, которые мешают менеджерам работать эффективно. Это важно, в случае необходимости:

«перестроить кадры», то есть уволить сотрудников, которые «тянут» бизнес назад: не готовы адаптироваться к изменениям, провоцируют конфликты, саботирует действия руководства;

остановить конфликт, который мешает в работе руководства;

устранить «болото», где тонут все попытки организационных изменений.

Часто «генеральная уборка», которую делает траблшутер, необходима перед реформированием бизнеса.

«Менеджер сложного выхода»

Это бизнес-консультант, который умеет профессионально «свернуть» деятельность предприятия, когда это необходимо владельцу.

12 качеств архитектора изменений

Это состоявшийся и психологически зрелый человек, обычно он старше 40 лет. Более 15 лет работает на управленческих позициях. Более 5 лет внедряет изменения в организациях, используя свой опыт, талант и интуицию. Разбирается в различных управленческих сферах и имеет достаточно узкую специализацию. Как правило, хорошо знает маркетинг, управление персоналом, финансы, экономику, логистику, информационные технологии. Обладает проницательностью, имеет навыки делегирования. Находит общий язык с людьми и разбирается в психологических тонкостях. Профессия архитектора изменений выбрана им на основе хорошего понимания своих личностных особенностей. Он хорошо разбирается в нюансах человеческой психологии. Постоянно развивает себя, знает свои цели и достигает их. Быстро учится. Умеет расслабляться и быстро восстанавливает энергию после тяжелого рабочего дня. Чаще всего, он обучен технике скорочтения и быстрого запоминания. Хорошо чувствует время и умеет распоряжаться им как ресурсом. Внешность и внутреннее содержание находится в гармонии. Архитектор изменений обладает чувством юмора и является приятным собеседником. Имеет гибкий умом и любознательность. В любом деле стремится проникнуть в самую суть. Обладает мощной энергетикой. Справляется с жизненными трудностями и даже в сложной ситуации сохраняет оптимизм. Внимательно относится к здоровью и стремится быть в хорошей форме. Понимает, что здоровье — это фундамент хорошего самочувствия и профессионального роста.

Компетенции архитектора изменений. Иллюстрация принадлежит автору

Архитектор изменений всегда должен быть молод в том смысле, как это описано в стихотворении Коносуке Мацуситы, японского предпринимателя, основателя Matsushita Electric: «Молодость не связана только с внешним видом, алыми щеками и гибкой осанкой. Человек молод, пока он способен масштабно мыслить и мечтать. Человек молод, пока он стремится к приключениям значительно большим, чем к покою. Молодость не в связана с паспортным возрастом. Люди не стареют от того, что прибавляются годы. Мы стареем, когда отказываемся от своих целей. Недостаточный оптимизм сушит душу также, как годы сушат кожу. Тревога, страх, неверие в себя лишает человека душевных сил и веры в себя. Есть люди, которые теряют оптимизм в 16 лет, как и те, кто молод душой и в шестьдесят. Человек молод душой, пока у него есть чувство юмора. Если человек теряет оптимизм и становится циничным и холодным, он может чувствовать себя стариком даже в ранней юности. А человек впечатлительный, оптимистичный и жизнелюбивый чувствует себя молодым даже в преклонном возрасте».

Архитектор изменений сочетает в себе множество профессий: ментор, коуч, фасилитатор, бизнес-тренер и психолог. По классификации психологов он может быть логическим интровертом или интуитивным экстравертом. Он может генерировать и с жаром отстаивать новые идеи. Как показывает практика, все выдающиеся менеджеры были архитекторами изменений.

Форматы работы, которые использует архитектор изменений для достижения результата. Иллюстрация принадлежит автору

Возьмем для сравнения работу архитектора изменений и штатного менеджера высшего звена. Во-первых, разница будет в том, что они владеют совершенно разными управленческими навыками. Во-вторых, отличие в том, что менеджер может позволить себе тратить на реорганизацию лишь 10-20% времени, поскольку большая часть рабочего времени занята операционным управлением. Большинству наемных менеджеров бывает очень сложно внедрить проекты изменений. У архитектора изменений соотношение обратное: 80-90% времени тратится на реорганизацию и лишь 10% на текучку. Временная работа штатного менеджера по внедрению изменений не является основанием для отнесения его к числу архитекторов изменений.

