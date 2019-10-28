Когда проектная документация имеет хозяйственную ценность

Условия конкурентного рынка ставят перед бизнесом задачу поиска путей устойчивого развития и расширения хозяйственной деятельности. Решение этой задачи нередко связано с капитальным строительством, а начинается строительство с документов, важнейший из которых — проектная документация.

Без чего «не работает» проектная документация

Разработка полной и качественной проектной документации во многом определяет сроки запуска коммерческого объекта, а значит, и возможность реализации бизнесом своей основной цели — получение прибыли за счет расширения хозяйственной деятельности. Нарушения могут повлечь срыв намечаемого производственного процесса, что чревато серьезными убытками, потерей доверия со стороны потенциальных контрагентов, а также утратой статуса надежного партнера.

Нередко коммерческие ожидания бизнеса оказываются сорванными из-за нарушения сроков, качества разрабатываемой проектной документации. В этом случае заказчику приходится прекращать отношения с первоначальной проектной организацией и искать другого проектировщика.

Отказ от проекта в пользу иной проектной организации может повлечь спор относительно оплаты фактически разработанного проекта. При разрешении данного спора следует учитывать существо и цели проектирования, а также специфику проектной документации.

Проектная документация как экономический продукт, в котором заинтересован заказчик, не может рассматриваться лишь в качестве письменного документа, содержащего инженерные решения о планируемом к строительству объекте. Это также комплекс сопутствующих проектной документации фактов, позволяющих реализовать заложенные в документации решения. К таким фактам могут быть отнесены положительное заключение государственной экспертизы (ст. 49 ГК РФ), получение разрешения на строительство (ст. 51 ГК РФ), техническая возможность возведения объекта капитального строительства, получение акта о вводе объекта в эксплуатацию (ст. 55 ГК РФ). Эти факты находятся в системном и неразрывном взаимодействии с самой проектной документацией. Утрата любого из фактов неминуемо приведет к полному хозяйственному обесцениванию проектной документации как экономического продукта. Так, отрицательное заключение строительной экспертизы не позволяет получить разрешение на строительство и реализовать цели, изначально преследуемые коммерсантами при заказе проектирования.

В связи с этим, несмотря на то что было затрачено время и силы проектировщиков, понесены административные и прочие транзакционные издержки, фактически подготовленная проектная документация утрачивает совою ценность для целей строительства.

Таким образом, ключевая ценность проектной документации сводится к ее девелоперской реализуемости, в возможности на основе подготовленного проекта завершить строительством объект, пригодный для хозяйственной деятельности предприятия. В противном случае, проектная документация, вне зависимости от степени ее готовности, теряет хозяйственную ценность — не позволяет достичь ожидаемых бизнес-целей.

Что должен содержать документ

Обычно в проектной документации выделяются разделы, каждый из которых является отдельной технической единицей. При этом раздел не обладает функциональной самостоятельностью, позволяющей осуществить его использование в строительной деятельности. Все разделы проектной документации являются взаимообусловленными и в своей совокупности представляют неразрывное единство, позволяющее реализовывать архитектурные, строительные и технологические решения. В этом смысле отдельные разделы проектной документации не представляют самостоятельной хозяйственной ценности для заказчика. Фактически выполненные разделы, без их оформления в функционально единый документ, не могут быть оценены как работы, подлежащие оплате со стороны заказчика (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.05.2019 № Ф08-4275/2019 по делу № А53-40284/2017).

Дальнейшая доработка

Возможность дальнейшего использования фактически разработанных разделов проектной документации в результате ее доработки существенно ограничена, что обусловлено спецификой подготовки проектной документации.

Проектная документация представляет собой творческий продукт, в котором находят отражения уникальные технические решения, связанные с личностью проектировщика. В этом смысле подготовка (доработка) проектной документации со стороны иного специалиста практически исключается, поскольку невозможно достичь полного творческого соответствия между первоначальным и последующим замыслами разработчиков.

Затруднительность в использовании отдельных фактически подготовленных разделов проекта обусловлена не только творческим процессом, но и чисто экономическими причинами. Доработка частично выполненной проектной документации требует от нового проектировщика проверки ранее выполненных разделов не только для целей гармонизации технических решений, но и для выявления ошибок. В случае выявления таковых на этапе строительной экспертизы или строительства ответственность будет нести последний проектировщик, как лицо, выпустившее готовый проект.

С экономической точки зрения более выгодным является разработка новой проектной документации, без реальных расходов на проверку выполненной части проекта.

Специфика выполнения проектных работ заключается в том, что их результат приобретает хозяйственную ценность для заказчика лишь при полном их завершении, поскольку только проект в целом позволяет реализовать изложенные в нем архитектурные, строительные и технологические решения как единое целое, выраженное в создании запроектированного объекта. Таким образом, выполненная проектировщиком часть работ не обладает самостоятельной хозяйственной ценностью и не может быть использована вне полного комплекса работ. Подрядчик, не выполнивший всего комплекса работ, предусмотренного договором, не вправе претендовать на взыскание стоимости выполненных им работ. Ненадлежащим образом подготовленная проектная документация не имеет хозяйственной ценности для бизнеса.