В системе профессионального отхода владельца от бизнеса, управление реализуется на основе проектного метода, когда каждый этап имеют определенные сроки, бюджет и методы контроля.

Также стоит отметить, что позиция Архитектора изменений и наемного работника заметно отличается. Архитектор изменений реализует стратегию владельца по отходу от бизнеса, доводя ее до результата в статусе привлеченного управляющего партнера не осуществляя операционное и непосредственное руководство сотрудниками компании.

Чем Архитектор изменений отличается от консультанта?

Архитектор изменений — это человек с психологией, привычками и навыками предпринимателя, управленца. Консультант больше похож на ученого, преподавателя, исследователя. Их отличает разное отношение к риску, ответственности, а также разная нацеленность на результат. Очевидно, что архитектор изменения должен обладать системными знаниями в области управления, как и консультант в области бизнеса. Отличительными для него чертами будет целеустремленность, упорство и настойчивость.

Очень часто владельцы бизнеса, генеральные директора не склонны доверять бизнес-консультантам. Эти люди живут с совершенно разным пониманием действительности. Предприниматели любят действовать, рисковать, добиваться успеха, а консультанты наблюдают и советуют.

Можно выделить 3 основных причины, по которым менеджеры не доверяют консультантам:

отстраненность рекомендаций от реальной бизнес-практики;

неумение анализировать особенности бизнеса;

обобщенность и теоретичность советов.

Предприниматель, по своей сути, близок к архитектору изменений, но далёк от консультанта. Необходимо понимать, что под понятиями «архитектор изменений» и «консультант» подразумевается не позиция в компании или стиль менеджмента, а образ мысли. Во многих госпредприятиях и учебных заведениях работают руководители с психологией бизнес-консультанта.

По мнению многих владельцев, «проверенный в боях» Архитектор изменений, который решает реальные проблемы и доказывает жизнеспособность идей, намного ценнее любителей советовать и давать рекомендации.

Наполеон Хилл в свое время писал, что реальную силу знания приобретают лишь тогда, когда они направлены на решение конкретной практической задачи. Советы даже опытного консультанта не стоят ничего, если их не проверили на практике. Архитектор изменений полностью отвечает перед владельцем за результат проекта, поэтому именно в его компетенции находится решение, кого нанять в помощь при реализации работ.

Кто такой Архитектор изменений в современном бизнесе?

Архитектор изменений — это партнер, которого владелец бизнеса привлекает, чтобы отойти от бизнеса. Существует 3 основные стратегий:

Воспитать наследника Подготовить преемника Продажа или ликвидация бизнеса.

Архитектор изменений реализует цель владельца с помощью алгоритма действий:

Разработка личной стратегии владельца. Интеграция в идеологию компании. Формулирование стратегии компании: видение, бизнес-модель, структура процессов, функций, административной и финансовой ответственности, цели, задачи, проекты. Реализация стратегии компании на уровне бизнес-единицы и подразделений. Регулярный менеджмент, ориентированный на достижение результата Управление персоналом (разработка корпоративной культуры, найм, обучение, адаптация развитие и при необходимости увольнение персонала)

Архитектор изменений объединяет в себе роль топ-менеджера, предпринимателя, бизнес-коуча, ментора и обладает опытом работы с проектами схожего масштаба и значимости. Он способен видеть «картину в целом». Если сравнивать с архитектурными работами, то перед началом капремонта строители оценивают вибрацию, состав почвы, близость коммуникаций и другие факторы. Аналогичное умение требуется и в реализации профессионального отхода владельца от бизнеса. Ключевыми критериями эффективности работы архитектора изменений являются время, энергия и личный доход владельца бизнеса.

В начале понимания сути работы архитектора изменений я приходил в компании и работал с владельцем по контракту. С командой внедрял инструменты управления и уходил. В чем были минусы. Компетенции владельца за это время прокачивались минимально. Не было действительного понимания принципов управления изменениями и как продолжать эту работу в дальнейшем. Управление проектом в качестве консультанта конфликтовало с дальнейшим проведением изменений руками владельца. Устранение этих ограничений является основой идеи работы архитектора изменений. Я не делаю работу за владельцев, а помогаю им со стратегией и реализацией в качестве партнера по управлению.